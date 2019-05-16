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Все про:Держдепартамент США (487) отруєння (614) санкції (2278) Скрипаль (451)

 Держдеп США підготував другий пакет санкцій проти РФ через отруєння Скрипалів

Держдепартамент США направив главі відомства Майку Помпео і президенту США Дональду Трампу другий пакет санкцій у справі про отруєння у Великій Британії колишнього офіцера ГРУ Росії Сергія Скрипаля та його доньки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це на слуханнях у Сенаті заявила заступник держсекретаря Андреа Томпсон. За її словами, нові обмеження - частина розширеної стратегії щодо Росії.

Перший пакет американських санкцій через отруєння Скрипалів набув чинності 27 серпня 2018 року. Обмежувальні заходи містять заборону на продаж Росії зброї, а також товарів і технологій подвійного призначення.

Другий пакет санкцій може містити, зокрема, повну заборону на експорт до Росії американських товарів, обмеження імпорту російських товарів у США, зниження рівня дипломатичних відносин, заборону на авіаперевезення державними компаніями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Притягуватимемо Росію до відповідальності за використання хімічної зброї, - Канада занепокоєна відмовою РФ заборонити "Новачок"

Як повідомлялося, екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який проживає у Великій Британії, засуджений у 2006 році за шпигунство на користь британських спецслужб, 5 березня 2018 року постраждав унаслідок отруєння невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.

Уряд Великої Британії дійшов висновку, що відповідальність за отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки, найімовірніше, лежить на Росії. Вона також повідомила, що постраждалих було отруєно нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яку розроблено в РФ.

5 вересня 2018 року прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, яких підозрюють у спробі замаху на життя Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері: Олександр Петров та Руслан Боширов. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей заявила: "Підозрювані в отруєнні Скрипалів є офіцерами ГРУ Генштабу РФ". Прем'єр закликала країни-союзниці Великої Британії активізувати спільні зусилля, щоб протистояти російській розвідці.

У січні 2019 року виконком Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) проголосував за внесення нервово-паралітичної речовини "Новачок" до списку заборонених речовин.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127139
 
   
 Топ коментарі
 
Что? Холопы беспределят? Непорядок, надо всех на бутылку пересажать
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anti-colorados
Я возвращаю ваш портрет…

Держдеп США підготував другий пакет санкцій проти РФ через отруєння Скрипалів - Цензор.НЕТ 5899

Еще раз и очень коротко вернемся к тому, что многие наши колотились по поводу того, что визит Майка Помпео, госсекретаря США в Сочи, будет связан со сдачей интересов Украины. На самом деле, Помпео пообщался с глазу на глаз с Путиным, и в предыдущих статьях мы даже предположили то, о чем был разговор, а для официальной части, чтобы у мистера Лаврова не слиплись ноздри, Помпео примерно пояснил, каких санкций стоит ожидать как дедушке Вове, так и дедушке Сереже.
На фотографиях совместного брифинга Помпео и Лаврова видно, что кличку «Унылая лошадь» Лавров получил не зря, а в этот раз, кроме откровенного уныния, его портрет оказался еще и красного цвета, как известное место у одной африканской обезьяны. При этом, сам Помпео добродушно улыбался, как он это делает почти всегда.
В связи с этим, эксперты по международным отношениям разошлись во мнениях о том, каков основной итог визита, а вернее - Путину с Лавровым «не зашло», или напротив - «зашло» глубже, чем им того хотелось?
Но это - высокая политика, а настроения военных можно наблюдать на заглавной фотографии. Да, наши харьковские болельщики первыми назвали Путина тем, чем теперь его называют во всем мире, а американские пилоты отстали от харьковчан на три года, но как можно видеть, в грязь лицом не ударили. С помощью инверсионного следа самолета EA-18G Growler, они изобразили в небе огромный портрет Путина над полигоном ВВС США в штате Вашингтон, на северо-востоке США.
Как выяснилось, автором портрета оказался отнюдь не профессиональный художник, а профессиональный летчик Джефф Зезулевич. Судя по фамилии, его предки были из Европы и, возможно, даже из Украины. История об этом умалчивает, но портрет был зафиксирован и по этому поводу командование ВВС даже устроило расследование. Оно и понятно, видано ли, чтобы американские военные летчики рисовали в небе портреты главарей вероятного противника.
Ну а нам эта история очень понравилась, и надеемся, нашим читателям - тоже. Не знаю уж, как там этим 72%
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Кацапы, ловите! Вам на пользу! Чето мало их тут, все трутся на темах Пороха и Зели...
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Что? Холопы беспределят? Непорядок, надо всех на бутылку пересажать
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Руданський

РУБЛЬ МЄДЬЮ

Серед лісу два кацапи
Діда зупинили;
Не гадали й не питали,
- Взяли та й убили.

Огляділи: лиш копійка!
Їден спамя'тався.
- Ех, дасада!
За капєйку
Вбілі! - обізвався.

«Ех, мой братєц!
- другий каже:
Что тут за дасада?
Віть падумай: на рубль мєдью
Толька сто душ нада!»

20 июня [1859]

http://ihor.aleksejev.slobozhanshyna.in.ua/wp-content/uploads/2015/08/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD-%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-24.08.2015.pdf
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Вот гады пиндосы! всё делают на пользу мокшанским рептилоидам! )))
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Угу. Побольше санкций полезных и разных .
Кстати: "пиндос" - в 19 - начале 20 века на черноморском побережье Российской империи слово использовалось в просторечии как уничижительное прозвище местных греков. Таким образом, у эрефийцев и в этом случае не хватило "фантазии" (или мозгов) придумать аналогичное слово для обозначения жителей США. Плагиат, сплошной плагиат .
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ентот депгос полгода мариновал ентот 2 єтап - трамп ну никак не хотел его давать.

и што, счас даст??
да нееет, недавно перегаварил с путинам и прислал помпео в маскву с заверениями любви и дружбі навек.

хотел пампео пасматреть , ну где же зажати яй****ца трампа,в каких масковских тисках.

но нет, не показали,
держут интригу до след выборов.
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anti-colorados
Я возвращаю ваш портрет…

Держдеп США підготував другий пакет санкцій проти РФ через отруєння Скрипалів - Цензор.НЕТ 5899

Еще раз и очень коротко вернемся к тому, что многие наши колотились по поводу того, что визит Майка Помпео, госсекретаря США в Сочи, будет связан со сдачей интересов Украины. На самом деле, Помпео пообщался с глазу на глаз с Путиным, и в предыдущих статьях мы даже предположили то, о чем был разговор, а для официальной части, чтобы у мистера Лаврова не слиплись ноздри, Помпео примерно пояснил, каких санкций стоит ожидать как дедушке Вове, так и дедушке Сереже.
На фотографиях совместного брифинга Помпео и Лаврова видно, что кличку «Унылая лошадь» Лавров получил не зря, а в этот раз, кроме откровенного уныния, его портрет оказался еще и красного цвета, как известное место у одной африканской обезьяны. При этом, сам Помпео добродушно улыбался, как он это делает почти всегда.
В связи с этим, эксперты по международным отношениям разошлись во мнениях о том, каков основной итог визита, а вернее - Путину с Лавровым «не зашло», или напротив - «зашло» глубже, чем им того хотелось?
Но это - высокая политика, а настроения военных можно наблюдать на заглавной фотографии. Да, наши харьковские болельщики первыми назвали Путина тем, чем теперь его называют во всем мире, а американские пилоты отстали от харьковчан на три года, но как можно видеть, в грязь лицом не ударили. С помощью инверсионного следа самолета EA-18G Growler, они изобразили в небе огромный портрет Путина над полигоном ВВС США в штате Вашингтон, на северо-востоке США.
Как выяснилось, автором портрета оказался отнюдь не профессиональный художник, а профессиональный летчик Джефф Зезулевич. Судя по фамилии, его предки были из Европы и, возможно, даже из Украины. История об этом умалчивает, но портрет был зафиксирован и по этому поводу командование ВВС даже устроило расследование. Оно и понятно, видано ли, чтобы американские военные летчики рисовали в небе портреты главарей вероятного противника.
Ну а нам эта история очень понравилась, и надеемся, нашим читателям - тоже. Не знаю уж, как там этим 72%
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Кацапы, ловите! Вам на пользу! Чето мало их тут, все трутся на темах Пороха и Зели...
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Сегодня в Раша нюьс заголовки:

1.
В Конгрессе США подготовили новый пакет санкций против России за вмешательство в выборы

2. РФ готова к налаживанию диалога с США, сказал Путин
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономДерждеп США підготував другий пакет санкцій проти РФ через отруєння Скрипалів
 
 
 
 
 
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