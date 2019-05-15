EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Економіка
  942  29
Все про:Міненерговугілля (122) Електрика (225)

 Міненерго, НКРЕКУ і ключові енергокомпанії закликали до своєчасного запуску ринку електроенергії з 1 липня

Присутній на засіданні комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки експерт Андрій Бузаров повідомив, що більшість учасників закликають не відхилятися від передбаченої законом дати введення нового ринку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Обговорюють готовність до введення ринку з 1 липня, як передбачено чинним законом. Тема важлива і актуальна - для ЄС і США своєчасне введення конкурентного ринку є базовим маркером готовності України виконувати свої зобов'язання щодо реформування енергетичного сектора. Міненерго, НКРЕКУ, ключові енергокомпанії беззастережно виступають за запуск ринку в належні терміни. Більшість депутатів теж. Щойно екс-двічі міністр енергетики Іван Плачков виступав - він теж за", - написав Бузаров.

За інформацією експерта, навіть ті, хто технічно допускає перенесення, рапортують про готовність працювати в ринку з 1 липня 2019 року.

"Є ті, хто перестраховується і допускають перенесення на певний час - "Укренерго", наприклад. Але навіть вони говорять, що в цілому готові запускатися. Загалом настрій оптимістичний. Якщо не втрутяться політичні чинники, і популісти знову не осідлають тему тарифів, європейському енергоринку в Україні з 1 липня бути!" - констатував він.

Читайте також: Технічне перенесення запуску ринку електроенергії недоцільне, - "Енергоатом"

Міненерго, НКРЕКУ і ключові енергокомпанії закликали до своєчасного запуску ринку електроенергії з 1 липня 01
Міненерго, НКРЕКУ і ключові енергокомпанії закликали до своєчасного запуску ринку електроенергії з 1 липня 02
Міненерго, НКРЕКУ і ключові енергокомпанії закликали до своєчасного запуску ринку електроенергії з 1 липня 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127099
 
   
 Топ коментарі
 
соевый хапок перед рывком? свиньи надеются на посошок еще в карманы к украинцам залезть?
 показати весь коментар
 
Не терпиться ЗГОЛОДНІЛИМ по повній відірватися на кишенях простого люду Премії зависають?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Не терпиться ЗГОЛОДНІЛИМ по повній відірватися на кишенях простого люду Премії зависають?
 показати весь коментар
 
 
Да, раньше Беня получал ликтричество по 1600 за тонну угля в себестоимости, а остальніе 3400 дотировал бюджет

Потом при Роттердаме Беня получал ликтричество по 2800 в себестоимости, а остальные 2200 дотировал бюджет

Сейчас Беня будет покупать ликтричество по 5000 стоимости угля в себестоимости ликтричества, а бюджет не будет тратиться на это.

Для Украины зашибись, а для Бени хреновенько )))
 показати весь коментар
 
 
так вопрос же не в этом полурыжем сепаре, который сам себе продаёт свой уголь со своих копанок на свои ТЕЦ

Вопрос в том, по какой цене госшахты продают уголь на его ТЕЦ

и сколько бюджет компенсирует разницу между ценой продажи с госшахт на ТЕЦ и ценой себестоимости.

Бене выгодно, чтобы госшахты продавали дешевле, чем Роттердам +
Ахмету ваще пох,
Государству Украина выгодно, чтобы продавали даже дороже, чем Роттердам +
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
ты - владелец ферросплавных комбинатов ?

если да, тогда будут тебя грабить
 показати весь коментар
 
 
мясной или кондитерский рынок запустить намного сложнее, и многие с этим согласятся
 показати весь коментар
 
 
кондитерского точно нет - там всех сожрала великорошения ))
потужно ворующего бизнесьменки пети ))
 показати весь коментар
 
 
соевый хапок перед рывком? свиньи надеются на посошок еще в карманы к украинцам залезть?
 показати весь коментар
 
 
Народ Украины должен получать по 100 киловатт электроэнергии на человека БЕСПЛАТНО !
 показати весь коментар
 
 
лично для тебя соевый я оплачу 1 киловольт на протяжении пары минут.
 показати весь коментар
 
В ЧЕМ РЫНОК ТО ВОТ ОДЕССА ПАО Одесаоблэнерго Ахметов покупает его распределители а ранее год назад то же ПАО Одесаоблэнерго образовано поставщика Одесскую областную энерго-компанию ООЭК и так ПО ВСЕЙ!!! УКРАИНЕ.. кому хотят втереть про рынок- если это нае..вка и все точка..для Ринатика одного бабло плывет... что мы может выбрать... как реально мы может выбрать иного поставщика продавца при ОТСУТСТВИИ ТАКОВЫХ АПРИОРИ.. АМКУ имени Ринатика полностью выметает всех сам Ахметка естественно никакой МОНОПОЛИИ не имеет 80% рынка у него-- а не нету монопольки... НКРЕКП Минэнрего также на зарплате у Ахметова
 показати весь коментар
 
 
ЗА бугор торговля лепестричеством толька увеличиваетца!
 показати весь коментар
 
 
а у нас ростут неплатежи
народ монетизацию сожрал - а платить не спешит )))
потужно правда чоколдни? Міненерго, НКРЕКУ і ключові енергокомпанії закликали до своєчасного запуску ринку електроенергії з 1 липня - Цензор.НЕТ 3005
 показати весь коментар
 
 
Ждем когда участники "рынка", такие как Ахметов, Ахметов или Ахметов заявят что им невыгодно продавать населению электричество по одной цене, ведь они могут его продать в Европу по другой цене. И протолкнут повышение процентов на 100 для лохтурата. Скажут потом - Зе виноват.
 показати весь коментар
 
 
Недолго музыка играла». Нафтогаз с июня повышает цену на газ для населения на 380 гривен
https://ua24ua.net/nedolgo-muzika-igrala-naftogaz-s-******-povishaet-tsenu-na-gaz-dlya-naseleniya-na-380-griven/
 показати весь коментар
 
 
думаю это соевое кодло потребители и спалят.
 показати весь коментар
 
 
нема ни рынка электроэнергии ни рынка газа - ниче
а есть 100500 потужных им. великого рошена Міненерго, НКРЕКУ і ключові енергокомпанії закликали до своєчасного запуску ринку електроенергії з 1 липня - Цензор.НЕТ 1432 Міненерго, НКРЕКУ і ключові енергокомпанії закликали до своєчасного запуску ринку електроенергії з 1 липня - Цензор.НЕТ 1432
 показати весь коментар
 
 
Почему эти падлы так настаивают на быстрейшем запуске,типа энергорынка? Расчитывают,что Зеленский не успеет разобраться в этой схеме и помешать этому. Поверьте,дорогие сограждане,цена на эл.энергию взлетит. И уже трудно будет отыграть обратно. Мы будем платить ахметову еще больше, а нкрэку и минэнерго будут доказывать, что это рынок, что это рыночная экономика и ничего сделать уже нельзя. Этот ***** петя, напоследок, пытается вместе с ахметовым слепить схему, чтоб ободрать нищее население. И будут со слюной у рта показывать всякие сравнительные таблицы по разным странам. Но умалчивая о том, какие доходы имеют жители этих стран,а какие доходы имеет обычный украинец.
 показати весь коментар
 
 
Ви б якось все таки культурніше Про Петра Олексійовича. Все таки бувший і досі непосажений президент. Називали б його по європейськи, не підар, а гей.
 показати весь коментар
 
 
Прошу прощения, поправку принимаю. Этот гей (*****) петя...далее по тексту)))
 показати весь коментар
 
 
Закон есть, а рынка нет.
С 1 июля ахметов подымает цену до 3 грн за киловат и...
Не нравится покупать у ахметова - походите по базару, поищите дешевле и купите у ахметова.
А если найдутся самые хитрые и экономные и не будут пользоваться электричеством, ахметка введет абонплату.
А куда вы денетесь? Есть такое слово - МОНОПОЛИЯ!
 показати весь коментар
 
Странно,старые договора не нравятся,но что то менять все равно не хотим.Когда вступает новый закон ,отменяется роттердам,появится конкуренция,вот чего боятся ахметовы. Бляха,только слушать и можем с радостью про снижения в четыре или пять раз цен.Задурить головы по своим каналам ТВ они всегда могут.Слушайте больше.
 показати весь коментар
 
Самый выгодный кандидат для Ахметова - это Порошенко. «Роттердам+», «Киевэнерго», покупка облэнерго etc - именно благодаря нынешнему президенту Ахметов приумножил свои капиталы и закрепил статус богатейшего украинского предпринимателя», - утверждает блогер.Сделав ставку на Порошенко, Ахметов проиграл Медведчуку борьбу за Юго-Восток, - блогер Міненерго, НКРЕКУ і ключові енергокомпанії закликали до своєчасного запуску ринку електроенергії з 1 липня - Цензор.НЕТ 7433
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЕкономікаМіненерго, НКРЕКУ і ключові енергокомпанії закликали до своєчасного запуску ринку електроенергії з 1 липня
 
 
 
 
 
 вгору