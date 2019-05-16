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Все про:інформація (107) Китай (213) нацбезпека (112) США (5004) комунікація (6) Трамп (1798)

 Трамп оголосив надзвичайний стан у сфері комунікацій США у зв'язку із загрозою нацбезпеці

Президент США Дональд Трамп підписав указ про оголошення надзвичайної ситуації у сфері комунікацій США, щоб обмежити можливу загрозу з боку Китаю та інших країн у вигляді викрадення технологій, промислового шпигунства та інших викликів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила в середу американська газета The Washington Post із посиланням на Білий дім.

"На тлі поглиблення торговельної війни з Китаєм президент Трамп у середу оголосив про введення "надзвичайної ситуації" національного рівня з метою захисту комунікаційних мереж США, що надає федеральному уряду широкі повноваження забороняти американським компаніям вести бізнес з певними іноземними постачальниками, включно з китайською компанією Huawei", - пише видання.

Як зазначається, іноземні противники використовують уразливі місця в телекомунікаційних технологіях та службових мережах США. Документ також вказує на економічне й промислове шпигунство, що викликає особливе занепокоєння Вашингтона.

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"Президент чітко наголосив, що нинішня адміністрація зробить усе необхідне, аби зберегти Америку безпечною й успішною, а також захистити США від іноземних противників, які активно і дедалі частіше створюють та використовують вразливі місця в інфраструктурі інформаційних і комунікаційних технологій Сполучених Штатів", - заявила в цьому зв'язку речниця Білого дому Сара Сандерс.

Указ уповноважує міністра торгівлі США блокувати транзакції, які охоплюють комунікаційні технології іноземних компаній, що можуть становити "неприйнятний ризик" для США. У цьому зв'язку Міністерство торгівлі вже поінформувало, що внесло китайську компанію Huawei у "чорний список", фактично заборонивши продаж чи передачу технологій американського виробництва китайському телекомунікаційному гіганту.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127133
 
   
 Топ коментарі
 
Там дело не только в промышленном шпионаже. Хотя их неоднократно в этом обвиняли, в частности они украли технологи у T-Mobile. Huawei вроде частная компания но на самом деле подчиняется правительству Китая, есть ещё подозрения что она сотрудничает с разведкой Китая. Поэтому в ряде стран им могут запретить принимать участие в создании
инфрастуктуры 5G, через которую тоже может осуществляться шпионаж китаем.
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з китайцями буде важче - вони все копіюють))), і штати самі винні, шо дають цю можливість!
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США не надо изолировать интернет т.к. они и есть теми кто его контролирует, при не нарушая свободу слова, во вторых там за ложь судят, я к тому что таких ведущих как в раша СМИ уже бы давно посадили...
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Шо, і цей ідею чєбурнету від ***** підхопив?
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коли ***** у всі компи Штатів позалазило-чомусь не оголошував..
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США не надо изолировать интернет т.к. они и есть теми кто его контролирует, при не нарушая свободу слова, во вторых там за ложь судят, я к тому что таких ведущих как в раша СМИ уже бы давно посадили...
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если кацапы и введут чебурнет- то от этого глобальный инет в финансовом плане не пострадает
если не ошибаюсь- то чуть ли не 50 % всех покупок через интернет (так называемый интернет вещей) приходится именно на США
потому что через инет там покупают все- начиная от еды и заканчивая песнями и фильмами

у кацапов финансовая доля на этом рынке- на уровне погрешности

поэтому- амеры просто могут создать еще один интернет, как в свое время создали уже существующий
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"Интернет вещей" (IoT) это не покупки через интернет. Покупки были давно, задолго до IoT. Internet of Things это система сетевых связей между компьютеризованными системами, часто в категории "Прибор - прибор", т.е. без человека. Это включает удалённый доступ к транспортным системам, контроль за автоматикой собственного дома и т.п.
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и эти вслед за паРашей будут золотой shit строить?
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це вірне рішення!
я пам"ятаю, що при кінці)совка)) модернізували ящички))),
що скидалися з аерофлотівськіх літаків в Штатах, а потім передавали інфу через супутник...
так шо довіри до кацапів в США нема - і це добре! Трамп объявил чрезвычайное положение в сфере коммуникаций США в связи с угрозой нацбезопасности - Цензор.НЕТ 8848
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з китайцями буде важче - вони все копіюють))), і штати самі винні, шо дають цю можливість!
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Когда такая стоимость айфонов конечно будут копировать и продавать и покупаться будут
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Какие нафиг копии. Китайцы уже продают значительно больше смартфонов чем Apple или Samsung. Пару лет назад они отставали от каждого из них в два раза.


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Huawei, Xiaomi, Oppo это китайские компании. Представляете что будет еще через пару лет?
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Ну так у эппл и самсунга цены за последние несколько лет выросли в два раза
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Ничего хорошего Apple не ждет. Honor 6 моей мамы идентичен по производительности с iPhone X моей сестры, а аккумулятор айфона разряжается в два раза быстрее при использовании одинаковых приложений. Причем хонор в 6 раз дешевле айфона. Apple это сплошной маркетинговый абсурд.
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Чери ничем не отличается от тойоты. Только ломается часто. И кузов гниет. А так... может дать фору любому европейцу.
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Хонор два года на гарантии
Покупаешь новый потом и все
Даже если через год меняешь, то все равно выгоднее
И модель новая каждый раз
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Про гарантию приврали.
Покупаешь новую машинку, и все.
Скупайте дешевку. Китай лучший.
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интересно и много ты хуавеев тут в США видел?
А тем более oppo?
пару магазинов можешь назвать?
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а что в смартфонах Apple и Samsung китайского?
надпись что собрано в Китае, все чипы в тех смартфонах произведены за пределами Китая
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Там дело не только в промышленном шпионаже. Хотя их неоднократно в этом обвиняли, в частности они украли технологи у T-Mobile. Huawei вроде частная компания но на самом деле подчиняется правительству Китая, есть ещё подозрения что она сотрудничает с разведкой Китая. Поэтому в ряде стран им могут запретить принимать участие в создании
инфрастуктуры 5G, через которую тоже может осуществляться шпионаж китаем.
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Да-да все верно
Но я говорю о промышленном шпионаже
Тут как с пиратами - в лоб не работает
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Интересно будет понаблюдать за акциями Huawei.
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Азіатське економічне чудо схлопується.
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Хм...в сфере коммуникаций???? какая идиллия. На самом деле угроза по сути со всех сторон. И надо понимать принципы ее появления. По сути ...ДРУГИЕ здесь уже давно, планета уже давно инфицирована ими. Их функциональная зона это лабиринты под землей(сравнивайте тоннели на Марсе)при этом ВАЖНО!!! - воду они уводят под тоннели. затем достают ее и фильтруют с помощью "растений", - это те растения, которые китайцы нашли в горе в трубах. Кислород им вообще не нужен для них он окислитель(вспоминайте Марс) поэтому в нашей атмосфере они сильно воняют, запаха они слышат.
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Ну и далее наверное с грустью. Они могут создавать себе образ человека. Т.е стоя на улице вы не различите в них ДРУГИХ, если не знаете ихней специфики. За всю свою жизнь я их видел четыре раза с расстояния нескольких метров.ОБЩЕЕ для них -низкий рост!!!! Прекрасно читают ваши мысли, очень умело и агрессивно влияют на организм. Причем ..с помощью ретрансляторов(они их называют принтерами) нечто вроде маленького шарика(напоминающего кусок застывшей жвачки) Держал в руке всего один лишь раз. Ретранслятор работает на небольшом расстоянии десяток метров. Поэтому если слышите постукивания, щелчки, хлопки - есть смысл насторожиться.
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Ізраїль роками в США краде засекречену інфоомацію і продає Китаю та всім охлчим. Про Ізраїль мовчок.
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we will win and win again - you gonna get tired of winning!
но справедливости ради китайцы как кацапы - комуниздят все, шо в пределах досягаемости.
но умнее многократно...
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Не говори гоп пока не перепрыгнул... ходят слухи плохая примета.
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В Канаде арестовали бабу, наследницу и члена семьи основателей Хуавея. По запросу США об экстрадикции. Теперь Китай объявил Канаде войну: стал арестовывать канадцев на территории США (брать заложников), массово отказываться от канадских товаров. В-общем, действует как паРаша в этом плане.
Как и в случае с недавним выбрыком Саудовской Аравии в отношение Канады, США, из-за чьего запроса вся история началась, делает каменное лицо как будто бы их это не касается. Кадане приходится в одиночку бороться с китайским произволом, при том что силы абсолютно неравные. Трамповская реальность, мать её...
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономТрамп оголосив надзвичайний стан у сфері комунікацій США у зв'язку із загрозою нацбезпеці
 
 
 
 
 
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