 Україна не використала значні суми фіндопомоги від Євросоюзу, - Мінгареллі (виправлено)

Про це він сказав на конференції EU: Future Simple or Future Indefinite, організованій Європейською бізнес-асоціацією, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.
"ЄС виділяє значні суми Україні на підтримку реформ, однак ці гроші не завжди використовуються як можна краще. Потрібно розуміти той факт, що більша частина цих коштів, які виділяються, взагалі не використовується через цілу низку причин", - сказав він.
За його словами, основною причиною є відсутність якісної інституційної спроможності, а для прискорення процесу потрібно "давити" на місцеву владу.
"Перш ніж просити додаткових грошей, витратьте спочатку ті, які доступні", - додав він.
Петюня старался как мог.
запряжонны...
🤔
Походу даже европейских партнеров достало попрошайничество Украины.
Меры бездельничают . Им говорят - берите деньги , стройте , вкладывайте в проекты , а им пох... Это ж надо голову ломать , думать куда их можно использовать ,, а потом ещё и отчитываться за них ,, да ну нафиг . Ещё и распилить нельзя . Лучше сидеть , ничего не делать , так меньше головной боли . .
Так что кина не будет, єти упьіри теперь полезли в чинуши ибо больше никому не нужньі и вьідумьівают всякие бумажки и комиссии ниочем.
Надо Зеле помоч раду вынести тогда и 80млр зайдет.Если не мы то кто.
Закони як такі - ніщо. Закони приймають та виконують люди. Люди так само роблять реформи. Хтось має гарантувати (відповідати), щодо незмінності політики, стратегії та курсу держави.
Не варто бути настільки наївним.
все равно рботает. От пети была плохая система но глварь хорош
Ласкаво просимо в реальний світ - де від осіб-таки дещо залежить.
нужно называть: БАНКИ ОКАЗЫВАЮТ ПОМОЩЬ.
эту "помощь" нужно потом с процентами возвращать
Если уж предоставлять Украине помощь, то только в стратегических областях. Это может быть борьба с коррупцией, медицина, обустройство границы с россией и т. д.
Важно, чтобы эту помощь видели простые украинцы, а не только чиновники в кабинетах.