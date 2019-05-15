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 У Запоріжжі двох керівників землевпорядних підприємств упіймали на хабарі 120 тис. грн, - СБУ. ФОТО

Співробітники СБУ в Запорізькій області спільно зі слідчими Нацполіції викрили у вимаганні хабара керівників двох місцевих землевпорядних підприємств.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.

У Запоріжжі двох керівників землевпорядних підприємств упіймали на хабарі 120 тис. грн, - СБУ 01

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники налагодили механізм одержання хабарів від громадян за нестворення штучних перешкод під час отримання технічної документації із землеустрою.

Співробітники спецслужби задокументували факт вимагання 120 тис. гривень від місцевого підприємця за підготовку документів, необхідних для укладення договору оренди земельної ділянки. За цю суму фігуранти справи обіцяли комерсанту прискорити процес отримання документації і нібито вплинути на посадових осіб Головного управління Держгеокадастру в Запорізькій області.

У Запоріжжі двох керівників землевпорядних підприємств упіймали на хабарі 120 тис. грн, - СБУ 02

Одного зі зловмисників правоохоронці затримали в обласному центрі під час одержання всієї суми хабара.

В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України вирішується питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні злочину.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127106
 
   
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так нужно было и написать в заголовке - пойманы на мыролюбном реформизме.
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что интересно: как только взятка, тут же сбу...
ни на что не намекаю...
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Намекаете на то что общество по метанию горячих пончиков плохо борется с коррупцией? От них ни одного задержания?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїУ Запоріжжі двох керівників землевпорядних підприємств упіймали на хабарі 120 тис. грн, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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