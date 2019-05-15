 Справи, пов'язані з угрупованням Януковича, розкидані по декількох підрозділах ГПУ і між собою не координуються, - Горбатюк

Про це заявив начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк в інтерв'ю Радіо НВ, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час каденції генерального прокурора у нас така ситуація, що ті ж справи, що стосуються злочинної організації, в [членстві в] якій підозрюється колишній президент Віктор Янукович, вони розкидані по чотирьох або по п'яти підрозділах", - розповів він.

За словами Горбатюка, ці підрозділи ГПУ не координують свої розслідування, що заважає слідству.

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"З часом ти розумієш, що в цьому може бути й умисел, щоб цього результату, справді, в окремих провадженнях не домогтися", - підкреслив спецпрокурор.

Нагадаємо, Державна виконавча служба Міністерства юстиції стягнула на користь України з кіпрських компаній EROSARIA LTD і Aldoza Investments Limited, які пов'язані з Віктором Януковичем і колишніми високопосадовцями, 55 млн гривень і 1 млн доларів США.

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