 Порошенко і Гройсман привітали українців із Днем вишиванки

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережі Президента і прем'єр-міністра.
"Допоки таємниці майстерності української вишивки з покоління в покоління матері передають своїм донькам – доти житиме Україна! У нашій вишитій сорочці радість і журба, надія та сила, які віддавна супроводжують кожного українця", - написав Порошенко на своїй сторінці в Facebook.
Президент підкреслив, що одягнувши український національний одяг, "ми вкотре доводимо, що любов до України живе у наших серцях".
"По всьому світу сьогодні вишиванка – це незмінний та завжди сучасний символ України", - резюмував Порошенко.
Своєю чергою прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає вишиванку символом української ідентичності та любові до своєї країни.
"Україна відзначає день свого національного оберега - вишиванки. Для нас вишита сорочка особлива – це символ української ідентичності, любові до своєї країни. Вітаю всіх українців світу з цим прекрасним святом.
Гордий бути українцем!", - написав він у Facebook.
До вишиванки доторкнусь вустами,
I чорнобривцiв аромат вдихну.
Знов Ваших рук тепло вiдчую, мамо,
Сльозу з щоки непрохану змахну…
Далеко Ви… I, водночас, Ви - поряд:
У злетi птаха, в шелестi трави…
Мене хтось боронить вiд зла i горя;
Якщо це янгол, то, напевно, - Ви…
Н,Х.
А что там Узеленского?)
Но для зебила все это чуждо не одной фотки в гугле не нашел со сцикуном
Да он паразитирует и продает украинцам веру, мову, вышиванку - вещи, которые и так принадлежат народу. И взамен взял немного - природные ресурсы, денежные потоки и промышленные предприятия.
Вільгельм Франц фон Га́бсбург-Лотари́нзький (Васи́ль Виш́иваний) (нім. Wilhelm Franz von Habsburg-Lothringen;10 лютого 1895, Пула, Австрійське Примор'я, Австро-Угорщина - 18 серпня 1948, Київ, Українська РСР, СРСР) - український військовий діяч, політик, дипломат, поет, австрійський архікнязь (ерцгерцог) династії Габсбургів, полковник Легіону Українських Січових Стрільців. Вільгельма Габсбурга знали в Україні як Василя Вишиваного, під ім'ям, яке йому дали українські вояки під час Першої Світової Війни. Його вважали одним з неофіційних претендентів на український трон у разі утворення монархічного ладу. Хоча він сам офіційно ніколи не проголошував свої наміри бути українським монархом і навіть не мав до цього можливостей, Василь прославився своїми військовими та дипломатичними здібностями, поезією і любов'ю до України.
чекаємо прийняття мовного закону.
больше,чем все Президенты до него вместе взятые. это абсолютно точно.
и все это в условиях рашистской агрессии. Дякую!
он в жизни такого бы не сделал. теперь начнется откаты - назад в СССР.