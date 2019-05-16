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Все про:ВР (4727) інавгурація (83) відмивання грошей (66) ДБР (253)

 Рада сьогодні планує призначити дату інавгурації Зеленського, розглянути питання реформи парламенту та боротьби з відмиванням доходів

Верховна Рада планує 16 травня призначити дату проведення інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського.

Про це йдеться в порядку денному сесії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Спершу на засіданні в четвер депутати мають завершити розгляд законопроекту №5395-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань". Так, за час його підготовки до другого читання профільний комітет опрацював 53 поправки, із яких 34 Рада розглянула напередодні. Законопроектом передбачається встановити кваліфікаційні вимоги до директорів територіальних управлінь, керівників управлінь центрального апарату та керівника підрозділу внутрішнього контролю ДБР, а також врегульовуються питання притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників.

Після цього, як прогнозував Голова ВР Андрій Парубій, парламентарії перейдуть до розгляду проектів постанов щодо визначення дати проведення урочистого засідання з нагоди складення присяги Українському народові новообраним президентом Володимиром Зеленським.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перешкод у приведенні нового президента до присяги не виникне, - заява КСУ

У середу Регламентний комітет визнав сім зареєстрованих депутатами проектів такими, що відповідають вимогам Регламенту під час їхнього оформлення та реєстрації, та запропонував Раді шляхом голосування визначитися щодо їхнього ухвалення чи відхилення. У документах пропонується кілька варіантів дати інавгурації - 17, 19, 20, 26 та 28 травня.

Далі друге читання мають пройти законопроекти щодо реформи парламенту. Попереднього разу, 25 квітня, Рада так і не розглянула жодного з них, оскільки депутати провалили рейтингове голосування.

У першому читанні відповідні проекти законів - №7550 "Про внесення змін до деяких законів України щодо розподілу посад у комітетах Верховної Ради України за принципом д'Ондта" та №6256 "Про внесення змін до законів України "Про комітети Верховної Ради України" та "Про центральні органи виконавчої влади" щодо оптимізації роботи комітетів Верховної Ради України та співвідношення предметів їхнього відання зі сферами діяльності міністерств" - Рада ухвалила ще 5 квітня 2018 року.

Так, перший документ передбачає, що у Верховній Раді дев’ятого скликання розподіл посад у комітетах має здійснюватися за методом бельгійського математика Віктора д’Ондта, тобто пропорційно на основі пропозицій депутатських фракцій залежно від їхнього кількісного складу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дату інавгурації Зеленського зможе призначити Парубій, якщо Рада не затвердить жодну з депутатських постанов, - в.о. глави регламентного комітету Пинзеник

Друга законодавча ініціатива має на меті оптимізувати роботу парламентських комітетів, яких має бути не більше 20-ти, а також чітко співвіднести предмети їхнього відання зі сферами діяльності профільних міністерств.

Водночас Рада планує вийти на ухвалення закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (№9417). Очікується, що його ухвалення дасть змогу вдосконалити положення національного законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню таких доходів та підвищить ефективність державної політики в цьому напрямку, а також забезпечить виконання рекомендацій експертів FATF, МВФ і Комітету Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).

Також пленарного четверга парламент має розглянути у першому читанні урядовий законопроект №7306 "Про Митний тариф України", а в другому - проект №4591 "Про Установу бізнес-омбудсмена".

Окрім того, порядком денним передбачається розгляд блоків питань ратифікацій та інформатизації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127137
 
 
 Топ коментарі
 
Интересно, а что будет, если полрады сегодня 'заболеет '. Справки из Феофании сделают и останутся дома 'болеть'
А Парубий не захочет назначать дату?
Это просто цирк . Пэтя боится аудита и поэтому ,весь мир пусть подождёт )))
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То есть, ты, порохобот зазаборный, считаешь что выборы это нечто ненужное?
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Вам бы подлечится, не затягивайте.
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32 мая дата это кенгурации узеленского
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А після дощику в четвер розпочнуть боротися з відмиванням доходів. Найкраще доходи відмиваються в теплих краях. Панама, Кайманові острови ,там вода найтепліша.
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"запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"-----жахлива та напружена боротьба кількох держ. силових установ ведетьсь десь так з 1995-7 років(24! роки), що призводить до щорічного зростання на 150% цих злочиних доходів та їх успішного відмивання в офшори.
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закон работает толька для простых людей эти твари "недоторкани"
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Если сегодня не назначат дату, то увидим беню и зелю уже в смартфоне...
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Рада сьогодні планує призначити дату інавгурації Зеленського, розглянути питання реформи парламенту та боротьби з відмиванням доходів - Цензор.НЕТ 4422

Та не спешите депутаты)
Забавно же наблюдать вой зебилой про булаву)
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Интересно, а что будет, если полрады сегодня 'заболеет '. Справки из Феофании сделают и останутся дома 'болеть'
А Парубий не захочет назначать дату?
Это просто цирк . Пэтя боится аудита и поэтому ,весь мир пусть подождёт )))
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Ждать будет не весь мир - а всего лишь Беня , его зеленая мартышка и пару десятков потешных членов с общим названием у-от-зеленского. И ждать они будут в рамках закона .Ничего с ними не случится - пусть ждут
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То есть, ты, порохобот зазаборный, считаешь что выборы это нечто ненужное?
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Он считает, что для него тем лучше, чем хуже для Украины.
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А разве вы хоть раз за последние 30 лет выбрали хоть кого то нужного? Одно ворье и мародеров.Так с чего это вдруг ты решил что в этот раз будет по другому и вы измените своими традициям сначала выбрать всенародно, а потом через пару месяцев полгода дружно плеваться и говорить банду гэть. Или порошенко 5 лет назад не выбран был в первом туре тем самым народом набрав голосов больше чем Зебе?А?

Вы выбираете не то как будете жить а всего лишь того того кто вас будет грабить и жить за ваш счет.Выборы не то что нечто не нужное -оно даже и вредное
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Так похвастайся своим выбором. *****, *****, Айфон, *****? А потом опять *****? Эгеж?
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а в этот раз народу святую правду по Г+Г сказали )))
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В принципе, затягивание инаугурации ничего плохого для Зеленского не принесет.
Он имеет время подучить украинский язык. Рада сегодня планирует назначить дату инаугурации Зеленского, заняться реформой парламента и борьбой с отмыванием доходов - Цензор.НЕТ 9564
А вот, порошенко и ВР себя самоуничтожает.
А самое плохое то, что это вредно для имиджа Украины.
порошенко и ВР, таким образом, преследуют две цели:
1. Избежать роспуска ВР;
2. Создать проблемы для приезда высших лиц государств.
Представь себе, если сегодня проголосуют за 17.
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Уже одно "высшее лицо" прилетело. Кого из "высших лиц" тебе не хватает? Может Федоровыча?
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На самом деле Порошня, скорее всего, пытается вывести инаугурацию Зеленского за рамки конституционно определенных вариантов и дальше действовать ситуативно, сохраняя свои места. Это по-сути еще вреднее для Украины, чем бегство Янучары.
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Возможно, но это уже будет верхом цинизма.
Он станет изгоем.
Это будет таким позором...
Нет, не могу в это поверить.
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Порохоло уже показало в последний месяц, что нет днища, которое оно не пробило бы.
Хорошо бы, конечно, чтобы мои опасения остались мнением параноика...
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Да да, мордвин. Это были вялые и никчемные попытки оправдаться, после того как Кабан по Фрейду рохкнул, что цинични бандеры грабят и убивают украинцев
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Порошенко продолжает кэруваты - где наша выгода в этом ? Он носится как в #опу раненная рысь и только вредит Украине. Чем скорее закончить эту агонию, тем лучше.
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Депутаты тянут на ГЕРОЯ. Хотя, по сути, УБЛЮДКИ.
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Депутатов кстати народ выбрал.Это представители воли народа
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по закрытым спискам протянули кучу говна эти уроды
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- Против новых принципов работы никто не возражал, если не
считать Паниковского, который уже тогда заявил, что проживет и
без конвенции. Зато при разделе страны разыгрались безобразные
сцены. Высокие договаривающиеся стороны переругались в первую
же минуту и уже не обращались друг к другу иначе как с
добавлением бранных эпитетов. Весь спор произошел из-за дележа
участков. (c)
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Неужели нынешний состав Рады и сделает что нибудь полезное для станы?!
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Да сделает - от тянет как можно дальше дату кенгурации и не даст торопящимся ворам распустить досрочно раду. Дав народу шанс за пару месяцев до выборов в Раду оценить Узеленского в деле , а не на словах и в твиторе с лайками
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Вы слово инаугурация выучить не можете , куда вам до аналитики
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Та, там перл на перле и перлом погоняет. Рада сьогодні планує призначити дату інавгурації Зеленського, розглянути питання реформи парламенту та боротьби з відмиванням доходів - Цензор.НЕТ 7019
Шо ты хочешь, элита, самая умная часть Украинского народа!
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Судя по комментарию выше, это ольгинец
Пришёл помочь соевым коллегам
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Не исключено.
"Разделяй и властвуй" еще никто не отменял.
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Там не только принцип общий
Там одна и та же технология и одни и те же авторы текстов
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Я, после выхода из очередной бани, просто, не реагирую на этих идиотов. Рада сьогодні планує призначити дату інавгурації Зеленського, розглянути питання реформи парламенту та боротьби з відмиванням доходів - Цензор.НЕТ 5447
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Австралия Свинарчуков и Порошенка не примет, ей воры не нужны, так что кенгурации не будет, а будет Сибиризсция - Рассеюшка всех беглых примет
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"... и борьбой с отмыванием доходов..." - это пипец, граждане, значит теперь у кого и появятся мало-мальские доходы, то государство с этим будет нещадно бороться....
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продал тряпку на ОЛХ плати налоги ибо отмываешь деньги!
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Не хотіли нормального президента, бо в нього Ліпєцька хвабрика, і це торгівля на крові.
Отримали презЕдента, який отримує гроші з кремля, з якого ржуть і насміхаються бидлани з Тагіла, коли він рже з України, мови, культури та українців.Не хотіли нормального президента, бо він багатий, в нього успішний бізнес, що платить мільярди податків і сотнями мільйонів вимірюється благодійність.
Отримали презЕдента, який збриває чорне бабло на корпоративах олігархів, за 30% ціни купляє в них особняки, працює через кіпрські офшори, всі фірми якого збиткові, і навіть не знає, яка ставка оподаткування в Україні.Не хотіли нормального президента, бо президент не має мати бізнесу, незважаючи на те, що свій бізнес він віддав в траст всесвітньо відомій американській компанії.
Отримали презЕдента, який у не зовсім законний спосіб передав свій бізнес пасанам с района, щоб порулілі, поки його нема.Не хотіли нормального президента, який боровся з олігархами.
Отримали маріонетку олігарха, яка кричить, що всім треба подавати декларації, заробітчани мають платити 5% податку на все зароблене за кордоном за всі роки, а ЄСВ треба знову підняти до рівня, як то було за янека.
При цьому нуль претензій до олігархів…А тепер замість того, щоб подивитися, як це чучало буде виконувати обіцянки та знижувати тарифи, підвищувати пенсії та садити олігархів, ці амеби вимагають ще й дати йому можливість сформувати більшість в ВР.
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Интересно и сколько продлится агония.
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Мне кажется, до избрания новой ВР и назначения нового кабинета министров.
Здесь дело зашло до личного противостояния.
Интересы и имидж Украины ушли на самый последний план, к сожалению.
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Не стоит из-за даты разводить здесь баталии.
Сегодня под куполом... ВР будет трагикомедия.
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...КОРОЛЬ УМЕР ! ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ !Коломойский ночью вернулся в Украину
Чем теперь займется, бизнесмен пока не знает.

Опальный для уходящей власти бизнесмен Игорь Коломойский, который первые месяцы при ней был губернатором Днепропетровской области, вернулся в Украину. Об этом в Telegram сообщил журналист расследовательской программы Схемы Михаил Ткач.

"В 02:30 из Тель-Авива в аэропорт Днепра прилетел самолет группы Приват с бортовым номером UR-PRT. О пассажирах пока информации нет", - написал он, добавив позднее, что на борту был Коломойский.

Позднее сам олигарх подтвердил эти данные изданию theБабель. На вопрос, чем теперь займется в Украине, он говорит, что "не знает".
Он не был в Украине с июня 2017 года: в это время он жил в швейцарской Женеве, а с сентября 2018-го - в израильской Герцлии.

Коломойский собирался вернуться после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского, с которым у него (формально) в прошлом были бизнес-связи.

Партнер Коломойского по группе Приват Геннадий Боголюбов также вернулся в Украину из Израиля.

18 апреля 2019 года ОАСК принял два решения в пользу бывшего акционера ПриватБанка Коломойского: признал недействительным договор купли-продажигосударством акций банка и признал незаконным решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Печерский райсуд принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/303977-kolomojskij_nochjju_vernulsja_v_ukrainu
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Какой борьбой с отмыванием? Петр Алексеевич уже все отмывания давно победил
Как основал свой фонд 20 лет тому как стал депутатом
Так все эти годы и отмывал и отмывал
Ой побеждал и побеждал
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Зеленскому выгодно, что-бы инаугурацию затянули, чем дольше этот цирк, тем больше будет рейтинг всенародно избранного Президента Украины. Я, приверженец Юлии Тимошенко, уже колеблюсь, между "Батьківщиною" и "Слугой народа." К осени мое предпочтение остановится на "Слуге народа". Зае#али интриганы.
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тобто, лікуватись відмовляєшся, надієшся деменція сама пройде
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а хто буде в слузі народу, хоч одне прізвище назви?
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президент Каламойша вернувся в Україну, можна й вручити булаву його шуту - Кловану Обоссану🤣
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"...назначить дату инаугурации Зеленского" - тобто буде інаугурація його не як Президента, а як Зеленського.
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Сегодня Рада определит дату заседания для определения даты инаугурации. Это если не будет дополнительных поправок по каждой из которых будет проведено отдельное заседание со своими датами.
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Казалось бы, простой технический момент, но порошенко и тут сумел сработать тормозом. Я уже представляю, какие титанические усилия нам нужны, чтобы выпилить этот рак из тела государства . Они вмонтированы туда уже своими схемами , своими людьми и даже законами, которые не работают на граждан и должны быть изменены.
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Согласен. Нужно пересмотреть ОЧЕНЬ большое количество Законов принятых этой ВР и нетолько. И привести их в соответствие с Конституцией. Двойное толкование недопустимо.
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Baks13

Шапіто в Верховній Раді: на арені **********!
*********** ********** звинувачують у зраді:
Суд за вкрадене бабло - аби жодне не втікло.
Всі з мандатами в кишені і не вперше на арені.

Ось, одягнута в Версаче, ********** чергова плаче,
Що її, невинну лядь, хочуть, суки, розстрілять.
А вона ж-бо (свідок - небо) піклувалась не про себе!
І гребла собі в кишеню завжди з думкою про Неню!

Ось вже інша ********** вилізає виступать:
"Ви займаєтесь баблом, а навкруг - такий облом.
Війни й горе на планеті, а імпічмент де Канхветі?
Поки скрізь у світі зло, нас судити - западло!".

А тим часом - черга в стаді для нової **********:
"Ви не те назвали злом, схоже, вам подумать - в лом,
Той, хто каже: "Красти - зло", - ось хто істинне мурло!
НАС судити за бабло?! - нападе ж тоді *****!".

Все, дискусії скінчились - ********** притомились,
Ось і вирок: "********** холостими розстрілять!".
Розстріляли, посміялись, із розстріляним обнялись,
І уся ця ********** в ресторан пішла гулять...

Не дивуйтесь, тьоті й дяді, ні корупції ні зраді,
Поки в нас в Верховній Раді ********** на **********.
Якщо будем вибирать в Раду різну **********,
Від нащадків нам чекать лиш презирства і проклять.
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Умиляет действо этих "народных" избранников. Присяга нового президента неизбежна. Затягивание лишь добавляет антирейтинг ВСЕМ, кто к этому причастен. Идиоты. И они говорят, что заботятся о своих избирателях.
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...а я вот щязз подумал - а что, если Гадю из СИЗО Поросьонко выпустил с тем, чтобы она таки довершила безумный сценарий - "миньеметом по кумполу Греховной Зрады, с баржи с херсонскими кавунами, у тут тебе - БАБАХ - вот тебе и ввведение ЧП еще действующим Президентом Порошенком.... Скажете - "ниможытьбыть" ? С ПидоромЛиксеичем, в, пока еще, ************, а не на нарах - очинь даже...
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Верховная Рада планирует 16 мая назначить дату проведения инаугурации...

Через час объявят, что инаугурация будет сегодня в 12:30 на стадионе. Кто не успеет -останется без булавы...
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Не знаю, почему прицепились к этой дате. 20-го хуже будет, что-то изменится?
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Депутаты,похоже, в полной мере осознали, что впереди для них реально замаячила перспектива жить по тем самым законам, которые они для нас с вами напринимали. И не столь важно, когда это произойдет - через десять дней или через четыре месяца, тем более, что два из которых они они собирались провести в привычной отпускной неге, ни о чем, как всегда, не беспокоясь. И вдруг такой облом - пришли какие-то сопляки и угрожают лишить их всего, к чему они уже не просто привыкли, а с чем намертво срослись - лишить особой, с такими неимоверными усилиями, любовно выстроенной, комфортной жизни "народного избранника", ничем не напоминающую жизнь простого смертного. И только поэтому, как об'яснил честный и наивный, как Шура Балаганов, Андрей Тетерук, только поэтому, "чтобы депутаты не переживали, что их вдруг распустят, чтобы они не бегали,как очумелые, и не решали свои личные вопросы о том, куда и к кому перебежать", нужно отодвинуть дату инаугурации, как можно дальше. И все. Похоже, и о Порошенко многие уже не помнят, главное, как можно выгоднее пристроить себя любимого.
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Простая процедура и чисто технический процесс - назначить дату того, что народ уже обозначил как приоритет - и такой срач в парламенте ! Уже три даты как минимум ,- бьются насмерть))
То ли дело слить Ахметке в одни руки всю нашу электроэнергетику и мережи - без шума и пыли , без единого визга .
Есть ли межа свиноцинизма
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Нету. Там нет ни дна, ни моральных ограничений, там не лжи, нет правды "ибо ничего теперь - не ложь, как и ничего - не правда", нет Добра, как нет Зла, единственным мерилом "успешности" является дерзость в схемах по "кидалову и *********".
"Воруй, лги, убивай, *** гусей!" .
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРада сьогодні планує призначити дату інавгурації Зеленського, розглянути питання реформи парламенту та боротьби з відмиванням доходів
 
 
 
 
 
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