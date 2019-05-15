 Від початку доби ворог 14 разів порушив режим припинення вогню, втрат немає, - прес-центр ООС

"Від початку доби ворог 14 разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів із мінометів калібрів 120 і 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення прес-служби ООС.

Уточнюється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" позиції ОС обстрілювали двічі з мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів різних систем і крупнокаліберних кулеметів (поблизу Павлополя), з мінометів калібру 120 мм (біля Мар'їнки), тричі з мінометів калібру 82 мм, протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів (в районі Миколаївки), двічі з гранатометів різних систем і крупнокаліберних кулеметів (поблизу Авдіївки), з автоматичних станкових гранатометів (в районі Єськів), з крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї (біля Гнутового).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог двічі застосовував міномети калібру 82 мм (поблизу Золоте-4), з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї (поблизу Південного), з мінометів калібру 82 мм (в районі Новгородського).

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"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 травня зафіксовано 11 ворожих обстрілів на Донбасі. Один український воїн загинув, ще двоє дістали поранення.