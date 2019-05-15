 Прикордонник отримав хабарів на 150 тис. грн за фальсифікацію даних про перетин кордону жителями ОРДЛО, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що чиновник вимагав гроші від жителів тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей за внесення недостовірних відомостей до бази даних за фактами фіктивного перетину держкордону. Насправді вони не залишали тимчасово окупованої території, а сфальсифіковані відомості від Держприкордонслужби використовувалися для нарахування їм пенсій та інших соціальних виплат із державного бюджету України.
За інформацією спецслужби протиправно отримані бюджетні гроші, зокрема, використовувалися і для фінансування незаконних збройних формувань.
Під час досудового розслідування співробітники СБУ задокументували отримання посадовою особою хабарів на загальну суму понад 150 тисяч гривень.
Зараз фігуранту справи повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Хто здавав у 2014 році озброєння 25 опдбр сепарам? Держава знає того, хто віддав таку команду - полковник Олександр Швець, тодішній начальник ВДВ, який, до речі, досі служить.
Де я писав, що є святі, на приклад Ахметов, Алік Нарік, Зять Кучми, Мертвечук? Ніде.
А от ще один приклад. На початку 2000-х один мій знайомий служив в ППО в Чорноморському (АР Крим). Стояло там тоді два підрозділа по обидва боки цього селища, а в його центрі була ціла собі застава ДПСУ.
Так от, ппошники днями й ночами знаходились на бойовому чергуванні, прикриваючи повітряні кордони держави, а погранців толком ніде й не видно було, може, так і треба було, не знаю, одно тільки скажу, район прикордонний, всі пибалки (а по суті браконьєри) без дозволу начальника застави в море вийти не могли. Дозвіл - 100$ тими цінами. Зарплатня командира підрозділу ППО - 100$ в місяць, при тому в ДПС за "особливі умови служби" йшли надбавки у грошовому забезпеченні та вислуга рік за два - В КРИМУ, КАРЛ!!!
Це ЯК???
Про тарифи на вступ в академію ДПСУ (м. Хмельницький) розказати чи сам знаєш???