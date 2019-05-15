 Підрив авторитету суду і тиск на колег: оприлюднено причини звільнення голови КСУ Шевчука

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, документ доступний на сайті КСУ.

У ньому йдеться, зокрема, що Шевчук незаконно створив у КСУ інститут позаштатних радників.

Зазначається, що за час своєї роботи він встиг призначити на цю посаду екс-міністра економіки Грузії Григорія Арвеладзе, колишнього голову Служби зовнішньої розвідки Олега Синянського, екс-заступника міністра агрополітики Михайла Чужмира, екс-заступника міністра енергетики Дмитра Лабоженка і екс-суддю райсуду Харкова Дениса Нев'ядомського. Їм не платили зарплату, але в них були робочі місця в будівлі КСУ і доступ до внутрішньої документації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обрання голови Конституційного Суду унеможливлює сумніви в легітимності інавгурації Зеленського, - Власенко

По-друге, Шевчук зробив політичну заяву, що призвело до підриву авторитету КСУ. Йдеться про інтерв'ю Шевчука інтернет-виданню "Страна.ua", в якому він заявив, що не приведе до присяги президента, якщо вважатиме, що вибори були сфальсифіковані.

Крім того, зафіксовано факт тиску Шевчука на інших суддів: 19 лютого поточного року, будучи в Іспанії, Шевчук у телефонному режимі заборонив суддям Конституційного Суду розглядати справу про конституційність введення Україною санкцій.

Також у висновку комісії йдеться про незаконне рішення Шевчука опублікувати в газеті "Голос України" рішення КС щодо законопроекту про скасування недоторканності депутатів Ради. Порушуючи законодавство, його було опубліковано без особливих думок суддів КС.

Нагадаємо, 14 травня судді Конституційного суду проголосували за відсторонення Станіслава Шевчука. Новим главою Конституційного суду було обрано Наталію Шапталу.

Станіслав Шевчук назвав інцидент антиконституційним переворотом і пообіцяв звернутися до правоохоронних органів і суду.