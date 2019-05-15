 Формування спільної позиції Європи щодо конфлікту в Україні - приклад взаємодії країн ЄС у непростих умовах, - Меркель

Серед викликів, що стоять перед Європою, Меркель в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung назвала втручання у вибори з боку Росії, економічну політику Китаю, монополію США у сфері цифрових технологій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Безсумнівно, Європа має змінити свою позицію в сучасному світі", - заявила Меркель. Вона закликала Європу об'єднатися і подала формування спільної позиції ЄС щодо конфлікту в Україні як приклад взаємодії країн у непростих умовах.

"Просто заявляти, що ми мали сім десятиліть миру вже не досить, щоб виправдати європейський проект. Без аргументів, які направлять Європу в майбутнє, європейський мирний проект зазнає більшої шкоди, ніж хтось думає", - говорить Меркель.

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Меркель підкреслила актуальність екологічної кризи, а також те, що для протистояння цій кризі, необхідні економічні ресурси.

"Очевидно, не вистачає відповідних політичний дій у світі. Для того, щоб ми могли діяти у всіх сферах, включаючи захист навколишнього середовища, ми маємо бути економічно успішними. Це мене турбує найбільше", - заявила політик.