 Перешкод у приведенні нового президента до присяги не виникне, - заява КСУ

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті інституції, передає Цензор.НЕТ.

"Висловлюючи глибоке занепокоєння щодо поширення інформації про можливий зрив інавгурації президента України і її маніпулятивне використання, судді Конституційного суду України відповідально заявляють, що з боку Конституційного суду України не виникне жодних перешкод у здійсненні процедури приведення новообраного президента України до присяги відповідно до статті 104 Конституції України", - йдеться в публікації.

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Нагадаємо, 14 травня судді Конституційного суду проголосували за відсторонення Станіслава Шевчука. Новим главою Конституційного суду було обрано Наталію Шапталу.

Станіслав Шевчук назвав інцидент антиконституційним переворотом і пообіцяв звернутися до правоохоронних органів і суду.