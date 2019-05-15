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Все про:G-7 (155) Порошенко (8854) посол (515)

 Порошенко на зустрічі з послами G7 і ЄС закликав продовжувати підтримку реформ в Україні. ФОТО

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з послами країн Великої сімки та Європейського Союзу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

Глава держави закликав країни Великої сімки та ЄС посилювати підтримку України у забезпеченні реформ та у справі відновлення суверенітету і територіальної цілісності Української держави, а також продовжувати вірити в її успішне майбутнє

Порошенко на зустрічі з послами G7 і ЄС закликав продовжувати підтримку реформ в Україні 01

"Я звертаюсь до вас з проханням продовжити підтримку України, особливо враховуючи ситуацію з безпекою. Продовжити підтримку нашої країни на шляху реформ. Це є надзвичайно важливим", - сказав Президент.

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Особливу увагу було приділено питанню продовження санкційної політики проти Росії, а також консолідації міжнародних зусиль для звільнення українських заручників і моряків, які незаконно утримуються РФ.

"Ми згадуємо багато успішних і важливих реформ, які були зроблені за вашого лідерства. Особливо це стосується реформування банківського сектору. І як приклад я особливо хочу відзначити успішну націоналізацію "Приватбанку", - наголосила посол Франції Ізабель Дюмон від імені послів Великої сімки. Серед інших успішних реформ вона відзначила децентралізацію, реформування судової системи, боротьбу з корупцією та реформи в енергетичному секторі.

Глава Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі зазначив: "Україна сьогодення не має нічого спільного з Україною 2014 року. І ми усі розуміємо ваш особистий внесок в цьому прагненні. Ви наблизили Україну до Європейського Союзу".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127103
 
 
 Топ коментарі
 
Вяжите неадеквата всемером и, с мешком на голове, (как он поступил с Саакашвили)- на самолет и в США, где вменяемые суды для наказания воров! Порошенко на зустрічі з послами G7 і ЄС закликав продовжувати підтримку реформ в Україні - Цензор.НЕТ 8970 Это будет ваш самый весомый вклад в реформы Украины! Порошенко на зустрічі з послами G7 і ЄС закликав продовжувати підтримку реформ в Україні - Цензор.НЕТ 8532
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серьезно? Один рыгов привел к власти, другой продолжил их дело.
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Пеца уже в прошлом,ему уже надо усмирительную рубашку
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Все они прекрасно понимают.
За Порошенка проголосовало 4,5 МИЛЛИОНА человек.
О каком подкупе речь?
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о том самом - он не выходил во 2 тур - там куплено и украдено
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Та молоти можна все, що завгодно.
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Украину при Порошенко уважают практически все, ЕС , США и многие другие.Кроме конечно агрессора и его сателитов ! Ачто будет при ЗЕ-КО манде? Боюсь ,все будет потеряно с его- то талантом клоуна .Поживем, увидим .Ждать долго не придется!!!
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особенно корупцию выделяют
а уважают? 0 не думаю Порошенко на зустрічі з послами G7 і ЄС закликав продовжувати підтримку реформ в Україні - Цензор.НЕТ 6174
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Ватани, хочеться зрозуміти... Це погано, що Порох зустрівся з послами Великої сімки і ЄС. Краще б зустрівся з послами мордора і "тайожного союзу"? Чи не занадто ви "переживаєте" за Україну?
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лучше было бы, если бы новый президент с ними встречался, а не "хромая утка" которая уже нах накому не нужна. только дифирамбы ей поют.
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"... только дифирамбы ей поют." Такі люди дифірамби, просто так, не співають. Порошенко на зустрічі з послами G7 і ЄС закликав продовжувати підтримку реформ в Україні - Цензор.НЕТ 5667 А узеленські вже "домовились". "Когда в Брюсселе была небольшая делегация (от Зеленского), они поднимали этот вопрос. У нас нет 100% уверенности в том, что они имели в виду, но, по моему мнению, в известной степени речь шла о квотах", - пояснил комиссар." І це були найкращі з командри зе. Прахфессионалы.
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Порохоботы понимают только мордой об стену...

В сети появились результаты
закрытого социологического
опроса, согласно которому у
победителя президентских
выборов Владимира
Зеленского есть шансы провести
в Раду большое количество
своих людей в случае
досрочных парламентских
выборов.
Партия Владимира Зеленского
"Слуга народа"
набирает 44% голосов
избирателей, политическая сила
кума президента РФ Виктора
Медведчука и Вадима Рабиновича
"Оппозиционная платформа - За
життя" - 10%,
переформатированный "Блок
Петра Порошенко" - также 10%.
При этом партия Юлии Тимошенко
"Батькивщина" может
рассчитывать на 8% голосов
избирателей.
Партии Анатолия Гриценко и
Игоря Смешко получают по 5%.
Эти данные - последня закрытая
социология, которую активно
обсуждают в кулуарах Верховной
Рады.
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короче мародер похоронил и себя и свое бпп, а памятник им будет торчащая из-под земли рука с булавой Порошенко на зустрічі з послами G7 і ЄС закликав продовжувати підтримку реформ в Україні - Цензор.НЕТ 4318
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Посли G7 закликали Порошенка плавно передати владу Зеленському

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10550742-posli-g7-zaklikali-poroshenka-plavno-peredati-vladu-zelenskomu.html
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плавно передать власть до 2024 года - нормально так...)))
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<<Ах ты скотина!», - Обращение военных к Порошенко.
Военные взбунтовались после того как Порошенко присвоил Генерала армии своему охраннику, который прослужил в армии неделю
Военные, которые 5 лет под постоянными обстрелами защищают целостность Украины на Донбассе не могут поверить в то, какая же «мразь и скотина» (ред. по словам военных) была их Главнокомандующим.
Военные взбунтовались после того как Порошенко присвоил Генерала армии своему охраннику, который прослужил в армии неделю.
Вот что говорит военный с позывным «Арбат» из 128 горно-пехотной бригады:
«Ах ты скотина. Мы до сих пор не знаем сколько людей погибло, сколько матерей больше никогда не увидят своих сыновей, сколько сыновей и дочерей больше не смогут обнять своих отцов и матерей. Мразина, все эти люди настоящие военные, которые по 30 лет служили в армии и не могли получить даже Лейтенанта, даже благодарность после смерти они не поучали от государства. А ты своему охраннику с уголовным прошлым даешь Генерала армии? Скотина, ты в своем уме? Ведь в стране же война! Я публично требую отправить этого хенерала-охранника на фронт, чтобы он доказал свой статус!»- говорит «Арбат».
Журналист Юрий Бутусов пишет, что Порошенко публично плюнул в лицо военным и что от жадности и невероятной алчности он потерял чувство самосохранения.
Напомним, 13 мая президент Украины Петр Порошенко секретным указом присвоил звание генерал-лейтенанта своему охраннику Юрию Федорову.
Охранник Порошенко с уголовным прошлым
Об этом в Facebook сообщил главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.
Он назвал происходящее «генеральским рекордом Петра Порошенко». Федоров, по данным журналиста, получил новое звание «всего за одну неделю выслуги в военной разведке».
«Федоров по настоящее время находится рядом с президентом и фактически продолжает руководить его охраной. Но его должность в охране - генерал-майорская, ему нельзя присвоить более высокое звание. И вот для того, чтобы порадеть близкому человечку, Порошенко переводит Федорова в военную разведку на вышестоящую должность! Хотя никакого отношения к военной разведке Федоров не имеет вообще», - написал Бутусов.
Он отметил, что Федоров представлен к званию генерал-лейтенанта решением министра обороны Украины Степана Полторака, а не своего теперь непосредственного начальника, и что Федоров «ни разу не появлялся в ГУР».
Главред «Цензор.НЕТ» считает, что в Главном управлении разведки «Федорова оформили только с одной целью - чтобы засекретить указ и не публиковать».
«Получается, близость к высокопоставленному телу - самая удобная карьера, не надо рисковать, не надо служить в войсках, проводить рискованные операции. Военные разведчики рискуют собой, за ними даже в Киеве ведут охоту российские спецслужбы, устраивают покушения, но чтобы стать генерал-лейтенантом военной разведки, оказывается, всем этим заниматься не надо. Лучше охранять того, кто раздает звания. Просто подарочек получил за госсчет, пенсию чуть повыше за какую-то неделю теперь может оформить», - отметил Бутусов.
Он назвал происходящее «возмутительной наглостью и оскорблением офицерского корпуса в Украине».
Отметим, что скотиной обозвали Порошенко не только военные, но и журналисты.
В частности Савик Шустер публично и на всю страну назвал Порошенко алчной, наглой, невероятной жадной и кровавой скотиной:
https://ua24ua.net/ah-ti-skotina-crochnoe-obrashchenie-*******-k-poroshenko-foto/
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<<Скупой, злопамятный и немножко толстый. Какая скотина!» - Савик Шустер о Порошенко
три главных качества Порошенко
Известный телеведущий Савик Шустер, впавший в немилость нынешней власти, заявил, что три главных качества действующего президента Украины Петра Порошенко - то, что он «скупой, злопамятный и немножко толстый».
Об этом Шустер заявил накануне в блиц-интервью для интернет-издания «Гордон» .
Также он отметил, что самый необычный подарок, который ему когда-либо дарили - подарок от Порошенко.
«Самый необычный подарок мне подарил Петр Алексеевич Порошенко, когда отобрал у меня разрешение на работу.
И я подумал - какая же скотина!», - заявил Шустер.
https://ua24ua.net/skupoy-zlopamyatniy-i-nemnogko-tolstiy-kakaya-skotina-shuster-o-poroshenko/

🤗
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УЖЕ иметь дело с ПРошенко противоречит правилам гигиены...

😷
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"Посли G7 закликали до плавної передачі влади, що дозволить Україні продовжити обраний нею шлях реформ", - наголошується в повідомленні
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ПАПу пришли пилюлю выписать. Вы заметьте - про каждую международную встречу пишут, что ПАП призывает поддержат продолжение реформ.
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Кража из бюджета, это не реформы. Объясните кто-нибудь мародеру.
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Члени організованого пpecтупного угруповання Порошенко безпосередньо відбирали квартири у вoeнних і перепродовували їх на вторинному ринку. Схема принесла сотні мільйонів гривень, доведено крадіжки на 5 мільйонів доларів.
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пэдрыльо, астанавись... ты задолбал своими никому не нужными встречами и заявлениями... неужели ты, диабетическое творение, не понимаешь, что ты обсираешь своим поведением не только себя,но и всю Украину...
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а почему цензор не пишет о том, что страны G7 призвали на этой встрече парашенко плавно передать власть Зеленскому? или правда уже никому не нужна...
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На самом деле, более чем странно: Цензор как-то не заметил, что послы большой семерки призвали Порошенко плавно передать власть своему преемнику. Примитивно обнародовали новость в интерпретации пресс-службы Банковой. Темники вечны?!
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пан Порошенко сделал очень много - безвиз, возрождение армии, широкая поддержка Украины на Западе, Томос, закрепление курса на НАТО и ЕС в Конституции, закон о языке, децентрализация, антикоррупционные структуры, начало судебной реформы, реформа патрульной полиции...школьная и медицинская реформа идет вовсю.
чекаємо прийняття мовного закону.

больше,чем все Президенты до него вместе взятые. это абсолютно точно.
и все это в условиях рашистской агрессии. Дякую!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПорошенко на зустрічі з послами G7 і ЄС закликав продовжувати підтримку реформ в Україні. ФОТО
 
 
 
 
 
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