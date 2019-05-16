 Посли G7 закликали Порошенка до плавної передачі влади Зеленському

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві послів G7 за підсумками зустрічі з Порошенком, опублікованій у Twitter.
"Посли G7 сьогодні зустрілися з Президентом Порошенком, щоб обговорити прогрес, здійснений у сфері реформ за його президентства. Вони привітали досягнення Президента Порошенка й обмінялися з ними думками щодо просувань, які мають бути забезпечені в подальшому.
Посли G7 закликали до плавної передачі влади, що дозволить Україні продовжити обраний нею шлях реформ", - сказано в повідомленні.
А то сразу-,,где моя булава!!!'' Вова,твой шеф уже дома,все вопросы он будет решать сам. Если понадобится-тебя позовут. Или вызовут. И если захотят-даже на ,,бис!''
Осталось только народу Украины еще раз решительно отогнать свинью, если по-хорошему не понимает.
И про 30 месяцев, и про отпихнуть от корыта. Чушь.
Плавная передача власти - это как Буш передавал Обаме, как Обама Трампу, как Олланд Макрону. Когда каждая парочка по две недели до инаугурации сидела безвылазно в кабинете еще действующего президента и передавала дела. И вместе принимали решения. И обеспечивали плавную передачу власти.
Но как объяснить послам, что уже месяц единственно, что интересует Зеленского - это булава. Передача власти его не интересует. Или Порошенко должен поймать Зеленского и привязать в кабинете Президента, чтобы тот учился?
Бедная Украина.
Как там у Рыбникова было? "В страстную пятницу ранним утром 26 числа весеннего месяца апреля в неприметной пивной палатке посреди Мариинского парка уходящий президент Порошенко коварно подстерегал приходящего Владимира Зеленского с целью получить от того внятные ответы на глобальные вызовы, стоящие перед страной. Источник: https://censor.net.ua/r3124609"
и ничего больше не трогает?
хотя насчет собак тоже есть сомнения - справится ли, ничего ли не напутает?
і чим швидше, тим краще.
У його уяві - попередник вийшов з кабінету, наступник зайшов - все влада передана.
Осталось пять дней до полного дембеля.
Как там Шурик говорил вытирая слезы, - птичку жалко.
будет ваша кукла на ниточках Президентом через 4 всего дня, не волнуйтесь Вы так, а ведь могли i на 2 червня призначити...
а сколько злобы и несправедливых упреков и лжи было от Зебилов в адрес уходящей власти...
Позорно. И невыносимо стыдно. За «клещевидное» поведение господина Порошенко…
О таком своем чувстве рассказал сегодня утром политолог Михаил Подоляк.
Нервы уже не выдерживают даже у наших внешних партнёров. На минувшей встрече представителей G7 (США, Великобритания, Франция, Канада, Италия, Германия и Япония) с уходящим президентом осознанно был нарушен… неформальный дипломатический этикет. В публичную плоскость была вынесена, мягко говоря, «просьба» к Петру Алексеевичу все/таки «плавно передать власть следующему избранному лицу»…
Надо сказать, что подобные заявления категорически не принято выносить на публику. Вот вообще не принято ни в каком виде. А если это сделано, значит Порошенко реально всех достал. Настолько сильно достал, что приличия отброшены и сказано ему об этом прямо в лоб.
- Порошенко - упырь, гнилой и проклятый человек, - Семенченко
- Порошенко как вредоносная бактерия, которую невозможно вывести ни одним антибиотиком
Так, на официальном твитт-канале (как принято нынче в политическом мире) сделана официальная запись от имени французского председательствующего с призывом к Порошенко «передать власть новоизбранному президенту». С уточнением, что «послы G7 сегодня встретились с Президентом, чтобы обсудить прогресс и недостатки в сфере реформ»…
Просто супер-достойный финал одной потрясающе омерзительной президентской карьеры (для все ещё неверующих в «гений» Порошенко -
https://twitter.com/G7AmbReformUA/status/1128708365557948417)…
Подведём ещё один постыдный итог.
Есть ли вообще хоть какое-то направление, где Порошенко не опозорил Украину? Ну вот так, чтобы искренне сказать ему спасибо?
Страна потрясающе равномерно проголосовала против него (исключение - всего одна область).
Армия откровенно и с презрением высказалась о его сути.
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Филарет вчерашним заявлением ставит крест на «исторической миссии создания этим человеком единой помесной церкви».
Массовые награждения и назначения одиозных в последние дни точно указывают на его лютое корыстолюбие.
Условные Свинарчуки, которые везде - на не менее лютое мздоимство…
И вот, наконец, внешние партнеры прямо указывают Порошенко, что «демократия так не работает». Что нельзя так цинично злоупотреблять должностью. Что игнорировать справедливый запрос общества на другие управленческие элиты, высказанный столь очевидно на свободных выборах может только недалекий узурпатор. Что адекватная передача власти - спокойная, процедурная, взвешенная - признак здорового общества. Что Порошенко, по сути, вызывает стойкое чувство омерзения…
Чего, помимо прочего, опасаются иностранцы? И что они понимают лучше, чем тот же Порошенко?
Они опасаются резкого обострения внутреннего конфликта. Роста общественной эскалация из/за того, что воля подавляющего большинства граждан так откровенно игнорируется. А также окончательного разрушения государства, потери существенной части его авторитета и легитимности…
Как же, все/таки, предсказуем этот странный человечек, пять лет бывший у нас президентом). Репутация для него - ничто. Главное - обмануть всех и потянуть время, чтобы дожрать себе в карман.
Поэтому даже на внешних рынках мы выглядим нынче так постыдно и позорно…
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Послы стран «Большой семерки» (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) призвали Президента Петра Порошенко плавно передать власть новоизбранному Президенту Владимиру Зеленскому.
Об этом сообщает французское председательство в «Большой семерке» Группы поддержки Украины в микроблоге Twitter, передали накануне поздно вечером «Українські Новини».
«Послы «Большой семерки» призвали к плавной передаче власти, что позволит Украине продолжить выбранный ею путь реформ», - сказано в сообщении.
Власов Сергей b3083465
Позорище на весь мир! Уже даже послы G7 просят Порошенко «уйти»
"Послы G7 ...........поприветствовали достижения Президента Порошенко и обменялись с ними мыслями относительно продвижений, которые должны быть обеспечены в дальнейшем.Источник: https://censor.net.ua/n3127151
чекаємо прийняття мовного закону.
больше,чем все Президенты до него вместе взятые. это абсолютно точно.
и все это в условиях рашистской агрессии. Дякую!