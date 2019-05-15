 НАБУ ніяк не могло впливати на вибори президента США, такі звинувачення є політичною грою, - Ситник

"Наша позиція послідовна, починаючи з 2016 року, коли почалися такі звинувачення. НАБУ не могло жодним чином втручатися в процес виборів у США, тому всі ці звинувачення - це політична гра", - сказав він журналістам у середу в Києві, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ситник зазначив, що, на жаль, в цій політичній грі бере участь і Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Раніше 14 травня генпрокурор України Луценко на брифінгу заявив, що дії директора НАБУ Ситника щодо втручання в американські вибори як мінімум перейшли межу політичної етики. "Всупереч спеціальному застереженню свого процесуального керівника, яким є Назар Холодницький (керівник САП - ред), ... всупереч вимогам закону і елементарної політичної етики пан Ситник тоді ж, у середині 2016 року, повідомив американським ЗМІ про те, що прізвище Манафорта (колишній глава передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт - ред), є у списках так званої "чорної каси" Партії регіонів. При цьому він зробив це, точно знаючи, що жодного підпису Манафорта там немає", - сказав Ю.Луценко журналістам.

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Як повідомлялося, 15 березня 2019 року в ефірі програми "Право на владу" генпрокурор Юрій Луценко повідомив про заяву¸що надійшла від позафракційного народного депутата Бориса Розенблата, який стверджував про нібито передачу директором НАБУ Ситником у США т.зв. "чорної бухгалтерії" Партії регіонів для підтримки Гілларі Клінтон на президентських виборах. Він додав, що незабаром ДБР приступить до обробки цієї справи.

22 березня в НАБУ заявили, що його детективи не збирали і нікому не передавали жодних доказів протиправної діяльності американського політтехнолога Пола Манафорта НАБУ, і спростували заяву Ю.Луценка про їхній можливий вплив на вибори президента США, назвавши її абсурдною спробою дискредитувати Бюро.

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У свою чергу керівник САП Назар Холодницький, коментуючи цю ситуацію, сказав: "Якщо він (Ситник) дійсно побачив себе геополитиком і допомагав Гілларі, то треба робити висновки, це неправильно ... У мене з ним (з Ситником) в 2016 році був розмова на конференції в Панамі, і він мені також говорив, що хоче допомогти Гілларі. на моє запитання "де ти, а де Гілларі" відповіді не було".

Витік записів так званої "чорної бухгалтерії" в ЗМІ США, також відомої як "амбарна книга" Партії регіонів, став причиною відставки П.Манафорта з кампанії Д. Трампа і привів до одного з ключових звинувачень в розслідуванні змови з РФ, яке переслідує Д. Трампа протягом останніх двох з половиною років. За даними The New York Times, в "чорній бухгалтерії" прізвище Манафорта згадується 22 рази. В цілому йшлося про виплати на суму в $12,7 млн, здійснених протягом 2007-2012 років.

Печерський районний суд м.Києва 8 квітня 2019 року призначила комп'ютерно-технічну експертизу та експертизу звукозапису аудіофайлів, на яких людина з голосом, схожим на А.Ситника, розповідає про свою роль під час виборів президента США.