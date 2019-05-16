 Коломойський повернувся в Україну

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цю інформацію він підтвердив у коментарі theБабелю.
Журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач у своєму Telegram-каналі опублікував інформацію про те, що о 2:30 ночі 16 травня в аеропорт Дніпра прилетів літак групи "Приват" з ботовим номером UR-PRT.
У коментарі theБабелю Коломойський підтвердив, що повернувся в Україну. На уточнювальне запитання, чим займеться в першу чергу, бізнесмен відповів, що не знає.
Ігор Коломойський не був в Україні від червня 2017 року і мешкав у Женеві, Швейцарія. Від вересня 2018 року мешкав в Ізраїлі, у місті Герцлія. В інтервʼю "Схемам" Коломойський говорив, що перебрався зі Швейцарії в іншу країну "через сімейні обставини", і заявляв, що планує повернутися в Україну після першого туру президентських виборів.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше в Україну з Ізраїлю прилетів партнер Коломойського Геннадій Боголюбов.
А після цього,викинули на смітник.
Що Бєня що Зє-рулять шалені москальскі бабоси.
НО МИНСТЕЦЬ РЕШИЛ и ИЗ ЭТОГО СДЕЛАТЬ ПРОБЛЕМУ, ПРИГНАЛ СЮДА СВОЕ СТАДО ПОРОХОБОТОВ С ЦЕЛЬЮ ИЗ НИЧЕГО СДЕЛАТЬ ПРОБЛЕМУ
И СОГЛАСНО МЕТОДИЧКИ ИМ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ПРИПЛЕСТИ ЗЕЛЕНСКОГО
ВООБЩЕМ НИ БЕНЯ НИ ЗЕЛЕНСКИЙ, АБСОЛЮТНО, НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛИ, А ПОРОХОБОТЫ ОБСЕРАЮТ ИХ УЖЕ ПОЧТИ МЕСЯЦ
И ЭТО ВСЕ ЗА СЧЕТ НИЩЕГО БЮДЖЕТА СТРАНЫ!!!
ВОТ ГДЕ УБЛЮДОЧНАЯ ВЛАСТЬ ТАКОГО ДАЖЕ ЯНУКООВОЩ СЕБЕ НЕ ПОЗВОЛЯЛ.
А ведь указы верховных правителей должны исполнятся неукоснительно! Ибо: «Всякая душа да будет покорна высшим властям; ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены» (Рым. 13:1). Да будет так!