 Єврокомісія не зможе блокувати будівництво "Північного потоку-2", - Меркель

На думку канцлера ФРН Ангели Меркель (Angela Merkel), Європейська комісія вже не зможе блокувати будівництво газопроводу "Північний потік-2", передає Цензор.НЕТ із посиланням на dw.com.

"Проект майже повністю затверджено", - заявила вона в середу, 15 травня, у Равенсбурзі.

Глава німецького уряду визнала, що нова газова директива містить у собі можливості опротестувати здійснення проекту "Північний потік-2". Але й ця норма не зможе стати підставою для його зупинки, впевнена Меркель.

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При цьому "ключовим моментом" у будівництві другого газопроводу дном Балтійського моря, на її думку, є українське питання. "Україна має залишатися транзитною країною, незважаючи на "Північний потік"", - наголосила канцлер і пообіцяла обговорити це питання з Володимиром Зеленським після його вступу на посаду українського президента.

Той факт, що проти "Північного потоку-2" виступає основний кандидат на пост глави Єврокомісії від правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) Манфред Вебер (Manfred Weber), Меркель пояснила його повагою до позиції східноєвропейських країн, які висловлюють побоювання у зв'язку з проектом.

Головний кандидат європейських консерваторів на виборах в Європарламент Манфред Вебер неодноразово висловлювався проти будівництва "Північного потоку-2". У тому випадку, якщо йому вдасться очолити Єврокомісію, він зробить усе можливе, щоб заблокувати проект, попередив німецький політик. Цей газопровід - "не в інтересах Євросоюзу", оскільки він підсилить залежність ЄС від російської сировини, вважає він.