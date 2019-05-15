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Все про:хабар (2596) Держприкордонслужба (2105) прикордонники (664) СБУ (4340)

 Прикордонник отримав хабарів на 150 тис. грн за фальсифікацію даних про перетин кордону жителями ОРДЛО, - СБУ. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України викрили в систематичних хабарах старшого зміни одного з пунктів пропуску Харківського прикордонного загону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.

Прикордонник отримав хабарів на 150 тис. грн за фальсифікацію даних про перетин кордону жителями ОРДЛО, - СБУ 01

Оперативники спецслужби встановили, що чиновник вимагав гроші від жителів тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей за внесення недостовірних відомостей до бази даних за фактами фіктивного перетину держкордону. Насправді вони не залишали тимчасово окупованої території, а сфальсифіковані відомості від Держприкордонслужби використовувалися для нарахування їм пенсій та інших соціальних виплат із державного бюджету України.

Прикордонник отримав хабарів на 150 тис. грн за фальсифікацію даних про перетин кордону жителями ОРДЛО, - СБУ 02

За інформацією спецслужби протиправно отримані бюджетні гроші, зокрема, використовувалися і для фінансування незаконних збройних формувань.

Під час досудового розслідування співробітники СБУ задокументували отримання посадовою особою хабарів на загальну суму понад 150 тисяч гривень.

Прикордонник отримав хабарів на 150 тис. грн за фальсифікацію даних про перетин кордону жителями ОРДЛО, - СБУ 03

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Офіцера-прикордонника затримали під час спроби купити у колег інформацію про розміщення нарядів на кордоні, - військова прокуратура. ФОТО

Зараз фігуранту справи повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127096
 
 
 Топ коментарі
 
нічого нового про прикоронників .Ті х самі мусора , навіть в мусорське підпорядкування перевели .
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Зате за "особливі умови служби" та за те, що хабарі беруть, мають пільгову вислугу...
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Красава,у каждого свой роттердам.
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нічого нового про прикоронників .Ті х самі мусора , навіть в мусорське підпорядкування перевели .
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В стране мусоров и взяточников, все мусора и взяточники? Дети в школу ещё не пошли а уже мусора, но это лучше чем за поребриком - все галимые уркаганы.
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А шо за граница там? Это с каким же государством, что там несут службу пограничники?
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Зате за "особливі умови служби" та за те, що хабарі беруть, мають пільгову вислугу...
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Що так само, як і обісяні моряки ВМСУ, які без бою здались в листопаді 2018 року, чи Дніпропетровський ведевешники які у квітні 2014 року здались сепарами та здали їм озброєння, оце так країна покидьків виходить??? Та ні є святі, на приклад Ахметов, Алік Нарік, Зять Кучми, Мертвечук? Да?
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Хто послав моряків у 2018 році??? Чесно скажу, хто підписав наказ, здогадюсь, але в руках не тримав.
Хто здавав у 2014 році озброєння 25 опдбр сепарам? Держава знає того, хто віддав таку команду - полковник Олександр Швець, тодішній начальник ВДВ, який, до речі, досі служить.
Де я писав, що є святі, на приклад Ахметов, Алік Нарік, Зять Кучми, Мертвечук? Ніде.

А от ще один приклад. На початку 2000-х один мій знайомий служив в ППО в Чорноморському (АР Крим). Стояло там тоді два підрозділа по обидва боки цього селища, а в його центрі була ціла собі застава ДПСУ.

Так от, ппошники днями й ночами знаходились на бойовому чергуванні, прикриваючи повітряні кордони держави, а погранців толком ніде й не видно було, може, так і треба було, не знаю, одно тільки скажу, район прикордонний, всі пибалки (а по суті браконьєри) без дозволу начальника застави в море вийти не могли. Дозвіл - 100$ тими цінами. Зарплатня командира підрозділу ППО - 100$ в місяць, при тому в ДПС за "особливі умови служби" йшли надбавки у грошовому забезпеченні та вислуга рік за два - В КРИМУ, КАРЛ!!!
Це ЯК???
Про тарифи на вступ в академію ДПСУ (м. Хмельницький) розказати чи сам знаєш???
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Навіщо, щоб зарплату у 800 басів отримував? То туди і нормальні люди, в черзі стоять, але нажаль некомплект не в ООС, некомплект поза ООС, особливо на кордоні з окупантами.
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В Харькові нема КПВВ там ППр. І якщо його розстріляти, то що робити з Офшоренко, Муженко, Луценко, Ахметовим, Свинарчуками - які створили умови для існування таких?
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правда через попенгаген.....там попандос по полной программе.....
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не зря ваську героя украины дали, тока вот про бабченко шо то забыли, могли бы шоколадну цацку вручить Пограничник получил взяток на 150 тыс. грн за фальсификацию данных о пересечении границы жителями ОРДЛО, - СБУ - Цензор.НЕТ 9054
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отвести за угол и.....ввести по самые памадоры.....
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А шо там робиться на захыдному кордоны - тыльки можна уявити...
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Те що і по всій країні при Офшоренко, реалізація Порохономіки.
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это ж сколько ущерба он нанес бюджету .?
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Мабуть в мільйони разів менше ніж Офшоренко та Свинарчуки. Але такі бички дозволяють забути про акул корупції.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПрикордонник отримав хабарів на 150 тис. грн за фальсифікацію даних про перетин кордону жителями ОРДЛО, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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