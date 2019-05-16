 Єврокомісія не зможе блокувати будівництво "Північного потоку-2", - Меркель

На думку канцлера ФРН Ангели Меркель (Angela Merkel), Європейська комісія вже не зможе блокувати будівництво газопроводу "Північний потік-2", передає Цензор.НЕТ із посиланням на dw.com.
"Проект майже повністю затверджено", - заявила вона в середу, 15 травня, у Равенсбурзі.
Глава німецького уряду визнала, що нова газова директива містить у собі можливості опротестувати здійснення проекту "Північний потік-2". Але й ця норма не зможе стати підставою для його зупинки, впевнена Меркель.
При цьому "ключовим моментом" у будівництві другого газопроводу дном Балтійського моря, на її думку, є українське питання. "Україна має залишатися транзитною країною, незважаючи на "Північний потік"", - наголосила канцлер і пообіцяла обговорити це питання з Володимиром Зеленським після його вступу на посаду українського президента.
Той факт, що проти "Північного потоку-2" виступає основний кандидат на пост глави Єврокомісії від правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) Манфред Вебер (Manfred Weber), Меркель пояснила його повагою до позиції східноєвропейських країн, які висловлюють побоювання у зв'язку з проектом.
Головний кандидат європейських консерваторів на виборах в Європарламент Манфред Вебер неодноразово висловлювався проти будівництва "Північного потоку-2". У тому випадку, якщо йому вдасться очолити Єврокомісію, він зробить усе можливе, щоб заблокувати проект, попередив німецький політик. Цей газопровід - "не в інтересах Євросоюзу", оскільки він підсилить залежність ЄС від російської сировини, вважає він.
і безвіз і в мацкву) на потязі їздимо, чи ні?!
а шо з тим ніком?
все про політику не буду - забий! )))
пані з ****** фсе перетерли), вони вірять в *****, карло-маркс))- був правий!
в Німеччині всі знають і кажуть що УКр керує мафія
там канцлера народ зніме якщо будуть платити мафії народні 2 млрд
німці це вам не уркаїнські раби
Торговые партнеры нимеччини?
Северный поток -2 это не 2 марки профита на чернике. Пенсия должна быть достойной канцлера.
- "Не смогу,не смогу...
А
ФюрерДоцент смог бы ! "
Пользу иностранный консультант видит в выгодной торговле.
И ни одного ольгинского бота с криками про топговлю на крови.
Поэтому Меркель говорит о сохранении транзита.
Украина им не нужна.
Иначе они бы уже давно закончили войну в Украине.
нада промисловість щоб щось виробляла і щов виручка йшла не в Панаму....
А може і не закінчувалась ніколи!!!
Швидко німчики забули злочини радянської армії проти мирнаго населення Германії!!!
Але нічого, забули, то вас іще кацапики раком поставлять, це питання тільки часу, ждіть!!!
так хто б сумнівався)))
Большинсво стран старой Европы всё устраивает.
А норвезьці в курсі?
а може так і задумано
до основания
а затем ми наш ми новий мір построім
ЇХ! світ а не українців