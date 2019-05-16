EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, За кордоном
  6123  88
Матеріали за темою:
Все про:Єврокомісія (269) Меркель (527) Північний потік (333)

 Єврокомісія не зможе блокувати будівництво "Північного потоку-2", - Меркель

За словами Ангели Меркель, ключовим моментом у будівництві "Північного потоку-2" є українське питання.

На думку канцлера ФРН Ангели Меркель (Angela Merkel), Європейська комісія вже не зможе блокувати будівництво газопроводу "Північний потік-2", передає Цензор.НЕТ із посиланням на dw.com.

"Проект майже повністю затверджено", - заявила вона в середу, 15 травня, у Равенсбурзі.

Глава німецького уряду визнала, що нова газова директива містить у собі можливості опротестувати здійснення проекту "Північний потік-2". Але й ця норма не зможе стати підставою для його зупинки, впевнена Меркель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції підуть на користь "Газпрому", - Коболєв розповів про деталі законопроекту сенаторів США проти "Північного потоку-2"

При цьому "ключовим моментом" у будівництві другого газопроводу дном Балтійського моря, на її думку, є українське питання. "Україна має залишатися транзитною країною, незважаючи на "Північний потік"", - наголосила канцлер і пообіцяла обговорити це питання з Володимиром Зеленським після його вступу на посаду українського президента.

Той факт, що проти "Північного потоку-2" виступає основний кандидат на пост глави Єврокомісії від правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) Манфред Вебер (Manfred Weber), Меркель пояснила його повагою до позиції східноєвропейських країн, які висловлюють побоювання у зв'язку з проектом.

Головний кандидат європейських консерваторів на виборах в Європарламент Манфред Вебер неодноразово висловлювався проти будівництва "Північного потоку-2". У тому випадку, якщо йому вдасться очолити Єврокомісію, він зробить усе можливе, щоб заблокувати проект, попередив німецький політик. Цей газопровід - "не в інтересах Євросоюзу", оскільки він підсилить залежність ЄС від російської сировини, вважає він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127135
 
 
 Топ коментарі
 
подивимося))), може США допоможуть! Еврокомиссия не сможет блокировать строительство "Северного потока-2", - Меркель - Цензор.НЕТ 5753
 показати весь коментар
 
""Украина должна оставаться транзитной страной, несмотря на "Северный поток", - подчеркнула канцлер и пообещала обсудить этот вопрос с Владимиром Зеленским после его вступления в должность украинского президента.Источник:https://censor.net.ua/n3127135"

пані з хуйлом фсе перетерли), вони вірять в хуйла, карло-маркс))- був правий! Еврокомиссия не сможет блокировать строительство "Северного потока-2", - Меркель - Цензор.НЕТ 6559
 показати весь коментар
 
О, звичайно. Особливо якщо це каже Меркель. Що не кажіть, а й на старуху буває проруха і вона часом втрачає розум.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
і не кажіть))), Черчіль, казав шо головне в політиці свої інтереси)), якось так! Єврокомісія не зможе блокувати будівництво "Північного потоку-2", - Меркель - Цензор.НЕТ 6050
 показати весь коментар
 
 
я порохоботом ніколи не був-але 21 вперше голосував за Пороха-в 1 турі за Кошулинського-але як насєлєніє вважає всіх противників зєлі порохоботами-то тоді я порохобот!Краще бути порохоботом-ніж планктоном Єврокомісія не зможе блокувати будівництво "Північного потоку-2", - Меркель - Цензор.НЕТ 8259
 показати весь коментар
 
 
я вгадав 16.05.2019 09:16 на всі 100%, ти мабуть, ще й зі Львова),
і безвіз і в мацкву) на потязі їздимо, чи ні?! Єврокомісія не зможе блокувати будівництво "Північного потоку-2", - Меркель - Цензор.НЕТ 7000
 показати весь коментар
 
 
Та ні-я з Черкащини і ти мене чудово знаєш під ніком Авакарсенова
 показати весь коментар
 
 
о, так, вибачай, звісно знаю)))
а шо з тим ніком?
все про політику не буду - забий! )))
 показати весь коментар
 
 
До того ніка вже відкрили доступ-але я вважаю його скомпроментованим Єврокомісія не зможе блокувати будівництво "Північного потоку-2", - Меркель - Цензор.НЕТ 801можливо буду користуватися-але рідко. До того ж-я по своїй простоті душевній признався адміну-і тепер як блокують мене-то під обома ніками...
 показати весь коментар
 
 
розуміло, це життя - точно - червоне і чорне))))
 показати весь коментар
 
 
Пока они там все громкими заявлениями кидаются - Польша и Дания втихаря через "екологические экспертизы" просаботировали и задержали строительство СП-2, как минимум на несколько месяцев. Главное - не дать запустить этот газопровод до начала 2020 года - пока не будет переподписан новый транзитный договор с Рашкой.
 показати весь коментар
 
бгг, рф вам не ес, скажет что не имеет технической возможности для дальнейшего транзита через украину в связи с выходом из строя газопровода на входе и все, нет договора - нет проблемы
 показати весь коментар
 
Цікаво хто отримає найбільше задоволення від цього контракту, Німеччина чи все ж таки русня..
 показати весь коментар
 
 
мабуть німецька хвойда.... як колись хтось??... казав!!
 показати весь коментар
 
 
""Украина должна оставаться транзитной страной, несмотря на "Северный поток", - подчеркнула канцлер и пообещала обсудить этот вопрос с Владимиром Зеленским после его вступления в должность украинского президента.Источник:https://censor.net.ua/n3127135"

пані з ****** фсе перетерли), вони вірять в *****, карло-маркс))- був правий! Еврокомиссия не сможет блокировать строительство "Северного потока-2", - Меркель - Цензор.НЕТ 6559
 показати весь коментар
 
 
чого раді Німеччина має платити 2 млрд мафії
в Німеччині всі знають і кажуть що УКр керує мафія
там канцлера народ зніме якщо будуть платити мафії народні 2 млрд
німці це вам не уркаїнські раби
 показати весь коментар
 
А на россии кто керуе?
Торговые партнеры нимеччини?
 показати весь коментар
 
Европейские под)(уйловники,-сами разбежитесь,после санкций США...
 показати весь коментар
 
 
О, звичайно. Особливо якщо це каже Меркель. Що не кажіть, а й на старуху буває проруха і вона часом втрачає розум.
 показати весь коментар
 
 
Втрачає розум - отримує гідну пенсію. Шредер це довів. Нічого особистого - просто бізнес .
 показати весь коментар
 
 
Нічого дивного, свій гарний відсоток на рахунок вона за це отримає...
 показати весь коментар
 
 
Вторичные санкции от США имеют большую силу, чем хотелки корумпированых европейцев. Пример Ирана показательный.
 показати весь коментар
 
 
Сдается мне что эта фрау русская немка ну чисто агент КГБ. Причем да-авно. Пора рассекретить
 показати весь коментар
 
 
Будем говорить честно - Германия не хочет. Еврокомиссия может его блокировать, поскольку он противоречит директивам ЕС по диверсификации поставок енергоносителей (разные маршруты поставок от одного продавца - это не диверсификация)
 показати весь коментар
 
 
Фрау всё мечтает, что её возьмут замом Шрёдера...
 показати весь коментар
 
 
не, у нее будет свой собственный пенсионный процент от сп-2 (даже нисколько не сомневаюсь, может и не на прямую, а через "три колена", но материальная заинтересованность фрау не вызывает никаких возражений)!
 показати весь коментар
 
 
То, что будущий канцлер Германии в юности спекулировала черникой, числясь при этом активисткой Союза свободной немецкой молодёжи, характеризует её достаточно ёмко. Восточногерманское «Товарищество по торговле овощами и фруктами» скупало ягоду у населения по 4 марки за килограмм. И тут же продавало принятую чернику по 2 марки - торговля ягодами поддерживалась госдотациями, в розницу чернику продавали дешевле закупочной цены. Рано постигшая законы жизни, Меркель сдавала кило черники, получала свои 4 марки, а через час возвращалась и покупала ту же самую чернику, но уже вдвое дешевле. И так снова и снова. При этом она с лёгкостью костерила на «комсомольских» собраниях своих однокашников, поступавших в точности так же, как она сама.
Северный поток -2 это не 2 марки профита на чернике. Пенсия должна быть достойной канцлера.
 показати весь коментар
 
 
Сейчас тумбалалайки под германским флажком, здесь с утра до ночи сидящие, покажут путинской кагэбэшной курве козью морду.А не будут её оправдывать как всегда.
 показати весь коментар
 
 
Так,что нет у вас методов против Кости Сапрыкина. (с)

Єврокомісія не зможе блокувати будівництво "Північного потоку-2", - Меркель - Цензор.НЕТ 5850
 показати весь коментар
 
 
Судя по тому,как эта ,,бабушка'' защищает ,,Северный поток-2"" -она делает это не из бескорысных побуждений. Какой поток?! Кому он нужен? Сегодня в трубе ,,Дружбы'' между нами и Германией примерно 1 млн.тонн грязной нефти из РФ! Наш Мозырский НПЗ только очухивается от этой мерзости. Европейские НПЗ категорически отказываются брать нефть из ,,Дружбы'' на переработку,а тем более-за нее платить и требуют от РФ убрать грязь.. Россия хранит гробовое молчание. Скажите,кому нужен такой поставщик,такие энергоресурсы и такое качество? А ведь учитывая бардак,. пещерные технологии и степень износа российской нефтедобычи-это только начало. Но у фрау Меркель-,,аллес гут''!
 показати весь коментар
 
 
канечна 2 млрд в Госбюджет Германіі а не в Панаму
 показати весь коментар
 
В эти потоки столько немецких денег вложено, что глупо было бы надеяться на то, что расчетливые немцы плюнут на свои деньги. Добиваться нужно не закрытия Северного потока-2, а контракта по максимально выгодной для Украины эксплуатации украинской ГТС, тем более, и Медведев, и Меркель обещали, что Украина останется транзитной державой. Єврокомісія не зможе блокувати будівництво "Північного потоку-2", - Меркель - Цензор.НЕТ 1257
 показати весь коментар
 
 
" Сполучені Штати Америки(США) та Євросоюз (ЄС) 2 травня 2019 року підписали два нових контракти на постачання американського СПГ до Європи. Вони дозволяють подвоїти експортні можливості США до 112 млрд куб. м до 2020 року. "
 показати весь коментар
 
Угоди про купівлю-продаж на умовах FOB - це не гарантія поставки в Європу. Але кудись толкати з нових заводів треба, невідомо скільки ще тьорки з китайцями триватимуть Єврокомісія не зможе блокувати будівництво "Північного потоку-2", - Меркель - Цензор.НЕТ 5827
 показати весь коментар
 
 
Єврокомісія не зможе блокувати будівництво "Північного потоку-2", - Меркель - Цензор.НЕТ 2104
- "Не смогу,не смогу...
А Фюрер Доцент смог бы ! " Єврокомісія не зможе блокувати будівництво "Північного потоку-2", - Меркель - Цензор.НЕТ 790
 показати весь коментар
 
 
" "Газпрому" предстоит нелегкая борьба за европейский рынок: к 2020 году в США, Катаре и Австралии будут запущены заводы СПГ мощностью 188 млрд кубометров в год. Пока сжиженный газ идет в основном в Азию, но этот рынок уже перенасыщен, и кроме как в ЕС продать дополнительные поставки будет негде, считают в Fitch."


 показати весь коментар
 
Ню-ню. Вже була 10 років тому історія з катарським ЗПГ, який з "пересиченого" місцевими сланцевиками американського ринку прийшов на 2 роки в Європу, а після Фукусіми більша частина катарського ЗПГ розвернулась на схід.
 показати весь коментар
 
 
Штаты тормозят СП2, что бы заменить российский газ своим. По любому получать выгоду будут либо немцы, либо Американцы. Ну и какая Украине польза от Американского газа? Особенно если учесть строительство в россии заводов по сжижению своего газа, строительство морских газовозов и ледокольного флота. Всё равно российский газ найдёт своего покупателя минуя Украину. Это аксиома.
 показати весь коментар
 
 
Меньше РФ будет продавать газ, меньше будет финансовых возможностей вести войну против Украины на Донбассе.
 показати весь коментар
 
 
Разве это польза?
Пользу иностранный консультант видит в выгодной торговле.
И ни одного ольгинского бота с криками про топговлю на крови.
 показати весь коментар
 
 
Какое строительство морских газовозов? Ты о чем? У россиян авианосцы на дровах плавают. Єврокомісія не зможе блокувати будівництво "Північного потоку-2", - Меркель - Цензор.НЕТ 6192
 показати весь коментар
 
 
К морским газопроводам нужны украинские газохранилища.
Поэтому Меркель говорит о сохранении транзита.
Украина им не нужна.

Иначе они бы уже давно закончили войну в Украине.
 показати весь коментар
 
 
Люди ноют потому, что не видят альтернативы, хотя соскочить с газовой иглы было бы, скорее всего, благом.
 показати весь коментар
 
Это не аксиома... По законам Евросоюза один поставщик газа может поставлять не более одной трети от общей потребности... То есть если Россия поставляет одну треть, две трети, что гораздо больше, поставляет кто то ещё....Я хочу сказать что газа в Европе вполне достаточно и она вполне может обойтись и без российского... Так что не надо тень на плесень наводить, на росийских сайтах можешь эту лапшу на уши благодарным слушателям вешать..
 показати весь коментар
 
Всё равно российский газ найдёт своего покупателя минуя Украину. Это аксиома.
 показати весь коментар
 
 
Иностранному консультанту... Это такая же аксиома как то что ты -- украинский патриот..А что за значок вопроса у тебя вместо идентификации? А.... Это так росийские тролли теперь шифруются?
 показати весь коментар
 
в яйценюки!
нада промисловість щоб щось виробляла і щов виручка йшла не в Панаму....
 показати весь коментар
 
Будущий канцлер также горячо поддерживает проект СП-2.
 показати весь коментар
 
Була шрьодерізація, розпочалася меркелізація Германії!!!
А може і не закінчувалась ніколи!!!
Швидко німчики забули злочини радянської армії проти мирнаго населення Германії!!!
Але нічого, забули, то вас іще кацапики раком поставлять, це питання тільки часу, ждіть!!!
 показати весь коментар
 
4 рейх й новоспечений обрубок срсрс знов "товаришують")))

так хто б сумнівався)))
 показати весь коментар
 
фрау очень хочется посидеть на газовой трубе, и даже с Зеленским обсудить, ведь он судя по всему спец по немецким порно актрисам начнём типа с гуповушки труба большая, всем хватит!
 показати весь коментар
 
Когда речь заходит о деньгах, даже Меркель напрочь забывает о Минских соглашениях, санкциях и пр. Все её обещания становятся пустым звуком... Єврокомісія не зможе блокувати будівництво "Північного потоку-2", - Меркель - Цензор.НЕТ 6994
 показати весь коментар
 
Клянусь,хочу.Но не выживу там с таким уровнем жизни и зарплатами,я врач
 показати весь коментар
 
как можно жить в Германии сосать немецкие деньги и такое писать
 показати весь коментар
 
Сосешь ты,урод,наверно,у пороха ,а я работаю и плачу налоги нехилые.
 показати весь коментар
 
Эта меркельтивная дамочк5а Меркель явно переоценивает значение Германии.кроме Украины это проект не устраивает США и целый ряд европейских стран.А если США перестанут брать на себя бОльшую часть расходов на НАТО и антитеррористическую борьбу,то Германия сразу сядет на8опу после первой же серии терактов на своей территории необузданными и развязанными мусульманскими террористами.те давно хотят видет Германию богатой европейской мусульманской страной.И пусть немцы скажут "спасибо" этой старушенции-подруге путина за это.
 показати весь коментар
 
США всегда что-то не устраивает если они не в доле. Восточноевропейские страны тоже самое + страны Балтии которые просто хотят поднасрать.

Большинсво стран старой Европы всё устраивает.
 показати весь коментар
 
 
Да ну?Норвежцы вполне сами могут насытить Европу своей нефтью и газом,поэтому им тоже этот "немецко-русский поток" не нужен,Данию как основной проводник норвежского газа тоже,Британия против...страны юга Европы вобше чихают,они готовы проводить азербайджанский и туркменский газ...Кто остаётся?германияя с австрией и лихтенштейн с италией-францией?
 показати весь коментар
 
"Норвежцы вполне сами могут насытить Европу своей нефтью и газом"
А норвезьці в курсі? Єврокомісія не зможе блокувати будівництво "Північного потоку-2", - Меркель - Цензор.НЕТ 3575
 показати весь коментар
 
 
Европа сама своей валютой укрепляет Рашку - которая на них же, на Европу - бочку котят и ракеты нацелены туда же. Интересно - сколько пассажирских рейсов типа МН-17 должна сбить Рашка - что бы Европа перестала спонсировать путинскую военщину?
 показати весь коментар
 
 
Где все те дураки, которые кричали что СП-2 не будет завершен? Уже сменили риторику. Кто-то сомневался в том, что интересы немецкого бизнеса для Германии намного важнее Украины?
 показати весь коментар
 
ті чохом записал всю верхушку Украині в дураки
а може так і задумано
до основания
а затем ми наш ми новий мір построім
ЇХ! світ а не українців
 показати весь коментар
 
НИЧЕГО ЕВРОПЕЙЦЕВ НЕ УЧИТ: НИ ОШИБКИ ПРОШЛОГО, НИ НАСТОЯЩЕГО. НУ-НУ...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЄврокомісія не зможе блокувати будівництво "Північного потоку-2", - Меркель
 
 
 
 
 
 вгору