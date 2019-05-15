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 Порошенко застерігає від реваншу олігархічних сил

Петро Порошенко, який залишає пост президента України, розповів про своє президентство у воєнний час і стверджує, що реформи - це його заслуга.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю виданню Politico.

У вівторок Президент України Петро Порошенко звернувся з проханням до свого наступника, коміку і політичного новачка Володимира Зеленського.

"Будь ласка, не дайте Путіну, не дайте олігархам зруйнувати те, що ми зробили за ці п'ять років, досягнуті нами результати і ціну, яку ми заплатили за цю можливість для нашої нації", - сказав Порошенко.

"Тому що це, мабуть, одна з найвищих цін, яку нація заплатила за повернення до сім'ї європейських народів"

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Порошенко відвідав Брюссель для участі в 10-му саміті Східного партнерства - святкуванні десятилітньої роботи ЄС на території колишнього Радянського Союзу. Але це був також прощальний тур для Порошенка, чий шанс на переобрання завершився розгромною поразкою минулого місяця.

Багато новообраних президентів знаходять свою роботу досить важкою, коли їм треба очолювати загалом функціональну, фінансово платоспроможну країну в мирний час. У 2014 році українські виборці обрали Порошенка, щоб він очолив розколоту націю на межі дефолту, втягнену війну з Росією.

В інтерв'ю Порошенко заявив, що пишається досягненнями своєї адміністрації, включаючи імплементацію багатьох важких політичних, економічних, судових і соціальних реформ, які, за його словами, коштували йому громадської підтримки, в тому числі, різке підвищення цін на газ для населення.

"Чи можете ви уявити собі ціну на енергетичну незалежність від Росії? Тому що за 25 років до мого президентства Україна знаходилася на газовому гачку Росії, найбільш корумпованої моделі, що існує в світі. І я сказав у 2015 році: "Стоп, досить".

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"Останнє підвищення ціни відбулося менш ніж за чотири місяці до виборів, а з боку політика це самогубство", - сказав Порошенко. "Жоден політик не може це зробити".

Для українських виборців болючі заходи були лише одним із джерел розчарування Порошенком та його адміністрацією. Він не зупинив війну з Росією, яку колись обіцяв виграти протягом декількох тижнів. Були також твердження, у тому числі, від колишніх прихильників, що він був занадто повільний у боротьбі з корупцією і що він використовував свою владу, щоб розширити і збагатити свої власні бізнес-інтереси, включаючи кондитерську компанію, що зробила його мільярдером.

Порошенко так і не продав свої бізнес-активи, незважаючи на те, що обіцяв це зробити.

Але в той час як громадський гнів був очевидним в результатах виборів минулого місяця - Зеленський виграв з 73 відсотками голосів проти всього лише 24,5 відсотка Порошенка - президент заслужив похвали на Заході за те, що він доклав героїчних зусиль за обставин, які багато хто розглядав як практично неможливі. Незважаючи на анексію Криму та триваючу окупацію Донбасу, Україна сьогодні залишається на орбіті Європи і знаходиться далі від обійм Росії, ніж будь-коли після розпаду Радянського Союзу.

Порошенко був обраний на заміну Віктору Януковичу, який розпочав революцію Майдану у 2013 році, порушивши обіцянку підписати Угоду про політичну асоціацію та Угоду про вільну торгівлю з ЄС. Після того, як він нарешті був повалений протестами, Янукович втік до Росії, де він залишається під захистом Кремля.

Порошенко в інтерв’ю "Politiko" заявив, що коли він заступив на посаду, майже весь Донбас був окупований російськими сепаратистськими силами. Значна частина цієї території була звільнена. А країна, за допомогою Міжнародного валютного фонду та інших глобальних партнерів, була врятована від межі неплатоспроможності.

Це не моя оцінка, це оцінка світових лідерів, провідних фінансових експертів, міжнародних фінансових організацій, глобальних банківських установ", - сказав Порошенко.

"Ми зробили більше реформ за п'ять років мого президентства, ніж за чверть століття до цього"

"Ми проводили реформи у найважливіших сферах України, насамперед відтворюючи державу, - продовжує Порошенко. - Тому що, коли я був обраний президентом, у нас не було армії. Тепер у нас є одна з найбільш ефективних і одна з найкращих армій Європи, яка має унікальний бойовий досвід боротьби з Росією".

Він також стверджує, що посилення підтримки української мови, започаткування енергетичних ініціатив, пенсійна реформа, а також переформатування судової системи за допомогою нових антикорупційних заходів - це його заслуга. І він висловив особливу гордість тим, що допоміг Українській православній церкві здобути незалежність від Московського патріархату, що довгий час її контролював.

Порошенко заявив, що спалах, який призвів до його президентства, прийшовся на саміт Східного партнерства у Вільнюсі в 2013 році, коли Янукович відмовився підписати Угоду про асоціацію з ЄС.

"Мільйони українців вийшли на вулиці, вимагаючи підписання Угоди про асоціацію, - сказав він. - Повірте, вони не вимагали підвищення зарплати або зниження податків, вони просто вимагали права ... на повернення до європейської сім'ї".

Порошенко наполягав, що зробив усе можливе, щоб обмежити вплив олігархів, які вже давно розпоряджалися владою і впливом, щоб збагатитися за рахунок простих українців. Деякі з його критиків вважають це твердження притягнутим за вуха. Їх скептицизм підтримується кампанією Зеленського, що отримала потужну підтримку від Ігоря Коломойського, олігарха, який став ворогом Порошенка після того, як український уряд спробував обмежити його вплив в сфері нафтового та банківського секторів.

Ці кроки, включали в себе націоналізацію "Приватбанку", яким Коломойський володів і який використовувався, за думкою міжнародних спостерігачів, для виведення мільярдів через незаконні транзакції. Коломойський заперечує звинувачення в розкраданні і націоналізацію називає "незаконним захопленням майна без судового наказу або компенсації". Він подав до суду на уряд і виграв перші судові рішення. Коломойський живе в еміграції в Ізраїлі, але, як очікується, повернеться до України після інавгурації Зеленського.

"Я намагався зробити все можливе, щоб відокремити олігарха від впливу на уряд, президента, суспільство і державу, - сказав Порошенко. - Нічого особистого між Порошенком-Коломойським ... Як президент я захищав Україну".

Деякі з близьких радників Порошенка пояснюють його поразку "змовою" великих олігархів, щоб змінити стан речей.

І Порошенко визнав, що обмеження впливу олігархів буде одним з "найбільших викликів" Зеленському.

"Зараз у нас існує велика небезпека реваншу, - сказав Порошенко, - це стає викликом для нового президента. Це як лакмусовий папір. Йому нелегко. Але я дійсно бажаю йому успіху у захисті національних інтересів. Це дуже відповідальна місія, але це і дуже небезпечна спокуса. Йому робити вибір і я сподіваюсь, що вибір буде успішний".

Що стосується Коломойського, Порошенко сказав: "Я не знаю, чи мають наші правоохоронні органи що-небудь проти нього особисто, але його прихід починає бути символом, не хорошим символом для України".

В інтерв'ю Порошенко заявив, що сподівався, що Захід вдарить по Росії ще жорсткішими санкціями, але висловив вдячність за підтримку, яку Україна отримала. І він сказав, що вважає існуючі санкції ефективними.

"По-перше, Путін не може повірити, що Європейський Союз може так довго зберігати єдність і солідарність з Україною, - сказав Порошенко.

"Він не може уявити, що це буде відбуватись протягом п'яти років. І в цій ситуації я хочу подякувати Європейському Союзу, особливо канцлеру Меркель, французьким президентам - Олланду і Макрону. Я хочу подякувати Дональду Туску, який відігравав величезну роль. Я хочу подякувати Жан-Клоду Юнкеру. Я хочу подякувати лідерам Європейського Союзу, які навіть у цій ситуації можуть досягти цих результатів, демонструючи, що цінності Європейського Союзу є набагато важливішими, ніж запропоновані Путіним гроші за скасування санкцій".

"Санкції - це мотивація Путіна сидіти за столом переговорів, - продовжує Порошенко. - Чи були ефективні санкції? Впевнений, що так".

"Росія втратила 150 мільярдів доларів і 10 відсотків ВВП через санкції, а також десять років розвитку в найбільш чутливих секторах російської економіки", - сказав він. "Що є позитивним для Європи? Росія починає витрачати значно менше на військовий комплекс через санкції. І незважаючи на всі суперечки, Європа разом зі Сполученими Штатами, разом з усіма країнами G7, зберігає єдність принаймні в питанні України. Але я хочу більше санкцій. Якщо Росія здійснила акт агресії в нейтральних водах Чорного моря проти наших військових суден, має бути покарання, тому що це акт агресії".

Порошенко заявив, що хотів би, щоб додаткові санкції "стосувалися найбільш чутливих моментів у банківському секторі, найбільш чутливих питань щодо машин подвійного призначення".

Він сказав, що для нього як для президента не було нічого складнішого, ніж телефонувати сім'ям загиблих солдатів. "Повірте, надзвичайно важко подзвонити батькам, жінкам або дітям вбитого українця і сказати їм, що я роблю все можливе, щоб усі ці жертви не були марними, що ми робимо все можливе, щоб врятувати Україну, зберегти єдність України", - сказав він.

Порошенко заявив, що з гордістю залишає посаду, організувавши вибори, які були визнані вільними і чесними, навіть якщо їх результат виявився його розгромною поразкою.

"Це новий стандарт, який вже встановлено, і всім іншим слід дотримуватися цього", - сказав Петро Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127086
 
   
 Топ коментарі
 
ЛООООЛ.
Главный олигарх страны, "на двоих с Ахмет-ханом" расписавших страну, которого никак не могут вытурить подсрачниками с должности, нам продает страшную сказку о "реванше олигархов".
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Шедевр - Шоколадный сам на себе заяву написав!
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Реваншу не буде.. Брехливий олігарх петя йде в небуття після розгрому на виборах, котрий буде занесений в книгу рекордів Гінеса, як найнищівніший розгром діючого глави держави на демократичних виборах..
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цього року так само святкуватимемо ,клічку до дупи, день політично репресованих розповсюджується лише на Володимира Олександровича.
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у депутатів намічається жалобне засідання,
присвячене інавгурації нового Президента Порошенко застерігає від реваншу олігархічних сил - Цензор.НЕТ 4290
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19 мая ещё и деень пионерии .
Прошу не забывать.
Застал ещё эти времена.
В комсомол не приняли - сказали поведение не тоооо.
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Дмитро Суворов
Вчера в 18:55 ·

За інавгурацію Віктора Януковича Рада проголосувала через вісім днів після виборів. На наступний день після оголошення офіційних результатів.
В тому числі - депутат Андрій Парубій. Це зараз він чомусь відчув себе Господом Богом, який може ігнорувати вибір українського народу. А тоді мовчки натиснув кнопку "за". Про московський реванш навіть не перднув.
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Який реванш, - вони своїх позицій ще і не здавали.
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Таки сумел петро объединить Украину. Против себя. Иди уже, и мусор свой в интернете убери.
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Скорее всего никакого реванша олигархов не будет. При Зеленском их вообще не будет. Коломойский уже сделал официальное заявление, что не является олигархом. Будем надеяться, что в ближайшее время остальные последуют его примеру и сделают подобные заявления. Эпоха олигархов уйдёт вместе с Порошенко. Порошенко застерігає від реваншу олігархічних сил - Цензор.НЕТ 7488
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Почему Порошенко отказывается уходить?) ВИДЕО
Человека отправили далеко через дверь. А он упорно ломится в окно... Порошенко, судя по всему, так и не поверил в то, что проиграл...
Так бывает. Человека показательно отправили далеко через дверь. «Иди и думай, почему ты - изгой»). А он упорно ломится в окно... Порошенко, судя по всему, так и не поверил в то, что проиграл. И что ему нужно покинуть царские апартаменты. И что он больше не главный Феодал. И что страна не готова и дальше слушать его пафосные заливы про «потужні реформи»... Петр Алексеевич упорно продолжает играть в незаменимого президента...
У столь явного отказа от реальности есть всего три простых объяснения... Продолжающаяся жизнь в иллюзиях, банальный страх будущей ответственности и чистая прагматика (раздать побольше наград своим и тем самым купить их лояльность)... Поможет ли это господину Порошенко выглядеть достойно? - разбираем в очередном выпуске «Чёрного и белого»)...
https://ua24ua.net/pochemu-poroshenko-otkazivaetsya-uhodit-video/
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что есть в этом тексте главное? может то что -И что ему нужно покинуть царские апартаменты. И что он больше не главный Феодал
но хочется спросить - смена феодала отменяет феодальный строй или многие в своей радости в смене феодала не видит сути.
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феодал Порошенко, в своих мечтах , очевидно логика отсутствует у порохоботов , только попытки придраться к словам которые они не понимают
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боже мой, да ты таки не понел и хренью ответил, слышь, прочти ещё раз и ещё раз.....
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силПокидающий пост президента Украины Петр Порошенко рассказал о своем президентстве в военное время и утверждает, что реформы по обворовыванию и мародерстве страны - это его заслуга.
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хочеш вивести з-під відповідальності ? Не шизофренія , він звичайний злочинець широкого профілю із величезними можливостями.
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олигархи отберут у народного президента рошен и богдан?
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от "криворіжсталь" ніяк не пробачите Тимошенко.А це едине підприємство , яке відкрито заявило , що не потребує вугілля з окупованих територій.Індійці - більші патріоти України , ніж українці.
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Не сейчас. В аккурат ко дню рождения.
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Не вижу причин не считать его олигархом. С Трампом, кстати, та же история.
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именно так, по владению средствам (сми, деньги, влияние на общество (через рабочие места)... ) 100% соответствует, но вопрос, использует ли власть для достижение себе (а не обществу, хотя иногда совпадает) выгоды, влияет ли для этого на других политиков?!
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петины заповеди
напоминают разглагольствования проститутки о обязательном соблюдения целомудрия для монашек.
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Коли ж цю шоколадну свинюку вже виженуть ?
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Это смешно, ему пора в квартале выступать.
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Не ври, антисемитский нацик. Про четыре раза не явки уже объяснений, что это все фейки, было четыре тысячи раз.
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Порошенко застерігає від реваншу олігархічних сил - Цензор.НЕТ 9788 Рускій нацюк, які пояснення? Що "всі знали", що він живе у Києві??
Так як у тебе жовта справка дурдому і ти ніяким боком до армії, то пояснюю йолопу: кожний військовозобовязаний при зміні місця проживання має знятися з обліку і стати на облік по новому місцю проживання.
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Не ври порохоботовский антисемитский нацик. Нечего трындеть, что только у тебя самые зоркие уши и самая честная порохоботовская информация.
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Не зрозуміло чого він вчепився за 19 травня. Йому чітко пояснили, що це День пам'яті жертв політичних репресій, на держустановах приспущені прапори з чорними стрічками, на екранах телевізорів свічка пам'яті і на такому фоні проводити церемонію інавгурації президента просто недоречно. Будь яка людина, яка не втратила здоровий глузд сама відмовилась би від цієї дати, а цей вчепився за 19 мертвою хваткою. Дивно.
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"цензор"! это уже моветон публиковать очередной 583957-ой высер этого знатного "борца" с коррупцией и олигархами! надоел балабол хуже пареной редьки!!
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Олігархат який був створений Кучмою вже понад двадцять років править і грабує Україну ,що Петя ,що Беня "два сапога пара" країна не розвиваєтся і все далі скочуєтся до найкорумпованіших бідних країн .
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чия б корова мичала -а твоя ******* краще помовчала б,,,
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Грабувало українців разом із ахметовим, фірташем, медведчуком та інш, в країні лютує олігархічний феодалізм, народ в злиднях, мільйонами втікає від його геноцидних реформ і виявляється то все не можна чіпати бо то є неабияке досягнення і благо для українців ! Невдячні гої ! 5 років як міг вас гнобив, грабував, знищував у котлах на пару з ******, а ви не помічаєте оцих реформ, не розумієте яке ви зараз втрачаєте щастя давши копняка Мародеру!
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Энциклопедия: Олигарх - крупный бизнесмен, имеющий огромное состояние и оказывающий с помощью своих капиталов влияние на власть в стране. Исходя из того, что провести реформы заставляли представители ЕС и МВФ, уходящий президент просит защитить страну от него самого?
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Розмовляв сьогодні з людьми,що "об'їдки від путінських збирають",але ж вони у темі (мої знайомі).
Кажуть,що той Бєня не має до цього зовсім нічого,від слова-зовсім.
Усю тему тягне путінський олігарх (ім'я дійсно не сказали).
Сказали що річ іде за дійсно великі гроші і Зеленський у темі.
Ніяких пруфів чи щє щось такого,дати звісно не можу.
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Не дайте ***** поломать то что мы зделали с кумом *****: - пеця
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Как Вы уже достали, любимый гарант. Идите уже подобру-поздорову.
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заметили, его никто не хвалит, только он сам о себе, как дурак распинается....
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Петя живет в какой то параллельной реальности.То ли народ таким быдлом считает,то ли действительно крыша поехала от писяния в баночки,песен под гармошку и послевыборного отчаяния.Не может прям над угомониться на прощанье. То свинокоманде своей шуб надарил с царского плеча в виде званий. Теперь вот в борьбу с олигархатом ворвался. Шо вы курите,товарищ Петя? Даже порохоботы бледнеют на Цензоре,как его отжиги комментировать, смотрю , прям необычно бледно вякают под этой статьей,не живенько.
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А такі новини тут не в моді ? Узеленського ж ?
Порошенко застерігає від реваншу олігархічних сил - Цензор.НЕТ 8530
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+++++++Супер !!! Пять лет свиноцинизма - все , на что сподобилось это моральное убожество .
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Врет с утра и до вечера , не переставая, а потом ещё и удивляется, что ему никто уже не верит.
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Самый выгодный кандидат для Ахметова - это Порошенко. «Роттердам+», «Киевэнерго», покупка облэнерго etc - именно благодаря нынешнему президенту Ахметов приумножил свои капиталы и закрепил статус богатейшего украинского предпринимателя», - утверждает блогер.Сделав ставку на Порошенко, Ахметов проиграл Медведчуку борьбу за Юго-Восток, - блогерПорошенко застерігає від реваншу олігархічних сил - Цензор.НЕТ 6608
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коли треба, петя прикидається дебілом..

начебто не чув, що сам є першим олігархом
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Да, не пропустить олигарха-мародера в ВР наша задача.
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Порошенко против олигархических сил - это типа как пчёлы против мёда ?
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А куда вся шобла порохнявая подевалась? Новые методички еще не подвезли))
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Не брызгайте слюной,держите себя в клешах,этож для золотой 25% элиты,это же надо такое наморозить элита,а остальные люди кто? ни кто.Не продукция никакая соя наверно лучше,кокон не подходит,дерижёр 100%.
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ржунимагу судя по фотке ***** уже чин сее присудил - маршальский наверное Порошенко застерігає від реваншу олігархічних сил - Цензор.НЕТ 9079
ещё от своего реванша предостерег Порошенко застерігає від реваншу олігархічних сил - Цензор.НЕТ 4747
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Пожалуйста, не дайте разрушить схему "Роттердам+" !!!!! И другие схемы барыги...
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Пожалуйста, не дайте разрушить схему "Роттердам+" !!!!! И другие схемы барыги...
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Шоколадный бизнесмен-президент еще думает что ему кто-то верит. Кум луценко 2 часа просил у Зеленского оставить его прокурором. Главное что бы Зеленский все это не схавал, а выплюнул.
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План коломойського по Донбасу «надо просто провести выборы».
процесс урегулирования «конфликта на Донбассе» должен начаться с того, что новоизбранный президент выполнит минские договоренности. Речь идет о проведении выборов. Даже несмотря на то, что страна-агрессор и не думает выводить из оккупированной территории свои войска. «Чего мы боимся этих выборов так? Опять же, можно было и по линии Медведчука, о том, что Захарченко, Гиви, Моторолу и других, которые себя запятнали, уберите, пожалуйста, к себе, они не имеют права проводить выборы. Так кто не выполняет? На пустом городе застряли. Выборы? Сделайте выборы», , - заявил он. Эти миротворческие инициативы не останавливает даже тот факт, что ни Гиви, ни Моторолы, ни Захарченко - который держался дольше всех - более нет в живых. Чем сегодняшние или завтрашние марионетки Кремля отличаются от уже утилизированных? Рецепт мирного урегулирования от Коломойского «надо просто провести выборы» - это новая трансформация нетленного тезиса «надо просто прекратить стрелять».
А обстрелы, русские паспорта и отсутствие понимания, кто вообще будет голосовать в зоне, в которую не могут попасть даже международные наблюдатели - все это нужно «вынести за скобки».
Бинго! Представьте, как от таких планов икнулось Путину. Он то думал, что в Украине сплошные кровожадные бандеровцы. А оказалось, что здесь - патентованные самоубийцы и миро-оптимисты. Разделяет ли его видение сам Зеленский - неизвестно. Новоизбранный президент сконцентрирован на травле парламента. Итак, заявления Коломойского, уже традиционно, остаются без Зе-комментариев. Предложения Коломойского опасны. Но гораздо более угрожающим является молчание по этому поводу Зеленского. Мы до сих пор не увидели его людей, которые будут заниматься внешней политикой. До сих пор не слышно ни одного видеообращение к Коломойскому с приказом «закрыть рот» и не выдавать свой бред за будущую позицию государства. Более того! Зацикленность на немедленном роспуске Рады - единственного органа власти, имеющего право запускать процесс выборов на оккупированных территориях, и того состава Рады, который никогда не проголосует за Медведчуковско-Путинский сценарий - это повод задуматься. А кого же на самом деле выбрали украинцы.
Человека Коломойского? Человека Путина? Или человека, который не понимает, что его молчание уже используется для продвижения политики оккупанта на территории Украины.
https://censoru.net/35606-kolomojskij-prodvigaet-opasnyj-plan.html
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Олигархи - члены олигархии,
могут либо сами быть членами правительства, либо оказывать решающее
влияние на его формирование и принятие решений в своих личных и
групповых интересах.

А шооо не тааак? Вот Беня не олигарх ни разу
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Ха, ха ха.... Самый могущественный олигарх Украины предупреждает о "реванш олигархических сил"... совсем крыша поехала у пеци..
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"Последнее повышение цены произошло менее чем за четыре месяца до выборов, а со стороны политика это самоубийство", - сказал Порошенко. "Ни один политик не может это сделать". За четыре месяца до выборов он понял, что всё равно писец, но цену поднял, чтобы на финише ещё заработать. Из лживого рта бывшего это звучит крайне цинично. Может он не такой дурак? Может его "ротом" пользуются другие?
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Предостерегает от самого себя, он не совсем здоровый
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Мафиозный олигархат правит страной уже 27 лет, это прежде всего, тотальный контроль за всем и вся с целью личного обогащения, что и демонстрирует барыга Порошенко со своей кликой и своим режимом., расставляя своих людей на все возможные места. Это если очень коротко, разумеется.

Для начала нужно очистить страну от кремлевский консерв и мафии Порошенко, Ахметова, фирташ, медведчука, новинского.
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вот уж кто бы мычал, но только не диабетик парашенко... он настолько беспринципен и противен, что хочется бросить клич на всю Украину - давайте соберемся и вместе плюнем парашенке прямо в морду его неприятного лица...
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На конкурсе брехунов Петя будет вне конкуренции.
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Петушенко....если тебя три четверти населения послали в длительное эротическое путешествие,это не секстур в Тайланд,это значит пошёл на х@й,думаю не заблудишься.
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забавно. предводитель шайки олигархов предостерегает от реванша олигархов. получается предостерегает от себя и от своей шайки.
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Самых "честных" правил олигарх Порошенко предостерегает.
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"Пожалуйста, не дайте Путину, не дайте олигархам разрушить то, что мы сделали за эти пять лет,

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У него совесть есть Порошенко застерігає від реваншу олігархічних сил - Цензор.НЕТ 5264
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Противно слыша про олигархов от самого главного олигарха Украины.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПорошенко застерігає від реваншу олігархічних сил
 
 
 
 
 
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