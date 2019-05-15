 Інститут Служби зовнішньої розвідки стане академією, - розпорядження Кабміну

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні документи є в розпорядженні РБК-Україна.
В уряді зазначають, що Академія зовнішньої розвідки України стане правонаступницею Інституту, відповідно, особи, які навчаються в інституті, продовжать навчання в реорганізованій структурі. У Кабміні наголошують, що необхідність створення академії продиктована відсутністю установ або вищих навчальних закладів, які могли б здійснювати висококваліфіковану підготовку кадрів СЗР.
То генералов раздаёт охранникам.
То разведку переиминувует.
Наверное какоето наитие снизашло.
Дело даже не в инфантильности простого нарида, о которой сейчас так много пишут и говорят. Инфантильность - она в общем проявляется, как вирус, в каждой части организма. А в данном случае инфантильность была вполне избирательной.
Такая инфантильность называется «мудачеством».
Ведь избиратели Зеленского не настолько инфантильны, чтобы поверить в «а прыгни в окно, вдруг полетишь», или «а поешь говна, вдруг понравится». Тут они хорошо понимают реальность и ведут себя вполне по-взрослому.
Просто в отношении страны им было *****. Никак они себя с ней не ассоциируют, не связывают, и максимум их заинтересованности в будущем Державы и Нации - это «а посмотрим что будет».
- А если не будет - то на что посмотрим?
- А *****.
Они просто переключат канал и посмотрят на что-нибудь другое.
Перечеркнут пять лет вашей работы, вздохнут и скажут - «ну, не получилось».
У вас не получилось, естественно. Зато они посмотрели, и у них получилось посмотреть. Спасибо за выступление, пацаны.
Мы говорим о демократии. Большинство выбрало нового президента - значит все, решено. Будет новый. Но дело в том, что дерево свободы надо поливать кровью патриотов.
И как-то оно **** технично получается, что одни идут на удобрения для демократии, а другие обирают с этого дерева яблоки, подгрызают корни и пускают ветви на растопку каминов.
Демократия же общая, правильно? А значит ничья. Как лифт в советской панельке. Можно сжечь кнопки, написать на стенке «светка шлюха» и насрать в углу. Кто-то все равно потом придет, уберет и исправит.
Я голосовал не за конкретного Петра Алексеевича. Я голосовал за общее дело. Для меня важнее снабжение армии, чем тарифы на коммуналку. Комуналку я уж как нибудь потяну, это не критично. Критична армия. Для меня важнее безвиз для молодежи - себе-то я визу обеспечу. Мне нужно чтобы именно они летели лоукостами в мир, чтобы увидеть его. Я за безвиз для них, а не для себя.
Мне не нужен Томос, я вообще не православный. Но если живу в православной стране, значит пусть будет Томос, потому что посполитство в нем нуждается, а это мои братья и сограждане. Я готов платить больше налогов, чем получаю лично, я готов работать вообще бесплатно, если это будет хотя бы частично перекрывать помощь наших международных друзей и союзников.
Але вот так нарид воспринял демократию - как бесплатный лифт, в котором можно насрать. И оказалось что такова воля большинства.
Состояние нокдауна, когда ты еще думаешь - вставать с ринга, или пошло оно все *****? В глазах двоится от апперкота, ориентация в пространстве утрачена, в зале свистят и улюлюкают, а рефери уже досчитал до шести.
Товарищ пишет - «какой смысл воевать, если впереди вата с автоматами, а за спиной вата с бюллетенями?» И я не нашел что ответить. Честно - смысла не было, а выдумыват несуществующие смыслы - не моя работа
Но смысл нашелся. Я голосовал не только за Порошенко, а за 25% моих братьев и сестер. То что 75% вычеркнуло себя из Нации и коллективной ответственности за нее - моральный вопрос, решенный еще Лотом. Господи, если найдется хотя бы десять праведников, ты пощадишь Содом с Гоморрой?
Кафедра работает преимущественно на донате. Значит я нанят на работу вами. Вы поверили, поддерживали, воевали и строили. А я не простый нарид, чтобы «а посмотрим что будет» из зрительного зала. Сам же вам говорил - не ссать, стоять, *******.
Значит придется вставать, вытирать разбитое лицо и ******* дальше.
Слава Украине.
https://gorky-look.livejournal.com/
Ты хоть сам читал ,то что скопировал.
https://gorky-look.livejournal.com/
повторити, чи ти вже зрозумів написане ?