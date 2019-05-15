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 Лещенко не може на етапі досудового слідства свідчити в прямому ефірі, оскільки такої норми немає в КПК, - Горбатюк

Народний депутат Сергій Лещенко не може свідчити в прямому ефірі на етапі досудового розслідування, оскільки це порушуватиме таємницю слідства.

Про це в ефірі Громадського заявив начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк, пише Цензор.НЕТ.

"Обов'язковим є відеозапис, якщо про це клопоче хтось із учасників слідчої дії, то відразу слідчий зобов'язаний записувати на відео. Це так, але кримінально-процесуальний кодекс не дозволяє проводити слідчі дії онлайн", - зазначив Горбатюк.

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Водночас прокурор додав, що заборони на такі дії теж немає.

"На етапі досудового розслідування саме поняття таємниці досудового розслідування зобов'язує слідчого і прокурора не розголошувати ці слідчі дії", - додав Горбатюк.

Раніше Лещенко заявив, що піде на допит у Генеральну прокуратуру і готовий розкрити джерело, з якого отримав частину "чорної бухгалтерії", але тільки на допиті в прямому ефірі.

Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що народного депутата Сергія Лещенка викличуть до Генпрокуратури, і там, ймовірно, вручать йому підозру. Він зазначив, що Лещенкові можуть оголосити про підозру за розголошення даних досудового слідства в його публікаціях про так звану чорну касу Януковича.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127107
 
 
 Топ коментарі
 
Рафик ниучём ни винават !!!
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Хуйло старался, старался агрессией против Украины улучшить благосостояние украинцев, а Порошенко это профукал...
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Тепер Дещенку не світить бути у Зеленського в команді, бо цього навіть Трамп не хоче
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***** старался, старался агрессией против Украины улучшить благосостояние украинцев, а Порошенко это профукал...
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Может мне кто-то человеческим языком объяснить, какое отношение украинское законодательство, украинская правоохранительная система имеет у внутренним процессам американского государства?
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спочатку поставте питання людською мовою, тоді отримаєте відповідь.
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Если я правильно понимаю, то ГПУ проводит расследование в отношении Лещенко по вопросам его вмешательства в американские выборы. Так?
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Он отметил, что Лещенко могут объявить о подозрении за разглашение данных досудебного следствия в его публикациях о так называемой черной кассе Януковича
Источник: https://censor.net.ua/n3127107
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Понятно. Но если списки, которые в последствии стали данными досудебного следствия, изначально были у него и он сам принес их в ГПУ, то о каком разглашении может идти речь? Что за бред? Или я опять что-то не так понимаю?
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Эти списки в мае были переданы из ГПУ в НАБУ по их же требованию. А в августе попали в СМИ.
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Но если следовать Вашей логике, то разглашение сведений о том, что гр. Сидоров полгода назад украл три мешка китайской гречки, в одном из которых находилась бирка с названием производителя, в случае если следствие не закончено так же будет считаться преступлением? Даже несмотря на то что именно у меня и я сообщил о том, что мешки были украдены?
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Если они на пару с Сытником не понимали что делают, а я дико сомневаюсь, что не понимали. так как Лещенко собственноручно заявил о цели, то им надо обратиться к психиатру

Сергій Лещенко
19 августа 2016 г. ·

Наш утренний брифинг о деньгах Януковича для Манафорта, который проводили вместе с Sevgil Musaieva-Borovyk и Anton Marchuk, попал в утренние новости ведущего американского телеканала CBS News. Считаю, это был последний гвоздь в крышку гроба Манафорта. Надеюсь, что с ним - и Трампа.
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Понятно. Т.е. обвинение Лещенка в разглашении материалов данных досудебного следствия всего лишь формальный повод для привлечения его за вмешательство в американские выборы?
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У кого под столом сидел в момент совершения звонков Игорь Луценко? Генпрокурора или членов комиссии?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЛещенко не може на етапі досудового слідства свідчити в прямому ефірі, оскільки такої норми немає в КПК, - Горбатюк
 
 
 
 
 
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