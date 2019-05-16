 Провідні технологічні компанії домовилися боротися з насильством в інтернеті

Президент Франції Емманюель Макрон 15 травня прийняв у Парижі керівників компаній Google, Twitter, Facebook та Microsoft, щоб оприлюднити "Крайстчерчський заклик" про добровільне зобов'язання для онлайн-платформ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Угода не має обов'язкової юридичної сили і названа на честь міста, в якому чоловік убив 51 особу в двох новозеландських мечетях 15 березня, транслюючи свої дії в прямому ефірі на Facebook.

Інтернет-компанії, зокрема Amazon, Twitter, Microsoft та Dailymotion, зобов'язалися негайно і назавжди видалити будь-який контент з ознаками тероризму або екстремізму.

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