 Окупанти нагрянули в будинок Джемілєва в Бахчисараї для опитування його прийомного сина: підозрюють у причетності до терористичної діяльності, - Чубаров

Про це у Facebook написав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.

"15 травня 2019 року вдень у Бахчисараї російські окупанти - дільничні поліцейські - відвідували будинки кримських татар і опитували їхніх жителів, звіряючи з наявними у них списками. При цьому дільнична 6-го мікрорайону Катерина Яхова зайшла в будинок, де проживає дружина лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва пані Сафінар Джемілєва. У момент приходу дільничної Яхової в будинку Сафінар ханум був лише її дорослий син Ельдар, прийомний син Мустафа Аг'а. Дільнична російської окупаційної поліції Катерина Яхова з'ясувала особисті дані Ельдара, звірила записані нею дані під особистий підпис опитаного", - розповів він.

"На запитання, в чому причина її приходу до них у будинок і сенс процедури опитування, дільнична Катерина Яхова продемонструвала Ельдару якийсь список, у якому було зазначено кілька десятків прізвищ, заявивши при цьому, що всі вони, зокрема й Ельдар, підозрюються в причетності до терористичної діяльності. Ми просимо кримськотатарських активістів, адвокатів, цивільних журналістів у Криму ретельно моніторити ситуацію напередодні і в день 18 травня - Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Не відкидаємо, що російські окупанти готують нові масштабні провокації щодо кримських татар", - резюмував Чубаров.

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