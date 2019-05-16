 Директор російського наукового інституту космічного приладобудування втік із країни

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російське видання КоммерсантЪ.
Яскін у квітні поїхав за кордон після початку перевірки на підприємстві, після чого надіслав керівництву заяву про звільнення за власним бажанням, повідомила в середу газета "Комерсант". Видання назвало це "безпрецедентним скандалом".
"Його від'їзд стався на тлі початку роботи на підприємстві служби внутрішнього аудиту "Роскосмосу", - пише газета.
Прес-служба "Роскосмосу", в структуру якого входить НДІ, підтвердила цю інформацію. "Яскін був директором, надіслав заяву про звільнення за власним бажанням з-за кордону і залишив пост 17 квітня. Тепер ним займаються компетентні органи", - йдеться в повідомленні держкорпорації.
Про втечу Яскіна за кордон "Комерсанту" розповіли два топ-менеджери підприємств оборонної промисловості. За їхніми словами, НДІ КП - одне з ключових підприємств оборонної промисловості. Там розроблялися наземні прилади навігаційної апаратури споживача, призначені для визначення місця перебування об'єктів озброєння і військової техніки з використанням сигналів супутникових систем ГЛОНАСС/GPS.
Також інститут виготовляє цивільні автомобільні навігатори під брендом Glospace.
или на мкс убегнуть
те хто пришли проверять такие же,
очканул ватник, постарому кацапскому обычаю
либо шконка на годы долгие - а скорее и то и другое
и вообще жаль, шо он когти рванул.
чем на кацапии больше таких директоров - тем скорее вата самосожжется...
Сбитый полицейским россиянин сбежал с места ДТП
https://lenta.ru/news/2018/01/11/lenobl/
- Вот только аккумуляторы тяжёлые... - натужно сопя и надрывая зацелованный пупок
директоррезидент тащил через границу дело всей своей жизни...
Петрова и Боширова зпт. командировать с "новичком"зпт.
для обзора шпили-вили тчк.найти и отравить тчк./)(уйло/
блин, хрен их тех кацапов поймешь - очкарик, директор, кристально чистый человек,
у мыши кусок сыра не стырил, а уже японский шпиён...
Очень свежая новость, однако!
далеких планет
останутся наши следы... "