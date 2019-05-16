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Все про:Філарет (172) Епіфаній (147) ПЦУ (346)

 Особисто я перед собором жодних обіцянок не давав. Остання домовленість була викладена на папері без моєї присутності, - Епіфаній про звинувачення Філарета

Глава ПЦУ, митрополит Епіфаній заявив, що жодних обіцянок Почесному Патріарху Філарету перед Об'єднавчим собором не давав.

Про це в інтерв'ю ВВС заявив глава ПЦУ, митрополит Епіфаній, коментуючи заяву Філарета про те, що Епіфаній і Порошенко обдурили його на соборі, передає Цензор.НЕТ.

"Особисто я перед собором жодних обіцянок не давав. Протягом півроку велись перемовини, було багато зустрічей і лунали різні пропозиції. Я не був присутній під час усіх перемовин, але на значній частині з них був. Остання домовленість 14 грудня, перед собором була викладена на папері без моєї присутності. Це була остаточна позиція. Кожен, можливо, думав про своє, але в кінці всі домовленості завершуються чим? Підписанням документів. Тому зараз говорити про те, що хтось комусь десь обіцяв - недоречно", - заявив Епіфаній.

"Заслуга Святійшого Патріарха є великою і ми це цінуємо. Ми не відкидаємо роль Київського патріархату, не применшуємо. Тим більше, не применшуємо роль патріарха Філарета в тих процесах, які відбувалися протягом останніх 25 років навіть в незалежній українській державі, але те, що нас породило, те, що нам дало життя, не може нас зараз знищити. Тобто ми цінуємо, ми поважаємо всі добрі справи, але ті хибні думки, які руйнують, ми підтримувати не будемо", - додав митрополит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Філарет: Епіфаній і Порошенко обдурили мене на соборі

Коментуючи звинувачення, що на першому синоді намагалися відправити на покій Філарета, Епіфаній заявив: "Це відверта неправда. Навпаки, я як предстоятель захищав патріарха Філарета. І завдяки моїй позиції йому залишили місто Київ і все те, чим він керує зараз. Велися певні дискусії серед архієреїв, які присутні на Священному синоді, щодо його статусу. А саме: пропонували, щоб він керував парафіями в Київській області, а не столиці. Але я наполегливо всіх переконав, що за ті заслуги, які Святійший Патріарх звершив до цього часу, він має залишитися керуючим єпархією міста Києва і мати повагу від новоутвореної церкви. Тому говорити про те, що хтось хотів відправити його на покій, - це відверта неправда".

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127155
 
   
 Топ коментарі
 
В штабе Зеленского пытаются составить внятный текст объяснения почему Зеленский не будет присягать на Евангелии. Интересно будет послушать
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а ведь Епифаний хоть и почти в два раза моложе филарета, но раз в сто умнее... и слава Богу, что митрополитом Украинской православной церкви является Епифаний, а не филарет...
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" Ні обіцянок, ні пробачень." Зараза поширюється. Вигідно.
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Вскормі ворона і он виклюєт тєбє глаза!
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Брехло как и его папа Пеця..)
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что-то єнто мнє каво -то напомінаєт...
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Слава тебе Господи, что я не православный . Православия - это раскольническая секта . Там нем Бога , там правит бал дьявол .
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сэр, сказано же(примите коленную позу): мир это - царствие князька тьмы.
так что все эти секты - "от сотоны". она везде, вон, даже Обама ее раб.
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гнилые люди обязательно между собой перегрызутся, даже делая общее дело. томос протух очень быстро Лично я перед собором никаких обещаний не давал. Последняя договоренность была изложена на бумаге без моего присутствия, - Епифаний об обвинениях Филарета - Цензор.НЕТ 6876
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томос в купе с "нариками" с подачи петралексеча не мог быть другим
Лично я перед собором никаких обещаний не давал. Последняя договоренность была изложена на бумаге без моего присутствия, - Епифаний об обвинениях Филарета - Цензор.НЕТ 671
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В штабе Зеленского пытаются составить внятный текст объяснения почему Зеленский не будет присягать на Евангелии. Интересно будет послушать
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Ну я например неверующий - с какого перепугу мне присягаться на чьих-то библиях, торах, коранах?
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А хто сказав, що він на Торі не буде присягати?
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я верующий, но я против того чтобы президенты клялись на книге в которой запрещается клясться
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верующий тем более не должен присягать на чем-то - это чистое язычество. Христос ясно сказал: не клянись вовсе, но будет "да" - да, "нет" - нет, а что сверх того -то от лукавого.
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Ну да, че он должен уподобл*ться верунам? с точно таким же успехом мона "присягнуть" на комиксах про Черепов-Ниндзя Особисто я перед собором жодних обіцянок не давав. Остання домовленість була викладена на папері без моєї присутності, - Епіфаній про звинувачення Філарета - Цензор.НЕТ 9022
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он присягает соблюдать Конституцию ,а значит присягать надо на ней и это правильно а не на Библии , ..Кто верит в Магомета, Кто в Аллаха, кто в Иисуса, Кто ни во что не верит, Даже в чёрта, назло всем. Хорошую религию Придумали индусы, Что мы, отдав концы, Не умираем насовсем.
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Во-первых наш Президент присягает на Евангелии, а не на Библии.
во-вторых - так присягали ВСЕ до него.
Что изменилось? Правильно. Зеленский признал себя евреем. прекрасно.
Наш Президент - еврей.
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и что ?пусть он будет человеком ,это главное
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В єванглії засуджується неправда, брехня тобто. В конституції - лише дотримання законів. Отже присяга на євангеліє освячує клятву творити все по правді. І хай він буде хоч і невіруючим (скоріше всього він таким і є), присягою на Євангелії він освятить своє слово. Бо це клятва не людям а Богу. От мені теж цікаво: чи буде спроба замінитти Євангеліє чимсь іншим?
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Конституция ст 35 Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність.....................Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова.
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Овощ,Ющ,Петя присягали на Евангелии ,и что ?
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Разве ? Бандитам тюрьмы, и я всех победю за 3 дня ..не слышал ?
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а хло, не нападав? чи бандитів в тюрми не садили?
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что значит "по правде"? если президенту приходится врать ради страны - он не должен врать, что ли?
вы в своем уме?
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абсолютно согласен
но Билецкий будет чувствовать себя неуютно
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В светском государстве президент и не должен присягать на любой религиозной книге. Пусть присягает на Конституции.
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откуда вас столько с циферками Хоть не палитесь уже
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Я тоже не понимаю, с какого "перепугу" он должен приносить клятву на библии, коране, торе или собраниях К.Маркса. Если для профаниции ритуала нужна подобная сцена, то конституция идеально подходит на эту театральную роль!
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Как всегда, все свелось к банальному "Денег не поделили".
Какая вера? БАБЛО.
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Церкви та їх служителі належать до світу матеріального, тож тільки телепні можуть вважати, що там є якась "святість" чи "духовність". Це звичайні гуртки по інтересах, що підтверджується величезною кількістю різних сект, орденів, конфесій тощо. Мета їх створення була та сама, що й у створенні держав - керувати людськими масами, в тому числі через бабло...
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Новенький, почитай важливість присяги у поляків короні в роки становлення польського королівства. Це той цемент, що скріплював польську вольницю. Справа не у вірі як елементі духовності. Коли хто порушув би присягу на біблії, то такого, хай би він був одним із найвизначних поляків, відлучили від католиків і у нього в Польші не було б майбутнього.
Через що і почалося розшаровування нашого суспільства на греко-католиків, православних, а потім взагалі купа інших конфесій і безбожників. І всьо: можна брехати хоч без присяги, хоч із присягою.
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Що новенький? У нас світська держава, є законодавство, суди, уже судом божим нікого не налякаєш і відлучення нікого не турбує. Тому перед Президентом має лежати лише одна книга - Конституція, Гарантом якої він стає, все інше має бути прибрано як таке, що змішує духовенські та мирські справи, тобто провокує конфлікт впливів.
Королівство Польське... Ти хочеш назад у Середньовіччя, чи що? Ти б ще язичницькі ритуали ацтеків згадав...
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И эти люди запрещают нам "ковырятся в носу"! Лично я перед собором никаких обещаний не давал. Последняя договоренность была изложена на бумаге без моего присутствия, - Епифаний об обвинениях Филарета - Цензор.НЕТ 5550
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а ведь Епифаний хоть и почти в два раза моложе филарета, но раз в сто умнее... и слава Богу, что митрополитом Украинской православной церкви является Епифаний, а не филарет...
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Слава Тору, что хоругви начищены и Епифаний готов к дуэли. Заклинания подготовлены, анафемы в ожидании вместе с Евстратихиями)
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Всё просто, как мычание коровы. Епифаний назначил аудит в ходе которого выявились огромные недостачи и безобразия. Вот в такой способ Филарет хочет съехать с ответственности. Дескать, преследуют за собственное мнение. Но, не получится ибо Епифаний сказал, что результаты проверки лягут на стол следователей.
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А Филя скажет: это Яхве украл одолжил. Кто не верит - Яхве того "вечно горел" Особисто я перед собором жодних обіцянок не давав. Остання домовленість була викладена на папері без моєї присутності, - Епіфаній про звинувачення Філарета - Цензор.НЕТ 8992
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епифаний тримайся а филарет уже пора додом
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Попы срутся - у рабов волосы рвутся. Они еще и войну могут устроить(полирует броню "Тигра")
Это же "лицо страны", тем более они обязаны быть очень добрыми. А тут вон оно че, Епифаний... Лично я перед собором никаких обещаний не давал. Последняя договоренность была изложена на бумаге без моего присутствия, - Епифаний об обвинениях Филарета - Цензор.НЕТ 2675
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И, где-то в дебрях ресторана, гражданина Епифана
Сбил с пути и с панталыку несоветский человек.

Епифан казался жадным, хитрым, умным, плотоядным,
Меры в женщинах и в пиве он не знал и не хотел.
В общем, так: подручный Джона был находкой для шпиона.
Так случиться может с каждым, если пьян и мягкотел.
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А за это, друг мой пьяный, - говорил он Епифану, -
Будут деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин..
Враг не ведал, дурачина: тот, кому все поручил он,
Был чекист, майор разведки и прекрасный семьянин.
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У Филарета на старости лет крыша поехала. А может ее и не было вовсе. Дай дорогу молодым. Тебе 90 лет. Куда ты пхнешь со своей гордыней? Забыл, что это грех?
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Епифану не слид выправдовиватись.Треба мовчки робити дило.На благо мирян и Украини.
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с удивлением наблюдаю, как почтенная публика ищет одну виноватую сторону в этом, т.н. конфликте, испокон веков в религиозной среде (в любой) приберали и пожирали, кто стоит на пути, и Филарет пожирал и Епифания сожрут, всему своё время...и лишь нам, простым смертным, нужно понимать , что Бог у каждого, в первую очередь, в душе и в его благих поступках....а сто тридцать первую очередь, в церкви
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Клоуны шоколадные, недолго вы зарплату успейте до 20 получить. Если порох самого Филарета нагрел, вас то шавок на раз кинет. Жалко вас ущербных. За пару гривен великого человека оскорблять по бумажке.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоОсобисто я перед собором жодних обіцянок не давав. Остання домовленість була викладена на папері без моєї присутності, - Епіфаній про звинувачення Філарета
 
 
 
 
 
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