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 Політика України, Економіка
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 Україна не використала значні суми фіндопомоги від Євросоюзу, - Мінгареллі (виправлено)

Глава представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявляє, що значні суми допомоги, які були виділені ЄС, не використані Україною.

Про це він сказав на конференції EU: Future Simple or Future Indefinite, організованій Європейською бізнес-асоціацією, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

"ЄС виділяє значні суми Україні на підтримку реформ, однак ці гроші не завжди використовуються як можна краще. Потрібно розуміти той факт, що більша частина цих коштів, які виділяються, взагалі не використовується через цілу низку причин", - сказав він.

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За його словами, основною причиною є відсутність якісної інституційної спроможності, а для прискорення процесу потрібно "давити" на місцеву владу.

"Перш ніж просити додаткових грошей, витратьте спочатку ті, які доступні", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127089
 
 
 Топ коментарі
 
расход этих средств еэс контролирует, украсть там, видимо, не так просто.
а за "просто так" чинушам укроворам работать не пристало.
"не царское это дело"
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Это преступление в наше тяжелое время не использовать уже выделенную помощь. Как так получилось-то? А Пэдря?
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теж подумав , що контролюють , а що не вкрадеш , те Петро Олексійович не освоює .Тож не мвф на відкатах .
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а у Барыги в Панаме не видели сколько добавилось??
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тратить то нечего - всё в офшорах!
Петюня старался как мог.
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Наверна, Камазы уже загружонны а шохфёры
запряжонны...
🤔
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Прежде чем просить дополнительных денег... Источник: https://censor.net.ua/n3127089

Походу даже европейских партнеров достало попрошайничество Украины.
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А при чем тут то кацапы. Или это про кацапов в статье. Ну а то что попрашайничество Украины уже в Европе надоело это факт. Прям так и говорят, сколько можно давать, и главное зачем. Результата нет.
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хто прямо так каже? де можна про це прочитати?
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А причины? Почему не использовали? Украина не использовала 8 млрд евро помощи от Евросоюза, - Мингарелли - Цензор.НЕТ 4258 О причинах ничего конкретно не сказано.
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По его словам, основной причиной является отсутствие качественной институциональной способности, а для ускорения процесса нужно "давить" на местные власти. Источник: https://censor.net.ua/n3127089
Меры бездельничают . Им говорят - берите деньги , стройте , вкладывайте в проекты , а им пох... Это ж надо голову ломать , думать куда их можно использовать ,, а потом ещё и отчитываться за них ,, да ну нафиг . Ещё и распилить нельзя . Лучше сидеть , ничего не делать , так меньше головной боли . Україна не використала 8 млрд євро допомоги від Євросоюзу, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 4650 .
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Не сумели между сабой раздерибанить. Ну не отдавать же их теперь людям, черт возьми!
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как так то? при воре Порошенке и не використали 8 млрд? неправда !
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Так давно говорят зачем брать кредиты и тупо их перечислять в ЗВР, деньги должны работать а не лежать.
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Вся наша власть - это воровство и предательство! С уровнем поддержки на уровне 4% - они нелегитимны априори!
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Мингарелли - как дитё, чесслово( не хочется думать плохо об этом кристально честном рагаццо плохо) . Пусть **** отвлечётся от распилов и откатов с папуасскими вождями на любом континенте, поставит в Киеве и в областях отделения - СО СВОИМ ПЕРСОНАЛОМ и выдаёт связанные длинные дешёвые кредиты малому и среднему производственному и агробизнесу, со сквозным банковским контролем . Чиновники - посредники не нужны. Например - ПВХ пластик производителями пластиковых профилей для ПВХ окон и дверей, винилового сайдинга , ПВХ труб и пр даже сейчас используется сотни тысяч тонн. А в Украине - не производится . Раньше , при ССР времени производился на химзаводе возле Харькова. 20 - 30 млн. $ ( у некоторых виллы дороже под Киевом) можно оживить , или основать заново среднетоннажную полимеризацию .Спрос есть . И такого много - что пользуется спросом, а в Украине не производится и т.п. НО ! нужно уничтожить как класс совково-московское бюрократо наследие - экпертизы, ТУ и разрешения на подключения, согласования, кучи дорогих проверок , сотни дорогих обязательных отчётных изматывающих время силы и деньги - бумажулек и пр. С гирями на шее производственный бизнес не оживёт.
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Мьі последних 30 лет клепали одних бьідло менеджеров без заводов и финансистов без денех, а не спецов и мастеров.
Так что кина не будет, єти упьіри теперь полезли в чинуши ибо больше никому не нужньі и вьідумьівают всякие бумажки и комиссии ниочем.
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Эти манипуляции цифрами ни что иное как натуральное издевательство над Украиной со стороны ЕС... Для сравнения , например, программа помощи Греции (население 10 млн. чел.) составила 70 млрд евро за 7 лет. Сейчас планируется еще 50 млрд...Суммарная помощь Польше за 2014-20 годы составила 86 млрд. евро...И этот европейская **** еще будет здесь надувать щеки и кого-то попрекать. Пора нам трезво взглянуть на наших "глубоко озабоченных друзей".
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А они , что обязаны ? Скажи спасибо за те что дали . А Греция и Польша в Евросоюзе, поэтому и помогают , а Украине где ? В .......... сам выбери вариант.
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Конечно не обязаны... Но в свое время они так же не были "обязаны" ни Польше, ни Венгрии, ни, тем более, полудикой Румынии, но был стратегический интерес выдернуть страны бывшего соцлагеря из под влияния Москвы... Поэтому надо понимать, что когда у ЕС есть свой интерес, то они не жалеют никаких бабок. А когда интереса нет, то получается то, что сейчас есть в Украине. И никакими "курсами на ЕС и НАТО", вписанными в Конституцию, этого не изменить...
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И поэтому эти 8 млрд. надо рассматривать как жалкую подачку, которой ЕС отмахивается от Украины, чтобы мы не сдохли раньше времени и подольше ныли больным мазолем у Путена, отвлекая его от паскудства в самом ЕС.
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Не использовали ,вот и хорошо. Отдать МВФ и погасить часть долга,а то ведь украдут.
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Не сравнивайте х .й с пальцем ! Ни в одной из этих стран не было такого уровня коррупции как в Украине , от президента до сантехника . Это бездонная бочка . И там и в Украине организованы разные институты по борьбе с коррупцией, вот только результат отличается .Почему вы думаете постоянно что вам кто то что то должен ? А может сами должны уже что то делать?
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да не такая уж большая разница в реальности между вашим европейским х...м и украинским пальцем... Иначе Путен не скупал бы целые европейские партии и институции оптом и в розницу. По-вашему Северные потоки, сименсовы турбины это не прямая политическая коррупция и измена ЕС собственным провозглашаемым принципам борьбы с тоталитаризмом? А разве офшор Кипр, через который отмывается львиная доля коррупционных денег в Украине - не член того же Европейского союза?... Так что не надо очередное ля-ля нашего доморощенного комплекса неполноценности, мол в Европе все белые и пушистые, а диким украинцам еще расти и расти...достаточно посмотреть на тех ****** типа Орбана , Сальвини, Земана, которых "просвещенный" европейский електорат выбирает...
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За этими деньгами, пристальное внимание Европы. И поэтому наши "можновладці" не могут их попилить. А пускать их на благое дело, не в их правилах.
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Эти 8 лярдов смешались с другими деньгами в Держбанке и проверить их наличие невозможно. Просто Европа видит что на Рехформы их никто не тратил. Это бабло давно тю-тю! Петя-Ересько-Сеня-Гонтарева-Кононенко-Кабмин и т д. Да им эти 8 лярдов проглотить и не поперхнуться!
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Зачем же такие изощренные пытки нашим чиновникам придумывать?!
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рошенбанда не придумала как их спистить.
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Наглядная иллюстрация пяти лет правления барыги и мародера, если нельзя украсть ничего не делают.
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8 лярдов не истратили на реформы, а разобрали по карманам и направили в офшоры на личные счета!
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Нет,эти деньги не возможно украсть,поэтому они и лежат не тронутые.
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И так во многих городах страны с бюджетом. Сидят "на мешках", а кругом все гниёт.
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Чего он так переживает? Сейчас ЗеКоманда с Беней их быстро освоят...
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деньги слишком плотно пасут, освоить не получается.
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Берет кто то под проэкт деньги и окунается в нашу действительность.Как он потом обьяснит что 40% средств ушло на откаты. Вот и не берут. И инвестиций не предвидится.
Надо Зеле помоч раду вынести тогда и 80млр зайдет.Если не мы то кто.
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Під Зє (тобто - Бєню) Ніхто. Нічого. Не дасть.
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Под Зелю не дадут А дадут под вменяемые законы для бизнес-середовища и вменяемые суды
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ага, дадут . И перечислят прямо в приват. На радость некоторым...
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А почему бы нет, нормальный банк не в стекляные же банки их складывать
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банк отличный, сам пользуюсь. Суть не в этом...
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Зараз поки що нормальний. Після кенгурації побачимо.
Закони як такі - ніщо. Закони приймають та виконують люди. Люди так само роблять реформи. Хтось має гарантувати (відповідати), щодо незмінності політики, стратегії та курсу держави.
Не варто бути настільки наївним.
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Гарантию дает только сила которая порождает страх перед наказанием
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Система сила а не ее главарь. В хорошей системе чурку поставить в кресло а система
все равно рботает. От пети была плохая система но глварь хорош
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...а головне - Пєца отримав у спадок від "легетімного" ну таку зразкову систему! Жодного агента впливу, жодного зрадника, олігархів ну просто чортма - і всюди на середніх ланках ну купа патріотів, а головне - Фахівців з великої "Ф"! І все оте лайно сам наплодив - аби виглядати на їхньому фоні "супергетьманом" )))
Ласкаво просимо в реальний світ - де від осіб-таки дещо залежить.
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Пять лет просидели без толку, всё кобелю под хвост.
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вот интересно выдавая кредиты банки неправильно называют операцию,
нужно называть: БАНКИ ОКАЗЫВАЮТ ПОМОЩЬ.
эту "помощь" нужно потом с процентами возвращать
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Это не совсем помощь, потому, что ее нужно отдавать. Но пусть будет помощь, если это низкие проценты.
Если уж предоставлять Украине помощь, то только в стратегических областях. Это может быть борьба с коррупцией, медицина, обустройство границы с россией и т. д.

Важно, чтобы эту помощь видели простые украинцы, а не только чиновники в кабинетах.
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