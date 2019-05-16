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Все про:бюджет (602) Конгрес США (243) оборона (653) допомога (808) США (5004)

 У Конгресі США почали процедуру затвердження бюджету-2020, який передбачає $250 млн для України

Підкомітет з питань оборони Комітету з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проект закону "Про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2020 рік".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-служби посольства України в США, опублікованому у Facebook.

За даними відомства, сума коштів, яку пропонується виділити для безпекової допомоги Україні, визначена в обсязі 250 млн дол. Із зазначеної суми 50 млн дол. пропонується спрямувати винятково для надання летальної зброї оборонного характеру.

Документом також передбачено, що зазначені кошти мають бути спрямовані й на реалізацію таких програм, як підготовка військовослужбовців, надання військової техніки та спорядження, логістичне забезпечення, розвідувальна підтримка ЗСУ і сил безпеки України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не використала 8 млрд євро допомоги від Євросоюзу, - Мінгареллі

У подальшому документ має бути затверджений повним складом Комітету з питань асигнувань, проголосований Палатою представників та Сенатом, після чого переданий на підпис Президенту США.

У Конгресі США почали процедуру затвердження бюджету-2020, який передбачає $250 млн для України 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127136
 
   
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На 40 миллионов украинцев 250 миллионов долларов - это где то по 6 уе на человека в год или по 50 центов в месяц. Потужно
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Нижайше кланяемся! Давно пора включать закон о ленд-лизе! И несколько сотен "томагавков" в Украине --- путлеру вместо галоперидолу!
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я уже не говорю про ядерные боеголовки -- сколько Украина отдала , сколько и возместить!
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Скупенькі американці. Допомога в 15 разів менша ніж Ізраїлю. І це незважаючи на гігантський прогрес. Адже і президент і глава уряду в нас такої ж національності, як і в Ізраїлі.
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Стандартная сумма. Это как абонплата ежегодная. Реально смешные деньги........
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Это с учётом что за то что Украина отказалась от ядерного оружия добровольно!!! И они экономят ежегодно миллиарды долларов, а за 25 лет вообще космическая сумма!!! Должны " что земля колхозу". А наша власть всё заискивает и унижается, нет скорее унижает всех граждан Украины!
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- Я бы взял частями. Но мне нужно сразу, - сказал Бендер (c)
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А то, что выделяют -- так это только Шуре Балаганову, "для полного счастья"..)
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Нашо вони злодіям виділяють ту допомогу, смішно! Тут Ахметов за тиждень з України пакручє бабло миє...
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Допомога США Україні на 2019 рік 445,7 млн доларів. BBC Україна.
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