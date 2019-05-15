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 Від початку доби ворог 14 разів порушив режим припинення вогню, втрат немає, - прес-центр ООС

Ситуація в районі проведення Операції Об'єднаних сил (ООС) залишається контрольованою.

"Від початку доби ворог 14 разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів із мінометів калібрів 120 і 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення прес-служби ООС.

Уточнюється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" позиції ОС обстрілювали двічі з мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів різних систем і крупнокаліберних кулеметів (поблизу Павлополя), з мінометів калібру 120 мм (біля Мар'їнки), тричі з мінометів калібру 82 мм, протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів (в районі Миколаївки), двічі з гранатометів різних систем і крупнокаліберних кулеметів (поблизу Авдіївки), з автоматичних станкових гранатометів (в районі Єськів), з крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї (біля Гнутового).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог двічі застосовував міномети калібру 82 мм (поблизу Золоте-4), з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї (поблизу Південного), з мінометів калібру 82 мм (в районі Новгородського).

Читайте також: Один український воїн загинув, ще двох поранено на Донбасі. За добу - 11 ворожих обстрілів, - штаб ОС

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Від початку доби ворог 14 разів порушив режим припинення вогню, втрат немає, - прес-центр ООС 01

Нагадаємо, 14 травня зафіксовано 11 ворожих обстрілів на Донбасі. Один український воїн загинув, ще двоє дістали поранення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127082
 
 
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Війна продовжується..
І втрати неминучі..
Нехай одужують поранені.
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Тут такая специфическая война идет что общие человеческие жертвы ее официально за целых 5 лет 13 тысяч погибших, в ДТП больше погибает, для сравнения официальные демографические потери Украины только за один прошлый год более 200 тысяч человек, смертность превышает рождаемость почти вдвое.
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Нищить вохни України расіянських окупантів!!! Нічого рогатим дихати Українським повітрям!!! а краще їх розпиляйте на вдобрива!!))
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С начала суток потерпевшая 14 раз лишилась девственности... Кто написал заголовок? Ты слабоумный?!
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Пошматував би на лабзу виродків і брехунів з так званого "прес-центру ООС". П'ятеро важкопоранених за добу, які, скоріше за все, вже ніколи не повернуться у стрій, це, що, не втрати...?! По усіх армійських канонах це невідновлювальні втрати!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВід початку доби ворог 14 разів порушив режим припинення вогню, втрат немає, - прес-центр ООС
 
 
 
 
 
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