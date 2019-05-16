 Особисто я перед собором жодних обіцянок не давав. Остання домовленість була викладена на папері без моєї присутності, - Епіфаній про звинувачення Філарета

Про це в інтерв'ю ВВС заявив глава ПЦУ, митрополит Епіфаній, коментуючи заяву Філарета про те, що Епіфаній і Порошенко обдурили його на соборі, передає Цензор.НЕТ.

"Особисто я перед собором жодних обіцянок не давав. Протягом півроку велись перемовини, було багато зустрічей і лунали різні пропозиції. Я не був присутній під час усіх перемовин, але на значній частині з них був. Остання домовленість 14 грудня, перед собором була викладена на папері без моєї присутності. Це була остаточна позиція. Кожен, можливо, думав про своє, але в кінці всі домовленості завершуються чим? Підписанням документів. Тому зараз говорити про те, що хтось комусь десь обіцяв - недоречно", - заявив Епіфаній.

"Заслуга Святійшого Патріарха є великою і ми це цінуємо. Ми не відкидаємо роль Київського патріархату, не применшуємо. Тим більше, не применшуємо роль патріарха Філарета в тих процесах, які відбувалися протягом останніх 25 років навіть в незалежній українській державі, але те, що нас породило, те, що нам дало життя, не може нас зараз знищити. Тобто ми цінуємо, ми поважаємо всі добрі справи, але ті хибні думки, які руйнують, ми підтримувати не будемо", - додав митрополит.

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Коментуючи звинувачення, що на першому синоді намагалися відправити на покій Філарета, Епіфаній заявив: "Це відверта неправда. Навпаки, я як предстоятель захищав патріарха Філарета. І завдяки моїй позиції йому залишили місто Київ і все те, чим він керує зараз. Велися певні дискусії серед архієреїв, які присутні на Священному синоді, щодо його статусу. А саме: пропонували, щоб він керував парафіями в Київській області, а не столиці. Але я наполегливо всіх переконав, що за ті заслуги, які Святійший Патріарх звершив до цього часу, він має залишитися керуючим єпархією міста Києва і мати повагу від новоутвореної церкви. Тому говорити про те, що хтось хотів відправити його на покій, - це відверта неправда".

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".