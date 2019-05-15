 Пораненого військовополоненого українського моряка Сороку відправили з СІЗО на обстеження в лікарню, - адвокат Бадамшин

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив адвокат моряка Сергій Бадамшин, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з неможливістю лікування та обстеження в умовах СІЗО "Лефортово" у квітні ми неодноразово ставили питання про додаткове післяопераційне обстеження та реабілітацію у доктора, що оперував Василя. Слідство пообіцяло після свят організувати обстеження. Слово своє дотримали. Чекаємо на результати обстеження", - написав адвокат.

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Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

15 і 16 січня Лефортовський суд РФ ухвалив рішення про продовження на три місяці терміну арешту 24 полонених українських моряків. Таким чином, під арештом вони залишаться щонайменше до кінця квітня.

17 квітня Лефортовський районний суд Москви продовжив арешт усім українським військовополоненим морякам ще на три місяці - до кінця липня.