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 Політика України
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Все про:НАБУ (1966) США (5004) Ситник (479)

 НАБУ ніяк не могло впливати на вибори президента США, такі звинувачення є політичною грою, - Ситник

Національне антикорупційне бюро України ніяк не могло впливати на хід виборів президента США в 2016 році, і звинувачення, які звучать на адресу Бюро є елементом політичної гри, заявляє директор НАБУ Артем Ситник.

"Наша позиція послідовна, починаючи з 2016 року, коли почалися такі звинувачення. НАБУ не могло жодним чином втручатися в процес виборів у США, тому всі ці звинувачення - це політична гра", - сказав він журналістам у середу в Києві, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ситник зазначив, що, на жаль, в цій політичній грі бере участь і Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Раніше 14 травня генпрокурор України Луценко на брифінгу заявив, що дії директора НАБУ Ситника щодо втручання в американські вибори як мінімум перейшли межу політичної етики. "Всупереч спеціальному застереженню свого процесуального керівника, яким є Назар Холодницький (керівник САП - ред), ... всупереч вимогам закону і елементарної політичної етики пан Ситник тоді ж, у середині 2016 року, повідомив американським ЗМІ про те, що прізвище Манафорта (колишній глава передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт - ред), є у списках так званої "чорної каси" Партії регіонів. При цьому він зробив це, точно знаючи, що жодного підпису Манафорта там немає", - сказав Ю.Луценко журналістам.

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Як повідомлялося, 15 березня 2019 року в ефірі програми "Право на владу" генпрокурор Юрій Луценко повідомив про заяву¸що надійшла від позафракційного народного депутата Бориса Розенблата, який стверджував про нібито передачу директором НАБУ Ситником у США т.зв. "чорної бухгалтерії" Партії регіонів для підтримки Гілларі Клінтон на президентських виборах. Він додав, що незабаром ДБР приступить до обробки цієї справи.

22 березня в НАБУ заявили, що його детективи не збирали і нікому не передавали жодних доказів протиправної діяльності американського політтехнолога Пола Манафорта НАБУ, і спростували заяву Ю.Луценка про їхній можливий вплив на вибори президента США, назвавши її абсурдною спробою дискредитувати Бюро.

Читайте: Чому в США судять за українську корупцію, а в Україні у справі "чорної бухгалтерії" ПР - повна тиша?" - екс-заступник голови СБУ Трепак

У свою чергу керівник САП Назар Холодницький, коментуючи цю ситуацію, сказав: "Якщо він (Ситник) дійсно побачив себе геополитиком і допомагав Гілларі, то треба робити висновки, це неправильно ... У мене з ним (з Ситником) в 2016 році був розмова на конференції в Панамі, і він мені також говорив, що хоче допомогти Гілларі. на моє запитання "де ти, а де Гілларі" відповіді не було".

Витік записів так званої "чорної бухгалтерії" в ЗМІ США, також відомої як "амбарна книга" Партії регіонів, став причиною відставки П.Манафорта з кампанії Д. Трампа і привів до одного з ключових звинувачень в розслідуванні змови з РФ, яке переслідує Д. Трампа протягом останніх двох з половиною років. За даними The New York Times, в "чорній бухгалтерії" прізвище Манафорта згадується 22 рази. В цілому йшлося про виплати на суму в $12,7 млн, здійснених протягом 2007-2012 років.

Печерський районний суд м.Києва 8 квітня 2019 року призначила комп'ютерно-технічну експертизу та експертизу звукозапису аудіофайлів, на яких людина з голосом, схожим на А.Ситника, розповідає про свою роль під час виборів президента США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127108
 
   
 Топ коментарі
 
Ситник дурника вдає. Ніхто НАБУ і не звинувачує. Звинувачують тільки самого Ситника, який замість того щоб боротись з корупцією в Україні, для чогось почав робити заяви щодо іноземних громадян. Це тупість чи політиканство ("синдром наполеона")
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Так НАБУ и не обвиняют. Обвиняют деловаров ситника и лещенку)
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Так НАБУ и не обвиняют. Обвиняют деловаров ситника и лещенку)
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Які так весело собі вирішили погратись у геополітиків, а догрались до міжнародного скандалу
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Да НАБУ по причине своей импотентности вообще ни на что влиять не может.
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Пля,пономарь розказав би,так йому капець

НАБУ никак не могло влиять на выборы президента США, подобные обвинения являются политической игрой, - Сытник - Цензор.НЕТ 7268
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🤣🤣🤣
Если им не мешать, они там последовательно друг другу консерв понавешают и глотки перегрызут
Должен остаться только один (с)
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Этот прозрел
А что Пономарь прозрел - не верю
Он такую пургу годами молол с энтузиазмом, там явно за гонорары.
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Цензор пасет задних,как всегда впрочем....в Днепр прилетел кукловод наркозели коломойша.
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а когда свалит кукловод свинарни пеця? НАБУ ніяк не могло впливати на вибори президента США, такі звинувачення є політичною грою, - Ситник - Цензор.НЕТ 6326
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как только вы голову себе зеленкой помажете
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Ситник дурника вдає. Ніхто НАБУ і не звинувачує. Звинувачують тільки самого Ситника, який замість того щоб боротись з корупцією в Україні, для чогось почав робити заяви щодо іноземних громадян. Це тупість чи політиканство ("синдром наполеона")
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Він має всіх за дурнів!!!! То му що НАБУ не має повноважень показувати на своєму сайті частину амбарної книги Яника з Полом Манафортом, якраз у період проведення виборів США
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Будем пасссматреть кого посодют...
😁
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уровень сотрудничества с фбр выходит на уровень допросов
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Пане сытнык -ты жереш народни гроши -яки тоби дала влада -видрываючи у того самого народа -колы будеш працюваты ****
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Сказал тот, кто с первого дня работы НАБУ вместо расследований играл в политические игры. НАБУ ніяк не могло впливати на вибори президента США, такі звинувачення є політичною грою, - Ситник - Цензор.НЕТ 6077
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Все подследственные сытника действующие и потенциальные велике цабе.Тут надо исходить от обратного Если он хороший для них как холодницкий,без критики, то дело плохо.Если со всех сторон гавкают. но укусть не могут ( где ваши докозательства)то работает.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНАБУ ніяк не могло впливати на вибори президента США, такі звинувачення є політичною грою, - Ситник
 
 
 
 
 
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