 "Это дорогого стоит", - нардеп від Радикальної партії Заружко дякує за "цінну пораду" представникові "Опоблоку" Воропаєву, якого називають "юристом Ахметова". ФОТОрепортаж

День роботи парламентарів 15 травня від кореспондента Цензор.НЕТ.
Початок роботи ВР
Сергій Ківалов серед колег
Олександра Кужель та перший віце-спікер Ірина Геращенко
Олександра Кужель та Михайло Папієв
Сергій Тарута з колегою
Ігор Луценко і Борислав Береза
Олена Сотник
Артур Герасимов
Нарада між фракціями "Народного фронту" і "Радикальної партії"
Депутатські переговори
Валерий Писаренко з колегою
Сергій Тарута й Оксана Продан
Мустафа Найєм в президії ВР
Андрій Тетерук і Юрій Береза
Нардепи з РПЛ
Листування Юрія Воропаєва і Валерії Заружко
Яків Безбах
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fixed
забути про всіх олігархів - натяк на Беню.
Коли Порошенко віддав Медведчуку ПОЛОВИНУ дизпалива України - "нехороші чутки" до неї чомусь "не дійшли".
А тут вона зарозпереживалася, як би клавуннаркоман "не дослухався" до Медведчука!
хоча ти втік і тобі по барабану..
🤗
пока Холуятник остается черной дырой в центре Киева, где могут выжить только политические проститутки, откровенные барыги, наркоманы и типы со справками из спецучреждений…
ЧЕРНАЯ ДЫРА
Нет, вы посмотрите на всех этих гнид! Сейчас Тетерук блеет на ICTV. Говорит, все будет хорошо, потому что целых пять лет парламент беспокоился о «все хорошо» для народа. Сейчас, правда, НФ не будет голосовать за 19 число, как того хочет новоизбранный президент и 74% избирателей Украины, но, все равно, все будет хорошо. В тридцатидневный срок с момента объявления, инаугурация состоится, - обещает Тетерук. Странно, что никто из экспертов не отважился задать ему один простой вопрос - а почему в тридцатидневный срок, но позже, а не раньше? Почему под завязку? Неужели именно в этом году память о политических репрессированных загонит БПП и НФ в такую непреодолимую печаль и горе? Напоминаю - во всех тюрьмах Украины томятся политические репрессированные порошенковского режима. В этих же тюрьмах сидит 8 тысяч 200 добровольцев. Многие из них находятся в тюрьмах «серой зоны», где правосудия вообще не существует. Украинцы сидят в российских тюрьмах и колониях строгого режима. Сенцов и Кольченко уже пять лет отбывают срок, украинские моряки, которых Порошенко разменял на неудавшееся военное положение, с ноября прошлого года. Думаете, кто-то из депутатов действительно будет 19 мая о бывших и настоящих репрессированных плакать? Отнюдь! Тетерук трясется, чтобы Зеленский Раду не распустил.
Он так со своей дрожащей челюстью и сказал, что Раду распускать нет никаких юридических оснований. Не надо, не надо, не надо ее распускать, а то будет неразбериха. А мы будем голосовать все законы, которые внесет новоизбранный президент. Как я и писала раньше - пообещайте им, что они останутся еще на полгода и они будут пол целовать впереди и сзади поступи новоизбранного президента.
И, опять же, думаете, они проснулись, озаботились и засовестились? Ничуть. Им эти полгода нужны не для того, что народу дать в руки инструменты контроля за властью. Им это время нужно для того, чтобы довести до логического конца дерибан. Потому, что, если распустят, в спешке придется со схем и потоков спрыгивать, а, как заметил Тетерук, это неразбериха. Уйти холуям хочется запакованными по это самое место. И вторая важная причина - хочется не просто уйти запакованными, а хочется испариться с украденным. Иммунитета ведь уже не будет. Поэтому надо протоптать дорожки или обратно под купол или в зарубежный избирательный округ. Ну, и третье - еще не все хозяевам отработали. Одним словом, забот под завязку, а тут есть угроза, что их выдернут с корнем, как морковку.
С другой стороны, в парламенте ведутся переговоры о создании новой коалиции. Инициатором выступает «Батькивщина». ЮВ решила больше не обижаться на Коломойского за то, что он ее кинул и подумать о будущем. Вот только вопрос - в этом Холуятнике все те же игроки, с кем большинство формировать будут? Неужели с радикалами и БПП? Так, чтобы Бене небольшую ложку дегтя подмешать в его сладкую бочку меда…
Ну, и под конец, есть еще такой формальный отец нации, как Андрей Парубий. Человек без чести, совести и моральных тормозов. Одним словом, патриот из фракции НФ, но человек Порошенко. Если завтра депутаты завалят голосование за все даты, он скажет свое веское слово. Савченко год назад заявила о том, что видела, как Парубий заводил снайперов в отель «Украина». Там еще Пашинский крутился, а Луценко оружие обещал… А в апреле этого года судьи Окружного административного суда Киева подали иск против действующего президента Петра Порошенко, обвинив его во вмешательстве и давлении на правосудие. Так что маховик заскрипел и стронулся с мертвой точки. Сами понимаете, как уйти из-под купола и из АП прямо сейчас, под народный гнев, без иммунитета, но с награбленным. Стремно… Поэтому у Тетерука челюсть трясется.
Именно поэтому, потому что страшно, эти гниды из двух политических проектов, у которых рейтинги на уровне плинтуса, которые не имеют большинства и у которых уже три года как нет коалиции, держат 74% избирателей в подвешенном состоянии, не приводя избранного президента к присяге. Надо изменить законодательство, чтобы дата инаугурации не зависела от воли депутатов. Выборы тогда-то, инаугурация тогда-то. Все. Больше не зависеть от капризов политических шлюх. Во всяком случае до тех пор, пока Холуятник остается черной дырой в центре Киева, где могут выжить только политические проститутки, откровенные барыги, наркоманы и типы со справками из спецучреждений… Такие себе, народные избранники…
Olena Ksantopulos
https://ua24ua.net/chernaya-dira-holuyatnika/
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