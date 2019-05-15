 Інститут Служби зовнішньої розвідки стане академією, - розпорядження Кабміну

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні документи є в розпорядженні РБК-Україна.

В уряді зазначають, що Академія зовнішньої розвідки України стане правонаступницею Інституту, відповідно, особи, які навчаються в інституті, продовжать навчання в реорганізованій структурі. У Кабміні наголошують, що необхідність створення академії продиктована відсутністю установ або вищих навчальних закладів, які могли б здійснювати висококваліфіковану підготовку кадрів СЗР.

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