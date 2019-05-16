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 Ворог за добу 24 рази обстріляв позиції ЗСУ, втрат немає, знищено одного терориста і БПЛА противника, - штаб ОС

15 травня озброєні формування РФ 24 рази порушили режим припинення вогню, з них дев'ять разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 та 82 мм. Ворог також обстрілював українських захисників з озброєння БМП, ПТРК, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС у Facebook.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 18 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- двічі з мінометів калібрів 120 та 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів - поблизу села Павлопіль;
- з мінометів калібру 120 мм - біля міста Мар'їнка;
- тричі з мінометів калібру 82 мм, протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів - у районі населеного пункту Миколаївка;
- з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї - біля населеного пункту Новотроїцьке;
- п'ять разів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - поблизу міста Авдіївка;
- двічі з гранатометів різних систем і стрілецької зброї - в районі населеного пункту Новоселівка Друга;
- зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів - біля села Лебединське;
- зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Талаківка;
- з автоматичних станкових гранатометів - у районі населеного пункту Піски;
- з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - біля населеного пункту Гнутове.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні шість разів:
- двічі з мінометів калібру 82 мм - поблизу населеного пункту Золоте-4;
- з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї - біля населеного пункту Південне;
- з мінометів калібру 82 мм - у районі населеного пункту Новгородське;
- з озброєння бойових машин піхоти і великокаліберних кулеметів - поблизу населеного пункту Піщане;
- зі стрілецької зброї - біля населеного пункту Щастя.

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"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки Об'єднаних сил, 15 травня одного окупанта було знищено, також противник втратив один безпілотний літальний апарат.

Від початку поточної доби ворог тричі обстріляв наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
- з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї - біля населеного пункту Новотроїцьке;
- зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї - поблизу села Богданівка;
- з автоматичних станкових гранатометів - біля населеного пункту Павлопіль.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - повідомили в штабі.

Повідомляється також, що на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - додали в прес-центрі ОС.

Ворог за добу 24 рази обстріляв позиції ЗСУ, втрат немає, знищено одного терориста і БПЛА противника, - штаб ОС 01
Ворог за добу 24 рази обстріляв позиції ЗСУ, втрат немає, знищено одного терориста і БПЛА противника, - штаб ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127129
 
   
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Головне, що втрат немає..
Тримайтесь, воїни !
Смерть ворогам !
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Слава Україні!!! Слава Героям України які знищують расіянсько-фашиських окупантів!!!
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спасибо, что живые!
тримайтеся... та не жалійте "отвєток", насипайте за шкуру...щоб нажерлися війни скоріше
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВорог за добу 24 рази обстріляв позиції ЗСУ, втрат немає, знищено одного терориста і БПЛА противника, - штаб ОС
 
 
 
 
 
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