 Текст Закону про українську мову опубліковано в "Голосі України"

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Чинний Президент України Петро Порошенко підписав Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Це сталося 15 травня 2019 року, на другий день після того, як свій підпис під законом поставив Голова Верховної Ради Андрій Парубій.

"Сьогодні підписанням закону про функціонування української мови як державної ми вчиняємо один із найголовніших актів для збереження української державності", - зазначив Порошенко.

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Закон набуває чинності за 2 місяці з дня опублікування його тексту в газеті Верховної Ради "Голос України". Сьогодні, 16 травня 2019 року, закон надруковано.

З текстом Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" в електронному вигляді можна ознайомитися на сайті http://www.golos.com.ua/article/317062