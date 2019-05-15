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Все про:повноваження (22) Козьяков (66) ВККСУ (308) Щотка (35)

 Документи свідчать, що у Козьякова і Щотки не закінчився термін повноважень, - заява ВККСУ. ДОКУМЕНТ

Вища кваліфікаційна комісія суддів України зробила заяву щодо постанов Окружного адміністративного суду міста Києва про відсутність у Сергія Козьякова і Станіслава Щотки повноважень членів ВККСУ.

Відповідний документ опубліковано на сайті Комісії, інформує Цензор.НЕТ.

"Підставою для ухвалення Окружним адміністративним судом міста Києва таких рішень було, зокрема, встановлення судом обставин на зразок закінчення визначеного законом терміну повноважень Сергія Козьякова і Станіслава Щотки як членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України", - йдеться в заяві.

Однак у ВККСУ є документи, які свідчать про інше.

"Комісія публікує рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 25 березня 2019 року № 640/2620/19, Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду від 25 квітня 2019 року № 9901/66/19, науково-правовий висновок Національної академії правових наук України, висновок Національного університету "Києво-Могилянська академія" та пояснення суб'єктів обрання/призначення членів ВККСУ, а саме: Державної судової адміністрації України та Ради адвокатів України", - сказано в документі.

Документи свідчать, що у Козьякова і Щотки не закінчився термін повноважень, - заява ВККСУ 01
Документи свідчать, що у Козьякова і Щотки не закінчився термін повноважень, - заява ВККСУ 02
Документи свідчать, що у Козьякова і Щотки не закінчився термін повноважень, - заява ВККСУ 03
Документи свідчать, що у Козьякова і Щотки не закінчився термін повноважень, - заява ВККСУ 04
Документи свідчать, що у Козьякова і Щотки не закінчився термін повноважень, - заява ВККСУ 05
Документи свідчать, що у Козьякова і Щотки не закінчився термін повноважень, - заява ВККСУ 06Документи свідчать, що у Козьякова і Щотки не закінчився термін повноважень, - заява ВККСУ 07Документи свідчать, що у Козьякова і Щотки не закінчився термін повноважень, - заява ВККСУ 08

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Документи свідчать, що у Козьякова і Щотки не закінчився термін повноважень, - заява ВККСУ 09Документи свідчать, що у Козьякова і Щотки не закінчився термін повноважень, - заява ВККСУ 10Документи свідчать, що у Козьякова і Щотки не закінчився термін повноважень, - заява ВККСУ 11
Документи свідчать, що у Козьякова і Щотки не закінчився термін повноважень, - заява ВККСУ 12
Документи свідчать, що у Козьякова і Щотки не закінчився термін повноважень, - заява ВККСУ 13
Документи свідчать, що у Козьякова і Щотки не закінчився термін повноважень, - заява ВККСУ 14
Документи свідчать, що у Козьякова і Щотки не закінчився термін повноважень, - заява ВККСУ 15
Документи свідчать, що у Козьякова і Щотки не закінчився термін повноважень, - заява ВККСУ 16
Документи свідчать, що у Козьякова і Щотки не закінчився термін повноважень, - заява ВККСУ 17
Документи свідчать, що у Козьякова і Щотки не закінчився термін повноважень, - заява ВККСУ 18
Документи свідчать, що у Козьякова і Щотки не закінчився термін повноважень, - заява ВККСУ 19
Документи свідчать, що у Козьякова і Щотки не закінчився термін повноважень, - заява ВККСУ 20

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Документи свідчать, що у Козьякова і Щотки не закінчився термін повноважень, - заява ВККСУ 21
Документи свідчать, що у Козьякова і Щотки не закінчився термін повноважень, - заява ВККСУ 22
Документи свідчать, що у Козьякова і Щотки не закінчився термін повноважень, - заява ВККСУ 23
Документи свідчать, що у Козьякова і Щотки не закінчився термін повноважень, - заява ВККСУ 24
Документи свідчать, що у Козьякова і Щотки не закінчився термін повноважень, - заява ВККСУ 25
Документи свідчать, що у Козьякова і Щотки не закінчився термін повноважень, - заява ВККСУ 26
Документи свідчать, що у Козьякова і Щотки не закінчився термін повноважень, - заява ВККСУ 27Документи свідчать, що у Козьякова і Щотки не закінчився термін повноважень, - заява ВККСУ 28
Документи свідчать, що у Козьякова і Щотки не закінчився термін повноважень, - заява ВККСУ 29
Документи свідчать, що у Козьякова і Щотки не закінчився термін повноважень, - заява ВККСУ 30

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Документи свідчать, що у Козьякова і Щотки не закінчився термін повноважень, - заява ВККСУ 31
Документи свідчать, що у Козьякова і Щотки не закінчився термін повноважень, - заява ВККСУ 32
Документи свідчать, що у Козьякова і Щотки не закінчився термін повноважень, - заява ВККСУ 33Документи свідчать, що у Козьякова і Щотки не закінчився термін повноважень, - заява ВККСУ 34

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Документи свідчать, що у Козьякова і Щотки не закінчився термін повноважень, - заява ВККСУ 35
Документи свідчать, що у Козьякова і Щотки не закінчився термін повноважень, - заява ВККСУ 36
Документи свідчать, що у Козьякова і Щотки не закінчився термін повноважень, - заява ВККСУ 37

Нагадаємо, 15 травня Окружний адмінсуд розглянув заяви про забезпечення позову, які надійшли від Сергія Остапця і Олександра Кротюка, і прийняв рішення їх задовольнити.

Суд заборонив Козьякову виконувати повноваження члена ВККС, а також зобов'язав іншого члена комісії, який виконуватиме обов'язки голови, ввести Остапця до складу ВККС.

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Остапця 6 травня було призначено членом комісії замість Станіслава Щотки наказом голови Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка.

Окружний адмінсуд вважає, що у Козьякова і Щотки закінчився чотирирічний термін повноважень, оскільки вони були призначені на посади в 2014 році. Водночас, у момент їхнього призначення чинне законодавство встановлювало термін повноважень членів ВККС - шість років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127113
 
 
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ниче нового - у петек тоже куча вилл в испании - а бабосы в панаме Документы свидетельствуют, что у Козякова и Щотки не истек срок полномочий, - заявление ВККСУ - Цензор.НЕТ 4397 Документы свидетельствуют, что у Козякова и Щотки не истек срок полномочий, - заявление ВККСУ - Цензор.НЕТ 4397
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ниче нового - у петек тоже куча вилл в испании - а бабосы в панаме
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Дебил, повышение тарифов надо было начинать еще в 90-е,
как это сделали в России.
Но Украина предпочла остаться без котельных и теплосетей, но тарифы не повышать.
Все развалилось, сгнило, народ тупо поставил себе газовые котлы в квартиры,
зато тарифы не повышали.
А вот потом цены на газ подскочили и пипец пришел.
Да, в Крыму газоснабжение отсутствует вообще от Алушты до Судака, от Кореиза до Фороса, часть Джанкойского района еще со времен Украины.
И люди жили и живут, отапливаются углем и дровами.
В Омской области России газификация 60%, в селах 40%.
То же на Алтае.
Поэтому не надо шагать шире штанов, а то порвутся.
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Поки домотав.. в мене колись шпаргалка коротша була..
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во мудьи бумажек наплодили Документы свидетельствуют, что у Козякова и Щотки не истек срок полномочий, - заявление ВККСУ - Цензор.НЕТ 40 Документы свидетельствуют, что у Козякова и Щотки не истек срок полномочий, - заявление ВККСУ - Цензор.НЕТ 40
и не в падлу им бумагомараки и изпальца высоски Документы свидетельствуют, что у Козякова и Щотки не истек срок полномочий, - заявление ВККСУ - Цензор.НЕТ 6437
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Видати щотці і козякову по бочці варення і ящику печива і тд-як компенсацію за стрес
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та в центре занятости полно вакансий на минималку, в чем дело?
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В Днепре и без центра занятости объявление о приеме на работу полно,
причем не на минималку, а поболее.
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Вот думаю, или прочитать все документы или поспать?
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Ну и фамилией родители наградили,прости господи!
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Дайте фотки щетки и кизяка народ определится
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