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Все про:ВР (4727) депутат (860)

 "Это дорогого стоит", - нардеп від Радикальної партії Заружко дякує за "цінну пораду" представникові "Опоблоку" Воропаєву, якого називають "юристом Ахметова". ФОТОрепортаж

15 травня депутати обговорювали голосування за дату інавгурації новообраного президента і розглянули низку законопроектів, зокрема про соціальний захист дітей. Крім того, деякі з нардепів роздавали цінні поради.

День роботи парламентарів 15 травня від кореспондента Цензор.НЕТ.

Это дорогого стоит, - нардеп від Радикальної партії Заружко дякує за цінну пораду представникові Опоблоку Воропаєву, якого називають юристом Ахметова 01

Початок роботи ВР

Это дорогого стоит, - нардеп від Радикальної партії Заружко дякує за цінну пораду представникові Опоблоку Воропаєву, якого називають юристом Ахметова 02

Сергій Ківалов серед колег

Это дорогого стоит, - нардеп від Радикальної партії Заружко дякує за цінну пораду представникові Опоблоку Воропаєву, якого називають юристом Ахметова 03

Олександра Кужель та перший віце-спікер Ірина Геращенко

Это дорогого стоит, - нардеп від Радикальної партії Заружко дякує за цінну пораду представникові Опоблоку Воропаєву, якого називають юристом Ахметова 04

Олександра Кужель та Михайло Папієв

Это дорогого стоит, - нардеп від Радикальної партії Заружко дякує за цінну пораду представникові Опоблоку Воропаєву, якого називають юристом Ахметова 05

Сергій Тарута з колегою

Это дорогого стоит, - нардеп від Радикальної партії Заружко дякує за цінну пораду представникові Опоблоку Воропаєву, якого називають юристом Ахметова 06

Ігор Луценко і Борислав Береза

Это дорогого стоит, - нардеп від Радикальної партії Заружко дякує за цінну пораду представникові Опоблоку Воропаєву, якого називають юристом Ахметова 07

Олена Сотник

Это дорогого стоит, - нардеп від Радикальної партії Заружко дякує за цінну пораду представникові Опоблоку Воропаєву, якого називають юристом Ахметова 08

Артур Герасимов

Это дорогого стоит, - нардеп від Радикальної партії Заружко дякує за цінну пораду представникові Опоблоку Воропаєву, якого називають юристом Ахметова 09

Нарада між фракціями "Народного фронту" і "Радикальної партії"


Это дорогого стоит, - нардеп від Радикальної партії Заружко дякує за цінну пораду представникові Опоблоку Воропаєву, якого називають юристом Ахметова 10

Депутатські переговори

Это дорогого стоит, - нардеп від Радикальної партії Заружко дякує за цінну пораду представникові Опоблоку Воропаєву, якого називають юристом Ахметова 11
Это дорогого стоит, - нардеп від Радикальної партії Заружко дякує за цінну пораду представникові Опоблоку Воропаєву, якого називають юристом Ахметова 12

Валерий Писаренко з колегою

Это дорогого стоит, - нардеп від Радикальної партії Заружко дякує за цінну пораду представникові Опоблоку Воропаєву, якого називають юристом Ахметова 13

Сергій Тарута й Оксана Продан 

Это дорогого стоит, - нардеп від Радикальної партії Заружко дякує за цінну пораду представникові Опоблоку Воропаєву, якого називають юристом Ахметова 14

Мустафа Найєм в президії ВР

Это дорогого стоит, - нардеп від Радикальної партії Заружко дякує за цінну пораду представникові Опоблоку Воропаєву, якого називають юристом Ахметова 15

Андрій Тетерук і Юрій Береза

Это дорогого стоит, - нардеп від Радикальної партії Заружко дякує за цінну пораду представникові Опоблоку Воропаєву, якого називають юристом Ахметова 16

Нардепи з РПЛ

Это дорогого стоит, - нардеп від Радикальної партії Заружко дякує за цінну пораду представникові Опоблоку Воропаєву, якого називають юристом Ахметова 17
Это дорогого стоит, - нардеп від Радикальної партії Заружко дякує за цінну пораду представникові Опоблоку Воропаєву, якого називають юристом Ахметова 18

Листування Юрія Воропаєва і Валерії Заружко

Это дорогого стоит, - нардеп від Радикальної партії Заружко дякує за цінну пораду представникові Опоблоку Воропаєву, якого називають юристом Ахметова 19

Яків Безбах

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127091
 
 
 Топ коментарі
 
предатели украинского народа
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Після трьохтижневих канікул дупутани роблять вигляд , що вони при дєлє. Тиняються по залі, обговорюють відпочинок.
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порошенко-свинарчук -это вурдалак упырь патологический врун и идейный вор
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Після трьохтижневих канікул дупутани роблять вигляд , що вони при дєлє. Тиняються по залі, обговорюють відпочинок.
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Що ти заспіваєш через рік про ЗЄлю, якщо він ще буде президентом?
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Это все мелочи,-Порошенко лучший президент из всех !!
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порошенко-свинарчук -это вурдалак упырь патологический врун и идейный вор
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В проміжку між виборами Ради, Кнесет вахтовим методом замінить законодавчу владу, а правопорядок забеспечить, по сумінициву(на пів ставки), «Вараш» (Ваадат рашет хашерутім) в нього входять керівники «Моссад», «Шабак», «АМАН» и генеральный инспектор полиции. Цей комітет координує (практично) усі силові структури Світу. Купуй, Глеб123, (роздобудь) маймурку, повертай личко своє на найближчу синагогу...
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Фу, всі такі негарні й вульгарні, й знову нічого не робили.
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Промедление смерти подобно! А они... Расстрелять конечно-же
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Поспішати треба лише у трьох випадках: пронос, ловля бліх, трахання чужої дружини. А цирк нікуди не втече.
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Вопрос о дате Вопрос о дате инаугурации новоизбранного президента и "ценный совет" Воропаева Заружко, - день работы ВР 15 мая - Цензор.НЕТ 6453 и "ценный совет" Воропаева Заружко

...
fixed
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Головна порада - не зраджувати країну і не дослухатись до медведчука, бо вже пішли нехороші чутки..
забути про всіх олігархів - натяк на Беню.
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Пєсєц...
Коли Порошенко віддав Медведчуку ПОЛОВИНУ дизпалива України - "нехороші чутки" до неї чомусь "не дійшли".
А тут вона зарозпереживалася, як би клавуннаркоман "не дослухався" до Медведчука!
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пєсєц буде коли захочуть здати державу..
хоча ти втік і тобі по барабану..
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Якби я насправді втік, ти називала б мене "діаспорою" і молилася б на мене.
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Так не переживайте ! Вовік получє булаву,і відбере ту половину дизпалива !
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Той, хто дарував медведчукам та іншим ворогам, зараз робить ВСЕ - найперш, заблокувати повноваження, щоб відібрати було або майже неможливо, або вкрай важко. Адже він же не для того дарував ворогам, щоб відібрали.
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Чем быстрее проголосуют за инаугурацию, тем больше шансов у депутатов попасть в вновь избранную ВР, пускай выбирают, большинство из не смогут жить не имея работы.
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Ржу конеш с того что ребята до сих пор переписываются в телеге, зная что журналисты в зале. Необучаемые.
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Ценный совет от Гольдарба, Зеленский приходит с главой КС на любое заседание ВР и приносит присягу на Конституции Украины и фсе, читайте ст.104 Конституции Украины. Сколько можно издеваться над подавляющим большинством проголосовавших за Зеленского?
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распустит вас Зеля однозначно и чем дальше затягиваете инагурацию, тем дальше лететь будете суки Питання про дату інавгурації новообраного президента і "цінна порада" Воропаєва Заружко, - день роботи ВР 15 травня - Цензор.НЕТ 1711
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Тем быстрее я проголосую за блок Порошенко в раде.
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Все вернется,клоун не досидит свою каденцию.
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А що,шабаш тепер не на Лисій горі проходить?
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ЧЕРНАЯ ДЫРА СВИНАРНИКА ПОД КУПОЛОМ
пока Холуятник остается черной дырой в центре Киева, где могут выжить только политические проститутки, откровенные барыги, наркоманы и типы со справками из спецучреждений…
ЧЕРНАЯ ДЫРА
Нет, вы посмотрите на всех этих гнид! Сейчас Тетерук блеет на ICTV. Говорит, все будет хорошо, потому что целых пять лет парламент беспокоился о «все хорошо» для народа. Сейчас, правда, НФ не будет голосовать за 19 число, как того хочет новоизбранный президент и 74% избирателей Украины, но, все равно, все будет хорошо. В тридцатидневный срок с момента объявления, инаугурация состоится, - обещает Тетерук. Странно, что никто из экспертов не отважился задать ему один простой вопрос - а почему в тридцатидневный срок, но позже, а не раньше? Почему под завязку? Неужели именно в этом году память о политических репрессированных загонит БПП и НФ в такую непреодолимую печаль и горе? Напоминаю - во всех тюрьмах Украины томятся политические репрессированные порошенковского режима. В этих же тюрьмах сидит 8 тысяч 200 добровольцев. Многие из них находятся в тюрьмах «серой зоны», где правосудия вообще не существует. Украинцы сидят в российских тюрьмах и колониях строгого режима. Сенцов и Кольченко уже пять лет отбывают срок, украинские моряки, которых Порошенко разменял на неудавшееся военное положение, с ноября прошлого года. Думаете, кто-то из депутатов действительно будет 19 мая о бывших и настоящих репрессированных плакать? Отнюдь! Тетерук трясется, чтобы Зеленский Раду не распустил.
Он так со своей дрожащей челюстью и сказал, что Раду распускать нет никаких юридических оснований. Не надо, не надо, не надо ее распускать, а то будет неразбериха. А мы будем голосовать все законы, которые внесет новоизбранный президент. Как я и писала раньше - пообещайте им, что они останутся еще на полгода и они будут пол целовать впереди и сзади поступи новоизбранного президента.
И, опять же, думаете, они проснулись, озаботились и засовестились? Ничуть. Им эти полгода нужны не для того, что народу дать в руки инструменты контроля за властью. Им это время нужно для того, чтобы довести до логического конца дерибан. Потому, что, если распустят, в спешке придется со схем и потоков спрыгивать, а, как заметил Тетерук, это неразбериха. Уйти холуям хочется запакованными по это самое место. И вторая важная причина - хочется не просто уйти запакованными, а хочется испариться с украденным. Иммунитета ведь уже не будет. Поэтому надо протоптать дорожки или обратно под купол или в зарубежный избирательный округ. Ну, и третье - еще не все хозяевам отработали. Одним словом, забот под завязку, а тут есть угроза, что их выдернут с корнем, как морковку.
С другой стороны, в парламенте ведутся переговоры о создании новой коалиции. Инициатором выступает «Батькивщина». ЮВ решила больше не обижаться на Коломойского за то, что он ее кинул и подумать о будущем. Вот только вопрос - в этом Холуятнике все те же игроки, с кем большинство формировать будут? Неужели с радикалами и БПП? Так, чтобы Бене небольшую ложку дегтя подмешать в его сладкую бочку меда…
Ну, и под конец, есть еще такой формальный отец нации, как Андрей Парубий. Человек без чести, совести и моральных тормозов. Одним словом, патриот из фракции НФ, но человек Порошенко. Если завтра депутаты завалят голосование за все даты, он скажет свое веское слово. Савченко год назад заявила о том, что видела, как Парубий заводил снайперов в отель «Украина». Там еще Пашинский крутился, а Луценко оружие обещал… А в апреле этого года судьи Окружного административного суда Киева подали иск против действующего президента Петра Порошенко, обвинив его во вмешательстве и давлении на правосудие. Так что маховик заскрипел и стронулся с мертвой точки. Сами понимаете, как уйти из-под купола и из АП прямо сейчас, под народный гнев, без иммунитета, но с награбленным. Стремно… Поэтому у Тетерука челюсть трясется.
Именно поэтому, потому что страшно, эти гниды из двух политических проектов, у которых рейтинги на уровне плинтуса, которые не имеют большинства и у которых уже три года как нет коалиции, держат 74% избирателей в подвешенном состоянии, не приводя избранного президента к присяге. Надо изменить законодательство, чтобы дата инаугурации не зависела от воли депутатов. Выборы тогда-то, инаугурация тогда-то. Все. Больше не зависеть от капризов политических шлюх. Во всяком случае до тех пор, пока Холуятник остается черной дырой в центре Киева, где могут выжить только политические проститутки, откровенные барыги, наркоманы и типы со справками из спецучреждений… Такие себе, народные избранники…
Olena Ksantopulos
https://ua24ua.net/chernaya-dira-holuyatnika/

🤗
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Не бережешь ты себя,так за клоуна топить-никаких нервов не хватит.
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Вообще-то Тетерук, может вам неизвестно, в Раду пришел прямо с фронта, где сумел вывести своих людей из окружения. Подчиненные писали, что он смелый и сообразительный командир. Ну а челюсть может и трясется, только не от страха, у всех, прошедших ад 2014-15 годов на фронте нервы, естественно, не в порядке.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Это дорогого стоит", - нардеп від Радикальної партії Заружко дякує за "цінну пораду" представникові "Опоблоку" Воропаєву, якого називають "юристом Ахметова". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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