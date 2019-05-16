 "Самопоміч" підтримає в Раді проект постанови з датою інавгурації Зеленського 19 травня, - Садовий

Про це написав лідер політсили Андрій Садовий на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Позиція Об'єднання "Самопоміч" по сьогоднішніх голосуваннях щодо дня інаугурації: "Самопоміч" підтримає проект постанови з датою інаугурації 19 травня, яку запропонував новообраний Президент; "Самопоміч" не буде голосувати за постанови з іншими датами (у випадку, якщо жодна з них не проходить, дату має визначити спікер парламенту). Ми наполягаємо, аби цей парламент першочергово ухвалив два важливі рішення - зняття депутатської недоторканності і зміну виборчих правил на систему "відкритих списків".
Після цього цей парламент можна сміливо розпускати і йти на вибори", - заявив Садовий.
гриценкополковнику, но его перехватил зебил
а порошок) пролетів, так візьміть мене в депутани, хоч хтось!!!
ну хіба що лишилось ЛНУ знести й там новий ЖК побудувати))
ну ще по дрібничках всілякі "недолугі парки" й якісь "нафік кому потрібні старі(рухлядь) будинки на площі Ринок....)))
а так такі да - замалий))))
Після цього цей парламент можна сміливо розпускати і йти на вибори", - заявив Садовий."
Ума палата. А колись був нормальним.
Худшей даты выбрать невозможно.
По этому, всем зе-билам надо заткнутся и молчать в тряпочку.
ну... если не получается по-уму.. то пусть слепой случай решает...ибо задолбали!!!!
Ціх жлобів тепер треба "підсмажувати на повільному вогні" до виборів в осени - щоб жодна скотиняка зі старої кодли не пролізла в Раду.