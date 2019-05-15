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Все про:депутат (860) Донецьк (538) МЗС (1740) Чехія (237)

 Чеський депутат Ондрачек їздив в окупований Донецьк, глава МЗС Петршічек присоромив його

Глава МЗС Чехії Томаш Петршічек засудив поїздку чеського депутата від Комуністичної партії Чехії і Моравії Зденека Ондрачека в окупований Донецьк.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Ондрачек прибув у Донецьк 11 травня для участі в заходах з нагоди "річниці створення ДНР". Він раніше вже відвідував непідконтрольну українській владі територію Донбасу і Криму. Україна заборонила цьому депутату в'їзд після того, як у листопаді 2014 року він зіграв роль "іноземного спостерігача" в окупованому Луганську на місцевих псевдовиборах.

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"Депутат Ондрачек ганьбить Чехію. Під час цього візиту він офіційно не представляв Чеську Республіку. Крім відео з цим "успіхом" я не знаю, якою була мета його поїздки", - заявив Петршічек у Twitter.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127100
 
 
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Да что за розовый бред! Украина не накапливает, а теряет силы! Ежедневно отрыв от экономики Рашки увеличивается! В любой области, кроме может выращивания кукурузы, они уже превосходят! Там уже дороги лучше практически везде, дороги Карл (у меня дальнобойщик знакомый)! В паРашке!
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Тебе статистику по потерям мордора привести ? Или ты думаешь, что пенсионный возраст путлер от большой любви к пенсионерам увеличил в нефтегазовой импеприи ? Или сухой суперджет упал случайно и случайно ломается ? Или нефть случайно загрязнилась? Или случайно северный поток-2 на грани срыва ? Почитай статистику Блумберг за последние 3 года - более 150 млрд долларов выведено из мордора. И деградация продолжается. Что касается Украины - посмотри на график уровня средней зарплаты в ДОЛЛАРАХ. За последние 3 года он вырос почти до пиковых значений. Я уже не говорю о том, что нам просто не дадут упасть, здесь уже дело принципа для Запада. Про дороги расскажи еще кому-нибудь, они хорошие там только на основных трассах и вокруг москвы с питером. В более-менее глубинках дороги хуже, чем в среднем по Украине. Но главная разница: у них там несменяемое представительство кеооператива "Озеро", которое при наличии колоссальных природных ресурсов довело население рф до уровня африканских стран.
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"Что касается Украины - посмотри на график уровня средней зарплаты в ДОЛЛАРАХ. За последние 3 года он вырос почти до пиковых значений"

Даже не буду проверять. Для меня важней не спекуляция с зарплатой, путём вывода части её из тени, а данные по ВВП, которые мониторят МВФ, ВБ и ЦРУ.
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Есть график, основанный на официальных данных:
Чеський депутат Ондрачек їздив в окупований Донецьк, глава МЗС Петршічек присоромив його - Цензор.НЕТ 1255
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Ну а то, что ты "даже не будешь проверять" говорит лишь о том, что догмы для тебя важнее истины.
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Не буду проверять, поскольку верю. Подняв планку минимальной зарплаты, Вы конечно получите рост средней зарплаты по стране, за счёт вывода её части из тени (а не реального роста!). И только данные по ВВП, которые планкой не поднять, вернут Вас в реальность.
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Соотношение внешнего долга к размеру ВВП также улучшилось - можешь погуглить. Я не говорю, что мы в шоколаде. Но тенденция правильная, даже несмотря на все проблемы с коррупцией и войной.
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И еще. Мы в сравнении с империей - маленькая страна без нефти и газа, вынужденная вести войну , теряя огромный процент своего ВВП. Так что не нужно сравнивать нынешний мордор и Украину. Более менее честным будет сравнение мордора 90-х, когда он вел войну с Ичкерией и не имел всверхприбылей от нефти и газа.
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Вот здесь соглашусь. Маленькая страна без нефти и газа безуспешно пытается экономически победить свою прямую противоположность. Пора с этим заканчивать, и начинать думать о себе, а не как навредить москалям.
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Мы не одни, именно поэтому такая стратегия оправдана. Если кто-то постоянно откусывает куски твоего дома - нужно сначала разобраться с преступником, а потом уже клеить обои. Мы и так живем сравнительно нормальной жизнью в Украине как для воюющей страны. Но задача номер один - укрепить армию, иначе все остальное не будет иметь никакого смысла.
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По голосованиям в ПАСЕ и ООН, где рф периодически вынуждена накладывать вето на решения большинства, этого не скажешь. Да, у мордора есть друзья вроде Венесуэлы и Армении. Но даже Беларусь не признала аннексию Крыма, как и подавляющее большинство стран мира. В противном случае не было бы многолетних санкций и постоянного осуждения действий рф на всех возможных мировых площадках.
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Можно согласится лишь частично. Смерь х..ла кардинально ничего не меняет, там систему сломать намного труднее, чем в Украине. Смена первого лица может дать лишь толчок к её демонтажу, на который уйдут годы, слишком глубоко гос. пропаганда пустила свои корни. И то, если к власти придёт человек с либеральной позицией и неимперским образом мышления. Или, как вариант, распад на несколько государств.
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Увы, это все утопия. Вместо Путина будет Шойгу или еще какой Медведев.
С точки зрения системы и государства не изменится ничего
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Ну собственно говоря я к этому дисскус и веду. Слишком много обстоятельств должно совпасть, чтобы это могло воплотиться в жизнь.
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Поэтому в планах лучше учитывать "вечного Путина", чем надежды на революцию
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Причём и в ближайшей и в долгосрочной перспективе, как бы это не звучило противоречиво. Если только не произойдёт что-то сверхординароное
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Имхо, вы переоцениваете степень субъектности 146% го тупого оркобыдла. Умер Сталин - и всё в Мордоре переменилось за 2 года . Месяц другой противоположной пропаганды через РФ дуроскоп- каналы и крымнашескот изменит и свою ментальность, и своё практическое поведение. Вся башня саурона держится НА ЕДИНСТВЕННОМ упыре - выдерни этот плешивый краеуголный камень - и рухнет вся эта фальшивая жандармско-воровская говно"империя" Никакие шойги и ротенберги не кинуться возрождать это говно. На их счетах в цюрихских банках и в их виллах в тылу врага , на Fisher Island, Fort Lauderdale и пр - всё хорошо . Да и китайцы не дадут дёрнуться - они отлично знают цену этому ссыкливому мелкому человечку - Гадёнышу и его ворокорешам-ничтожествам.
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У нас депутаты бундестага в Крым гоняют и никто не стыдит их.
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По попке пошлепал Чешский депутат Ондрачек ездил в оккупированный Донецк, глава МИД Петршичек пристыдил его - Цензор.НЕТ 4821 Не ну это серьезно
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танки танками, но если народ забывает голодомор, репресии советов и тех кто это сделал, то те танки мелочь временная.
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Я не понимаю, что забыли чешские коммунисты в этом болоте, контролируемом олигархами? Если хотят внедрять равноправие и уважение к трудящимся - ехали бы в Скандинавию или Швейцарию, хотя бы в Люксембург, где реально внедряются идеи справедливого общества.
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Деньги они там зарабатывают.
Думаете кремль им не платит за посещение своих гадющников?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЧеський депутат Ондрачек їздив в окупований Донецьк, глава МЗС Петршічек присоромив його
 
 
 
 
 
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