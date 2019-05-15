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Все про:ПАРЄ (424) Росія (17075) Клімкін (1382) мінські угоди (1535)

 Країни, що підтримують повернення РФ в ПАРЄ просто так, є співучасниками підриву мінських угод, - Клімкін

Глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін впевнений, що країни, які згодні повернути РФ у Парламентську асамблею Ради Європи без виконання жодних умов, є співучасниками підриву мінських угод.

Про це чиновник написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Всі ми знаємо, якою ціною Україна виконувала мінські домовленості. Москва ж, не ховаючись, послідовно їх підривала. І якщо зараз окремі країни-члени готові повертати в ПАРЄ агресора і порушника міжнародного права просто так, без виконання ним жодних із поставлених умов - вони мають усвідомлювати, що стають співучасниками підриву мінська", - підкреслив міністр.

Він нагадав, що згадані домовленості - "справа життєвого значення".

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"Питання в тому, що прецедент повернення Росії в ПАРЄ матиме значні символічні наслідки - це запускає процес "нормалізації" всього, що дозволяє собі РФ без кроків з її боку до нормальності. І ті, хто робить таку викривлену глобальну реальність, мають понести за це частину відповідальності. Якщо дехто в Європі піддаватиметься на шантаж Кремля і ховатиме голову в пісок - від Ради Європи та, нарешті, від усіх європейських цінностей дуже швидко може нічого не залишитися", - зауважив Клімкін.

Він повідомив, що говорив про це в Брюсселі своїм колегам міністрам.

Країни, що підтримують повернення РФ в ПАРЄ просто так, є співучасниками підриву мінських угод, - Клімкін 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127109
 
   
 Топ коментарі
 
Европейцы также забывают - как всё достигнуто, как и зелекторат забыл - что было в 2014 году...
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1.3. Политика умиротворения агрессора
Германия после прихода к власти Гитлера начала проводить агрессивную внешнюю политику, направленную на пересмотр итогов Версаля.
В марте 1936 г. части немецкой армии вошли в Рейнскую демилитаризованную зону. Этот шаг не вызвал активных ответных действий со стороны Англии и Франции, подтолкнув Германию к продолжению выбранного политического курса. В июле 1936 г. в Испании вспыхнул военный мятеж. Германия и Италия, поддержавшие мятежников во главе с генералом Франко, начали оказывать им крупномасштабную военную помощь.
...
https://bookucheba.com/istoriya-rossii/politika-umirotvoreniya-agressora.html

И что Климкин не так говорит?
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любые ценности, а тем более европейские, имеют свою цену и рашка ее знает...
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Европейцы также забывают - как всё достигнуто, как и зелекторат забыл - что было в 2014 году...
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что мы забили? по подробней плиз, ведь пустословие к тебе не было замечено и тебе не подходит.
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1.3. Политика умиротворения агрессора
Германия после прихода к власти Гитлера начала проводить агрессивную внешнюю политику, направленную на пересмотр итогов Версаля.
В марте 1936 г. части немецкой армии вошли в Рейнскую демилитаризованную зону. Этот шаг не вызвал активных ответных действий со стороны Англии и Франции, подтолкнув Германию к продолжению выбранного политического курса. В июле 1936 г. в Испании вспыхнул военный мятеж. Германия и Италия, поддержавшие мятежников во главе с генералом Франко, начали оказывать им крупномасштабную военную помощь.
...
https://bookucheba.com/istoriya-rossii/politika-umirotvoreniya-agressora.html

И что Климкин не так говорит?
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если честно, не понимаю к чему это приплёл, а климкин глупость говорит, при том так, что все никто и рашка на всех кладёт.

просто так, без выполнения им никаких из поставленных условий
том то и дело, что или он слишком умный и специально так делает или же на столько глуп и не понимает значение слов.
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а модет потому что не дипломат - и пеця сиятельный тоже
нах нам норманские и минские говорильни? Країни, що підтримують повернення РФ в ПАРЄ просто так, є співучасниками підриву мінських угод, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9953 Країни, що підтримують повернення РФ в ПАРЄ просто так, є співучасниками підриву мінських угод, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9953
нах они пуйлу ясно - а нам зачем?
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не ну то что климкин не дипломат, то не спор, только в чью пользу играет, вот где вопрос, хотя, я думаю что знаю в чью пользу и точно не в Украинскую.
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Очень даже подходит. А как иначе обратить внимание на потворство действиям паРаши?
Санкции Европе Украина введёт? Внушит - как надо поступать?
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в тексте речь климкина и там не речь о санкциях, пока ещё санкции не отменяет, но по приколу зимой кое какие движение в этом вопросе возможны.
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А причем тут пасе,когда например есть обсе,интерпол,оон и т.д?
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так же есть договор по открытому небу для совершения разведывательных полетов над странами входящими в доровор.есть соглашение европейское по инспекциям воинских частей....
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Вот клован отвлечется от игры на пианине и всем покажет как надо вести политику.😁
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Скоро Климкин начнет махаться со всеми своими накаченными руками!
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а зачем вообще этот "минск" нужен Украине ? Может я чего не понимаю ? там же по факту прописана капитуляция.
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Климкин, а ввести санкции против Меркель и Макрона, слабо?
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Отпетый болван. Пока вы воровали и брали в карман, их экономики терали миллиарды. Чему ты удивлен?
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экономика Германии так теряла миллиарды, что вынуждена была покупать ворованный уголь из ДэНэРэ?)))
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Ну пожалуйста, пожалуйста! Ну не возвращайте их, ну что вам стоит!!! )))
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"значительные символические последствия" - ну и хрен с ними, раз они символические.
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Товарооборот Украины с расеей растет,в Украине преспокойно работает рассейский бизнес и т.д.С какого перепуга Европа должна помогать Украине и ущемлять своих бизнесменов,они 5 лет ждали,сколько еще?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКраїни, що підтримують повернення РФ в ПАРЄ просто так, є співучасниками підриву мінських угод, - Клімкін
 
 
 
 
 
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