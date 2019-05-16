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 Директор російського наукового інституту космічного приладобудування втік із країни

Генеральний директор російського Науково-дослідного інституту космічного приладобудування Юрій Яскін під приводом відрядження поїхав в одну з країн Європи і не повернувся, надіславши заяву про звільнення. Тепер ним займаються компетентні органи, повідомили в "Роскосмосі".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російське видання КоммерсантЪ.

Яскін у квітні поїхав за кордон після початку перевірки на підприємстві, після чого надіслав керівництву заяву про звільнення за власним бажанням, повідомила в середу газета "Комерсант". Видання назвало це "безпрецедентним скандалом".

"Його від'їзд стався на тлі початку роботи на підприємстві служби внутрішнього аудиту "Роскосмосу", - пише газета.

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Прес-служба "Роскосмосу", в структуру якого входить НДІ, підтвердила цю інформацію. "Яскін був директором, надіслав заяву про звільнення за власним бажанням з-за кордону і залишив пост 17 квітня. Тепер ним займаються компетентні органи", - йдеться в повідомленні держкорпорації.

Про втечу Яскіна за кордон "Комерсанту" розповіли два топ-менеджери підприємств оборонної промисловості. За їхніми словами, НДІ КП - одне з ключових підприємств оборонної промисловості. Там розроблялися наземні прилади навігаційної апаратури споживача, призначені для визначення місця перебування об'єктів озброєння і військової техніки з використанням сигналів супутникових систем ГЛОНАСС/GPS.

Також інститут виготовляє цивільні автомобільні навігатори під брендом Glospace.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127121
 
   
 Топ коментарі
 
положил с прибором на приборостроение Директор російського наукового інституту космічного приладобудування втік із країни - Цензор.НЕТ 997
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Покєінуть велікую срану, і бєжать? Неблагодарний пес))
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Дайте этому учонному два мешка картохи.
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Чертежи космического варианта "суперджет"? Директор російського наукового інституту космічного приладобудування втік із країни - Цензор.НЕТ 2091
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Старый-"добрый" яд К-2 ещё НКВДшника Майрановского из здоровых бычков-мужичков уно-моменто делает сердечников-инфарктников! Помнишь окочурившегося Чуркина? Похоже ОН...
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Это он из Протонов все драгметаллы потырил
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Просто в Европе осознали, что русским приборам "аналоговнет" и предложили в два раза больше, лишь бы они никогда не появились на свет.
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При совке еще что то строили а какие приборы там могут строить при карлике - дорога в каменный век... Директор російського наукового інституту космічного приладобудування втік із країни - Цензор.НЕТ 3386
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кацапoвоватный чухонец, не патриот ни разу - обычный ватоклептоман.
те хто пришли проверять такие же,
очканул ватник, постарому кацапскому обычаю Директор російського наукового інституту космічного приладобудування втік із країни - Цензор.НЕТ 5608
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А мог бы просто чуток поделиться...Скупой и жадный, видать, родился! Директор російського наукового інституту космічного приладобудування втік із країни - Цензор.НЕТ 2855
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скорее всего не стал рисковать, он же своих знает - либо обберут до нитки,
либо шконка на годы долгие - а скорее и то и другое
и вообще жаль, шо он когти рванул.
чем на кацапии больше таких директоров - тем скорее вата самосожжется...
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кацапская народная традиция- в любой непонятной ситуации, просто УБЕГАЙ Директор російського наукового інституту космічного приладобудування втік із країни - Цензор.НЕТ 6856

Сбитый полицейским россиянин сбежал с места ДТП

https://lenta.ru/news/2018/01/11/lenobl/
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ето у кацапов на генном уровне - виноват, не виноват, собака гавнула - рви когти.... Директор російського наукового інституту космічного приладобудування втік із країни - Цензор.НЕТ 2511
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срочно изловить удмурта и взад на сайберию в кандалах отправить.
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Проворовался так, что даже "патриотизм" не спасет, вот и подался в бега! Директор російського наукового інституту космічного приладобудування втік із країни - Цензор.НЕТ 5108
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Убежал с документацией для пиорэрского кружка "юный космонавт".
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Заза, Яскин бросил свою кикимору и мы с ним улетаем в Сочи!

Директор російського наукового інституту космічного приладобудування втік із країни - Цензор.НЕТ 5154
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На засРашке утечка "мозгов" и супер-нанотехнологий наземного (рождённый ползать с колен не встанет и с батута на орбиту не выйдет) пеленгатора рашкаватской вундервафли Директор російського наукового інституту космічного приладобудування втік із країни - Цензор.НЕТ 6855

- Вот только аккумуляторы тяжёлые... - натужно сопя и надрывая зацелованный пупок директор резидент тащил через границу дело всей своей жизни...


Директор російського наукового інституту космічного приладобудування втік із країни - Цензор.НЕТ 7737
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Пора бы паспорта забрать у холопов и границы закрыть
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они работают над этим! опыт есть в прошлом.недавнем.
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москва кремль тчк.
Петрова и Боширова зпт. командировать с "новичком"зпт.
для обзора шпили-вили тчк.найти и отравить тчк./)(уйло/
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Спейсдил ракету и на ней улетел в загнивающую европу.
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оказывается ета падла в кацапских ракетопланах дырки в корпусе сверлила?
блин, хрен их тех кацапов поймешь - очкарик, директор, кристально чистый человек,
у мыши кусок сыра не стырил, а уже японский шпиён...
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И главное не в союзную Венесуэлу, не в Северную Корею, а в Гейропу ворюга смылся. Настоящий патриот своей страны!🙂
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В Лондон наверно. В всемирную воровскую малину.
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Бриты ща делают кривое лицо на российских нуворишей, типа их там не ждут, но на самом деле видимо не прочь пригреть очередной денежный мешок.
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Из Венесуэлы его бы выдали. А в Европе ворам только рады, особенно их деньгам.
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Когда в Сирии израильские самолеты не опознавались системой ПВО было много вопросов .И вот новый источник ценной информации сбежал. Большие сомнения( если он еще не под крылом западных спецслужб ), что товарищ Ясин долго будет наслаждаться плодами европейской цивилизации за деньги Роскосмоса. Новичек, сердечный приступ и т. д. уже идут за ним.
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Его последняя фраза перед просьбой о политическом убежище: - Как это датчики при сборке ракет молотками не заколачиваете?
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прямо сам себя бечивал.... с процветающей империи в загнивающую европу
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он наверное, ничего не знает про "Новичок"
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Европа его не выдаст так как его на родине ждут пытки ( с использованием паяльника) и он ничего " не крал"
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теперь и на батут рогозину не хватит?
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из овна скульптуры еще можно делать а вот приборы...
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Это как как раз типичный случай "преследования евреев в СССР" когда научные сотрудники еврейской национальности имели допуск по секретной и совсекретной формам и "им было отказано в выезде" ...
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Раньшке можно было сказать - утечка мозгов, но то было раньше, сегодня там мозгов не осталось.
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" Уволен с вышеуказанной должности по собственному желанию в апреле 2019 года."
Очень свежая новость, однако!
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"На пыльных тропинках
далеких планет
останутся наши следы... " Директор російського наукового інституту космічного приладобудування втік із країни - Цензор.НЕТ 6523
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Это его осознанный выбор или ему обратный билет на Сухой Супержжот купили?
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Он слишком много знал - его дело было подписывать бумаги и передавать деньги вышестоящей администрации:вряд-ли он еще жив.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономДиректор російського наукового інституту космічного приладобудування втік із країни
 
 
 
 
 
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