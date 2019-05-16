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Все про:вишиванка (41) Порошенко (8854) Гройсман (3326) День вишиванки (2)

 Порошенко і Гройсман привітали українців із Днем вишиванки

Перші особи держави святкують День вишиванки і вітають українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережі Президента і прем'єр-міністра.

"Допоки таємниці майстерності української вишивки з покоління в покоління матері передають своїм донькам – доти житиме Україна! У нашій вишитій сорочці радість і журба, надія та сила, які віддавна супроводжують кожного українця", - написав Порошенко на своїй сторінці в Facebook.

Порошенко і Гройсман привітали українців із Днем вишиванки 01
Фото: Порошенко/Facebook

Президент підкреслив, що одягнувши український національний одяг, "ми вкотре доводимо, що любов до України живе у наших серцях".

"По всьому світу сьогодні вишиванка – це незмінний та завжди сучасний символ України", - резюмував Порошенко.

Своєю чергою прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає вишиванку символом української ідентичності та любові до своєї країни.

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"Україна відзначає день свого національного оберега - вишиванки. Для нас вишита сорочка особлива – це символ української ідентичності, любові до своєї країни. Вітаю всіх українців світу з цим прекрасним святом.

Гордий бути українцем!", - написав він у Facebook.

Порошенко і Гройсман привітали українців із Днем вишиванки 02
Фото: Гройсман/Facebook

Порошенко і Гройсман привітали українців із Днем вишиванки 03

Порошенко і Гройсман привітали українців із Днем вишиванки 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127157
 
   
 Топ коментарі
 
***
До вишиванки доторкнусь вустами,
I чорнобривцiв аромат вдихну.
Знов Ваших рук тепло вiдчую, мамо,
Сльозу з щоки непрохану змахну…

Далеко Ви… I, водночас, Ви - поряд:
У злетi птаха, в шелестi трави…
Мене хтось боронить вiд зла i горя;
Якщо це янгол, то, напевно, - Ви…

Н,Х.
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Циничное брехло и в вышиванке останется Барыгой в истории Украины.
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***
До вишиванки доторкнусь вустами,
I чорнобривцiв аромат вдихну.
Знов Ваших рук тепло вiдчую, мамо,
Сльозу з щоки непрохану змахну…

Далеко Ви… I, водночас, Ви - поряд:
У злетi птаха, в шелестi трави…
Мене хтось боронить вiд зла i горя;
Якщо це янгол, то, напевно, - Ви…

Н,Х.
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прш-пнх
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Это хорошо, но Гройсмэн в вышиванке это практически как Моисей с шматом сала Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Днем вышиванки - Цензор.НЕТ 3980
А что там Узеленского?)
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даже лысенький носит вышиванку
Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Днем вышиванки - Цензор.НЕТ 5001

Но для зебила все это чуждо Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Днем вышиванки - Цензор.НЕТ 2600 не одной фотки в гугле не нашел со сцикуном
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Для Пети, значит не чуждо?!
Да он паразитирует и продает украинцам веру, мову, вышиванку - вещи, которые и так принадлежат народу. И взамен взял немного - природные ресурсы, денежные потоки и промышленные предприятия.
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В душе насрано, морда заплевана... Как єто пашєл на куй?
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Вовремя одев вышиванку, можно украсть в разы больше.
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Циничное брехло и в вышиванке останется Барыгой в истории Украины.
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Вітаю усіх із Святом Вишиванки! Іноді Вишиванка переходить у прізвища людей.
Вільгельм Франц фон Га́бсбург-Лотари́нзький (Васи́ль Виш́иваний) (нім. Wilhelm Franz von Habsburg-Lothringen;10 лютого 1895, Пула, Австрійське Примор'я, Австро-Угорщина - 18 серпня 1948, Київ, Українська РСР, СРСР) - український військовий діяч, політик, дипломат, поет, австрійський архікнязь (ерцгерцог) династії Габсбургів, полковник Легіону Українських Січових Стрільців. Вільгельма Габсбурга знали в Україні як Василя Вишиваного, під ім'ям, яке йому дали українські вояки під час Першої Світової Війни. Його вважали одним з неофіційних претендентів на український трон у разі утворення монархічного ладу. Хоча він сам офіційно ніколи не проголошував свої наміри бути українським монархом і навіть не мав до цього можливостей, Василь прославився своїми військовими та дипломатичними здібностями, поезією і любов'ю до України.
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Дякую, поважний товаришу. Хай береже Алах рабів своїх, а всіх злих зробить добрими Порошенко і Гройсман привітали українців із Днем вишиванки - Цензор.НЕТ 5736
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чем чаще диабетический барыга поздравляет украинцев, тем больше приходит понятие насколько парашенко ничтожен и мерзок... во всем... скорее бы эта презренная клептоманическая падла исчезла с карты Украины...
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А Коломойський не вітав українців зі Святом Вишиванки?
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А Ахмєтов тебе вже з мертветчуком привітали циркач?
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Ні. А тобі Коломойський заплатив за все твоє лайно, яким ти кидався на Цензорі?
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Ти знаєшь,у Путіна в Україні було два вороги,Коломойський і Саакашвілі і твій педро по його вказівці випер їх з країни і тепер вони повернуться.Краще вже бути бєніним,чим путінцем як ти
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В душе насоано, морда заплевана...хоть у пороха и триумф, но как-то относительно.
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лицемірство, це у цих) двох в їх неукраїнській) суті!
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Праздник вышиванки это очень хорошо.Но еще лучше былобы еслиб они организовали перелет священного огня в день рождение св.Николая=Янах Улу-Горящий древний , в Новый 5957г.от с.м. 21 марта(день Масленницы=Ноуруза=Бизанта) из БАКЫ(Баку) в Киев(Кифаят).Этот огонь ждали и АзЭрЯнская( младший муж горящий) церковь в Харькове ,как и БахАровский =Смотрящий муж(Покровская) собор. Это движение к истокам, будет расширяться.
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пан Порошенко сделал очень много - безвиз, возрождение армии, широкая поддержка Украины на Западе, Томос, закрепление курса на НАТО и ЕС в Конституции, закон о языке, децентрализация, антикоррупционные структуры, начало судебной реформы, реформа патрульной полиции...школьная и медицинская реформа идет вовсю.
чекаємо прийняття мовного закону.

больше,чем все Президенты до него вместе взятые. это абсолютно точно.
и все это в условиях рашистской агрессии. Дякую!





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и Зеля пришел на все это готовенькое!
он в жизни такого бы не сделал. теперь начнется откаты - назад в СССР.
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Правда хорошо, что люди смогли разделить свою радость с порошенком и гройсманом? Поддержали и заверили в будущих победах.
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У вишиванках красти виглядає більш патріотичніше.
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