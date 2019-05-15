 Харківська влада визнала, що поки немає законних підстав демонтувати намет "Все для перемоги" з площі Свободи

Про це 15 травня розповів директор Департаменту територіального контролю Олексій Калина, пише Цензор.НЕТ із посиланням на UA:Харків.

"Юридичний департамент Харківської міської ради сьогодні подав позов до Окружного адміністративного суду міста Харкова з проханням обмежити вказану міру шляхом заборони використання намету. Тому в даний час не є можливим знесення згаданого намету, це буде неправомірно", - говорить Калина.

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За його словами, до рішення суду законних підстав демонтувати намет немає.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, намет "Все для перемоги" стоїть на площі Свободи у Харкові з часів Революції Гідності і початку бойових дій на сході України. Біля намету у різний час проводили патріотичні акції, збирали допомогу учасникам бойових дій, переселенцям. Він також є місцем нагадування про бойові дії на Донбасі.

8 травня на сайті Харківської міськради була оприлюднена петиція про знесення намету "Все для перемоги". Її публічно підтримав мер міста Геннадій Кернес.

11 травня на наметі з'явився припис про знесення.

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12 травня відбулася акція проти знесення намету волонтерів "Все для перемоги". Близько 1000 осіб пройшли ходою по центру Харкова, вимагаючи від влади скасувати припис про знесення намету.

Народний депутат Ірина Геращенко пообіцяла найближчим часом провести в наметі депутатський прийом.

13 травня співробітники комунального підприємства прибули для знесення намету з грейдером і трактором, але активісти стали перед ними живою стіною, і комунальники ретирувалися.