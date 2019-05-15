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 Політика України
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Все про:Деркач А. (5) Зеленський (1181)

 Україні важливо почути думку Зеленського з двох ключових питань: тарифи і корупція, - нардеп Деркач

Новий Президент має дати відповіді на ключові питання – тарифи на енергоносії та корупція у "Нафтогазі", "Укроборонпром" і "Роттердам+".

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив Андрій Деркач у відкритому листі до Зеленського, розміщеному на сторінці нардепа у Фейсбук.

За словами Деркача, перед Зеленським, як і перед кожним Президентом, стоїть загроза повторення помилок попередника. "Україні важливо почути Ваші рішення з ключових питань. Питання №1 – тарифи та ціни на електроенергію і газ. Питання №2 – корупція у ПЕК з іноземною складовою у "Нафтогазі", корупція і в "Укроборонпромі", горезвісний "Роттердам+", справа Крючкова та багато інших питань, які сьогодні є оголеним нервом Української демократії", – зазначив він.

За словами нардепа, 73% виборців підтримали нового Президента у другому турі Президентських виборів. "Підтримали Вас на рідній мені Сумщині, яку я представляю у Верховній Раді. 73% проти цієї влади. Це вирок. Володимире Олександровичу, не дайте загнати себе в кут, як це зробив попередній Президент, звівши всю парадигму своєї місії до трьох слів: "армії, мови, віри". Цих понять набагато більше. Їх сотні. І з них складається Україна. Збережіть їх", – наголосив Деркач.

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На його думку, щоб не допустити помилок, дуже важливо розставити пріоритети у виконанні взятих Зеленським зобов'язань.

"Мені на власні очі довелося спостерігати, як благі наміри кандидатів на найвищу посаду, починаючи з другого терміну Леоніда Кучми, швидко перетворювалися у склоки, інтриги, жадібність та неадекватність; спостерігати, як будучи поневоленим жаданням влади, "бронзовіли" Президенти України. Хочу звернути Вашу увагу, що економіка країни, ціни, тарифи, ВВП не визначаються кількістю нових облич, хороших хлопців або свіжих персонажів у системі управління. Це емпірично доведено протягом попередніх 5 років", – заявив він.

Деркач вважає, що новий Президент має унікальний шанс з таким рівнем довіри реалізовувати програми розвитку країни. "Хочу вас запевнити, що всі позитивні і правильні рішення, які Ви будете приймати, виходячи з волі наших виборців, будуть підтримуватися депутатами всіх рівнів", – підсумував він.

Україні важливо почути думку Зеленського з двох ключових питань: тарифи і корупція, - нардеп Деркач 01

Україні важливо почути думку Зеленського з двох ключових питань: тарифи і корупція, - нардеп Деркач 02

Україні важливо почути думку Зеленського з двох ключових питань: тарифи і корупція, - нардеп Деркач 03



Україні важливо почути думку Зеленського з двох ключових питань: тарифи і корупція, - нардеп Деркач 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127094
 
 
 Топ коментарі
 
Новый Президент должен дать ответы на ключевые вопросы - тарифы на энергоносители

А он уже и дал через пол часа после оглашения результатов выборов - Узеленского сказали что "тарифы не зависят от президента"
Источник: https://censor.net.ua/n3127094
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Деркач, запомни:
1) Официальные письма публикуются на государственном языке.
2) Тарифы на электричество, газ, вывоз мусора и удаление канализации после Деркача не входят в компетенцию Президента.
3) Борьбой с коррупцией должен заниматься не сам Президент, а соответствующие органы.
Т.е. по его "компетенции" Деркач- готовый член Зелиной команды, что он и подчёркивает в своей челобитной. Нардеп Деркач звернувся до Зеленського: Україні важливо почути Ваші рішення з двох ключових питань - Цензор.НЕТ 8964
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Он никому ничего не должен. Он никому ничего не обещал.
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Нееет, все рыги в 2019-м голосовали за зе... И партийную сетку на местах свою предоставили... А с ними и остальные украиноненавистники...
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Народный депутат Украины 6-го созыва с ноября 2007 от Партии регионов, № 96 в списке. На время выборов: генеральный директор ГК «Укратомпром», беспартийный.
Народный депутат Украины 7-го созыва с 2012 года (избран по одномандатному избирательному округу № 159), член бюджетного комитета Верховной Рады. Входил во фракцию Партии Регионов, вышел из неё 21 февраля 2014 после победы Евромайдана.
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Якщо феесбешник Деркач разом зі зрадником татком в найближчий час не опиниться за гратами, то вибір нами Зеленського був помилковим. Бо люди його й обирали з надією і заради знищення таких зрадників і ворогів України, як медведчуки і деркачі.
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это стёб...?)))\зачем ты так над нашим Великим ЗЕ...?)\
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Что-то вы путаете! За Зелю голосовали под предвыборные обещания -не трогать русский язык, мир и дружба с россией, окончание войны. Зелины избиратели ждут выполнение обещаний. Клоуну уже напоминают, что пора ему референдумы организовать по движению в ЕС и НАТО.
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Чего? Вы не знали кто избиратель зели на юге, и на востоке??? И почему они голосовали за него???
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Зачем же ругаться на зелиного избирателя?
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Особенно прикольно сейчас спрашивать про Ротердам плюс...который прекратит свое действие с 1 июля...одновременно с заруском рынка электроэнергии...
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Почему у Пороха поддержка на уровне 4%, а у него столько порохоботов в комментариях? С нескольких аккаунтов суки комментарии строчат!
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Вы все равно не сможете этого понять. Есть такой синдром Даннинга-Крюгера "Если человек имеет низкий уровень умственного развития, он принимает неправильные решения и он не может осознать, что принимает неправильные решения в силу своей умственной неразвитости.
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Почему не на украинском языке? Депутат Украины называется.
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Потому что Зеленский может не понять на украинском языке
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отож...
дайте слово...ну хоть словечко...зелебеням Україні важливо почути Ваші рішення з двох ключових питань, - нардеп Деркач звернувся до Зеленського - Цензор.НЕТ 9680
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Наше время рассказывать прошло. Сейчас у вас власть. Сейчас мы будем спрашивать: КАК ТАМ ЗАРПЛАТА В 4000 ДОЛЛАРОВ, СНИЖЕНИЕ ТАРИФОВ И ПОДНЯТИЕ ПЕНСИЙ?
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и одновременное движение в москву, нато, таежный союз и ес. слабо?
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налейте ублюдку, пусть прохмелится
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Опохмел здесь не причем. Зеля обещал своим избирателям все вопросы, поднятые в письме. Теперь пришло время исполнять обещанное.
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Какое "пришло время"? Остолоп, ты не знаешь разве, что новый президент еще не принял присягу?
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Инаугурацию на хлеб не намажешь. Кому нужен этот цирк? Лучше бы тарифы снизили Україні важливо почути думку Зеленського з двох ключових питань, - нардеп Деркач - Цензор.НЕТ 7491
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а точно..!! не намажешь. давай зарплату 4000 гринов
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грин - зеленый, он же бакс, он же капуста, он же доллар, он же $ ))) там не опечатка и не гривны )))
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Андрюша имеет особняки, по несколько тысяч кв/м, ему нужен дешевый газ, который мы будем дотировать из бюджета. предложи, Деркач сын Деркача, что бы таким как ты он шел по цене импорта, и можно тебя поддержать! Роттердам+ вообще не касается потребителей, цена устанавливается государством независимо от Роттердама, Копенгагена или Лиссабона! Деркач владелец нескольких шахт, а тот самый Роттердам+ это индикативная цена добываемого угля, что выбивает фирмы прокладки, и повышает налоговые отчисления в бюджет. вся коррупция в оборонпроме за 5 лет не превысила 25 млн грн неуплаты НДС. странно, что Андрюша, наверное из днепропетровской солидарности, не ставит вопрос о Приватбанке, который за 7 лет вывел в офшоры 180 млрд грн, по курсу 8, и потом как иностранные инвестиции скупил половину предприятий, по факту за народные денежки, кинул лохов.
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Нет матери, что ухаживают за детьми инвалидами получали до Офшоренко 100 долларов, а сейчас меньше - 50, так что не постарели, а вследствии порохоцида демография резко ухудшилась.
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Мля, ты чё, к столбу или к камню прикопаться решил, Деркач? Ты чё в упор не увидел новоизбранного? Не удивительно, шестёрку и в Африке не увидишь.
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А чого це корупціонера і путінського прихвостня Деркача не цікавить відношення Зе до намагань бені коломойші вкрасти Приват?
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Вот это поворот, а в 2014-м он топил за Порошенко, чтобы это значило, есть ли совпадения?
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Очередная гнида что-то требует у президента, тдновремерро затягивая его вступлпние во власть. Комедия...
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свора зебилов отмазывает клована-торчка от его же обещаний, данных им же. шедеврально!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУкраїні важливо почути думку Зеленського з двох ключових питань: тарифи і корупція, - нардеп Деркач
 
 
 
 
 
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