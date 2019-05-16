 Рада сьогодні планує призначити дату інавгурації Зеленського, розглянути питання реформи парламенту та боротьби з відмиванням доходів

Про це йдеться в порядку денному сесії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Спершу на засіданні в четвер депутати мають завершити розгляд законопроекту №5395-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань". Так, за час його підготовки до другого читання профільний комітет опрацював 53 поправки, із яких 34 Рада розглянула напередодні. Законопроектом передбачається встановити кваліфікаційні вимоги до директорів територіальних управлінь, керівників управлінь центрального апарату та керівника підрозділу внутрішнього контролю ДБР, а також врегульовуються питання притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників.
Після цього, як прогнозував Голова ВР Андрій Парубій, парламентарії перейдуть до розгляду проектів постанов щодо визначення дати проведення урочистого засідання з нагоди складення присяги Українському народові новообраним президентом Володимиром Зеленським.
У середу Регламентний комітет визнав сім зареєстрованих депутатами проектів такими, що відповідають вимогам Регламенту під час їхнього оформлення та реєстрації, та запропонував Раді шляхом голосування визначитися щодо їхнього ухвалення чи відхилення. У документах пропонується кілька варіантів дати інавгурації - 17, 19, 20, 26 та 28 травня.
Далі друге читання мають пройти законопроекти щодо реформи парламенту. Попереднього разу, 25 квітня, Рада так і не розглянула жодного з них, оскільки депутати провалили рейтингове голосування.
У першому читанні відповідні проекти законів - №7550 "Про внесення змін до деяких законів України щодо розподілу посад у комітетах Верховної Ради України за принципом д'Ондта" та №6256 "Про внесення змін до законів України "Про комітети Верховної Ради України" та "Про центральні органи виконавчої влади" щодо оптимізації роботи комітетів Верховної Ради України та співвідношення предметів їхнього відання зі сферами діяльності міністерств" - Рада ухвалила ще 5 квітня 2018 року.
Так, перший документ передбачає, що у Верховній Раді дев’ятого скликання розподіл посад у комітетах має здійснюватися за методом бельгійського математика Віктора д’Ондта, тобто пропорційно на основі пропозицій депутатських фракцій залежно від їхнього кількісного складу.
Друга законодавча ініціатива має на меті оптимізувати роботу парламентських комітетів, яких має бути не більше 20-ти, а також чітко співвіднести предмети їхнього відання зі сферами діяльності профільних міністерств.
Водночас Рада планує вийти на ухвалення закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (№9417). Очікується, що його ухвалення дасть змогу вдосконалити положення національного законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню таких доходів та підвищить ефективність державної політики в цьому напрямку, а також забезпечить виконання рекомендацій експертів FATF, МВФ і Комітету Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).
Також пленарного четверга парламент має розглянути у першому читанні урядовий законопроект №7306 "Про Митний тариф України", а в другому - проект №4591 "Про Установу бізнес-омбудсмена".
Окрім того, порядком денним передбачається розгляд блоків питань ратифікацій та інформатизації.
Та не спешите депутаты)
Забавно же наблюдать вой зебилой про булаву)
А Парубий не захочет назначать дату?
Это просто цирк . Пэтя боится аудита и поэтому ,весь мир пусть подождёт )))
Вы выбираете не то как будете жить а всего лишь того того кто вас будет грабить и жить за ваш счет.Выборы не то что нечто не нужное -оно даже и вредное
Он имеет время подучить украинский язык.
А вот, порошенко и ВР себя самоуничтожает.
А самое плохое то, что это вредно для имиджа Украины.
порошенко и ВР, таким образом, преследуют две цели:
1. Избежать роспуска ВР;
2. Создать проблемы для приезда высших лиц государств.
Представь себе, если сегодня проголосуют за 17.
Он станет изгоем.
Это будет таким позором...
Нет, не могу в это поверить.
Хорошо бы, конечно, чтобы мои опасения остались мнением параноика...
считать Паниковского, который уже тогда заявил, что проживет и
без конвенции. Зато при разделе страны разыгрались безобразные
сцены. Высокие договаривающиеся стороны переругались в первую
же минуту и уже не обращались друг к другу иначе как с
добавлением бранных эпитетов. Весь спор произошел из-за дележа
участков. (c)
Шо ты хочешь, элита, самая умная часть Украинского народа!
Пришёл помочь соевым коллегам
"Разделяй и властвуй" еще никто не отменял.
Там одна и та же технология и одни и те же авторы текстов
Отримали презЕдента, який отримує гроші з кремля, з якого ржуть і насміхаються бидлани з Тагіла, коли він рже з України, мови, культури та українців.Не хотіли нормального президента, бо він багатий, в нього успішний бізнес, що платить мільярди податків і сотнями мільйонів вимірюється благодійність.
Отримали презЕдента, який збриває чорне бабло на корпоративах олігархів, за 30% ціни купляє в них особняки, працює через кіпрські офшори, всі фірми якого збиткові, і навіть не знає, яка ставка оподаткування в Україні.Не хотіли нормального президента, бо президент не має мати бізнесу, незважаючи на те, що свій бізнес він віддав в траст всесвітньо відомій американській компанії.
Отримали презЕдента, який у не зовсім законний спосіб передав свій бізнес пасанам с района, щоб порулілі, поки його нема.Не хотіли нормального президента, який боровся з олігархами.
Отримали маріонетку олігарха, яка кричить, що всім треба подавати декларації, заробітчани мають платити 5% податку на все зароблене за кордоном за всі роки, а ЄСВ треба знову підняти до рівня, як то було за янека.
При цьому нуль претензій до олігархів…А тепер замість того, щоб подивитися, як це чучало буде виконувати обіцянки та знижувати тарифи, підвищувати пенсії та садити олігархів, ці амеби вимагають ще й дати йому можливість сформувати більшість в ВР.
Здесь дело зашло до личного противостояния.
Интересы и имидж Украины ушли на самый последний план, к сожалению.
Сегодня под куполом... ВР будет трагикомедия.
Чем теперь займется, бизнесмен пока не знает.
Опальный для уходящей власти бизнесмен Игорь Коломойский, который первые месяцы при ней был губернатором Днепропетровской области, вернулся в Украину. Об этом в Telegram сообщил журналист расследовательской программы Схемы Михаил Ткач.
"В 02:30 из Тель-Авива в аэропорт Днепра прилетел самолет группы Приват с бортовым номером UR-PRT. О пассажирах пока информации нет", - написал он, добавив позднее, что на борту был Коломойский.
Позднее сам олигарх подтвердил эти данные изданию theБабель. На вопрос, чем теперь займется в Украине, он говорит, что "не знает".
Он не был в Украине с июня 2017 года: в это время он жил в швейцарской Женеве, а с сентября 2018-го - в израильской Герцлии.
Коломойский собирался вернуться после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского, с которым у него (формально) в прошлом были бизнес-связи.
Партнер Коломойского по группе Приват Геннадий Боголюбов также вернулся в Украину из Израиля.
18 апреля 2019 года ОАСК принял два решения в пользу бывшего акционера ПриватБанка Коломойского: признал недействительным договор купли-продажигосударством акций банка и признал незаконным решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Печерский райсуд принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/303977-kolomojskij_nochjju_vernulsja_v_ukrainu
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Как основал свой фонд 20 лет тому как стал депутатом
Так все эти годы и отмывал и отмывал
Ой побеждал и побеждал
Шапіто в Верховній Раді: на арені **********!
*********** ********** звинувачують у зраді:
Суд за вкрадене бабло - аби жодне не втікло.
Всі з мандатами в кишені і не вперше на арені.
Ось, одягнута в Версаче, ********** чергова плаче,
Що її, невинну лядь, хочуть, суки, розстрілять.
А вона ж-бо (свідок - небо) піклувалась не про себе!
І гребла собі в кишеню завжди з думкою про Неню!
Ось вже інша ********** вилізає виступать:
"Ви займаєтесь баблом, а навкруг - такий облом.
Війни й горе на планеті, а імпічмент де Канхветі?
Поки скрізь у світі зло, нас судити - западло!".
А тим часом - черга в стаді для нової **********:
"Ви не те назвали злом, схоже, вам подумать - в лом,
Той, хто каже: "Красти - зло", - ось хто істинне мурло!
НАС судити за бабло?! - нападе ж тоді *****!".
Все, дискусії скінчились - ********** притомились,
Ось і вирок: "********** холостими розстрілять!".
Розстріляли, посміялись, із розстріляним обнялись,
І уся ця ********** в ресторан пішла гулять...
Не дивуйтесь, тьоті й дяді, ні корупції ні зраді,
Поки в нас в Верховній Раді ********** на **********.
Якщо будем вибирать в Раду різну **********,
Від нащадків нам чекать лиш презирства і проклять.
Через час объявят, что инаугурация будет сегодня в 12:30 на стадионе. Кто не успеет -останется без булавы...
То ли дело слить Ахметке в одни руки всю нашу электроэнергетику и мережи - без шума и пыли , без единого визга .
Есть ли межа свиноцинизма
"Воруй, лги, убивай, *** гусей!" .