 Заяви про бездіяльність НАБУ у справі Злочевського - маніпуляція Генпрокуратури, - Ситник

Про це сказав директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник після панельної дискусії, присвяченої створенню Антикорупційного суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
"На жаль, справа Злочевського - це знову ж таки чергова маніпуляція з боку Генеральної прокуратури. Тому що низка справ, які стосувалися Злочевського, вони дійсно були передані в антикорупційне бюро, жодного рішення про закриття цих справ детективами антикорупційного бюро ніколи не ухвалювалося. Зараз ці провадження розслідуються, прогнозувати наслідки розслідування не можу, тому що це залежить від того, яким чином буде співпраця між детективами та прокурорами", - сказав Ситник.
Нагадаємо, Микола Злочевський обіймав посаду міністра екології та природних ресурсів в уряді прем'єр-міністра України Миколи Азарова з липня 2010 року по квітень 2012 року.
Наприкінці 2014 року М.Злочевський залишив Україну, а на початку 2015 року стало відомо, що Генпрокуратура оголосила його в розшук за підозрою в незаконному збагаченні.
1 лютого 2018 року з'явилася інформація, що М.Злочевський повернувся в Україну.
У травні 2019 року Юрій Луценко заявив, що ГПУ намагається реанімувати справи Злочевського і зазначив, що одну справу щодо розкрадання державних ресурсів було передано НАБУ, де її закрили через те, що детективи НАБУ нібито не виконали жодних слідчих дій.
внучатки - ну все как диды...
либо не разеваем клюв...
7. Тщеславие (искание славы человеческой, хвастовство, желание и искание земных и суетных почестей, любовь к одежде, роскоши, стыд исповедывать грехи и сокрытие их перед духовником, лукавство, самооправдание, прекословие, лицемерие, ложь, лесть, зависть, унижение ближнего, бессовестность, переменчивость нрава).
Это принятая классификация.
Вы просто некомпетентны и в данном вопросе тоже.
Григорий Великий - ну тут даже обсуждать нечего.
Святые в христианстве не имеют срока годности.
Не устаю поражаться вашему невежеству.
Что там за каноны, которые зависть вычеркнули из грехов в православии? Вы о чем вообще? 🙈🙈
Это ранний святой, так что ничего удивительного.
На основе его классификации Брянчанинов составил классификацию, которая принята по сей день. Немного отличается по форме, суть та же. Я хожу и к католикам, и к православным, готовлюсь к исповеди по двум разным классификациям.
Зависть и тщеславие - не синонимы, а зависть - одно из проявлений тщеславия. Следствие его.
8 смертных страстей - это корень, название болезни, а в скобках - это симптомы.
Часто в конце молитвословов печатают классификацию Брянчанинова, как раз после покаянных канонов.
Никаких канонов о том, что зависть не является больше грехом в православии, не существует.
Рекомендую, раз уж вы из Википедии свои знания исключительно черпаете, задать в гугле «зависть в православии» и ознакомиться с вопросом.
"Часто в конце молитвословов печатают классификацию Брянчанинова, как раз после покаянных канонов" - очень занимательно, но не впечатляет. Священный синод РПЦ 14 сентября, принял решение о прекращении в храмах Московского патриархата молитвенного поминовения патриарха Константинопольского Варфоломея за божественной литургией - от этого он не перестал быть Вселенским Патриархом.
Тогда может не будете мне доказывать, что зависть - проявление тщеславия. У католиков кстати действительно есть смертный грех, он же главный и дословно Superbia - Гордыня. И вот гордыня как раз и является синонимом тщеславия. А Зависть у католиков - отдельный грех. Но видно по-вашему католический престол глуп и самый умный в христианстве - Брянчанинов.
Отстаньте и читайте лучше толковые словари Даля или Ожегова. Пользы будет больше.
10-я Заповедь «не возжелай» как раз о зависти.
В православии Писание признают полностью, Заповеди, данные Моисею, тоже.
Библия что такое нагуглите хоть сами? 😁
Причём дна нет.
Пытаться рассуждать на тему христианства, не зная, что Ветхий Завет - часть Библии и что Моисеевы заповеди туда входят - это просто за гранью добра и зла
🤣
DE Лалала Лалалала 8cf0faa3
До слез 😂😂😂
10-я Заповедь «не возжелай» как раз о зависти.
В православии Писание признают полностью, Заповеди, данные Моисею, тоже.
16.05.2019 18:54
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UA Irada
Действительно.......... до слёз. Ссылаться на 10 заповедей иудаизма,
😁😂😂
😁
4-ая Заповедь. Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай, и делай всякие дела твои; а день седьмой - суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них; а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его.
В Ветхом Завете - почитай день субботний,
Шаббат - только в Торе
Шабба́т (ивр. שַׁבָּת, идиш שבת - «покоился, прекратил деятельность», также употребляется в форме ша́бос, ша́бэс, шо́бэс) - седьмой день недели в иудаизме, суббота, в который Тора предписывает евреям воздерживаться от работы
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%82
Шабба́т (ивр. שַׁבָּת, идиш שבת - «покоился, прекратил деятельность», также употребляется в форме ша́бос, ша́бэс, шо́бэс) - седьмой день недели в ИУДАИЗМЕ, суббота, в который ТОРА предписывает евреям воздерживаться от работы
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%
нет в Ветхом Завете шаббата. В Торе есть. Тора и Ветхий Завет - не одно и то же.
Моисеевы Заповеди находятся в Книге Исхода, Глава 20
https://www.bible-center.ru/ru/bibletext/synnew_ru/ex/20
Олігарх підтверджував свій приїзд в Україну, повідомив журналіст програми Схеми Михайло Ткач.
"О 02:30 із Тель-Авіва в аеропорт Дніпра прилетів літак групи "Приват" з бортовим номером UR-PRT. Про пасажирів поки інформації немає", - написав він.
Сам олігарх підтвердив, що повернувся до України. На уточнююче питання, чим займеться в першу чергу, Коломойський відповів, що не знає.
Ігор Коломойський не був в Україні з 2017 року. Він проживав у Швейцарії та Ізраїлі.https://gazeta.ua/articles/politics/_kolomojskij-povernuvsya-v-********-zhurnalist/903023