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Все про:міськрада (233) демонтаж (64) Харків (1337)

 Харківська влада визнала, що поки немає законних підстав демонтувати намет "Все для перемоги" з площі Свободи

Харківська міськрада подала позов до Окружного адміністративного суду Харкова з вимогою демонтувати намет на площі Свободи.

Про це 15 травня розповів директор Департаменту територіального контролю Олексій Калина, пише Цензор.НЕТ із посиланням на UA:Харків.

"Юридичний департамент Харківської міської ради сьогодні подав позов до Окружного адміністративного суду міста Харкова з проханням обмежити вказану міру шляхом заборони використання намету. Тому в даний час не є можливим знесення згаданого намету, це буде неправомірно", - говорить Калина.

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За його словами, до рішення суду законних підстав демонтувати намет немає.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, намет "Все для перемоги" стоїть на площі Свободи у Харкові з часів Революції Гідності і початку бойових дій на сході України. Біля намету у різний час проводили патріотичні акції, збирали допомогу учасникам бойових дій, переселенцям. Він також є місцем нагадування про бойові дії на Донбасі.

8 травня на сайті Харківської міськради була оприлюднена петиція про знесення намету "Все для перемоги". Її публічно підтримав мер міста Геннадій Кернес.

11 травня на наметі з'явився припис про знесення.

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12 травня відбулася акція проти знесення намету волонтерів "Все для перемоги". Близько 1000 осіб пройшли ходою по центру Харкова, вимагаючи від влади скасувати припис про знесення намету.

Народний депутат Ірина Геращенко пообіцяла найближчим часом провести в наметі депутатський прийом.

13 травня співробітники комунального підприємства прибули для знесення намету з грейдером і трактором, але активісти стали перед ними живою стіною, і комунальники ретирувалися.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127120
 
   
 Топ коментарі
 
Та да делай со всех ЗЕленского, пока Петя был палатка стояла. Движуха в акурат началась после того как выбрали кловуна.
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Это итоги 5 летнего правления регионала Порошенка и карманного прокугога Луценка, покрывая все 5 лет кремлевского холуя, вора, беспредельщика Кернеса, который связан с бандитским Оплотом,создан во славу Гепы и Допы, поддерживался и финансировался ими! И не зря же ночью на Банковую в Киев ездил и потом за Петра топил на выборах. Барыги обо всем договорились.
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цей міський голова ще порошенка підтримав , також невдало. Очільник харківських підбарижників , прихильників мародера - ганебний колабораціоніст.
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Не недострелок, а недостреленный! Попрошу не путать.
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гепа муфлон.клован булаву не получил а этот опять перекрасился ,бл.палатка патриотов ему мешает.гепа не спеши у клована не будут большинства в раде. рано ты сепарироватся начал.
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він же щойно був за пепу ! Які ви мінливі , підбарижники .На свого однодумця лаєшся !
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Гепа - напьорсточник. Те, що він говорить, не має значення.
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цей міський голова ще порошенка підтримав , також невдало. Очільник харківських підбарижників , прихильників мародера - ганебний колабораціоніст.
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Словесная диарея.
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Та да делай со всех ЗЕленского, пока Петя был палатка стояла. Движуха в акурат началась после того как выбрали кловуна.
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Двіжуха почалась коли шоколадний всрався на виборах . Зараз презедент хто? Правильно-шоколадний. То чому він не накаже гепу? Відповідь-бо гєпа виконує його команду.
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задрали своим спектаклем харьковчане - хотят закрыть палатку пусть откроют рядышком в горкоме с рекламой и фото трупа путина
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СТоит со времён революции а убирать собрались после того как вата выбрала кловуна.
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Скоро палатка демонтирует эти порошенковские власти...
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Эту власть в Харькове выбрала та самая вата, что привела потом к власти зеленс кого. Так кого палатка демонтирует?
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"ВАта", как Вы говорите, это мы с Вами только 5 лет назад, которые поумнели и не стали голосовать за "старую колоду". И если более 90% процентов населения "вата", то кто же в тех 10% ? ( 90% потому, что тюрьмы, бюджетники, сами БПП и прочие не полноценные голосовали вопреки своему желанию за Порошенко. )
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Не "мы", а вы. Не хер примешивать приличных людей к ватному зелёному сброду. Теперь ипитесь как хотите с вашим Зе. Те, кто голосовал за Порошенко, голосовали против "дружбы" с рассией, за европейский выбор. А вы, тупое быдло сами взвоете через несколько месяцев от своего выбора.
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мне достаточно и того, что ЗЕ пересажает упомянутых Вами "приличных людей".
Не останется воров - Украина станет развиваться...
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какие 90%, о чем Вы? Отнимите от проголосовавших за буратину адептов Юли, Толика и других более-менее "европейских". Сколько останется? Вот остаток и делите между зебилами и ватной публикой, ранее голосовавшей за рыгов.
И вообще, забудьте за Пороха. Ответ теперь держать буратине
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Щось не чутно відомого харківського блохера доніка роми на цю тему,чи він тільки зрадофілів здатний давити на Майдані танками та розстрілювати,а тут язик десь глибоко затягло до гепи під каляску
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A зачем она нужна ? Война окончена. Зе ведь уже сказал: "нужно просто перестать стрелять".
Пушилин въедет на белом коне в Раду. По всей стране опять поставят памятники Ленину, Сталину, Жукову, Судоплатову. Будут и новые памятники: Берии, Мотороле, Гиви, Бабаю, Бесу.
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У твоїй голові гімно. Піди зроби лоботомію.
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Основания да, нет, желание есть. Думаю, у харьковской ваты оно всегда и было.
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это всё итоги 5 лет заигрывания Зеленского с рыгами! Хотя стоп...
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Это итоги 5 летнего правления регионала Порошенка и карманного прокугога Луценка, покрывая все 5 лет кремлевского холуя, вора, беспредельщика Кернеса, который связан с бандитским Оплотом,создан во славу Гепы и Допы, поддерживался и финансировался ими! И не зря же ночью на Банковую в Киев ездил и потом за Петра топил на выборах. Барыги обо всем договорились.
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если нет юридических оснований, к чему был весь етот гепин шелест?
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Гепа выслуживается перед новой властью.
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по хотелкам жить - никого не упрекать.
захотелось клована? - выбрали...
та молодцы, но шо бы потом ни к кому с претензиями...
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Так в том-то и дело, что живущие по "хотелкам" себя в последствиях собственных "хотелок" обвиняют в последнюю очередь... Когда один мой знакомый, ранее "рвавший глотку" мне, когда я критически высказывался относительно его политических предпочтений, понял, чего на самом деле стоит его кумир, он избрал виновником ... меня и тех, кто разделял мои взгляды... Оказывается, это мы "...не оказали необходимой поддержки, и у него ничего не получилось...".
Так будет и с "апологетами "Блазня" (как раньше было и с "апологетами ВАНЫ")... Почитай, что писали поклонники "Великой красной ЖОПЫ", когда ВАНА пролетела на выборах!...
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зедебилы - кахапотрахнуные ватники шо были за оппов + поклонники газюни-ваны + тa кацапня, шо не голосовала в 1м туре, но почуяла реванш....
и вся ета шобла выбрала клована - винить некого, кроме самих себя....
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Якраз по "проханню" шоколадного бариги ця двіжуха. Он як бидломаса порохососівська активізувалась. Вони там спеціальний центр утворили по компроментуванню Зеленського. Навть канал "Прямий" став один в один схожий з прогамою скабєєвої. Брешуть як собаки і навіть не червоніють. Все це говорить про пряме керування з Кремля політтихнологами "нашого дорогого" Пєтруччіо.
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Тут ясно любому что Харьковский горсовет этого прокремлёвское логово сепаратистов - коллаборационистов. А его продажные депутаты горсовета это в основным кремлёвские холуи ...уйла, и они янычары на службе у вражеской москвы, и давно продались ей за 30 кровавых кремлёвских сребреников для Иуд и только выжидают на подходящий момент что бы уничтожить государственность Украинской державы. Но и окружной административный суд Харькова а он хоть чем то отличается от вражеского Украине этого антиукраинского горсовета янычар, ничем если не хуже. Видно пора уже добровольческим батальонам полностью взять ситуацию в свои руки и жёстко остановить преступный реванш - шабаш антиукраинских сил Харькова. Для того чтобы потом не было кровавых боёв за его освобождение от кремлёвских оккупантов и местных террористов, тяжёлых боёв таких как на временно оккупированном Донбассе.
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Гепу засудить за это вякание, разок добробатам кипиш устроить, и харьковская вата-тампакс.
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Прибалтика до сих пор с ватой мается, пока у нас не очень за это наказывают, палить ее нужно.
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А она будет "палить" тебя... И к чему это приведёт? С "ватой" не на улицах, в первую очередь, надо бороться, а "в головах"... А это дело не одномоментное... Тут и двух-трёх поколений может не хватить...
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вы правы, но у некоторых вату из головы можно убрать только вместе с головой...., нужны меры, ограничивающие влияние ваты на окружающую среду...
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А чим, "вишивата", на вашу думку, відрізняється від "вати"? Лише тим, що носить портрет Бандери і Шевченка, а не Сталіна... А в голові те саме - "стрілять" "рубать", "палить"!... Тільки що їхав у "маршрутці". Стільки людей (особливо дітей і жінок), у "вишиванках"! Поряд жіночка літня сидить і милується дівчам, років шести, у вишитому платтячку. Перекинулися парою фраз, як це гарно. Кажу - "пішла мода на вишивку, з подачі українців, по світу. Нашим майстриням замовлення пішли навіть з будинків "високої моди", з Європи...". Навпроти сидить пара "кацапів". Жінка заявляє: "А чего ту такого? Сегодня День"вишиванки", вот они и нарядились...". Кажу: "Так вони пишаються належністю до українського народу... Хто вам заважає одягти свого чоловіка в "косоворотку"?...". Пішли "смішки" по салону... "Заткнулася"...
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Розкажи це ***.у в Кремлі. Він нищить наших патріотів на донбасі,а Петруччіо нищить їх у нас в країні. Як ще можна боротися,як не радикальними методами? Мало попалили їх в Одесі. Треба було так в кожному обласному центрі і тоді Пєтя би сидів нище трави і тихше води. А так маємо розквіт риговського бидла в усіх вітках влади.
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Той, хто закликає до "паління" і вбивств, повинен буть готовий до того, що "палить" і "вбивать" можуть почать і його... "Палиця два кінці має...".
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Так ото ж. Хто почав?
На майдані почав Яник
В Одесі проху..ловські прихвостні.
В Харкові-москалі і місцева вата.
В Криму -ху..ло з військами,
В Донецьку місцеві ху..лята разом з рашистами приїхавшими з Ростова.
Боінг хто збив?
І цей список можна продовжувати ще як мінімум на 20 лінійок. Ми тепер захищаємо СВОЮ країну і будем це робити всіма способпми.В іншому випадку-ярмо і рабство від русофашистів.
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для этого нам надо оружие - от петек явно видно не дождемся
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоХарківська влада визнала, що поки немає законних підстав демонтувати намет "Все для перемоги" з площі Свободи
 
 
 
 
 
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