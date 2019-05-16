EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 За кордоном
  1374  49
Все про:інтернет (382) насилля (85) Нова Зеландія (16) технології (110) боротьба (56)

 Провідні технологічні компанії домовилися боротися з насильством в інтернеті

Після масових убивств у двох мечетях у Новій Зеландії в березні цього року великі технологічні компанії підписали глобальне зобов'язання щодо боротьби з "терористичним" та "екстремістським" контентом в інтернеті.

Президент Франції Емманюель Макрон 15 травня прийняв у Парижі керівників компаній Google, Twitter, Facebook та Microsoft, щоб оприлюднити "Крайстчерчський заклик" про добровільне зобов'язання для онлайн-платформ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Угода не має обов'язкової юридичної сили і названа на честь міста, в якому чоловік убив 51 особу в двох новозеландських мечетях 15 березня, транслюючи свої дії в прямому ефірі на Facebook.

Інтернет-компанії, зокрема Amazon, Twitter, Microsoft та Dailymotion, зобов'язалися негайно і назавжди видалити будь-який контент з ознаками тероризму або екстремізму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Напади на мечеті в Новій Зеландії - це огидний акт насильства і ненависті, - Клімкін

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127126
 
 
 Топ коментарі
 
Ви правильно визначили джерело (замовника) тероризму - росію. Є виконавці, а є замовники тероризму. Але саме замовник створює і расповсюджує тероризм. Ліквідувавши лише їхні ЗМІ Ви нічого не досягнете, бо суть їхнього тероризму - шизофренічні бажання відновити російську імперію. Тому ліквідація росії, як держави є єдиним можливим методом ліквідації сучасного тероризму.
 показати весь коментар
 
Навіть на Цензорі є заклики до тероризму від прихильників створення "справедливої зеленої влади", яку хочуть побудувати на брехні та тоталітаризмі. Тому просто закривати ЗМІ не буде ефективною методикою ліквідації тероризму.
 показати весь коментар
 
Читайте уважно і розумійте слова "як державу". Я навіть не кажу про ліквідацію людей на росії, які нас ненавидять через свою зомбованість та рабську суть. На росії є проблема знищення різних народів, їхньої культури, мови... Це все приводить до виникнення державного і людського тероризму. Сьогодні день вишиванки. Тому сьогодні дайте оточуючим Вас трохи української культури і любові за допомогою вишиванки🙋
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
все верно...
но остается извечный вопрос - а кто будет определять, шо есть "терроризм" и "екстремизм", а шо нет? директора компаний?
другими словами - а судьи кто?
 показати весь коментар
 
 
Сьогодні Ви перевершили усіх, хто раніше писав про тероризм. Чому? Бо люди бачать
лише прості методи ліквідації цього ганебного явища. Але ж ще є першоджерела тероризму, які виникли у відповідь на державні тоталітарні дії. Далі виник також державний тероризм у деяких державах. Тому не варто шукати суддів, а треба просто ліквідовувати джерела тероризму - тоталітарні країни.
 показати весь коментар
 
 
А это вовсе и не главное. Главное в том, что это решение абсолютно идиотское по своей сути. Во-первых, средство коммуникативной связи запретить нельзя. Его можно только подавить. На время. Связь прерывается не запретом средства связи, а подавлением респондента связи. Во-вторых, наличие средства связи и передача по нему информации - штука двухсторонняя: она и наблюдателю дает информацию. Вот есть у нас два товарища, Юстас и Алекс, к примеру, которые друг дружке шифровки всякие шлют. Агитируют друг дружку против нашей любимой родины - многонационального 3-го Рейха. Тайны всякие разглашают самым возмутительным образом. Дурно влияют на окружающих. Алгоритм действий, до смешного простой. Проще чем игра в "орлянку". Зафиксировав канал связи, установить респондентов. Установив респондентов, проследить их связи. Получив максимум информации, подавить канал связи, товарищей взять за шкирку и убедить их больше так не делать, а наоборот, делать так, как мы хотим. При этом, подавление канала связи, мера самая крайняя - лучше без этого обойтись, чтобы эти товарищи и их друзья ничего такого не заподозрили. Иначе они на дно залягут, а общаться будут с помощью писем, телефонных звонков или почтовых голубей.
А здесь решение именно такое - а мы удалять будем. Вот молодцы. Ай да решение. Т.е., пусть они и дальше этим занимаются, только не через нас. Через нас заниматься не будут и умрут от огорчения.
Как говаривал тов. Сталин, несколько по иному поводу" "Что за люди - ничего не пойму".
 показати весь коментар
 
 
главное ето или не главное - об етом можно спорить всю жизнь.
но вот сейчас без обид - вы прирожденный менеджер - слов многа, сути не понять.
выдвигайтесь - вас изберут в управдомы,
если уже зебеню избрали в Президента Украины - на управдома у вас все шансы Ведущие технологические компании договорились бороться с насилием в интернете - Цензор.НЕТ 9792
 показати весь коментар
 
 
Главное, чтобы костюмчик сидел
Непринужденно, легко и вальяжно.
Всё остальное, поверьте, не важно,
Нет и не будет серьёзнее дел.

Припев:
Главное, чтобы, главное, чтобы,
Главное, чтобы костюмчик сидел.
Главное, чтобы, главное, чтобы,
Главное, чтобы костюмчик сидел.
 показати весь коментар
 
 
товарищ сверху мощно задвинул - тока за количесво бессмысленых абзацев я его почти уважаю... Ведущие технологические компании договорились бороться с насилием в интернете - Цензор.НЕТ 520
 показати весь коментар
 
 
Українське слово "незабаром" кацапи розуміють як не за баром😊
 показати весь коментар
 
 
А осознать прочитанное не пробовал?
Попробуй. Это увлекательное занятие - думать.
 показати весь коментар
 
астор - спасибо за комменты - уймись на сегодня...
спс...
 показати весь коментар
 
пытался - не удалось.
меньше слов - больше смысла и связнее мысль с мыслью - и обещаю...
попробую понять...
 показати весь коментар
 
За такий потужний інтелектуальний вдвіг вам просто зобов'язані дострокове підвищення звання видать
 показати весь коментар
 
 
Мне это не грозит (да и не нужно): я миновал предельные сроки службы (ну, если только генерал-майора сразу дадут)
 показати весь коментар
 
без посади начальника гештаба не погоджуйтесь
 показати весь коментар
 
У меня более прибыльная работа.
А суть в том, что размещение "экстремистских" материалов - это следствие. А бороться надо с причиной. Предположение, что запретив следствие, можно изменить причину - глупость (от французов, в прочем, я ничего другого не ожидал).
 показати весь коментар
 
 
Жизнь куда многообразней. Порой следствие - это уже мало связанное с причинной. К примеру рождение ребёнка как следствие причины беременности. Уже как бы после рождения ребёнка влияние на саму беременность бесполезно, так как следствие этой причины - рождение ребёнка, уже отдельно от самой причины.
 показати весь коментар
 
Закройте путинские сайты и ТВ каналы и насилие мозгов населения прекратится, ведь какой российский сайт или ТВ канал не посмотришь - новости про вооружение, худ. фильмы про войну , обзоры брехуна Киселева и бодрые моменты из жизни Путина, напудренного и раскрашенного .
 показати весь коментар
 
 
Ви правильно визначили джерело (замовника) тероризму - росію. Є виконавці, а є замовники тероризму. Але саме замовник створює і расповсюджує тероризм. Ліквідувавши лише їхні ЗМІ Ви нічого не досягнете, бо суть їхнього тероризму - шизофренічні бажання відновити російську імперію. Тому ліквідація росії, як держави є єдиним можливим методом ліквідації ********* тероризму.
 показати весь коментар
 
 
Я не можу з Вами погодитись ліквідувати Росію, бо Кремль це не Росія, а гортска міжнародних злочинців, яких треба знищити. Решта Росії - звичайні люди, як і ми.
 показати весь коментар
 
Читайте уважно і розумійте слова "як державу". Я навіть не кажу про ліквідацію людей на росії, які нас ненавидять через свою зомбованість та рабську суть. На росії є проблема знищення різних народів, їхньої культури, мови... Це все приводить до виникнення державного і людського тероризму. Сьогодні день вишиванки. Тому сьогодні дайте оточуючим Вас трохи української культури і любові за допомогою вишиванки🙋
 показати весь коментар
 
 
Я свою щойно попрасувала, вона з нашого житомирського льону, дуже гарна. Завтра піду в ній на роботу.
 показати весь коментар
 
 
Кремль це наслідок бажань росіян, яких ви вважаєте невинними.
І вони просто так їдуть і з задоволенням вбивають українців, так ? Такі хороші та справедливі..
Ви що тут братерство з кацапами нам нав'язуєте ?
 показати весь коментар
 
Отребье, которое за деньги готово убивать есть в любой стране, так же как и бандиты и насильники.
 показати весь коментар
 
есть еще другие сайты, группы в сетях напрямую толкающие людей, а детей особенно, на самоубийсво, тот же "синий кит" и прочее дерьмо в том же духе.
кацапия - терроризм на государственном уровне, но почему то никто из гугловских, фейсбучных и др. "директоров компаний" не спешит ето признавать.
 показати весь коментар
 
 
Навіть на Цензорі є заклики до тероризму від прихильників створення "справедливої зеленої влади", яку хочуть побудувати на брехні та тоталітаризмі. Тому просто закривати ЗМІ не буде ефективною методикою ліквідації тероризму.
 показати весь коментар
 
 
тема очень сложная на самом деле и внятного определения терроризму, а тем более екстремизму я еще нигде не видел.
да - мы все всё понимаем на человеческом уровне, кацапия - страна террорист, бин ладен тоже террорист.
и все же, отдавать такой сложный вопрос на откуп директорам ИТ компаний?
как бы ето все не превратилось в цензуру интернета, о чем в крымле мечтают и плачут, плачут и мечтают...
 показати весь коментар
 
 
Дійсно, що визначенням тероризму маніпулюють. Навіть дійшло до такого, що якщо теракт зробив не мусульманин, то це вже не є терактом. Тому тероризм не треба відокремлювати від інших насильницьких дій. Мене багато разів хотіли переконати, що лише мусульманська релігія є джерелом тероризму. Тоді я почав читати про Римську імперію та боротьбу юдеїв проти неї. Виявилося, що вони боролися терористичними методами. Але ж мусульман та інтернету ще не було🤔
 показати весь коментар
 
 
ви також заплутались.Тероризм - це погрози , а виконання погроз має свої конкретні назви :вбивства , побиття ,вибухи .
 показати весь коментар
 
Я не заплутався, бо тероризм включає погрози, вбивства, побиття, вибухи та подібне цьому. Немв чіткого визначення тероризму, а маніпуляцій визначенням тероризму хоч греблю гати.
 показати весь коментар
 
Алі, біда основної маси форумчан в тому, що вони не володіють ні основами логічного мислення, ні достатнім запасом знань... Почнем з того, що означає слово "терор"... З латини воно перекладаєтся як "жах", "страх". Тлумачний словник дає визначення його, як "вчинення дій, направлених на залякування політичних противників насильницькими діями...". Він міг прикриватись і національними мотивами, і релігійними, і майновими, і, навіть - статевими... Головна ж мета терору - придушення противника шляхом насильства, щоб добиться політичного домінуванння (Що потім принесе і матеріальне домінування). У деяких племен, що стояли на первіснообщинному щаблі розвитку (Африка, Латинська Америка, Полінезія (зокрема, Нова Гвінея), були прояви тероризму чоловіків стосовно жінок(особливо, взятих з чужих племен) - вони оголошували різні "табу", а непокірних нишком убивали, "списуючи" це на "духів-першопредків", що "покарали "порушниць"... Та навіть дії людини, що вбиває сусідського кота, і підкидає його сусіду на ганок, теж можуть буть розцінені, я "терористичні", бо це не що інше, як залякування з метою нав"язування свого "домінування"... (В деяких селах українського Полісся, до цих пір "методу" застосовують - якщо людина живе в конфлікті з сусідами, йому можуть підкинуть під двері коробочку сірників... Якщо "не доходить" - можуть і до реальних дій перейти... А це не що інше, як "дії, що мають ознаки терору, стосовно окремої групи людей...").
А перед тим, як кричать про "мусульманський тероризм", європейцям слід згадать свою інквізицію... Мусульмани Торквемаді "в підметки не годяться", бо вони вивели не просто "тероризм на релігійному грунті", а "тероризм релігійно-державний"...
 показати весь коментар
 
holy shit - замполит есть замполит...
почалася лекция....
забудь...
 показати весь коментар
 
Я тебе не как "замполит" пишу, а как "юрист"... "замполиты", не имеющие юридических знаний, такую "ахинею", временами, несут!... И их намного тяжелее переубедить - язык хорошо подвешен...
 показати весь коментар
 
от, наприклад, була модна тема про покарання за цькування в школі (булінг), давно пора перекваліфікувати на тероризм, за твоєю юридичною "логікою"
 показати весь коментар
 
 
Рівень твоєї "логіки" мені давно відомий, так що можеш не "тужитись" - мене твій "смердіж" "не чіпляє...".
 показати весь коментар
 
На "секаріїв" натякаєш? Ще ті були "віротерпці"...
 показати весь коментар
 
 
Сика́рії (лат. sicarii, буквально «кинджальники»; від sica - «кривий кинджал», «сика») - терористичне угруповання, що діяло в Юдеї у I столітті н. е. Радикальне крило руху зелотів проти римських загарбників. Їхньою зброєю переважно був кинджал-сика - звідси і отримали свою назву. Провели ряд нападів на римських начальників, свого роду терористичних актів.
 показати весь коментар
 
Яр, иногда кажется ты простто издеваешься...
 показати весь коментар
 
сразу прошу пардона за "тт", а то ты пристебешься...
 показати весь коментар
 
 
Над кем именно я "издеваюсь", и в чём, в данном случае, состоит моё "издевательство"?...
 показати весь коментар
 
Давай с сегодняшнего дня проследим чьи "прихильники" призывают к терроризму.
Призывы наказать виновных через суд терроризмом не считаем.
Начали?
 показати весь коментар
 
 
а почему они договорились после расстрела мечети, а не раньше, после многократных терактов исламистов против христиан?
 показати весь коментар
 
 
🐷ботики не спляять, усьо 🍬🍬 заробляють...
Вже фсо- кінець кориту...
🤣🤣
 показати весь коментар
 
 
Відлучення від корита - для них це і є тероризм. )))
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЗа кордономПровідні технологічні компанії домовилися боротися з насильством в інтернеті
 
 
 
 
 
 вгору