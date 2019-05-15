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Все про:Луценко (2347) Янукович (5562) Горбатюк (272)

 Справи, пов'язані з угрупованням Януковича, розкидані по декількох підрозділах ГПУ і між собою не координуються, - Горбатюк

Генеральний прокурор Юрій Луценко міг навмисне розподілити по різних відділах ГПУ кримінальні справи, пов'язані зі злочинним режимом екс-президента Віктора Януковича.

Про це заявив начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк в інтерв'ю Радіо НВ, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час каденції генерального прокурора у нас така ситуація, що ті ж справи, що стосуються злочинної організації, в [членстві в] якій підозрюється колишній президент Віктор Янукович, вони розкидані по чотирьох або по п'яти підрозділах", - розповів він.

За словами Горбатюка, ці підрозділи ГПУ не координують свої розслідування, що заважає слідству.

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"З часом ти розумієш, що в цьому може бути й умисел, щоб цього результату, справді, в окремих провадженнях не домогтися", - підкреслив спецпрокурор.

Нагадаємо, Державна виконавча служба Міністерства юстиції стягнула на користь України з кіпрських компаній EROSARIA LTD і Aldoza Investments Limited, які пов'язані з Віктором Януковичем і колишніми високопосадовцями, 55 млн гривень і 1 млн доларів США.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127095
 
 
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Очінь хочєт стать генпрокурором.

Хотя і рукожопий
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Не для этого туда Петя ставил кортавого.
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Левая рука и пррравая нога ...
Первая -прячет, вторая - отфутболивает дела..
🤗
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у Югика ума не хватает водку распределить..а ты про дела))))
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСправи, пов'язані з угрупованням Януковича, розкидані по декількох підрозділах ГПУ і між собою не координуються, - Горбатюк
 
 
 
 
 
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