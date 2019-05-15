 Офіцера-прикордонника затримали під час спроби купити у колег інформацію про розміщення нарядів на кордоні, - військова прокуратура. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу військової прокуратури Західного регіону.
Хабар у розмірі 10 тис. грн призначався для військовослужбовців Мукачівського прикордонного загону за надання службової інформації про розміщення прикордонних нарядів на державному кордоні для переміщення контрабандних тютюнових виробів поза пунктом пропуску.
В даний час тривають обшуки за місцем проживання, реєстрації і проходження служби хабародавця. Капітана затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Вирішуються питання повідомлення правопорушникові підозри у вчиненні злочину і звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу.
В России получил бы 15 лет.
У нас добрый суд отпустит под "условно".