 Вакарчук створює партію "Голос" і йде на парламентські вибори. ВIДЕО

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"У часи, коли Росія своїми діями підриває нашу безпеку і створює екзистенційну загрозу ззовні, стара політика ослаблює державу зсередини. Ми мусимо знищити внутрішнього ворога, і стати сильними перед лицем ворога зовнішнього. Саме тому партія "Голос" йде на вибори до Верховної Ради", – сказав Вакарчук.







"Сьогодні Верховна Рада перетворилася на токсичне болото, яке нас засмоктує. Ми мусимо це змінити. Якщо президент зрадить своїх виборців - ми змусимо його відповідати перед виборцями", - заявив Вакарчук

Він запевнив, що буде боротися зі старою політикою. "Стара політика - це сліпа віра в нового президента" - зазначив співак





Партійний список "Голос" сформує в результаті відкритого обговорення на з’їзді. Наразі до команди "Голосу" увійшли люди, які вже змінювали країну:

Юлія Клименко, екс-заступниця Міністра економіки в уряді реформаторів

Ярослав Юрчишин, громадський активіст та екс-голова правління антикорупційної організації Transparency International Україна

Юрій Соколов, доктор медичних наук та піонер у сфері кардіохірургії

Андрій Шараскін (кіборг "Богема"), актор, режисер та командир роти, яка захищала Донецький аеропорт

Соломія Бобровська, громадська активістка, волонтерка, в. о. голови Одеської ОДА у 2016-2017 роках

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Для засновників "Голосу" пріоритетним є змінити правила гри в українській політиці, відділити гроші від політики і поставити людину в центр державної політики. "Ми віримо, що гідність кожного українця є непорушною. Кожен має безумовне право на повагу. На гідне життя – добробут, безпеку і свободу. Ми захищатимемо гідність кожного українця і від зовнішнього ворога, і від старої політичної системи", – сказав лідер нової партії.

Вакарчук запевнив, що партія не братиме жодної копійки в олігархів, а фінансуватиме її прозорий бізнес і прості українці. Зараз партія перебуває у процесі реєстрації.

За словами Вакарчука, входження до Верховної Ради є лише необхідним кроком, щоб запустити в Україні справжні зміни. Лідер нового руху закликав українців приєднуватися до команди "Голосу", зареєструвавшись волонтером на сайті GolosZmin.org.