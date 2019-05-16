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 Львівські поліцейські через повідомлення про мінування за день обстежили 28 об'єктів, вибухівки не виявлено

Два повідомлення про замінування 28 об'єктів у Львові надійшли на електронну пошту поліції 15 травня о 9:31 та 9:50.

У них ішлося про замінування тринадцяти будинків, семи медичних закладів, розташованих на вулицях Миколайчука, Огієнка, Пилипа Орлика, Пекарській, Стецька, Некрасова, на проспекті Чорновола, міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького, а також семи готелів, розташованих на вулицях Городоцькій, Тершаківців, Матейка, Яворівській, Поліщука, на проспекті Чорновола та площі Князя Святослава, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Львівської області.

За цими адресами працювали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та фахівці інших служб. Поліцейські обстежили будівлі та прилеглі території, також проводились евакуації. Вибухонебезпечних або підозрілих предметів не виявлено.

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Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, встановлюються особи зловмисників, причетних до надання неправдивих повідомлень про замінування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127124
 
 
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Давно уже пора в ответку массово "минировать" подобные обьекты в РФ и ДыНыРы с ЛыНыРы...
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