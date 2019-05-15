 ГПУ була готова сприяти Мюллеру в справі Манафорта щодо розслідування розтрат Міністерства юстиції України, - Горбатюк

Про це в ефірі Громадського розповів начальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, передає Цензор.НЕТ.
"Ознайомившись з опублікованим першим звинуваченням Полу Манафорту, ми побачили, що окремі пункти звинувачення пересікаються із нашими розслідуваннями і тому важливо для нас отримувати копії документів та інформацію від Сполучених Штатів Америки і ми готові були надавати сприяння у їхніх розслідуваннях", — зазначив Горбатюк.
Він уточнив, що йдеться про розслідування розтрати коштів Міністерства юстиції України.
"Ми розпочали розслідування, ще до всіх оприлюднень "чорної бухгалтерії" стосовно розтрати коштів Міністерства юстиції на оплату послуг американської юридичної фірми у справі Тимошенко проти України щодо її незаконного арешту.Слідство повідомило про підозру міністру юстиції, його заступнику і головному бухгалтеру і з 16-го року ця справа слухається в суді", — пояснив Горбатюк.
На уточнююче запитання ведучої чи йдеться про справу екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича, прокурор відповів "так".
"Відповідно там було більше млн доларів виплачено цій юридичній фірмі, а в звинуваченні американському по Полу Манафорту зазначено про те, хоча там не всі названі підприємства, фізичні та юридичні особи, але з високою долею імовірності, ми зробили висновок, що там записано ще 4 мільйони доларів, окрім цього мільйону, які було виплачено саме за цей звіт. Відповідно, зацікавившись цією інформацією, бажаючи впевнитись в цьому і отримати підтвердження документальне, ми якраз і писали до Міністерства юстиції США з клопотанням про співпрацю", — наголосив Горбатюк.
Водночас, він додав, що відповіді слідчі так і не отримали.
Нагадаємо, у 2004 році Верховна Рада прийняла зміни до Конституції, в результаті яких Україна з президентсько-парламентської стала парламентсько-президентською республікою. У 2010 році Конституційний суд України повернув країну до президентсько-парламентської форми правління, повернувши президенту частину втрачених після конституційної реформи 2004 року повноважень.
6 вересня 2017 року екс-міністра юстиції Лавриновича викликали на допит у справі про "переворот". Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Януковичу та Лавриновичу повідомили про підозру у захопленні влади у 2010 році шляхом повернення Конституції 1996 року.
Сам Лавринович заявив, що не бачить злочину в своїх діях, а в 2010 році лише виконував свої функціональні обов'язки.
17 квітня 2018 року екс-міністру юстиції Лавриновичу вручили обвинувальний акт.
27 вересня 2017 року Апеляційний суд звільнив екс-міністра юстиції Лавриновича з-під арешту.
Жертвует ее в бюджет страны
400 тыс долларов в год
А Петя свою получает
Ещё и премии выписывает
А в свой благотворительный фонд
Фонд работает больше 20 лет. Но таким как Вы это неинтересно.
Фонд благотворительность которого так велика что о его деятельности никогда ничего
Страшно подумать, сколько он через него прокрутил и вывел за эти годы
Действительно прям страшно подумать.
Вот интересно при чем тут Roshen а?
Благотворительность это ж под свою корпорацию фонтан построить. 😁😁
И отчеты его «фонда»
Так что до Трампа Пете как до Луны
Трамп - бизнесмен
А Петя жалкий барыга
Зы. За тебя не переживаю. И за твоего сына не переживаю. Ну ты понимаешь о чем я 😏
https://delo.ua/lifestyle/blagotvoritelnye-programmy-fon-105273/
Программа фонда - на продвижение демократии - 69 тыс
😂😂
Возрождение традиций и духовности
Поддержка социальных и молодежных проектов Православной церкви
Сумма 285 тыс. грн.
Это он у Московского патриархата духовность возрождал? 😁😁
Фонд - ширма
https://gordonua.com/news/war/poroshenko-potratil-na-pomoshch-ukrainskoy-armii-bolee-polumilliarda-griven-smi-205064.html
Вот же гад какой
Где тоже никаких подтверждений
Зато про лярд который из бюджета себе в фонд вывел дофига везде
Ка
Я спать