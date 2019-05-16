 Текст Закону про українську мову опубліковано в "Голосі України"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті видання.
Чинний Президент України Петро Порошенко підписав Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Це сталося 15 травня 2019 року, на другий день після того, як свій підпис під законом поставив Голова Верховної Ради Андрій Парубій.
"Сьогодні підписанням закону про функціонування української мови як державної ми вчиняємо один із найголовніших актів для збереження української державності", - зазначив Порошенко.
Закон набуває чинності за 2 місяці з дня опублікування його тексту в газеті Верховної Ради "Голос України". Сьогодні, 16 травня 2019 року, закон надруковано.
З текстом Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" в електронному вигляді можна ознайомитися на сайті http://www.golos.com.ua/article/317062
На рахунок "історично склалось" пішов ти на Х, - кожен свідомий українець знає, як воно "складалось" - позаяк ти є ніким іншим, ніж лайно кацапських колонізаторів. Україна повинна стати українською! Жирна крапка.
Почему все славяне понимают другие славянские языки без переводчиков (в том числе белорусы и украинцы), и только одни русские славянских языков не понимают - и им кажутся непонятными даже так называемые «восточно-славянские» языки Беларуси и Украины? Почему в России с пренебрежением относятся к якобы братскому славянскому украинскому языку, почему его никогда не преподавали и не преподают сегодня в российских школах, не хотят его учить русские в Восточной Украине и активно протестуют против самого статуса украинского языка как государственного на Украине? Хотя это - язык Киева, Матери городов Русских и Крестителя Руси, это сама СУТЬ РУСИ. Откуда этот странный для славян сепаратизм россиян, нежелание считать общими истоками Украину и Беларусь-ВКЛ? Ответить на эти и другие вопросы, наверно, поможет сама история становления языка России, который лишь с огромной натяжкой можно называть «русским» и тем более «славянским»…
https://censor.net.ua/forum/2339941/nerusskiyi_russkiyi_yazyk_vadim_rostov_analiticheskaya_gazeta_sekretnye_issledovaniya
Полность соглашусь с ним.... Малоросы - это всегда будет второй сорт и симулякр на настоящих русских, с их мистечковой культурой и дебильным аксентом... Поэтому лучше быть УКРАИНЦЕМ - ВЫСШЕГО СОРТА, чем РУССКИМ - второго и даже третьего сортов... тоесть малоросом или недоросом....
Не РОЗПИСУЙСЯ за 24,45% народу.
Мова кожного народу
неповторна і - своя;
в ній гримлять громи в негоду,
в тиші - трелі солов'я.
На своїй природній мові
і потоки гомонять;
зелен-клени у діброві
по-кленовому шумлять.
Солов'їну, барвінкову,
колосисту - на віки -
українську рідну Мову
в дар лиш нам дали батьки.
Берегти її, плекати
треба всюди й повсякчас,
бо ж єдина - так, як мати,
мова українська в нас!
Оксана Забужко
Але вкупі з Законами "Про освіту", "Телебачення і радіомовлення" десь років за 15-20 (якраз через покоління, яке здобуло повну освіту за цими новими Законами) буде ситуація зовсім інакшою.
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Найбільше наших русскоязичних і власне самих росіян (тут вони кричать в унісон, як не дивно)....отже найбільше їх дратує, що цей закон поширюється на сферу обслуговування, тобто на ПРИВАТНИЙ БІЗНЕС..... Мовляв одна справа - це українська мова в державних установах(судах, адміністраціях, Раді), інша - в приватному секторі (магазинах, майстернях, торгових центрах, кіосках тощо), тобто в закладах малого та середнього бізнесу, який вони прирівнюють до приватного життя і особи...
А що стосується за порєбріка... чисто по-цимбалам, що вони там думають... Як один казав, що вони ******* українців тільки тих, від яких лишилася тільки назва УКРАЇНЕЦЬ... Без мови або на легкому суржику, а ще краще із зросійщеним прізвищем... на кшталт Шевченков, і таке інше...
Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна сообщают
Вот такое встретилось под репостом у френдессы. Ботоферма Медведчука уже приступила к разносу мессеждей, что голосовавшей за Зе вате теперь положено проголосовать за Медведчуковское "За життя".
ТО-ТО ЛЮБО!
Завів кацап христянина,
Зарізати хоче.
Зв'язав йому назад руки,
Ніж широкий точить.
А кацапчук семиліток
Мало не брикає;
Кругом скаче коло тата
Та все примовляє:
«Да полна уш тачіть, батька !..
Будєт с нєво, будєт!..
Рєж же, батька!
То-то люба,
Как трепатьса будєт!»
20 июня [1859]
Якщо з українською мовою
В тебе, друже, не все гаразд,
Не вважай її примусовою,
Полюби, як весною цвіт-ряст.
Примусова тим, хто цурається,
А хто любить, той легко вчить:
Все, як пишеться, в ній вимовляється,
Все, як пісня, у ній звучить.
І журлива вона, й піднесена,
тільки фальш для неї чужа.
В ній душа Шевченкова й Лесина,
І Франкова у ній душа.
Дорожи українською мовою,
Рідна мова - основа життя.
Хіба мати бува примусовою?
Непутящим бува дитя!
Дмитро Білоус