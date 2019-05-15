 Країни, що підтримують повернення РФ в ПАРЄ просто так, є співучасниками підриву мінських угод, - Клімкін

Про це чиновник написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Всі ми знаємо, якою ціною Україна виконувала мінські домовленості. Москва ж, не ховаючись, послідовно їх підривала. І якщо зараз окремі країни-члени готові повертати в ПАРЄ агресора і порушника міжнародного права просто так, без виконання ним жодних із поставлених умов - вони мають усвідомлювати, що стають співучасниками підриву мінська", - підкреслив міністр.
Він нагадав, що згадані домовленості - "справа життєвого значення".
"Питання в тому, що прецедент повернення Росії в ПАРЄ матиме значні символічні наслідки - це запускає процес "нормалізації" всього, що дозволяє собі РФ без кроків з її боку до нормальності. І ті, хто робить таку викривлену глобальну реальність, мають понести за це частину відповідальності. Якщо дехто в Європі піддаватиметься на шантаж Кремля і ховатиме голову в пісок - від Ради Європи та, нарешті, від усіх європейських цінностей дуже швидко може нічого не залишитися", - зауважив Клімкін.
Він повідомив, що говорив про це в Брюсселі своїм колегам міністрам.
Германия после прихода к власти Гитлера начала проводить агрессивную внешнюю политику, направленную на пересмотр итогов Версаля.
В марте 1936 г. части немецкой армии вошли в Рейнскую демилитаризованную зону. Этот шаг не вызвал активных ответных действий со стороны Англии и Франции, подтолкнув Германию к продолжению выбранного политического курса. В июле 1936 г. в Испании вспыхнул военный мятеж. Германия и Италия, поддержавшие мятежников во главе с генералом Франко, начали оказывать им крупномасштабную военную помощь.
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https://bookucheba.com/istoriya-rossii/politika-umirotvoreniya-agressora.html
И что Климкин не так говорит?
просто так, без выполнения им никаких из поставленных условий
том то и дело, что или он слишком умный и специально так делает или же на столько глуп и не понимает значение слов.
нах нам норманские и минские говорильни?
нах они пуйлу ясно - а нам зачем?
Санкции Европе Украина введёт? Внушит - как надо поступать?
https://www.youtube.com/watch?v=YZkixJC4AUM&feature=push-sd&attr_tag=NPDL2-F-ZopmzODS%3A6