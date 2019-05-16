 Трамп оголосив надзвичайний стан у сфері комунікацій США у зв'язку із загрозою нацбезпеці

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила в середу американська газета The Washington Post із посиланням на Білий дім.
"На тлі поглиблення торговельної війни з Китаєм президент Трамп у середу оголосив про введення "надзвичайної ситуації" національного рівня з метою захисту комунікаційних мереж США, що надає федеральному уряду широкі повноваження забороняти американським компаніям вести бізнес з певними іноземними постачальниками, включно з китайською компанією Huawei", - пише видання.
Як зазначається, іноземні противники використовують уразливі місця в телекомунікаційних технологіях та службових мережах США. Документ також вказує на економічне й промислове шпигунство, що викликає особливе занепокоєння Вашингтона.
"Президент чітко наголосив, що нинішня адміністрація зробить усе необхідне, аби зберегти Америку безпечною й успішною, а також захистити США від іноземних противників, які активно і дедалі частіше створюють та використовують вразливі місця в інфраструктурі інформаційних і комунікаційних технологій Сполучених Штатів", - заявила в цьому зв'язку речниця Білого дому Сара Сандерс.
Указ уповноважує міністра торгівлі США блокувати транзакції, які охоплюють комунікаційні технології іноземних компаній, що можуть становити "неприйнятний ризик" для США. У цьому зв'язку Міністерство торгівлі вже поінформувало, що внесло китайську компанію Huawei у "чорний список", фактично заборонивши продаж чи передачу технологій американського виробництва китайському телекомунікаційному гіганту.
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если не ошибаюсь- то чуть ли не 50 % всех покупок через интернет (так называемый интернет вещей) приходится именно на США
потому что через инет там покупают все- начиная от еды и заканчивая песнями и фильмами
у кацапов финансовая доля на этом рынке- на уровне погрешности
поэтому- амеры просто могут создать еще один интернет, как в свое время создали уже существующий
я пам"ятаю, що при кінці)совка)) модернізували ящички))),
що скидалися з аерофлотівськіх літаків в Штатах, а потім передавали інфу через супутник...
так шо довіри до кацапів в США нема - і це добре!
Покупаешь новый потом и все
Даже если через год меняешь, то все равно выгоднее
И модель новая каждый раз
Покупаешь новую машинку, и все.
Скупайте дешевку. Китай лучший.
А тем более oppo?
пару магазинов можешь назвать?
надпись что собрано в Китае, все чипы в тех смартфонах произведены за пределами Китая
инфрастуктуры 5G, через которую тоже может осуществляться шпионаж китаем.
Но я говорю о промышленном шпионаже
Тут как с пиратами - в лоб не работает
но справедливости ради китайцы как кацапы - комуниздят все, шо в пределах досягаемости.
но умнее многократно...
Как и в случае с недавним выбрыком Саудовской Аравии в отношение Канады, США, из-за чьего запроса вся история началась, делает каменное лицо как будто бы их это не касается. Кадане приходится в одиночку бороться с китайским произволом, при том что силы абсолютно неравные. Трамповская реальность, мать её...