 Офіцера-прикордонника затримали під час спроби купити у колег інформацію про розміщення нарядів на кордоні, - військова прокуратура. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу військової прокуратури Західного регіону.

Хабар у розмірі 10 тис. грн призначався для військовослужбовців Мукачівського прикордонного загону за надання службової інформації про розміщення прикордонних нарядів на державному кордоні для переміщення контрабандних тютюнових виробів поза пунктом пропуску.

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В даний час тривають обшуки за місцем проживання, реєстрації і проходження служби хабародавця. Капітана затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Вирішуються питання повідомлення правопорушникові підозри у вчиненні злочину і звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу.