 Заяви про бездіяльність НАБУ у справі Злочевського - маніпуляція Генпрокуратури, - Ситник

Про це сказав директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник після панельної дискусії, присвяченої створенню Антикорупційного суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"На жаль, справа Злочевського - це знову ж таки чергова маніпуляція з боку Генеральної прокуратури. Тому що низка справ, які стосувалися Злочевського, вони дійсно були передані в антикорупційне бюро, жодного рішення про закриття цих справ детективами антикорупційного бюро ніколи не ухвалювалося. Зараз ці провадження розслідуються, прогнозувати наслідки розслідування не можу, тому що це залежить від того, яким чином буде співпраця між детективами та прокурорами", - сказав Ситник.

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Нагадаємо, Микола Злочевський обіймав посаду міністра екології та природних ресурсів в уряді прем'єр-міністра України Миколи Азарова з липня 2010 року по квітень 2012 року.

Наприкінці 2014 року М.Злочевський залишив Україну, а на початку 2015 року стало відомо, що Генпрокуратура оголосила його в розшук за підозрою в незаконному збагаченні.

1 лютого 2018 року з'явилася інформація, що М.Злочевський повернувся в Україну.

У травні 2019 року Юрій Луценко заявив, що ГПУ намагається реанімувати справи Злочевського і зазначив, що одну справу щодо розкрадання державних ресурсів було передано НАБУ, де її закрили через те, що детективи НАБУ нібито не виконали жодних слідчих дій.

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