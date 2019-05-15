 Лещенко не може на етапі досудового слідства свідчити в прямому ефірі, оскільки такої норми немає в КПК, - Горбатюк

Про це в ефірі Громадського заявив начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк, пише Цензор.НЕТ.
"Обов'язковим є відеозапис, якщо про це клопоче хтось із учасників слідчої дії, то відразу слідчий зобов'язаний записувати на відео. Це так, але кримінально-процесуальний кодекс не дозволяє проводити слідчі дії онлайн", - зазначив Горбатюк.
Водночас прокурор додав, що заборони на такі дії теж немає.
"На етапі досудового розслідування саме поняття таємниці досудового розслідування зобов'язує слідчого і прокурора не розголошувати ці слідчі дії", - додав Горбатюк.
Раніше Лещенко заявив, що піде на допит у Генеральну прокуратуру і готовий розкрити джерело, з якого отримав частину "чорної бухгалтерії", але тільки на допиті в прямому ефірі.
Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що народного депутата Сергія Лещенка викличуть до Генпрокуратури, і там, ймовірно, вручать йому підозру. Він зазначив, що Лещенкові можуть оголосити про підозру за розголошення даних досудового слідства в його публікаціях про так звану чорну касу Януковича.
Источник: https://censor.net.ua/n3127107
Сергій Лещенко
19 августа 2016 г. ·
Наш утренний брифинг о деньгах Януковича для Манафорта, который проводили вместе с Sevgil Musaieva-Borovyk и Anton Marchuk, попал в утренние новости ведущего американского телеканала CBS News. Считаю, это был последний гвоздь в крышку гроба Манафорта. Надеюсь, что с ним - и Трампа.