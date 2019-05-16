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Все про:Вакарчук (72) ВР (4727) вибори (3771) Голос партія (1)

 Вакарчук створює партію "Голос" і йде на парламентські вибори. ВIДЕО

Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії "Голос". Похід у велику політику музикант і громадський діяч пояснив необхідністю справжніх змін у країні, яких вимагають українці.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"У часи, коли Росія своїми діями підриває нашу безпеку і створює екзистенційну загрозу ззовні, стара політика ослаблює державу зсередини. Ми мусимо знищити внутрішнього ворога, і стати сильними перед лицем ворога зовнішнього. Саме тому партія "Голос" йде на вибори до Верховної Ради", – сказав Вакарчук.

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Вакарчук створює партію Голос і йде на парламентські вибори 03

"Сьогодні Верховна Рада перетворилася на токсичне болото, яке нас засмоктує. Ми мусимо це змінити. Якщо президент зрадить своїх виборців - ми змусимо його відповідати перед виборцями", - заявив Вакарчук

Він запевнив, що буде боротися зі старою політикою. "Стара політика - це сліпа віра в нового президента" - зазначив співак

Вакарчук створює партію Голос і йде на парламентські вибори 04
Вакарчук створює партію Голос і йде на парламентські вибори 05

Партійний список "Голос" сформує в результаті відкритого обговорення на з’їзді. Наразі до команди "Голосу" увійшли люди, які вже змінювали країну:

  • Юлія Клименко, екс-заступниця Міністра економіки в уряді реформаторів
  • Ярослав Юрчишин, громадський активіст та екс-голова правління антикорупційної організації Transparency International Україна
  • Юрій Соколов, доктор медичних наук та піонер у сфері кардіохірургії
  • Андрій Шараскін (кіборг "Богема"), актор, режисер та командир роти, яка захищала Донецький аеропорт
  • Соломія Бобровська, громадська активістка, волонтерка, в. о. голови Одеської ОДА у 2016-2017 роках

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Для засновників "Голосу" пріоритетним є змінити правила гри в українській політиці, відділити гроші від політики і поставити людину в центр державної політики. "Ми віримо, що гідність кожного українця є непорушною. Кожен має безумовне право на повагу. На гідне життя – добробут, безпеку і свободу. Ми захищатимемо гідність кожного українця і від зовнішнього ворога, і від старої політичної системи", – сказав лідер нової партії.

Вакарчук запевнив, що партія не братиме жодної копійки в олігархів, а фінансуватиме її прозорий бізнес і прості українці. Зараз партія перебуває у процесі реєстрації.

За словами Вакарчука, входження до Верховної Ради є лише необхідним кроком, щоб запустити в Україні справжні зміни. Лідер нового руху закликав українців приєднуватися до команди "Голосу", зареєструвавшись волонтером на сайті GolosZmin.org.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127154
 
   
 Топ коментарі
 
Даремно Слава не пішов на президента.Те,що ми отримали як альтернативу Порошенкові...ні в які ворота..
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Лучше бы Вакарчук был президентом, чем марионетка Коломойского
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Не хотелось бы, чтобы и он оказался чьей то шахматной фигуркой.
Тьфу..тьфу..тьфу Вакарчук створює партію "Голос" і йде на парламентські вибори - Цензор.НЕТ 2953
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"Старая политика - это слепая вера в нового прнзидента" - отметил певец і подумав "Новий презідєнт результат втрати довіри народу старим" но не сказав.

Якби Макарчук був порноактьором, партію назвав би "******", або болєє політкорєетно "Член" або "Кремпай".
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Целка Вакарчук решила потерять девственность, вдохновившись успехом Зеленского? Теперь будешь вечно вторым, банальным и смешным просителем на политической паперти.
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Ну банальным и смешным есть и будет зеля.
Вакарчуку это не грозит.
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Беня в Днепре.Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал
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Ну если зелю смогли протащить, то чем Вакарчук хуже? Я бы даже сказал намного лучше.
Во всяком случае пятая колонна изойдёт на говно из-за этого. И это приятно,
но всё таки каждый должен заниматься своим делом. Хорошим человеком мало быть - нужны глубокие знания.
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Лучше, но не на много. Такой же нюхатель кокса, тільки україномовний. Сынок коррупционера опять же. Вакарчук створює партію "Голос" і йде на парламентські вибори - Цензор.НЕТ 9145
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Его не воспримут. Пусть лучше поет. Это он умеет делать.
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ШимпанЗЕ восприняли, а этого не воспримут? Вакарчук створює партію "Голос" і йде на парламентські вибори - Цензор.НЕТ 8452
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Від мене голосу цьому =голосу= не буде.
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Цікаво, а інших кандидатів крім планокурів та нюхачів коксу в Україні не існує? Чи таких легше контролювати? Вакарчук створює партію "Голос" і йде на парламентські вибори - Цензор.НЕТ 3464
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людина яка вийшла з народом на майдан коли народ требував зміни, заслуговує пошану , говорить що людина справді бажае змін ,..
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Вибрати клоуна , який побоявся вийти на майдан , коли народ требував змін ,.. викликае запитання до народу ??чи справді народ хоче ці зміни??))
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Тепер українцям тяжкий вибір , кого вибрати ..?))
Один розумний, закінчив кандидатську, вчився за границею, знае англійську , був на майдані ,..,не то що був , а виступав , був на передній лінії , українець , патріот, який старався Україну піднімати ...
Другий тупий , два слова не може сказати без папірця, мову майже не знае, на майдані не був, нічого до сьогодні не зробив для України, крім як упускав ...не українець..
Як ви думаете кого народ вибере ??саме український народ .., ?)))
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВакарчук створює партію "Голос" і йде на парламентські вибори. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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