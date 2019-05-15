 Міненерго, НКРЕКУ і ключові енергокомпанії закликали до своєчасного запуску ринку електроенергії з 1 липня

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
"Обговорюють готовність до введення ринку з 1 липня, як передбачено чинним законом. Тема важлива і актуальна - для ЄС і США своєчасне введення конкурентного ринку є базовим маркером готовності України виконувати свої зобов'язання щодо реформування енергетичного сектора. Міненерго, НКРЕКУ, ключові енергокомпанії беззастережно виступають за запуск ринку в належні терміни. Більшість депутатів теж. Щойно екс-двічі міністр енергетики Іван Плачков виступав - він теж за", - написав Бузаров.
За інформацією експерта, навіть ті, хто технічно допускає перенесення, рапортують про готовність працювати в ринку з 1 липня 2019 року.
"Є ті, хто перестраховується і допускають перенесення на певний час - "Укренерго", наприклад. Але навіть вони говорять, що в цілому готові запускатися. Загалом настрій оптимістичний. Якщо не втрутяться політичні чинники, і популісти знову не осідлають тему тарифів, європейському енергоринку в Україні з 1 липня бути!" - констатував він.
Потом при Роттердаме Беня получал ликтричество по 2800 в себестоимости, а остальные 2200 дотировал бюджет
Сейчас Беня будет покупать ликтричество по 5000 стоимости угля в себестоимости ликтричества, а бюджет не будет тратиться на это.
Для Украины зашибись, а для Бени хреновенько )))
Вопрос в том, по какой цене госшахты продают уголь на его ТЕЦ
и сколько бюджет компенсирует разницу между ценой продажи с госшахт на ТЕЦ и ценой себестоимости.
Бене выгодно, чтобы госшахты продавали дешевле, чем Роттердам +
Ахмету ваще пох,
Государству Украина выгодно, чтобы продавали даже дороже, чем Роттердам +
если да, тогда будут тебя грабить
потужно ворующего бизнесьменки пети ))
народ монетизацию сожрал - а платить не спешит )))
потужно правда чоколдни?
https://ua24ua.net/nedolgo-muzika-igrala-naftogaz-s-******-povishaet-tsenu-na-gaz-dlya-naseleniya-na-380-griven/
а есть 100500 потужных им. великого рошена
С 1 июля ахметов подымает цену до 3 грн за киловат и...
Не нравится покупать у ахметова - походите по базару, поищите дешевле и купите у ахметова.
А если найдутся самые хитрые и экономные и не будут пользоваться электричеством, ахметка введет абонплату.
А куда вы денетесь? Есть такое слово - МОНОПОЛИЯ!