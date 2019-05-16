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Все про:Джемілєв (213) Крим (6825) Чубаров (355) кримські татари (1324)

 Окупанти нагрянули в будинок Джемілєва в Бахчисараї для опитування його прийомного сина: підозрюють у причетності до терористичної діяльності, - Чубаров

У Бахчисараї в будинок лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва 15 травня приходила російська поліція.

Про це у Facebook написав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.

"15 травня 2019 року вдень у Бахчисараї російські окупанти - дільничні поліцейські - відвідували будинки кримських татар і опитували їхніх жителів, звіряючи з наявними у них списками. При цьому дільнична 6-го мікрорайону Катерина Яхова зайшла в будинок, де проживає дружина лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва пані Сафінар Джемілєва. У момент приходу дільничної Яхової в будинку Сафінар ханум був лише її дорослий син Ельдар, прийомний син Мустафа Аг'а. Дільнична російської окупаційної поліції Катерина Яхова з'ясувала особисті дані Ельдара, звірила записані нею дані під особистий підпис опитаного", - розповів він.

"На запитання, в чому причина її приходу до них у будинок і сенс процедури опитування, дільнична Катерина Яхова продемонструвала Ельдару якийсь список, у якому було зазначено кілька десятків прізвищ, заявивши при цьому, що всі вони, зокрема й Ельдар, підозрюються в причетності до терористичної діяльності. Ми просимо кримськотатарських активістів, адвокатів, цивільних журналістів у Криму ретельно моніторити ситуацію напередодні і в день 18 травня - Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Не відкидаємо, що російські окупанти готують нові масштабні провокації щодо кримських татар", - резюмував Чубаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський має почати відновлення територіальної цілісності України з Криму, - Чубаров

Окупанти нагрянули в будинок Джемілєва в Бахчисараї для опитування його прийомного сина: підозрюють у причетності до терористичної діяльності, - Чубаров 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127150
 
 
 Топ коментарі
 
треба тікати з Криму, або братися за зброю в Криму! Оккупанты нагрянули в дом Джемилева в Бахчисарае для опроса его приемного сына: подозревают в причастности к террористической деятельности, - Чубаров - Цензор.НЕТ 4009
з кацапами по іншому не бачу справ!
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панове джемільов, чупакабров та лєнуров, наприкінці 15 року ви зробили все, щоб активна фаза кримблокади закінчилася.
Відкрийте очи: ви залишилися самі, бо в 14-му не розпочали озброєної боротьби з окупантом, в 15-му зрадили спільній справі, а зараз на що сподіваєтеся?
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Взял куриный аусвайс, готовься терпеть унижения от *****.
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Вони своє" бесцінне" громадянство нав"язують і без згоди
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треба тікати з Криму, або братися за зброю в Криму!
з кацапами по іншому не бачу справ!
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Какая жалость. А че ж вы делали когда буряты и калдыровцы захватывали вашу родину? Или это не ваша родина, а? Че, пришла сюда Орда, а мы еще ее потомков защищать должны? Сами, господа, сами. Дарю вам Крым - гоните оккупантов необольшевистских. Вон, на Пиплии проклянусь что не вру. Оккупанты нагрянули в дом Джемилева в Бахчисарае для опроса его приемного сына: подозревают в причастности к террористической деятельности, - Чубаров - Цензор.НЕТ 392
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а на что он рассчитывал? Давно надо было валить от туда.
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Ну да он покушался на Кремлёвского Фюрера в постах Оккупанты нагрянули в дом Джемилева в Бахчисарае для опроса его приемного сына: подозревают в причастности к террористической деятельности, - Чубаров - Цензор.НЕТ 8241
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панове джемільов, чупакабров та лєнуров, наприкінці 15 року ви зробили все, щоб активна фаза кримблокади закінчилася.
Відкрийте очи: ви залишилися самі, бо в 14-му не розпочали озброєної боротьби з окупантом, в 15-му зрадили спільній справі, а зараз на що сподіваєтеся?
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100%, ну може це не про Джемільова- вік і його здоров"я...
а інші сіли на бютжет...
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він й був ініціатором включення раніше підірваної гілки на Армянськ (фірташевський "Кримтітан") в грудні 2015 р., бо син джміля сидів на зоні у волгограді, йому було обіцяне УДО, але *******, як завжди, на@бали.
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А че татари стоят как быдло , а не сопротивляются ? Думают , авось пронесёт? Они плохо выучили историю ?
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В нас сьогодні прохолодно.
Не вдалось вбратися у вишиванку.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниОкупанти нагрянули в будинок Джемілєва в Бахчисараї для опитування його прийомного сина: підозрюють у причетності до терористичної діяльності, - Чубаров
 
 
 
 
 
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