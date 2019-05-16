 Вакарчук створює партію "Голос" і йде на парламентські вибори. ВIДЕО

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"У часи, коли Росія своїми діями підриває нашу безпеку і створює екзистенційну загрозу ззовні, стара політика ослаблює державу зсередини. Ми мусимо знищити внутрішнього ворога, і стати сильними перед лицем ворога зовнішнього. Саме тому партія "Голос" йде на вибори до Верховної Ради", – сказав Вакарчук.
"Сьогодні Верховна Рада перетворилася на токсичне болото, яке нас засмоктує. Ми мусимо це змінити. Якщо президент зрадить своїх виборців - ми змусимо його відповідати перед виборцями", - заявив Вакарчук
Він запевнив, що буде боротися зі старою політикою. "Стара політика - це сліпа віра в нового президента" - зазначив співак
Партійний список "Голос" сформує в результаті відкритого обговорення на з’їзді. Наразі до команди "Голосу" увійшли люди, які вже змінювали країну:
- Юлія Клименко, екс-заступниця Міністра економіки в уряді реформаторів
- Ярослав Юрчишин, громадський активіст та екс-голова правління антикорупційної організації Transparency International Україна
- Юрій Соколов, доктор медичних наук та піонер у сфері кардіохірургії
- Андрій Шараскін (кіборг "Богема"), актор, режисер та командир роти, яка захищала Донецький аеропорт
- Соломія Бобровська, громадська активістка, волонтерка, в. о. голови Одеської ОДА у 2016-2017 роках
Для засновників "Голосу" пріоритетним є змінити правила гри в українській політиці, відділити гроші від політики і поставити людину в центр державної політики. "Ми віримо, що гідність кожного українця є непорушною. Кожен має безумовне право на повагу. На гідне життя – добробут, безпеку і свободу. Ми захищатимемо гідність кожного українця і від зовнішнього ворога, і від старої політичної системи", – сказав лідер нової партії.
Вакарчук запевнив, що партія не братиме жодної копійки в олігархів, а фінансуватиме її прозорий бізнес і прості українці. Зараз партія перебуває у процесі реєстрації.
За словами Вакарчука, входження до Верховної Ради є лише необхідним кроком, щоб запустити в Україні справжні зміни. Лідер нового руху закликав українців приєднуватися до команди "Голосу", зареєструвавшись волонтером на сайті GolosZmin.org.
Тьфу..тьфу..тьфу
Якби Макарчук був порноактьором, партію назвав би "******", або болєє політкорєетно "Член" або "Кремпай".
Вакарчуку это не грозит.
Во всяком случае пятая колонна изойдёт на говно из-за этого. И это приятно,
но всё таки каждый должен заниматься своим делом. Хорошим человеком мало быть - нужны глубокие знания.
Один розумний, закінчив кандидатську, вчився за границею, знае англійську , був на майдані ,..,не то що був , а виступав , був на передній лінії , українець , патріот, який старався Україну піднімати ...
Другий тупий , два слова не може сказати без папірця, мову майже не знае, на майдані не був, нічого до сьогодні не зробив для України, крім як упускав ...не українець..
Як ви думаете кого народ вибере ??саме український народ .., ?)))