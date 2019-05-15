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 Політика України
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Все про:інавгурація (83) КС (276)

 Перешкод у приведенні нового президента до присяги не виникне, - заява КСУ

З боку Конституційного суду не виникне жодних перешкод у здійсненні процедури приведення новообраного президента України до присяги.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті інституції, передає Цензор.НЕТ.

"Висловлюючи глибоке занепокоєння щодо поширення інформації про можливий зрив інавгурації президента України і її маніпулятивне використання, судді Конституційного суду України відповідально заявляють, що з боку Конституційного суду України не виникне жодних перешкод у здійсненні процедури приведення новообраного президента України до присяги відповідно до статті 104 Конституції України", - йдеться в публікації.

Читайте також: Підрив авторитету суду і тиск на колег: оприлюднено причини звільнення голови КСУ Шевчука

Нагадаємо, 14 травня судді Конституційного суду проголосували за відсторонення Станіслава Шевчука. Новим главою Конституційного суду було обрано Наталію Шапталу.

Станіслав Шевчук назвав інцидент антиконституційним переворотом і пообіцяв звернутися до правоохоронних органів і суду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127088
 
   
 Топ коментарі
 
а то не олигарх петя втомився генералов раздавать
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у геералов есть любовницы надо и их успеть наградить
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Аллилуйя православные..!!!
Наш хозяин приехал... Препятствий в приведении нового президента к присяге не возникнет, - заявление КСУ - Цензор.НЕТ 5151
Наконец то...

Препятствий в приведении нового президента к присяге не возникнет, - заявление КСУ - Цензор.НЕТ 9195
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а то не олигарх петя втомився генералов раздавать
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у геералов есть любовницы надо и их успеть наградить
 показати весь коментар
 
 
Аллилуйя православные..!!!
Наш хозяин приехал... Препятствий в приведении нового президента к присяге не возникнет, - заявление КСУ - Цензор.НЕТ 5151
Наконец то...

Препятствий в приведении нового президента к присяге не возникнет, - заявление КСУ - Цензор.НЕТ 9195
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поздравляю!/ в весёлом доме ФРГ кричали женщины Ура и в воздух чепчики летели.
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Цікаво, він кажись поїхав з Дніпропетрівська, а повернувся в Дніпро? Чи я помиляюсь?
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133133 - Перешкод у приведенні нового президента до присяги не виникне, - заява КСУ - Цензор.НЕТ 5726

Я конечно великий, но не настолько.....
Кто же знал что умный украинский народ поменяет вора (но государственного деятеля) на полное ничтожество, тупого клоуна......
Были очень достойные кандидаты из тех 39-ти....
Если народ захотел покончить жизнь самоубийством, так кто ему лекарь?...
Во 2-ом туре я за порошенко голосовал что бы избежать позора и разрушение государства и топил за него из за всех сил...., но увы, увы...
П.С.. - ты сам дранный... - не будь быдлом...
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а не ты ли тут внушал 4 года, что порох - вор,
без всякиз на то доказательств ?

не ты ли тупым избирателям ЗЕ вложил в голову враньё, что Роттердам+ - это плохо ?

не ты ли тупым избирателям ЗЕ вложил в голову враньё про Свинарчуков ?

Именно ты. Хлебай теперь.

Вместе со мной.

Вот 26 мая приедет МВФ и так похохочем вместе, что аж до коликов
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133133 - нет блин...

Роттердам+ и воровство на армии это зашибись, так же как и бабло яныка в банке Порошенко, так же как Ахметов , Кернес, Труханов и другие обласканные им сепары....
Это из за Порошенко стал возможен этот реванш.... + ватное население которого до хрена оказалось...
Да, обхохочемся это точно....
Но ни хрена ни кого не жалко будет, кроме памяти тех кто отдал жизнь на фронте и их семей...
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да ладно там из-за Порошенко...!
вот я скажу тебе Кот - это такие же как ты это допустили...!\население...(((\
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Роттердам+ и воровство на армии это зашибись, так же как и бабло яныка в банке Порошенко, так же как Ахметов , Кернес, Труханов и другие обласканные им сепары...

Я могу тебе лично доказать несостоятельность любого из этих звинувачень.

Любого !!!

Но тебе же этого не надо ?

Ты же изначально, без доказательств, веришь в этот бред ?
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дурень что скажешь по этому поводу? виктория стахова эксперт по банковской сфере в команде нового президента о привате.....существует возможность с взаимозачетом национализированных денег экс главы банка и непогашенных кредитов выданных его компаниям по которым коломойский еще может остаться должен банку.... соси .
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А я думаю есть одно препятствие - он истеричный клоун

Жэсть какая - если то что коломойский приехал правда
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"Выражая глубокую озабоченность по распространению информации о возможном срыве инаугурации президента Украины ... Источник: https://censor.net.ua/n3127088

Ну, якщо КС такий =озабочений= ....
А хто говорить про зрив і де ?

Чи ви написи на парканах коментуєте ?
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Усе фігня, усе до сраки,
Оті булави, депутати-скотиняки,
Хрущі, сади, червоні маки,
Оті коти, оті собаки,
Оті зітхання до зорі..."

Іван Франко
"Каменярі"
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Знает бо он то ***** и готовит все это! Чио беспрепятственное...
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эта хрень у нас в законе, Ющь присягал - ещё голоса не посчитали.
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это тебе каца-сми сказали?
такого быть не может, а тем более в законе- потому что инаугурация- это ритуал торжественной церемонии вступления в должность главы государства
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сори- твоя помять тебя подвела Перешкод у приведенні нового президента до присяги не виникне, - заява КСУ - Цензор.НЕТ 7315

28 грудня ЦВК опрацювали 100 % бюлетенів.[33]
У результаті повторного голосування у другому турі виборів Президента України 26 грудня 2004 перемогу отримав Ющенко з результатом 51,99 % голосів. Янукович отримав 44,2 % виборців.[32]

У неділю, 23 січня 2005 року о 12:00 розпочалось урочисте засідання Верховної Ради, на якому склав присягу новообраний Президент УкраїниВіктор Ющенко.
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твой пост чего то удалили. нельзя на ного президента батон крошить. а Ющенко сам приперся в раду схватил букварь и присягу дал, и никого не просил назначать день инаугурации. Перешкод у приведенні нового президента до присяги не виникне, - заява КСУ - Цензор.НЕТ 1786
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"Станислав Шевчук назвал случившееся антиконституционным переворотом и пообещал обратиться в правоохранительные органы и суд". Не понял, куда обратиться? Так его оттуда,типа, и сняли. Абсурд. "Как вор у вора кошелек украл".
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Препятствий в приведении нового президента к присяге не возникнет

...
А якщо під час транспортування до місця інавгурації щось трапиться з роялем?
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- Марк Савелович, имею вас спросить, куда таки так торопится Вольдемар с отой инаугурацией?
- В Ростов, Соломон Исаковч, в Ростов шо таки на том Дону.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПерешкод у приведенні нового президента до присяги не виникне, - заява КСУ
 
 
 
 
 
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