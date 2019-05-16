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Все про:інавгурація (83) Тетерук (77)

 Тетерук відкликав свою постанову про проведення інавгурації 28 травня: НФ виступає за 20 травня

Депутат від "Народного фронту" Андрій Тетерук заявив з трибуни ВР, що він відкликає свою постанову про проведення інавгурації обраного президента Володимира Зеленського 28 травня і пропонує визначити датою інавгурації 20 травня.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"19 травня - день, коли ми вшановуємо пам'ять жертв політичних репресій ... Ми не можемо об'єднувати дні, коли ми вшановуємо пам'ять закатованих українців з урочистостями з приводу інавгурації президента. У результаті дискусії було знайдено компромісне рішення, що саме 20 травня стане наступною датою, коли нардепи будуть готові віддати голоси за день проведення інавгурації

Тому 28 травня втрачає свою актуальність, і я відкликаю свою постанову та пропоную проголосувати за 20-те, щоб проголосувати і рухатися далі", - сказав нардеп.

"Народний фронт не голосуватиме за інавгурацію президента 19 травня. Водночас фракція НФ підтримає інавгурацію 20 травня", - заявив з трибуни керівник фракції НФ Максим Бурбак.

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Нагадаємо, раніше обраний президент Володимир Зеленський закликав Раду призначити інавгурацію на 19 травня.

Загалом у парламенті зареєстровано 5 постанов, що стосуються дати проведення інавгурації. У трьох з них інавгурацію пропонується провести 19 травня. Інші запропоновані дати - 20 травня та 1 червня.

Депутат від "Народного фронту" Тетерук пообіцяв завтра зареєструвати ще одну постанову - про проведення інавгурації 28 травня.

Станом на 14 травня в парламенті зареєстрували 7 проектів постанов про дату інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського, один з яких відкликано.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127159
 
 
 Топ коментарі
 
Позорище, такой простой, чисто технический вопрос - и такие баталии ) все начали упражняться в красноречии и объяснять причины, почему - нет)
То ли дело, когда ахметке сливали в одни руки всю нашу электроэнергетику - без звука против, без шума и пыли - никаких противоречий и надрывных причитаний )
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он им, жертвам репресий, ничего не должен. во как Тетерук отозвал свое постановление о проведении инаугурации 28 мая: предлагает определиться с датой 20 мая - Цензор.НЕТ 5442
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А зеленському плювати на жертв репресій
.
Безпринципна людина...
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А зеленському плювати на жертв репресій
.
Безпринципна людина...
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он им, жертвам репресий, ничего не должен. во как Тетерук отозвал свое постановление о проведении инаугурации 28 мая: предлагает определиться с датой 20 мая - Цензор.НЕТ 5442
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Безпринципна - це влада. Ви почитайте, що відбудеться в Києві 19 травня. Рок концерти на Контрактовій, народні гуляння по Хрещатику, спортивні змагання. Так хто безпринципні?
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Юлія Тарчинська

Тим часом зелена шмаркля з лєнкою і дітьми шариться по Вроцлаву. А ви дятли збирайтесь під радою і вимагайте кенгурацію. Зелібоби, ви кончені дебіли.

Тетерук отозвал свое постановление о проведении инаугурации 28 мая: предлагает определиться с датой 20 мая - Цензор.НЕТ 3790
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Позорище, такой простой, чисто технический вопрос - и такие баталии ) все начали упражняться в красноречии и объяснять причины, почему - нет)
То ли дело, когда ахметке сливали в одни руки всю нашу электроэнергетику - без звука против, без шума и пыли - никаких противоречий и надрывных причитаний )
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я же вам писал - шо все будет как при Ющенко - шо не понятно? - реформы стоп - раз два - а за ахметку - не более 35% - надо учить материал - а потом писать - не профессионально - хотя кому это я))))))))))))
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Те электроэнергетические компании, которые передали Ахметову, до этого принадлежали российскому бизнесмену, бывшему депутату их Госдумы. Уж и не поймешь, что лучше, когда владелец украинский олигарх или российский политик. Как по мне, то лучше все-таки украинский олигарх.
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Второе основание - угроза досрочных выборов. Но поскольку последняя дата вступления в полномочия новой Рады - 16 декабря 2019 года, то Зеленский, даже став президентом 3 июня (в последний возможный по конституции срок - а это месяц со дня оглашения решения ЦИК о результатах выборов) может депутатов разогнать.Источник: https://censor.net.ua/r3126910

Как оказалось Зеля может разогнать Раду даже в июне, так что 28 мая потеряло смысл.
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Андрюша, тебе действительно показалось. Крестись.
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Это логично. Пете и его БПП чем раньше отойти в сторонку, тем лучше. Как сказал когда- то В. Ландсбергис про тех, ктл пришел ему на смену "мы можем уже сейчас вернуть власть, но пусть они сами сьедят свое дерьмо". Кстати, Витаутас таки оказался прав.
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проститутка закрутил хвостом...Дураку ясно,что НФ как партия не пройдёт в парламент-слишком уж плинтусный рейтинг.так вот и будут эти бобики искать кому "лизнуть" и к кому прибиться
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниТетерук відкликав свою постанову про проведення інавгурації 28 травня: НФ виступає за 20 травня
 
 
 
 
 
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