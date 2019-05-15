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Все про:хабар (2596) Закарпаття (740) прикордонники (664) Військова прокуратура (532)

 Офіцера-прикордонника затримали під час спроби купити у колег інформацію про розміщення нарядів на кордоні, - військова прокуратура. ФОТО

15 травня правоохоронці задокументували факт дачі хабара старшим офіцером одного з відділів оперативно - розшукового управління Західного регіонального управління Державної прикордонної служби.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу військової прокуратури Західного регіону.

Офіцера-прикордонника затримали під час спроби купити у колег інформацію про розміщення нарядів на кордоні, - військова прокуратура 01

Хабар у розмірі 10 тис. грн призначався для військовослужбовців Мукачівського прикордонного загону за надання службової інформації про розміщення прикордонних нарядів на державному кордоні для переміщення контрабандних тютюнових виробів поза пунктом пропуску.

Офіцера-прикордонника затримали під час спроби купити у колег інформацію про розміщення нарядів на кордоні, - військова прокуратура 02

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В даний час тривають обшуки за місцем проживання, реєстрації і проходження служби хабародавця. Капітана затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Вирішуються питання повідомлення правопорушникові підозри у вчиненні злочину і звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127079
 
   
 Топ коментарі
 
Человек просто не поверил в то что скоро через неделю-другую закончится эпоха бедности и он будет получать больше 4 000 долларов в месяц . Нехорошо
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......эта жадоба к деньгам на генетическом уровне побеждает природный инстинкт самосохранения......
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......эта жадоба к деньгам на генетическом уровне побеждает природный инстинкт самосохранения......
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Человек просто не поверил в то что скоро через неделю-другую закончится эпоха бедности и он будет получать больше 4 000 долларов в месяц . Нехорошо
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Он собирал деньги, чтобы пойти учиться в педагогический университет... Офицер-пограничник задержан при попытке купить у коллег информацию о размещении нарядов на границе, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 924
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Эээээ, спокойно! 4к баксов - то учителям!!!
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а это на минуточку больше чем получают в Австрии,Германии,Нидерландах или Швеции !!! Вот это прорыв !!! Слава великому Зе !!!
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Нет просто Офшоренко обещал добавить 30 процентов к зарплате, но обманул.
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Тарифы населению эти мерзавцы поднимают на раз.А вот цены на сигареты, чтобы выравнить цены с Европой,нихера вам,откаты слишком жирные
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если цены как в Европе, тут и средней зарплаты на них не хватит.
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не все оказывается в наше время продается ? .или мало дал ?
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Нет просто мутил вне системы, это ведь не начальник и не генерал задержан, а также не участники схем из СБУ или военной прокуратуры.
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Измена Родине.
В России получил бы 15 лет.
У нас добрый суд отпустит под "условно".
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У нас его наказывают не за измену или коррупцию, а за то что сам захотел заработать вне системы, Порошенко никому не запрещает коррупционерничать, но в системе и процент на верх.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїОфіцера-прикордонника затримали під час спроби купити у колег інформацію про розміщення нарядів на кордоні, - військова прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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