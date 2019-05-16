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 Економіка, Суспільство
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Все про:пільги (71) субсидія (306) Міністерство соціальної політики (326) монетизація (62)

 Монетизація пільг на оплату комуналки стартує з 1 жовтня, - Мінсоцполітики

З першого жовтня 2019 року стартує монетизація пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

Відповідно до ухваленого рішення паралельно функціонуватимуть дві системи надання пільг у грошовій формі - готівкова і безготівкова.

Пільги в безготівковій формі призначатимуться всім пільговикам в автоматичному режимі, за прикладом безготівкового надання субсидій через "Ощадбанк". Для цього АТ "Ощадбанк" вестиме у відповідних автоматизованих системах обліку банку персоніфікований облік пільговиків та коштів, які надходитимуть на рахунок для виплати пільг, для кожного пільговика індивідуально. Після того "Ощадбанк" здійснюватиме переказ коштів на рахунки управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг на підставі договорів, що укладаються між ними та АТ "Ощадбанк".

"Такий механізм розроблено для забезпечення максимальної зручності тих категорій громадян, які мають право на пільгу і звикли не витрачати сили і час на оплату житлово-комунальних послуг. Йдеться перш за все про людей похилого віку, які звикли до усталеного алгоритму дій і не бажають його змінювати", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається також, що пільги в готівковій формі призначатимуться усім охочим пільговикам на підставі поданих особисто заяв до органів соціального захисту населення, які формуватимуть щомісяця до 25 числа реєстри пільговиків для виплати пільг у готівковій формі і передаватимуть їх Мінсоцполітики. Після чого Міністерство, опрацювавши отримані реєстри, надсилатиме їх до АТ "Ощадбанк" та переказуватиме зазначеному банку кошти для виплати монетизованих пільг.

Таким чином, кошти надходитимуть на особисті рахунки пільговиків, які зможуть зняти їх з власного рахунку в будь-який час.

"Впровадження цих механізмів має на меті поєднати максимальну зручність для громадян зі створенням необхідних умов для розвитку прозорого та конкурентного ринку надання житлово-комунальних послуг", - повідомили в Мінсоцполітики.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127130
 
 
 Топ коментарі
 
Что-то я не понял. Что значит стартует в октябре - а в марте-апреле - что тогда было? Почему монетизация субсидий дается только на отопительный сезон? Чтобы опять коммунальщики и чиновниками себе карманы набивали? Или весенняя монетизация была связана с выборами? Не страна - а дурдом, никакой логики и последовательности в действиях властей. Вообщем, позорище одно.
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А ти мальвіна іди з'їж шоколадку. Заслужила. З самого ранку за однотурового топиш.
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Лякає-"МАКСИМАЛЬНОЕ УДОБСТВО"...Проходили-знаємо ваші "Удобства"!! Монетизація пільг на оплату комуналки стартує з 1 жовтня, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 74
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когда будет дефолт, как сказал коломейша только на пользу, то и монетизировать уже будет нечего Монетизація пільг на оплату комуналки стартує з 1 жовтня, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 8352
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Лякає-"МАКСИМАЛЬНОЕ УДОБСТВО"...Проходили-знаємо ваші "Удобства"!!
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Ну для, теперь пенсы менты будут должниками за коммуналку, деньги пробухают
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Не будет возврата, Коломойша вернулся по ваши души, а у него аппетит на бабло не детский.
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Что-то я не понял. Что значит стартует в октябре - а в марте-апреле - что тогда было? Почему монетизация субсидий дается только на отопительный сезон? Чтобы опять коммунальщики и чиновниками себе карманы набивали? Или весенняя монетизация была связана с выборами? Не страна - а дурдом, никакой логики и последовательности в действиях властей. Вообщем, позорище одно.
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Ось буратіна порядок навідьот і всьо будіт тік-так.
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А ти мальвіна іди з'їж шоколадку. Заслужила. З самого ранку за однотурового топиш.
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Де в моєму коментарі я топлю за нього? Покажи.
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Бачу що відповіді не буде. Тепер всюди писатиму Дон тріпло.
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Если мне, как чернобыльцу, льготы предоставлены Законом не предусматривающим монетизацию, то как ЗАКОННЫМ образом правительство выкрутится из этой ситуации?
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Когда уже этот дурдом закончится. Правда приватный сектор сможет немного экономить на альтернативных источниках типа дров и то не факт... это же не заработанное отдать, а вот влальцам квартир это звучит как что-то опять подорожает.
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Каждый месяц лично до 25 числа минсоцполитики приняло решение.Это называется хочу дам
хочу не дам и кому хочу.Это не кого и не к чему не обязывает. Равнозначно тому что они
решили бросить пить с первого октября
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Зараз Ощадбанк сам вирішує- давати субсидію чи ні, не відомо по якому алгоритму . І те, що ви є в списку на надання субсидії, ще не означає, що ви її отримаєте в повному обсязі. А що він буде робити з пільгами-одному богу відомо.
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаМонетизація пільг на оплату комуналки стартує з 1 жовтня, - Мінсоцполітики
 
 
 
 
 
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