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 Заяви про бездіяльність НАБУ у справі Злочевського - маніпуляція Генпрокуратури, - Ситник

Справи проти екс-міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського, які були передані НАБУ, не закривали.

Про це сказав директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник після панельної дискусії, присвяченої створенню Антикорупційного суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"На жаль, справа Злочевського - це знову ж таки чергова маніпуляція з боку Генеральної прокуратури. Тому що низка справ, які стосувалися Злочевського, вони дійсно були передані в антикорупційне бюро, жодного рішення про закриття цих справ детективами антикорупційного бюро ніколи не ухвалювалося. Зараз ці провадження розслідуються, прогнозувати наслідки розслідування не можу, тому що це залежить від того, яким чином буде співпраця між детективами та прокурорами", - сказав Ситник.

Також читайте: Скандал, пов'язаний з Байденом і Злочевським, не вплине на майбутнє українсько-американських відносин, - Гербст

Нагадаємо, Микола Злочевський обіймав посаду міністра екології та природних ресурсів в уряді прем'єр-міністра України Миколи Азарова з липня 2010 року по квітень 2012 року.

Наприкінці 2014 року М.Злочевський залишив Україну, а на початку 2015 року стало відомо, що Генпрокуратура оголосила його в розшук за підозрою в незаконному збагаченні.

1 лютого 2018 року з'явилася інформація, що М.Злочевський повернувся в Україну.

У травні 2019 року Юрій Луценко заявив, що ГПУ намагається реанімувати справи Злочевського і зазначив, що одну справу щодо розкрадання державних ресурсів було передано НАБУ, де її закрили через те, що детективи НАБУ нібито не виконали жодних слідчих дій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Справу Злочевського відновлено кілька місяців тому: слідчі дії тривають, - Луценко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127125
 
 
 Топ коментарі
 
Коля -хороший парєнь і на цьому крапка
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Заявления о бездействии НАБУ по делу Злочевского - манипуляция Генпрокуратуры, - Сытник - Цензор.НЕТ 1355 У католиков 7 смертных грехов и зависть - второй. В православии он вообще в списке отсутствует и понятно почему.
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Коля -хороший парєнь і на цьому крапка
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Коля парень-то хороший , пока молчит . А вот когда его заставят говорить , мало никому не покажется . Ни Порошенко, ни Луценко , ни Квасневскому с Байденом .Все по-взрослому.
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Да НАБУ без проблем закрывает дела нужных людей. Вон Углава дело дело Артемсоль закрыл и заработал неплохо на этом
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Горбатюк-2.......... Тот тоже шестой год расследует, расследует......... на шестом году выясняется, что он до сих пор на Майдане следственные мероприятия не произвел. А Сытнику в абсолютно прозрачном деле Злочевского стратегически важные органы мешают. Три года даже прогноза дать не может.
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У католиков 7 смертных грехов и зависть - второй. В православии он вообще в списке отсутствует и понятно почему.
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зеленые, всегда на персоналии переходят незвисимо от темы.
внучатки - ну все как диды...
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либо читаем диалог сначала и понимаем о чем речь - на встрять в него,
либо не разеваем клюв...
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В православии 8 греховных страстей, зависть относится к тщеславию.
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У нормальных людей тщеславие - это заносчивость, надменность, кичливость, спесь, чванство. А зависть - это чувство досады, вызванное успехом, благополучием, удачей кого-то. И только Лалала это умудрилась пристегнуть к зависти. Заяви про бездіяльність НАБУ у справі Злочевського - маніпуляція Генпрокуратури, - Ситник - Цензор.НЕТ 254 Умничка, всё как и всегда, абсолютная оторванность от реальности.
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В XIX веке известный православный богослов и проповедник святитель Игнатий Брянчанинов составил список «Восемь главных страстей с их подразделениями и отраслями», основанный на изучении трудов отцов Церкви. Этот список, содержательно повторяя классификацию Григория Великого, включает в себя также и перечисление конкретных проявлений греха...

7. Тщеславие (искание славы человеческой, хвастовство, желание и искание земных и суетных почестей, любовь к одежде, роскоши, стыд исповедывать грехи и сокрытие их перед духовником, лукавство, самооправдание, прекословие, лицемерие, ложь, лесть, зависть, унижение ближнего, бессовестность, переменчивость нрава).

Это принятая классификация.

Вы просто некомпетентны и в данном вопросе тоже.
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Вот только в канонах не классификация никому не известного проповедника XIX века, а принятая еще на заре раскола христианства на католическую и православную ветви. Прекратите уже страдать и искать подтверждение своему незнанию. Хотя то, что Вам неизвестно, в чем разница между канонами и трудами в христианстве совершенно не удивляет. Еще начните ссылаться на труды современных паханатских погонщиков. Заяви про бездіяльність НАБУ у справі Злочевського - маніпуляція Генпрокуратури, - Ситник - Цензор.НЕТ 9757
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Вся православная практика 20-21 веков основывается на классификации неизвестных вам, но очень известных в христианском мире Игнатия Брянчанинова
Григорий Великий - ну тут даже обсуждать нечего.
Святые в христианстве не имеют срока годности.

Не устаю поражаться вашему невежеству.

Что там за каноны, которые зависть вычеркнули из грехов в православии? Вы о чем вообще? 🙈🙈
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Девушка, Вы просто до неприличия ............ ну не могу найти определения, чтобы не обидеть. Расширяйте кругозор и научитесь уже видеть разницу между Григорием Великим, который ввёл список ДЛЯ КАТОЛИЧЕСТВА и где Invidia - зависть на 2 месте грехов, без всяких описаний с одной стороны. И толкователя Брянчанинова в православии XIX века, который вообразил, что тщеславие и зависть являются синонимами. Нет в каноническом списке православия греха зависти. Их восемь, в отличии от католицизма, где их семь и завистью там не пахнет. Первый - чревоугодие, второй - блуд, третий - сребролюбие, четвёртый - печаль, пятый - гнев, шестой - уныние, седьмой - тщеславие, восьмой - гордость. Отстаньте уже от меня и учите азы, если уж лезете в споры.
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Григорий Великий почитается как в католичестве, так и в православии.
Это ранний святой, так что ничего удивительного.

На основе его классификации Брянчанинов составил классификацию, которая принята по сей день. Немного отличается по форме, суть та же. Я хожу и к католикам, и к православным, готовлюсь к исповеди по двум разным классификациям.

Зависть и тщеславие - не синонимы, а зависть - одно из проявлений тщеславия. Следствие его.
8 смертных страстей - это корень, название болезни, а в скобках - это симптомы.

Часто в конце молитвословов печатают классификацию Брянчанинова, как раз после покаянных канонов.

Никаких канонов о том, что зависть не является больше грехом в православии, не существует.

Рекомендую, раз уж вы из Википедии свои знания исключительно черпаете, задать в гугле «зависть в православии» и ознакомиться с вопросом.
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Хватит уже нести ахинею. Или придется сделать грустный вывод - Вы еще и русского языка не знаете. И никто не говорит, что зависти больше не существует в православии, её там не было изначально.
"Часто в конце молитвословов печатают классификацию Брянчанинова, как раз после покаянных канонов" - очень занимательно, но не впечатляет. Священный синод РПЦ 14 сентября, принял решение о прекращении в храмах Московского патриархата молитвенного поминовения патриарха Константинопольского Варфоломея за божественной литургией - от этого он не перестал быть Вселенским Патриархом.

Тогда может не будете мне доказывать, что зависть - проявление тщеславия. У католиков кстати действительно есть смертный грех, он же главный и дословно Superbia - Гордыня. И вот гордыня как раз и является синонимом тщеславия. А Зависть у католиков - отдельный грех. Но видно по-вашему католический престол глуп и самый умный в христианстве - Брянчанинов.
Отстаньте и читайте лучше толковые словари Даля или Ожегова. Пользы будет больше.
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До слез 😂😂😂

10-я Заповедь «не возжелай» как раз о зависти.
В православии Писание признают полностью, Заповеди, данные Моисею, тоже.
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Действительно.......... до слёз. Ссылаться на 10 заповедей иудаизма, когда мы говорим о восьми грехах в православии. Хотя тут конечно феерия ума зашкаливает. Но это слишком даже для моей нервной системы - хватит, отцепитесь.
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10 Заповедей - это Ветхий Завет. Неотъемлемая часть Библии.

Библия что такое нагуглите хоть сами? 😁
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Девушка, у меня есть предел, до которого я переношу глупость собеседника. В Вашем случае - это уже край. У Вас проблема даже не в том, что плаваете в вопросах религии. У Вас ГЛАВНАЯ проблема с русским языком. И с пониманием того, что является синонимами, а что попыткой притянуть за уши. Можно завидовать чьему-то успеху, к примеру популярной актрисы, но это не означает, что этот человек возжелал занять её место. Х В А Т И Т. Гуглите что желаете, придерживайтесь каких угодно заповедей, хоть всё пятикнижие Моисея возведите в догму, но не сравнивайте не подлежащие сравнению теологические понятия, ввиду отсутствия у них соизмеримости.
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😂😂 несоизмеримо тут только ваше невежество, Ирада
Причём дна нет.

Пытаться рассуждать на тему христианства, не зная, что Ветхий Завет - часть Библии и что Моисеевы заповеди туда входят - это просто за гранью добра и зла
🤣
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Вы совсем тупы. ГДЕ я написала, что Ветхий Завет не является частью Библии Заяви про бездіяльність НАБУ у справі Злочевського - маніпуляція Генпрокуратури, - Ситник - Цензор.НЕТ 350
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У вас дела, смотрю, совсем швах
DE Лалала Лалалала 8cf0faa3
До слез 😂😂😂

10-я Заповедь «не возжелай» как раз о зависти.
В православии Писание признают полностью, Заповеди, данные Моисею, тоже.
16.05.2019 18:54
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UA Irada
Действительно.......... до слёз. Ссылаться на 10 заповедей иудаизма,

😁😂😂
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Ну я же не виновата, что христианство не в курсе того, что для Лалалала именно заветы Ветхого завета являются догмой. И что ей пофиг, что там себе насочиняли христиане про 8 смертных грехов в православии и про 7 смертных грехов в католицизме. "В православии Писание признают полностью, Заповеди, данные Моисею, тоже" - да, особенно Шабат наверное признан главным из этих 10 заповедей. Давай, жги ещё.
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В 10 Заповедях Моисея из Ветхого Завета о Шаббате ни слова

😁
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Обними Ветхий завет и плачь. Заяви про бездіяльність НАБУ у справі Злочевського - маніпуляція Генпрокуратури, - Ситник - Цензор.НЕТ 35
4-ая Заповедь. Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай, и делай всякие дела твои; а день седьмой - суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них; а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его.
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В Ветхом Завете - почитай день субботний,
Шаббат - только в Торе

Шабба́т (ивр. ‏שַׁבָּת‏‎, идиш ‏שבת‏‎ - «покоился, прекратил деятельность», также употребляется в форме ша́бос, ша́бэс, шо́бэс) - седьмой день недели в иудаизме, суббота, в который Тора предписывает евреям воздерживаться от работы

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%82
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как видите, даже Википедия против вашей дремучести
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Послушайте, Вы действительно так дремучи или только придуряетесь Суббота - Шаббат - Покой. Или настолько тупость глаза застила, что не знаете до сих пор, что Тора - это пять первых книг канонической еврейской и христианской Библий - Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие, которые и есть часть Ветхого Завета................. А всего в Ветхом Завете 39 книг иудаизма. Весь вечер мне мозг выносите Заповедями и понятия не имеете, что эти Заповеди - В ТОРЕ.
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Ох ух ж эта 24% Ылита Заяви про бездіяльність НАБУ у справі Злочевського - маніпуляція Генпрокуратури, - Ситник - Цензор.НЕТ 6604
Шабба́т (ивр. ‏שַׁבָּת‏‎, идиш ‏שבת‏‎ - «покоился, прекратил деятельность», также употребляется в форме ша́бос, ша́бэс, шо́бэс) - седьмой день недели в ИУДАИЗМЕ, суббота, в который ТОРА предписывает евреям воздерживаться от работы

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%

нет в Ветхом Завете шаббата. В Торе есть. Тора и Ветхий Завет - не одно и то же.

Моисеевы Заповеди находятся в Книге Исхода, Глава 20
https://www.bible-center.ru/ru/bibletext/synnew_ru/ex/20
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Бізнесмен Ігор Коломойський, який раніше також був губернатором Дніпропетровської області, прилетів до України.
Олігарх підтверджував свій приїзд в Україну, повідомив журналіст програми Схеми Михайло Ткач.
"О 02:30 із Тель-Авіва в аеропорт Дніпра прилетів літак групи "Приват" з бортовим номером UR-PRT. Про пасажирів поки інформації немає", - написав він.
Сам олігарх підтвердив, що повернувся до України. На уточнююче питання, чим займеться в першу чергу, Коломойський відповів, що не знає.
Ігор Коломойський не був в Україні з 2017 року. Він проживав у Швейцарії та Ізраїлі.https://gazeta.ua/articles/politics/_kolomojskij-povernuvsya-v-********-zhurnalist/903023
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почалася зедебільна боротьба с олігархами - перший пішов....
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А тем временем мина под Байденом никуда не делась. Только бы Луценко смог раскрутить это дело. Демократов - на дно
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Луценко может чТо-то расследовать и довести до логического завершения ?Порошенко его протаскивал как раз по другим причинам . Бла-Бла-Юра
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Алкоголик "комсомолец", предатель по жизни Луценко превратил Генпрокуратуру в супермаркет по продаже Уголовных Дел.
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А Сытник превратил Бюро в дешевое пиар-агенство и инструмент для политической борьбы, которая ничего общего не имеет с борьбой с коррупцией. К тому же, Сытник не один раз закрывал дела за взятки.
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Так он регулярно ездит к президентам на рандеву. То в Козин, то после первого тура к Зе.
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ну не к Зе, а встречался Сытник с Богданом, который юрист Коломойского. так что считай с самим Беней встречался
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Когда вернулся Злочевский и остался Кернес - у порохоботов никогда не было столько визгу, как сегодня вернулся Коломойский. Причём порох ещё президент, как бы.
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Не будет ничего Сытник расследовать по Злочевскому, что бы потом по шапке от демократов не получить из-за сына Байдена, так что будет он тянуть это дело акки резину)))
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