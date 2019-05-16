 Посли G7 закликали Порошенка до плавної передачі влади Зеленському

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві послів G7 за підсумками зустрічі з Порошенком, опублікованій у Twitter.

"Посли G7 сьогодні зустрілися з Президентом Порошенком, щоб обговорити прогрес, здійснений у сфері реформ за його президентства. Вони привітали досягнення Президента Порошенка й обмінялися з ними думками щодо просувань, які мають бути забезпечені в подальшому.

Посли G7 закликали до плавної передачі влади, що дозволить Україні продовжити обраний нею шлях реформ", - сказано в повідомленні.

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