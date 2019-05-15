 Почекаємо, як розвиватимуться події з парламентськими виборами в Україні, - президент Австрії ван дер Беллен про реалізацію Мінських угод

Про це він заявив під час спільної прес-конференції з президентом РФ Володимиром Путіним у Сочі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я сказав, що я буду радий, якщо з тої, чи іншої сторони буде якийсь позитивний імпульс в плані реалізації Мінських домовленостей. Але, будьмо реалістами, зараз ми маємо почекати, як будуть розвиватися події з парламентськими виборами в Україні у жовтні", - заявив австрійський президент, коментуючи свої переговори з Путіним, зокрема, у питанні відносин між Росією та Україною, що впливає на стосунки ЄС з РФ.
При цьому, ван дер Беллен вказав на "багатолітню австрійську мантру" – потрібно залишатися в діалозі "навіть, якщо щодо якихось пунктів можуть бути різні думки".
Він також прокоментував вплив на двосторонні австрійсько-російські відносини санкцій ЄС проти Росії, введених через незаконну анексію Криму та ситуацію на Донбасі. За його словами, "найгірше вже позаду", і "за останні роки ми вже дещо змінили наші торговельні потоки".
Водночас, заявив австрійський президент, санкції йдуть на шкоду обом сторонам: "Те, що ситуація чисто з економічної точки зору для обох сторін є незадовільною – думаю, ніхто не буде оспорювати".
Никогда не начнёт действовать.
что все договорняки и минские и норманские - фуфло им. ***** пукинского
напоминаю - мне есть билет на этот спектакль и большое желание да и терпимость - посмотреть этот спектакль до конца.
20 год ·
"Я ніяк не міг зрозуміти, чому Зеленський приховує імена двох визначальних чиновників: голови адміністрації президента та секретаря РНБО. Вони вкрай необхідні безтолковому преЗєденту. Сам новічок не вміє ні переговори вести, ні з журналістами спілкуватися, ані не спроможний увійти в курс справ та почати переймати владу від чинного Президента Порошенка. Натомість, він примножує скандали, регулярно виставляє себе ідіотом, абсолютно не готовий до дня, коли влада звалиться до його рук. І не ставить перед собою обох чиновників, які могли б його представляти.
Мені здається, що, принаймні, з кандидатом на посаду голови адміністрації все стало на свої місця. Річ у тому, що реальний вигодонабувач президентських виборів олігарх Коломойський, оскільки перейшов до розряду ворогів Сполучених Штатів Америки, не може носа висунути за межі Ізраїля. А, як я вже писав, Україна - держава "контактної політики", тому новічка треба не просто контролювати, а постійно тримати в руках. Це можна робити за допомогою своєї людини на посаді голови адміністрації преЗЄдента - він має бути дійсно довіреною особою олігарха. Таких в Україні не надто багато - Бєня вмів псувати відносини з людьми й множити своїх ворогів. Але на посаду надавався такий собі довірений юрист Андрій Богдан. Він спершу повністю утримував під контролем виборчу кампанію (про це йшлося в розслідуваннях Бігус-інфо), а зараз контролює кожен крок новічка.
Звісно, призначити головою адміністрації юриста Коломойського - це трохи не комільфо. Але останніми тижнями йшла доволі активна кампанія з відмивання Богдана - численні інтерв'ю та коментарі про його виключно ділові контакти з олігархом та дружні стосунки з Зеленським. Для неперебірливих 73% це б зійшло за чисту монету. Але була одна проблема - Богдан перебуває під люстрацією як високопосадовець часів Януковича, а тому до 2024 року не може працювати на держслужбі. Ну але такі детальки ніколи не турбували олігарха - він завжди вмів "мотивувати" українських суддів. Цього разу взялися вмотивувати аж сам Конституційний Суд. Одне просте рішення про скасування закону про люстрацію і Андрій Богдан уже більше не одіозна люстрована постать режиму януковича, а цілком добропорядний громадянин. Саме про це домовлявся Богдан під час утаємниченого візиту до голови КСУ. Але щось пішло не так. Візит відстежили й злили Бігусу, а той уже зробив те, що вміє найкраще - швидко й гучно поширив інформацію, як і докази зв'язків найближчої родини голови КСУ з командою Зеленського. І в той день, коли Конституційний Суд уже мав розглянути закон про люстрацію на предмет конституційності, вибухнув скандал і судді більшістю голосів висловили недовіру своєму очільнику.
Коли скандал лише почав розгорятися, до Києва терміново прилетів партнер Коломойського Боголюбов, але він - не Бєня, його впливів недостатньо, щоб переломити весь склад КСУ та закрити рота численним журналістам. І тепер ситуація для Зеленського зовсім ідіотська. Він прискорював час інавгурації, а тут більше до речі вже відкладати подію. Бо після інавгурації вже ні на мить відкладати оголошення ключового призначення не можна. А тупуватий новічок без поводиря навіть в президентський кабінет зайти боїться. А якщо й зайде, то таких проблем наробить... І головне: не лише для країни, але й для своїх господарів. Для них же інтереси країни завжди на другому місці. А в нас розкручується дуже жорстка інтрига. Потерпілою стороною звично буде вся країна. На жаль, не лише 73% населення, яке зробило такий тупий вибір, але й інша, адекватна чверть українського народу... "
І всі решта =толмачів= і зе-"радників" ?
Реальным же наместником Бени должен был стать Богдан.
А он юморист, выборы в Раду будут намного раньше!
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды -
Ярмо с гремушками да бич." (А.С.Пушкин)
Единственные, кого жаль-крымские татары. Они заслужили намного лучшего народа чем украинцы и ,прости господи, москали.
Некоторые обязательные пункты этого преступного минского сговора для особого порядка самоуправления в ОРДЛО включают следующее: -освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц,( кровавых нелюдей, бандитов , террористов) связанных с событиями ( оккупацией ), имевшими место на Донбассе (оккупированная кремлём бандитская резервация (ордло);
- право на языковое самоопределение ( полное уничтожение украинского и замена на язык кровавого врага - оккупанта);
- участие органов местного самоуправления ( из кровавых бандитов сепаратистов, террористов) в назначении бандитских глав органов прокуратуры и судов;
- государство оказывает поддержку ( кормит - террористов - коллаборационистов, бандитов - террористов )социально-экономическому развитию;
- содействие со стороны центральных органов власти трансграничному сотрудничеству (открытая граница с проклятой вражеской фашистской) РФ;
-Представители депутатов -бандитов из оккупированной кремлём длнр в Верховной Раде могут накладывать вето на решение о вступлении Украины в ЕС и НАТО.
- создание отрядов ( из кровавых убийц бандитов - боевиков) народной милиции по решению местных бандитских советов ;
- полномочия депутатов местных советов и должностных лиц, избранных на досрочных выборах ( всякой прокремлёвской бандитской своры), назначенных этим законом, ни кем не могут быть досрочно прекращены ( даже за самые страшные тяжёлые преступления).
Ну просто замечательный закон, но только для проклятых российских оккупантов кровавого маньяка фашиста )(уйла и его холуёв коллаборационистов - террористов, бандитов - сепаратистов в оккупированной кремлём "лугандонии"