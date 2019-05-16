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Все про:ВР (4727) інавгурація (83) Садовий (230)

 "Самопоміч" підтримає в Раді проект постанови з датою інавгурації Зеленського 19 травня, - Садовий

Фракція об'єднання "Самопоміч" у Верховній Раді готова на голосуванні в четвер підтримати проект постанови з датою інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського 19 травня.

Про це написав лідер політсили Андрій Садовий на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Позиція Об'єднання "Самопоміч" по сьогоднішніх голосуваннях щодо дня інаугурації: "Самопоміч" підтримає проект постанови з датою інаугурації 19 травня, яку запропонував новообраний Президент; "Самопоміч" не буде голосувати за постанови з іншими датами (у випадку, якщо жодна з них не проходить, дату має визначити спікер парламенту). Ми наполягаємо, аби цей парламент першочергово ухвалив два важливі рішення - зняття депутатської недоторканності і зміну виборчих правил на систему "відкритих списків".

Після цього цей парламент можна сміливо розпускати і йти на вибори", - заявив Садовий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада сьогодні планує призначити дату інавгурації Зеленського, розглянути питання реформи парламенту та боротьби з відмиванням доходів

Самопоміч підтримає в Раді проект постанови з датою інавгурації Зеленського 19 травня, - Садовий 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127145
 
   
 Топ коментарі
 
Садовий перший на поклон побіг!
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Сраколиз рятується, хоче корита ...
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Він же сказав що хоче бути прим"єром.
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Это катастрофа! Все 6 человек Самодрочии не будут голосовать за другую дату. Развал коалиции. Парламент не працездатний. Разогнать на бени мунес
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Він прагне показати себе дєрьмократичним перед виборами. Адже рейтинг співає романси.
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Не вздумайте ущємлять права порошенкогаварящіх
"Самопомич" поддержит в Раде проект постановления с датой инаугурации Зеленского 19 мая, - Садовый - Цензор.НЕТ 5059
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ЗЕлебобы понимают только юмор 95 квартала
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Зедебилы настолько тупы, что не понимают даже откровенного стеба.
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Собаки гавкають а караван іде...Ні вони навіть уже не гавкають, а скавучать від безсилої злості...
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Ваша фраза настолько универсальна, что даже не понятно, к кому это относится...
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Він каже, що гавкав, гавкає і буде гавкати і, навіть, скавучати
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Сомнительно конечно, что ВР сделает себе харакири (инаугурация 19.05.19 г.), но что-то сделать все равно должна.
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Садовый мечтает о премьерском кресле с подачки ЗЕзидента)))
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Карпунцов уже спешит на фуршет по поводу инаугурации Президента, а индекс борщика составил уже 128 грв.
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А как же анализы?? Без анализов даже детей в школу не принимают. А тут такое...
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садовой передал пас гриценко полковнику, но его перехватил зебил "Самопомич" поддержит в Раде проект постановления с датой инаугурации Зеленского 19 мая, - Садовый - Цензор.НЕТ 1580
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Садовий це політичний труп, рейтинг такий мізерний, шо вже сам оголосив, шо в мери Львова вже не піде. Але Міша Фрідман його ще десь прилаштує.
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во Львове к Садовому норм. относятся. Были там недавно, сам был удивлен.
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Сьогодні голосувати не можна,все таки День Вишиванки.В тераріумі буде виставка ряжених під патріотів ушльопків
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шо анрюша) сад)) хоче в політиці))) бути, Львів замалий?
а порошок) пролетів, так візьміть мене в депутани, хоч хтось!!!
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конешн замалий))все все що можна забудував))
ну хіба що лишилось ЛНУ знести й там новий ЖК побудувати))
ну ще по дрібничках всілякі "недолугі парки" й якісь "нафік кому потрібні старі(рухлядь) будинки на площі Ринок....)))
а так такі да - замалий))))
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А после официальной инагурации Самонемочь буде вместе в Зеками веселиться на стадионе. В день траура.
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"Ми наполягаємо, аби цей парламент першочергово ухвалив два важливі рішення - зняття депутатської недоторканності і зміну виборчих правил на систему "відкритих списків".
Після цього цей парламент можна сміливо розпускати і йти на вибори", - заявив Садовий."
Ума палата. А колись був нормальним.
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Да не был он нормальным никогда. Маскировался умело.
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Замість пороти хєрню в першу чергу ухваліть закони про імпічмент президента та зняття недоторканості з президента, депутатів, суддів, а тоді вже ухвалюйте дату інаугурації!!!
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Это та оппозиция, которая прогнулась под Порошенко в "мусорном" скандале. В Вас уже никто не верит. Досвидания.
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Когда уже поздно будет назначать инаугурацию, чтобы успели зарубежные гости с их плотным графиком. Раньше определится не могли? Примут же в за 5 минут до 19го числа.
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Московские церкви должны как и русский язык ,быть обложены большим налогом.который пойдёт на развитие Украинской армии и это есть при родне "Самопоміч" підтримає в Раді проект постанови з датою інавгурації Зеленського 19 травня, - Садовий - Цензор.НЕТ 9057
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У Президента Порошенко было Армия, Вера,Мова вроде всё под итожил, а вот Украинский народ и граждане Украины выбрали Президента Зеленского ,который должен победить коррупцию в Украине,теперь посмотрим как он её "Самопоміч" підтримає в Раді проект постанови з датою інавгурації Зеленського 19 травня, - Садовий - Цензор.НЕТ 6601 ЗАГРЫЗЁТ
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Ага мародеры так розокрали армию что У Зеленского в армии нашли избыточное имущество которое нужно срочно продать!
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Уже всё это Порошенковское минуло,сейчас час Зеленского,все в ожидании,все хотят мочить чиновников взяточников. "Самопоміч" підтримає в Раді проект постанови з датою інавгурації Зеленського 19 травня, - Садовий - Цензор.НЕТ 3612
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Прийшли не мародери? Танковий ричаг дорожче 5,5 млрд.доларів США?
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Вова ,ты где ? начинай всех коррупционеров мочить! "Самопоміч" підтримає в Раді проект постанови з датою інавгурації Зеленського 19 травня, - Садовий - Цензор.НЕТ 6827
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Только полный Зе-бил мог пожелать себе инаугурацию на день Траура и Памяти!
Худшей даты выбрать невозможно.
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дети парашенко в Англии будут в трауре ?
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Спрашивать это может только тот, кто сам отмечает траур.
По этому, всем зе-билам надо заткнутся и молчать в тряпочку.
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Смолл, это у нас траур и память. При чем тут Зе? У него свое.
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походу Садовий вже взяв у Володимира Олександровича Коломойського і зробив).. а як співав!)
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А хто б сумнівався, щоб садовий і його партія не поцілували кеди Термосу?
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Та да, гівном оказався Садовий, а я ще в 2014 за його Самонеміч здуру голосував. "Самопоміч" підтримає в Раді проект постанови з датою інавгурації Зеленського 19 травня, - Садовий - Цензор.НЕТ 6460
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Сомневаюсь, что Коломойский засчитает прогиб.
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"ухвалив два важливі рішення"- це що ? Законопроекти ?Чиї ? Які ? х.з.
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я за понеділок 14травня, або на крайняк 32травня "Самопоміч" підтримає в Раді проект постанови з датою інавгурації Зеленського 19 травня, - Садовий - Цензор.НЕТ 8755
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напишите даты на бумажечках...сложите в кипу...перемешайте...и выбирайте... нет! пусть Зеленский сам вытянет бумажечку... чтоб не давать повода...
ну... если не получается по-уму.. то пусть слепой случай решает...ибо задолбали!!!!
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Не понимаю, что за вонь и истерика с 19 числом? На мой взляд, дата действительно не подходящая, чем плохое 20 мая, например? Времени поиграться с булавой у Зе будет еще предостаточно. Так что всей зе команде можно не истерить по поводу "недопущения" к власти новоизбранного. А на счет видео в соц сетях, тук уж Вы поднажмите, а то протест как то вяло выглядит.
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Пізно вс#алися, "ефективність діяльності" УСІХ народних обранців в ВР вже може претендувати на мемчік
Ціх жлобів тепер треба "підсмажувати на повільному вогні" до виборів в осени - щоб жодна скотиняка зі старої кодли не пролізла в Раду.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Самопоміч" підтримає в Раді проект постанови з датою інавгурації Зеленського 19 травня, - Садовий
 
 
 
 
 
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