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Все про:НАБУ (1966) корупція (2314) Антикорупційна прокуратура (891) Аллеров (51)

 Оприлюднено текст підозри Аллерову: Обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном. ДОКУМЕНТ

Екс-командувача Національної гвардії Юрія Аллерова підозрюють в махінаціях із житлом для військовослужбовців НГУ.

Текст підозри є в розпорядженні Цензор.НЕТ.

Як наголошується в документі, підписаному детективом НАБУ, який узгоджений прокурором САП, Аллеров "обгрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, скоєне в особливо великих розмірах групою осіб за попередньою змовою".

Слідство встановило, що в 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (далі реорганізовано в ГУ Нацгвардії України) і компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс із вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати в житловому комплексі 50 квартир і 30 паркомісць.

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Однак згодом, у 2016-2017 рр., сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від цих квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, які та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Червоний хутір").

Вартість цих квартир, як встановила проведена в рамках досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менше оцінки квартир, які мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей.

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Оприлюднено текст підозри Аллерову: Обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном 23
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Оприлюднено текст підозри Аллерову: Обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном 25

Оприлюднено текст підозри Аллерову: Обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном 26


Оприлюднено текст підозри Аллерову: Обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном 27

Оприлюднено текст підозри Аллерову: Обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном 28
Оприлюднено текст підозри Аллерову: Обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном 29
Оприлюднено текст підозри Аллерову: Обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном 30
Оприлюднено текст підозри Аллерову: Обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном 31
Оприлюднено текст підозри Аллерову: Обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном 32

Оприлюднено текст підозри Аллерову: Обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном 33

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, співробітники НАБУ затримали колишнього командувача Національної гвардії Юрія Аллерова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127074
 
 
 Топ коментарі
 
Алерова назначал лично порох. Учите матчасть.
Обнародован текст подозрения Аллерову: Обосновано подозревается в завладении чужим имуществом - Цензор.НЕТ 2737
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А что там с Проданом ,Насировым,Розенблатом ,Дейдеем ,Мосийчуком ????????
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Новым командующим Нацгвардии Украины стал генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Юрий Аллеров. На эту должность его назначил президент Петр Порошенко.
Новоназначенного командующего Нацгвардии Порошенко представил сегодня в Харькове, в Национальной академии Национальной гвардии Украины.
Аллеров был одним из тех, кто работал над созданием Нацгвардии. Порошенко подчеркнул, что знает нового руководителя гвардейцев как настоящего воина, который достойно проявил себя в самые тяжелые периоды проведения АТО, передает пресс-служба главы государства.
"Последний раз у нас происходили непростые разговоры и на Сармате, и в Артемовске после выхода из Дебальцево. Я видел упрямство и патриотизм этого генерала, который стоит горой за своих солдат, но вместе с тем сделает все, чтобы выполнить приказ командующего и защитить Украину. Я горжусь такими генералами как Юрий Аллеров и уверен, что этот выбор будет поддержан всеми нацгвардейцами", - сказал президент, подписывая указ о назначении.
"Постараюсь сделать все возможное, чтобы Национальная гвардия не подвела вас, свой народ", - сказал Аллеров.
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Ну отожмут у упыря денег. Много денег. И всё
Не верю импотентам
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Скорее оперативно "суд не увидит складу злочину" и дело закроют, чтоб после инаугурации у нового прокурора вопросов по єтому делу не возникало-уже есть решение суда.
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Вы для кого столько текста выложили ?

Тут лозунги канают !!!
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я в свои 22 года прочитал всего Ницше.

Это после Канта, Гегеля, Кафки, Сен Симона, Рабле и старика Шопенгауэра.

Шпенглера чуть позже - в 25

Фауста в школе учили, когда ты за гаражами махорку из бычков в самокрутках курил
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Может и читал, только очень сомневаюсь, что ты хоть что-нибудь понял из якобы прочитанного. Оприлюднено текст підозри Аллерову: Обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном - Цензор.НЕТ 5894
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Если честно, всё, кроме Ницше, читается и понимается элементарно,

а вот дедушку Фридриха приходилось сначала по три раза каждую страницу перечитывать.

Где-то до 50-й страницы.

Потом пошло без перечитки.

А ты "Волю к власти" когда прочитал и понял в свои годы ?
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Мне читать было некогда, я же за гаражами махорку из бычков в самокрутках курил )
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тоиздь ты, пока другие бессмысленно читали книжки, получил за гаражами достаточно знаний, чтобы знать, как управлять страной ?

Похвально.

Предложения есть по усовершенствованию ?
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Почему ты решило, что я собираюсь управлять страной?
Как говорили у нас за гаражами - не строй из себя Спинозу, будь попроще и к тебе потянутся люди... Оприлюднено текст підозри Аллерову: Обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном - Цензор.НЕТ 7870
Бувай, 322-223-322, не маю часу на пусту маячню.
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...потому что дедушка Фридрих - шизофренк. А с 50-й страницы видимо и тебя заразил Оприлюднено текст підозри Аллерову: Обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном - Цензор.НЕТ 9228
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Сверстники не пускали в песочник и били что такое тоскливое детство провел?
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а ты, судя по всему, до 25 лет детства в песочнице играл
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Респект 133133 за адский труд по прочтению Канта, Гегеля, Кафки, Сен Симона, Рабле и старика Шопенгауэра.

Небезопасное чтение:

Лично знал двух человек(один с факультета философии БГУ, Минск, другой с факультета психологии СпбГУ) которые сошли с ума в медицинском клиническом смысле после интенсивного углублённого прочтения работ Гегеля "Логика" и "Феноменология духа"...
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А что там с Проданом ,Насировым,Розенблатом ,Дейдеем ,Мосийчуком ????????
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Клуб оправданных преступников, ждет очередного оборотня в погонах.
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ОбосноваННо. Скільки я можу вчити вас нарєчію?
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Несгибаемый патриот и боевой генерал! Обнародован текст подозрения Аллерову: Обосновано подозревается в завладении чужим имуществом - Цензор.НЕТ 2008
В общем, очередной незаменимый профессионал на своем месте.
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справжній бойовий. на відміну від гідранта Зе не ховався , і брав активну участь в боях на сході
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Конечно.
Кто же спорит.
А кроме всего прочего этот боевой офицер и патриот своей страны, решил поправить свое материальное положение, за счет своих солдат (настоящий офицер!) на 80 000 000 грн.
Но это ведь такая мелочь...
Не о чем говорить, главное о Зеленском вспомнить.
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80лямів та сам собі? ви вірите в те шо командувач нгу(як частини мвс) міг то провернути без згоди вишестоящего начальства у мвс??? і доречі він поки в статусі підозрюваного
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Алерова назначал лично порох. Учите матчасть.
Обнародован текст подозрения Аллерову: Обосновано подозревается в завладении чужим имуществом - Цензор.НЕТ 2737
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Новым командующим Нацгвардии Украины стал генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Юрий Аллеров. На эту должность его назначил президент Петр Порошенко.
Новоназначенного командующего Нацгвардии Порошенко представил сегодня в Харькове, в Национальной академии Национальной гвардии Украины.
Аллеров был одним из тех, кто работал над созданием Нацгвардии. Порошенко подчеркнул, что знает нового руководителя гвардейцев как настоящего воина, который достойно проявил себя в самые тяжелые периоды проведения АТО, передает пресс-служба главы государства.
"Последний раз у нас происходили непростые разговоры и на Сармате, и в Артемовске после выхода из Дебальцево. Я видел упрямство и патриотизм этого генерала, который стоит горой за своих солдат, но вместе с тем сделает все, чтобы выполнить приказ командующего и защитить Украину. Я горжусь такими генералами как Юрий Аллеров и уверен, что этот выбор будет поддержан всеми нацгвардейцами", - сказал президент, подписывая указ о назначении.
"Постараюсь сделать все возможное, чтобы Национальная гвардия не подвела вас, свой народ", - сказал Аллеров.
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саме так. командувача нгу призначає і звільняє президент(як головнокомандувач) за поданням міністра мвс!!!! безпосереднім шефом аллєрова був аваков,саме його накази він виконує в першу чергу,так як нгу частина системи мвс! саме на нгу покладені як війські фкункції(участь в оос,антитерор) так і чисто поліцейські(охорона правпорядку,охорона адмінбудівель,конвоювання зеків і тд.).тож не міг аллєров сам втихенько віддати елітну землю на печерську без відома начальства з мвс Оприлюднено текст підозри Аллерову: Обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном - Цензор.НЕТ 9554
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Еще раз.
Порошенко подчеркнул, что знает нового руководителя гвардейцев как настоящего воина, который достойно проявил себя в самые тяжелые периоды проведения АТО, передает пресс-служба главы государства.
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ще раз до вас. маю майданівських побратимів,бійців нгу. вони теж найкращої думки щодо аллєрова як командуючого та воїна, так як були під його командування в зоні ато
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Статус обвиняемого, можно получить только в конце расследования.
Ну, или если полиция словит преступника в момент совершения им преступления.
А то, что до вышестоящего руководства, следователи еще не добрались, никак не оправдывает участие в афере нижестоящего.
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та шось сумніваюсь. тай цікава афера- ен лямів пройшло. а живе в службовому житлі з сім*єю. тож далі буде цікаво
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А ведь текст - это фактически описание Образа Жизни всей властной верхушки-Группы лиц:

" Завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах группой лиц по предварительному сговору.".Источник: https://censor.net.ua/n3127074
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где нацжены у дома авакова с криками "Почему аллеровчуки не сидят?", "В отставку авакова!" ?
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старая но активно используемая схема уводе земель обкатали в МО при Министре Гриценко..до сих пор суды не могут ни хрена ....вернуть государству.... ни денег.... ни земли.... ни квартир..... ни посадить за решетку....
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шоб аллєров, та без криші у мвс зміг таке протягнути??? та шось не віриться Обнародован текст подозрения Аллерову: Обосновано подозревается в завладении чужим имуществом - Цензор.НЕТ 8664 але ж аваков то бенефеціарій перемоги Зе
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Старая и гнусная беда из далёкой совдепии осталась---называется жильё для военных, офицеров особенно. Там виновных много. Может Аллеров потянет сам на себя всё? Там условно 5 лет с отсрочкой допустим. Если были награды за АТО. Правды не узнаем. Но схема древняя и беда тоже.
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щодо правди- то таки да не взнаємо. але без криші у мвс пропихнути цю схему у нгу ніяк
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петерасты, хватит свою тупость доказывать! Аваков хрен знает когда подавал на его увольнение, но петя держал алерова до последнего
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там пецю з усією кодлою треба судити і садити а воно тільки на нєугодних ділюгу шь'є...
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А от свечек а начале троещины надгвардия уже окончательно отказалась?
Лет 10 уже пальцем о палец никто не ударит.
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Обиделись Хенералы.
Они уже раскатали между собой 50 квартир с 30-ю паркоместами между собой. И тут такой обломс, какой то Аллеров отправляет их на Красный Хутор, где за хатынку и половины не получишь.
Киданул он Хенералов конкретно. Не хорошо, не по людски поступил.
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как это показательно. шыкаладная шестерка воровала у шыкаладной мусорвы. Соевых крыс исправит только виселица.
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Застройщик Мыкитась +Левочкин крыша. Это Шоколадное ОПГ
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А кто же так нещадно рвал жопу на немецкий знак за назначение этого вояки и еще многих, кого пришлось срочно спасать на других, менее заметных должностях?
Кто этот доброхот и когда ждать его хотя бы политической ответственности в виде признания - да, я дурак!
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Нацгвардия это те что под радой всегда стоят? Теперь стоять не будут.Не мог он один провернуть это дельце не поделившись слишком много подписей нужно. От теперь они все на крючке и без автаретета.
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Это геноцид. За 5 лет в Украине уничтожено 2,7 млн. пенсионеров. Шокирующие цифры 5-летки Порошенко
Под жесточайшим соком пропаганды о реформах и «мы йдемо своим шляхом» нас в буквальном смысле этого слова просто уничтожали
Вот они настоящие реформы украинофобов и военных преступников, которые на крови простых людей пролезли во власть в 2014 году.
Под жесточайшим соком пропаганды о реформах и «мы йдемо своим шляхом» нас в буквальном смысле этого слова просто уничтожали.Официальные цифры!
За 5 лет в Украине уничтожено 2,7 миллиона пенсионеров. Это те люди которые попросту не выдержали реформ Порошенко. Это те люди, которым не хватило на лечения и нормальные продукты.Оприлюднено текст підозри Аллерову: Обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном - Цензор.НЕТ 1827
Отметим, что за 5 лет правления режима Порошенко погибло больше пенсионеров чем за 30 лет до этого.
За 5 лет из Украины выехали 12 миллионов украинцев. По плану украинофоба Порошенко и его военных преступников, украинцев должны заменить беженцы из стран ближнего востока, которые сейчас кочуют по Европе.
За 5 лет в Украине появились 4 миллиона внутренних переселенцев, о которых просто забыли.
За 5 лет уровень преступности в стране вырос на 10.000%. Новость об убийстве уже даже не новость. Люди перестали реагировать на убийства и реагируют на это как на норму. В сутки в Украине происходит более 140 убийств по всей стране.
За 5 лет Украина стала самой коррумпированной страной Европы в которой самые богатые чиновники, прокуроры, судьи и Президент.Оприлюднено текст підозри Аллерову: Обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном - Цензор.НЕТ 1827
По сути есть нищий народ и богатейшая власть. Средний класс уничтожен полностью.
За 5 лет ООН официально отнесла Украину к голодающим странам.
За 5 лет Порошенко поднял свой доход в 126 раз. За 5 лет Ахметов поднял свой доход на 5 миллиардов.
За 5 лет каждый депутат БПП и каждый депутат Народного Фронта задекларировал минимум миллион!
За эти же 5 лет погибло более 13 тысяч украинцев по официальным данным и более 30.000 если считать жертв с обеих сторон.
За 5 лет более 400.000 украинцев получили ранения.
За 5 лет каждая вторая семья признается, что не хватает на нормальные продукты европейского качества.
За 5 лет погибло более 140 журналистов, сотни проукраинских активистов. В большинстве случаев в убийствах замешана сама власть. Чего стоит убийство Гандзюк, Шеремета, Бузины и других. Официально признано, что к убийствам этих людей причастна власть.
За 5 лет уничтожено тысячи гектаров Закарпатского леса.Оприлюднено текст підозри Аллерову: Обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном - Цензор.НЕТ 1827
За 5 лет не посажен ни один высокопоставленный чиновник, прокурор, судья, депутат. НИ ОДИН! В это же время тюрьмы ломятся от патриотов, волонтеров, воинов АТО, журналистов которые имеют не такую позицию как у Порошенко. Официально сейчас в тюрьмах находится 5.000 воинов АТО. Более 400 журналистов находятся под следствием по политическим статьям.
За 5 лет уровень инфляции вырос на 152%.
За 5 лет цены на коммунальные услуги выросли в 10 раз. Это при том, что украинцы платят в 10 раз дороже за тот же свет, который Ахметов продавал Украине и при Януковиче, за тот же газ который Россия продавала Украине и при Януковиче.
За 5 лет 87% украинцев находятся за гранью бедности и это официальные цифры.
За 5 лет смертность в несколько раз превышает рождаемость.
За эти же 5 лет Петр Порошенко стал богаче в 82 раза!
Вот она настоящая правда реформ украинофоба и военного преступника Петра Порошенко.
Юристы отмечают, что сейчас главное не дать сбежать Петру Порошенко и судить его по всей справедливости Закона.https://ua24ua.net/eto-genotsid-za-5-let-v-ukraine-unichtogeno-2-7-milliona-pensionerov-shokiruyushchie-tsifri-5-letki-poroshenko-foto/
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Цензор.НЕТНовиниПодіїОприлюднено текст підозри Аллерову: Обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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