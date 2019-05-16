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 Політика України
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 ЄС готовий обговорити із Зеленським зміну квот на українські товари, - Мінгареллі

Глава Представництва Європейського Союзу в Україні Х’юг Мінгареллі бачить можливість для обговорення перегляду безмитних квот між Україною та Європейським Союзом.

"Сподіваюся, що є можливість обговорити питання квот, особливо в сільському господарстві ... І я впевнений, що в ЄС є бажання прийняти те, до чого ми спільно прийдемо", - сказав Мінгареллі під час конференції EU Future Simple or Future Indefinite, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він також зазначив, що новообраний президент України Володимир Зеленський під час зустрічі минулого тижня запевнив, що готовий підтримувати євроінтеграційну політику України.

"Він чітко сказав, що має намір модернізувати країну відповідно до стандартів ЄС", - сказав глава Представництва ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не використала 8 млрд євро допомоги від Євросоюзу, - Мінгареллі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127141
 
   
 Топ коментарі
 
Ми йдемо своїм шляхом-Петро Порошенко

ЄС готовий обговорити із Зеленським зміну квот на українські товари, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 5663
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Народ,смотрите как считает власть-Госстат заявил,что средняя зарплата за март 2019 -го года составляет 10 237 гривен.А пенсионный фонд посчитал за тот же Март месяц среднюю зарплату в 8 827 гривен.
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Это понятно. Петя мародерит, ему некогда.
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для начала, шуту гороховому нужно объяснить, что такое квоты.
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Мабуть для цього і Бєня прибув.
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Ми йдемо своїм шляхом-Петро Порошенко

ЄС готовий обговорити із Зеленським зміну квот на українські товари, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 5663
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Переклейте марки і перепишіть адресу на конверті - не знаю як у вас, але цінами на газ в Україні Президент не займається.
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Это понятно. Петя мародерит, ему некогда.
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Шо,знову нема полномочій,а під час виборчої компанії він займався всім чим тільки можна.Від підняття зарплат поштаркам та пенсій пенсіонерам,вже не кажучи про дороги,мости,енергонезалежністю від агрессора і так тд.А тепер всі полномочія знову іспарілісь,залишились тільки нагороди,ну що ж,бува і таке
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козломордый! опять ты из за поребрика строчишь! в украинском нет слова "полномочія", есть повноваження. все что ты перечислило- повноваження уряду, а нагороди, виключно-Порох.
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Тобі самому не смішно,мабуть не допив,це дєло поправіме
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Микола Яновичу, дєло, це справа, а поправіме, це поправна.
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А голову НКРЕКП хто призначає, папа Римський?
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что бы тебе @ыдло понятно, чу@а неграмотная! объясняю лохам=есть контрактная цена (на длительный период), а есть спотовая (сегодня на сегодня и оплатой немедленно). фермер продает пшеницу по 6000грн, а компания на условиях CIF по 350$. твоя миссия подметать и копать, не суй свое рыло куда ненадо.
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Накаті за дєдов та узбагойся,а то кандратій хватіт
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Вы бы как-то воспитывали бы в себе чувство юмора что ли
Это ж дно
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А ты сейчас где находишься,запорошенный,благодаря твоему педро?
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вместо кенгуру должен быть Коломойский
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слава Богу, что не с клептоманом парашенко...
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Ты кошелек уже купил новый? Ну чтоб сразу туда по 4000 баксов влезало? ЄС готовий обговорити із Зеленським зміну квот на українські товари, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 7628
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если Вам лично необходимы эти 4 тысячи долларов, дайте номер Вашего факса и я лично Вам перешлю их одной купюрой...
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Народ,смотрите как считает власть-Госстат заявил,что средняя зарплата за март 2019 -го года составляет 10 237 гривен.А пенсионный фонд посчитал за тот же Март месяц среднюю зарплату в 8 827 гривен.
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Тут, как в курсе валют - одни продают, а другие покупают.
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То есть два государственные институты считают по разному.Ответ на поверхности
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А чего ж тогда при Порохе палки в колёса ставили?
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Які палки,косюка з травленою курятиною не пускали
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так неизвестно когда же сам пересмотр будет и когда все это вступит в силу

в 20 году вроде бы можно пересматривать, там кто-то говорил. что по истечении 5 лет или сколько там- вот наверное когда придет срок пересмотра тогда будут обсуждать
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Не, просто в ожидании веселья. Зеленский -- это же весело! Всегда так было. ЄС готовий обговорити із Зеленським зміну квот на українські товари, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 7524
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Еще инаугурации не было, а уже положительные сдвиги. С мародером уже давно ни кто дел не хотел иметь.
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Это не сдвиги, это пока только сигналы. Любое увеличение квот беспошлинного ввоза сто проц будет идти со скрипом. Это экономика. Дай Бог чтобы получилось. А про мародера - так до него вообще этих квот не было, не бросайтесь зря какашками
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8милардов украина неиспользовала -небыло как украсть -за ети деньги перед ес нада отчитатся -а сбюджета можно воровать и никакого отчета
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А Зеленский уже в теме? Разобрался, о чем предлагает поговорить Мингарелли?
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Конечно обсудит. Нам нужно выходить на новый уровень. Не быть сырьевым источником. А поставлять конечную продукцию в ЕС. Это и рабочие места здесь. И более существенная прибыль.
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Порохоботы, тут тоже зрада? ЄС готовий обговорити із Зеленським зміну квот на українські товари, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 9186 Вот хорошая же новость, пусть догавариваются, посмотрим на результат. А вы тут уже зраду развели, ни одного слова хорошего. Кто поверит, что вы не купленные. Украинцы не такие бешенные, как вы.
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Зелебоба не в курсе, что такое квоты, вы на примере ФОПов можете ему пояснить? ЄС готовий обговорити із Зеленським зміну квот на українські товари, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 8996
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Лишилося тільки пояснити маріонетці путіна-коломойського, що таке квоти.
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Главное - максимально облегчить вывоз леса во всех формах, а то Карпаты пока еще не желтые на спутниковом изображении.
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О-о-о! А вот и первая кормушка для попличникив "TheОнегина" - кто-то же будет их тут, в Украине", делить! Скорее всего Данилюк.
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Наконец появился кто-то с яйцами. Не вечно же Европе жопу лизать.
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