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Все про:ГПУ (2973) Горбатюк (272) Манафорт (120) Мюллер (47)

 ГПУ була готова сприяти Мюллеру в справі Манафорта щодо розслідування розтрат Міністерства юстиції України, - Горбатюк

Співробітники управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України звертались до спецпрокурора США Роберта Мюллера щодо співпраці.

Про це в ефірі Громадського розповів начальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, передає Цензор.НЕТ.

"Ознайомившись з опублікованим першим звинуваченням Полу Манафорту, ми побачили, що окремі пункти звинувачення пересікаються із нашими розслідуваннями і тому важливо для нас отримувати копії документів та інформацію від Сполучених Штатів Америки і ми готові були надавати сприяння у їхніх розслідуваннях", — зазначив Горбатюк.

Він уточнив, що йдеться про розслідування розтрати коштів Міністерства юстиції України.

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"Ми розпочали розслідування, ще до всіх оприлюднень "чорної бухгалтерії" стосовно розтрати коштів Міністерства юстиції на оплату послуг американської юридичної фірми у справі Тимошенко проти України щодо її незаконного арешту.Слідство повідомило про підозру міністру юстиції, його заступнику і головному бухгалтеру і з 16-го року ця справа слухається в суді", — пояснив Горбатюк.

На уточнююче запитання ведучої чи йдеться про справу екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича, прокурор відповів "так".

"Відповідно там було більше млн доларів виплачено цій юридичній фірмі, а в звинуваченні американському по Полу Манафорту зазначено про те, хоча там не всі названі підприємства, фізичні та юридичні особи, але з високою долею імовірності, ми зробили висновок, що там записано ще 4 мільйони доларів, окрім цього мільйону, які було виплачено саме за цей звіт. Відповідно, зацікавившись цією інформацією, бажаючи впевнитись в цьому і отримати підтвердження документальне, ми якраз і писали до Міністерства юстиції США з клопотанням про співпрацю", — наголосив Горбатюк.

Водночас, він додав, що відповіді слідчі так і не отримали.

Нагадаємо, у 2004 році Верховна Рада прийняла зміни до Конституції, в результаті яких Україна з президентсько-парламентської стала парламентсько-президентською республікою. У 2010 році Конституційний суд України повернув країну до президентсько-парламентської форми правління, повернувши президенту частину втрачених після конституційної реформи 2004 року повноважень.

6 вересня 2017 року екс-міністра юстиції Лавриновича викликали на допит у справі про "переворот". Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Януковичу та Лавриновичу повідомили про підозру у захопленні влади у 2010 році шляхом повернення Конституції 1996 року.

Сам Лавринович заявив, що не бачить злочину в своїх діях, а в 2010 році лише виконував свої функціональні обов'язки.

17 квітня 2018 року екс-міністру юстиції Лавриновичу вручили обвинувальний акт.

27 вересня 2017 року Апеляційний суд звільнив екс-міністра юстиції Лавриновича з-під арешту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127115
 
 
 Топ коментарі
 
Двадцать общественных организаций подали заявления в Министерство финансов США о наложении персональных санкций на генпрокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова.
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а потому что любимая петьками рошеногнида правит ГПУ була готова сприяти Мюллеру в справі Манафорта щодо розслідування розтрат Міністерства юстиції України, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 4282 ГПУ була готова сприяти Мюллеру в справі Манафорта щодо розслідування розтрат Міністерства юстиції України, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 4282
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Двадцать общественных организаций подали заявления в Министерство финансов США о наложении персональных санкций на генпрокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова.
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Ещё один полез туда, куда по скудоумию вляпались Сытник с Лещенко.
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Я не в курсе алкаш Горбатюк или нет.
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Это фото гуляет по сети уже больше 10 лет. ГПУ була готова сприяти Мюллеру в справі Манафорта щодо розслідування розтрат Міністерства юстиції України, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 8523
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Вот и спрашиваю - все эти годы с ним на пару квасили? Ну прям заявление в одну дуду с рыгами 10 лет назад. https://ava.md/2009/05/12/p-yanstvu-boy/
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Буря в стакане комаров. Жаб всех в обществе пока что перевели, а что дальше, крокодилы в очереди?
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Трамп отказался от зарплаты президента в 2016
Жертвует ее в бюджет страны
400 тыс долларов в год

А Петя свою получает
Ещё и премии выписывает
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и маришку не забывает - голодранец куле ГПУ була готова сприяти Мюллеру в справі Манафорта щодо розслідування розтрат Міністерства юстиції України, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 8638
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Очередное вранье. ГПУ була готова сприяти Мюллеру в справі Манафорта щодо розслідування розтрат Міністерства юстиції України, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 6786 Он вообще на госслужбе никогда зарплату не получал. С самого начала постоянно были перечисления в Благотворительные фонды.
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Не в благотворительные фонды
А в свой благотворительный фонд
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А почему имея свой благотворительный фонд он не должен этого делать?
Фонд работает больше 20 лет. Но таким как Вы это неинтересно.
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Как депутатом стал, так фонд и открыл
Фонд благотворительность которого так велика что о его деятельности никогда ничего

Страшно подумать, сколько он через него прокрутил и вывел за эти годы
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Действительно............ никакой деятельности. ГПУ була готова сприяти Мюллеру в справі Манафорта щодо розслідування розтрат Міністерства юстиції України, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 1279 Ну кроме вот таких вот мелочей. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD_Roshen
Действительно прям страшно подумать.
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благотворительный фонд строит фонтан Roshen

Вот интересно при чем тут Roshen а?
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Знакомых букв не нашли наверное. А они там есть в тексте - Фонтан «Roshen» был построен на средства благотворительного фонда Петра Порошенко. Общая стоимость проекта 37 млн грн.
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Я спрашиваю почему фонд Петра Порошенко строит фонтаны Roshen
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Потому что ему так захотелось. Имеет наверное право человек строить за свои деньги то, что считает нужным. В гроб уж точно не утащит фонтаны с собой. Останется городу.
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Действительно
Благотворительность это ж под свою корпорацию фонтан построить. 😁😁
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Действительно - это же надо таким барыгой быть. Взять и подарить городу зону отдыха, куда столько лет люди отдыхать с семьями приходят. Повесить его за это мало. ГПУ була готова сприяти Мюллеру в справі Манафорта щодо розслідування розтрат Міністерства юстиції України, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 6269
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Ты за меня не переживай. Просто когда постить начинаешь глупости, хоть интересуйся прежде и больше вот такое "А Петя свою зарплату получает. Ещё и премии выписывает" не выдавай курам на смех.
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Это благотворительность Пети курам на смех
И отчеты его «фонда»

Так что до Трампа Пете как до Луны
Трамп - бизнесмен
А Петя жалкий барыга

Зы. За тебя не переживаю. И за твоего сына не переживаю. Ну ты понимаешь о чем я 😏
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Нет, о чём ты я никогда не пойму Потому что не понимаю тех, у кого главная работа заключена в том, чтобы сидеть и гадить на форуме.
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😁😁😁 с первых строк
Программа фонда - на продвижение демократии - 69 тыс

😂😂
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Читайте, девушка, читайте......... там много что и помимо этого.
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Пункт второй

Возрождение традиций и духовности
Поддержка социальных и молодежных проектов Православной церкви
Сумма 285 тыс. грн.

Это он у Московского патриархата духовность возрождал? 😁😁
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Такими темпами за сутки думаю весь текст осилите. ГПУ була готова сприяти Мюллеру в справі Манафорта щодо розслідування розтрат Міністерства юстиції України, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 8891
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Заявила истина в последней инстанции .............
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😁😁😁 ни документов ни подтверждения лишь Ссылка на блог
Где тоже никаких подтверждений

Зато про лярд который из бюджета себе в фонд вывел дофига везде
Ка
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Грустные вы боты. Не путайте фонд Порошенко с Президентским фондом. Хотя какая вам на фиг разница.
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Действительно никакой разницы. Создание фонда Президента, который будет работать и после отставки Порошенко и личный фонд Порошенко, которому больше 20 лет. Мелочь, куда таким крутым знатокам разглядеть. ГПУ була готова сприяти Мюллеру в справі Манафорта щодо розслідування розтрат Міністерства юстиції України, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 308
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ну это просто ППЦ!!! ))) сидят зубожилые 73% в обоссанных трущобах-хрущевках, отобрали сухари у голубей на помойке, грызут по очереди всей семьей, воды нет, газа нет, электричество отрезали, пенсия мизер, бензин дорогой, перхоть, носки воняют, и вот вот издохнут, ну только телевизор спасает, там какой то горбатый про Трампа, Мюллера, Манафорта. будет о чем попиз@еть.
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Так Манафорт уже в тюрьме сидит.А почему в Украине ублюдочные коррупционные гниды не сидят?
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а потому что любимая петьками рошеногнида правит ГПУ була готова сприяти Мюллеру в справі Манафорта щодо розслідування розтрат Міністерства юстиції України, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 4282 ГПУ була готова сприяти Мюллеру в справі Манафорта щодо розслідування розтрат Міністерства юстиції України, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 4282
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Цензор.НЕТНовиниПодіїГПУ була готова сприяти Мюллеру в справі Манафорта щодо розслідування розтрат Міністерства юстиції України, - Горбатюк
 
 
 
 
 
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