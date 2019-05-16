 Рада сьогодні планує призначити дату інавгурації Зеленського, розглянути питання реформи парламенту та боротьби з відмиванням доходів

Про це йдеться в порядку денному сесії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Спершу на засіданні в четвер депутати мають завершити розгляд законопроекту №5395-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань". Так, за час його підготовки до другого читання профільний комітет опрацював 53 поправки, із яких 34 Рада розглянула напередодні. Законопроектом передбачається встановити кваліфікаційні вимоги до директорів територіальних управлінь, керівників управлінь центрального апарату та керівника підрозділу внутрішнього контролю ДБР, а також врегульовуються питання притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників.

Після цього, як прогнозував Голова ВР Андрій Парубій, парламентарії перейдуть до розгляду проектів постанов щодо визначення дати проведення урочистого засідання з нагоди складення присяги Українському народові новообраним президентом Володимиром Зеленським.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перешкод у приведенні нового президента до присяги не виникне, - заява КСУ

У середу Регламентний комітет визнав сім зареєстрованих депутатами проектів такими, що відповідають вимогам Регламенту під час їхнього оформлення та реєстрації, та запропонував Раді шляхом голосування визначитися щодо їхнього ухвалення чи відхилення. У документах пропонується кілька варіантів дати інавгурації - 17, 19, 20, 26 та 28 травня.

Далі друге читання мають пройти законопроекти щодо реформи парламенту. Попереднього разу, 25 квітня, Рада так і не розглянула жодного з них, оскільки депутати провалили рейтингове голосування.

У першому читанні відповідні проекти законів - №7550 "Про внесення змін до деяких законів України щодо розподілу посад у комітетах Верховної Ради України за принципом д'Ондта" та №6256 "Про внесення змін до законів України "Про комітети Верховної Ради України" та "Про центральні органи виконавчої влади" щодо оптимізації роботи комітетів Верховної Ради України та співвідношення предметів їхнього відання зі сферами діяльності міністерств" - Рада ухвалила ще 5 квітня 2018 року.

Так, перший документ передбачає, що у Верховній Раді дев’ятого скликання розподіл посад у комітетах має здійснюватися за методом бельгійського математика Віктора д’Ондта, тобто пропорційно на основі пропозицій депутатських фракцій залежно від їхнього кількісного складу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дату інавгурації Зеленського зможе призначити Парубій, якщо Рада не затвердить жодну з депутатських постанов, - в.о. глави регламентного комітету Пинзеник

Друга законодавча ініціатива має на меті оптимізувати роботу парламентських комітетів, яких має бути не більше 20-ти, а також чітко співвіднести предмети їхнього відання зі сферами діяльності профільних міністерств.

Водночас Рада планує вийти на ухвалення закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (№9417). Очікується, що його ухвалення дасть змогу вдосконалити положення національного законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню таких доходів та підвищить ефективність державної політики в цьому напрямку, а також забезпечить виконання рекомендацій експертів FATF, МВФ і Комітету Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).

Також пленарного четверга парламент має розглянути у першому читанні урядовий законопроект №7306 "Про Митний тариф України", а в другому - проект №4591 "Про Установу бізнес-омбудсмена".

Окрім того, порядком денним передбачається розгляд блоків питань ратифікацій та інформатизації.