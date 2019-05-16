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Все про:Дніпропетровськ (1007) Коломойський (363)

 Коломойський повернувся в Україну

Олігарх Ігор Коломойський повернувся в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цю інформацію він підтвердив у коментарі theБабелю.

Журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач у своєму Telegram-каналі опублікував інформацію про те, що о 2:30 ночі 16 травня в аеропорт Дніпра прилетів літак групи "Приват" з ботовим номером UR-PRT.

У коментарі theБабелю Коломойський підтвердив, що повернувся в Україну. На уточнювальне запитання, чим займеться в першу чергу, бізнесмен відповів, що не знає.

Ігор Коломойський не був в Україні від червня 2017 року і мешкав у Женеві, Швейцарія. Від вересня 2018 року мешкав в Ізраїлі, у місті Герцлія. В інтервʼю "Схемам" Коломойський говорив, що перебрався зі Швейцарії в іншу країну "через сімейні обставини", і заявляв, що планує повернутися в Україну після першого туру президентських виборів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": $2 млрд, які Коломойський вимагає за "ПриватБанк", можна погасити за рахунок боргу його компаній, - радник Зеленського Страхова


Коломойський повернувся в Україну 01

Коломойський повернувся в Україну 02

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше в Україну з Ізраїлю прилетів партнер Коломойського Геннадій Боголюбов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127128
 
   
 Топ коментарі
 
Приїхало кохфє піть та нашу кров.
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папік приїхав олігархічну систему ламати ?
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ну что ЗЕдебилки - заживете теперь Коломойський повернувся в Україну - Цензор.НЕТ 4005 приват отойдёт ему обратно а ваши деньги которые вбухали туда тю тю.. в офшоры !!! жалко нормальных Украинцев !!!! Слава Украине привет из Латвии !!!!
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Выбор народ сделал, но похоже опять он не оправдал надежд и ожиданий, вполне возможно в скором времени олигархи уничтожат Украину!!!
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Бєню використали хто тільки хотів.
А після цього,викинули на смітник.
Що Бєня що Зє-рулять шалені москальскі бабоси.
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НУ, ПРИЕХАЛ ТАК И ПРИЕХАЛ, ШО ТУТ ТАКОГО?

НО МИНСТЕЦЬ РЕШИЛ и ИЗ ЭТОГО СДЕЛАТЬ ПРОБЛЕМУ, ПРИГНАЛ СЮДА СВОЕ СТАДО ПОРОХОБОТОВ С ЦЕЛЬЮ ИЗ НИЧЕГО СДЕЛАТЬ ПРОБЛЕМУ

И СОГЛАСНО МЕТОДИЧКИ ИМ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ПРИПЛЕСТИ ЗЕЛЕНСКОГО

ВООБЩЕМ НИ БЕНЯ НИ ЗЕЛЕНСКИЙ, АБСОЛЮТНО, НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛИ, А ПОРОХОБОТЫ ОБСЕРАЮТ ИХ УЖЕ ПОЧТИ МЕСЯЦ

И ЭТО ВСЕ ЗА СЧЕТ НИЩЕГО БЮДЖЕТА СТРАНЫ!!!

ВОТ ГДЕ УБЛЮДОЧНАЯ ВЛАСТЬ ТАКОГО ДАЖЕ ЯНУКООВОЩ СЕБЕ НЕ ПОЗВОЛЯЛ.
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А ведь указы верховных правителей должны исполнятся неукоснительно! Ибо: «Всякая душа да будет покорна высшим властям; ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены» (Рым. 13:1). Да будет так!
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Вот же ж совпадение, назначили дату инагурации вазелина и тут беня нарисовался из жидоотстойника, видать будет помогать пархатому вазелину и жуле капительман с олигархами бороться.
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