 Підрив авторитету суду і тиск на колег: оприлюднено причини звільнення голови КСУ Шевчука

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, документ доступний на сайті КСУ.
У ньому йдеться, зокрема, що Шевчук незаконно створив у КСУ інститут позаштатних радників.
Зазначається, що за час своєї роботи він встиг призначити на цю посаду екс-міністра економіки Грузії Григорія Арвеладзе, колишнього голову Служби зовнішньої розвідки Олега Синянського, екс-заступника міністра агрополітики Михайла Чужмира, екс-заступника міністра енергетики Дмитра Лабоженка і екс-суддю райсуду Харкова Дениса Нев'ядомського. Їм не платили зарплату, але в них були робочі місця в будівлі КСУ і доступ до внутрішньої документації.
По-друге, Шевчук зробив політичну заяву, що призвело до підриву авторитету КСУ. Йдеться про інтерв'ю Шевчука інтернет-виданню "Страна.ua", в якому він заявив, що не приведе до присяги президента, якщо вважатиме, що вибори були сфальсифіковані.
Крім того, зафіксовано факт тиску Шевчука на інших суддів: 19 лютого поточного року, будучи в Іспанії, Шевчук у телефонному режимі заборонив суддям Конституційного Суду розглядати справу про конституційність введення Україною санкцій.
Також у висновку комісії йдеться про незаконне рішення Шевчука опублікувати в газеті "Голос України" рішення КС щодо законопроекту про скасування недоторканності депутатів Ради. Порушуючи законодавство, його було опубліковано без особливих думок суддів КС.
Нагадаємо, 14 травня судді Конституційного суду проголосували за відсторонення Станіслава Шевчука. Новим главою Конституційного суду було обрано Наталію Шапталу.
Станіслав Шевчук назвав інцидент антиконституційним переворотом і пообіцяв звернутися до правоохоронних органів і суду.
По ходу этот Шевчук отстаивал интересы Украины и украинского народа...
Вот такой я сделал вывод прочитав эту статью...
Порошенко не собирается отдавать власть и сейчас мы видим, что он готов идти войной против собственного народа, который его ненавидит.
Незаконно отстраненный глава КСУ Станислав Шевчук предупредил Украину и международных союзников нашей страны, что Петр Порошенко совершает самый настоящий государственный, антиконституционный переворот, целью которого является сохранение власти и узурпация государственных органов.
По словам Станислава Шевчука это крайне опасно, поскольку де-факто Порошенко хочет быть альтернативным Президентом Украины.
Что это значит?
Де-юре Президентом Украины будет Зеленский. Но на самом деле, по плану Порошенко, вся власть должна остаться в его руках.
Именно поэтому он срочно меняет Генералов в армии, срочно назначает работников Рошен на посады судьей Верховного Суда Украины и ставит свою голову Конституционного Суда Украины.
По задумке, Порошенко хочет стать альтернативным Президентом Украины, то бишь Президентом №2.
Судьи Конституционного суда Украины сегодня вечером избрали новым главой суда Наталью Шапталу.
Шаптала стала судьей КСУ в сентябре 2010 года, а вскоре проголосовала за возвращение Конституции 1996 года, которая передавала президенту Януковичу большие полномочия.
Из-за этого уже после победы Майдана Шаптала стала фигурантом уголовного дела по узурпации власти Януковичем. И при помощи этого дела Банковая крепко держала ее на крючке.
Как заявил отстраненный глава КСУ Станислав Шевчук, он считает решение судей, которые лишили его статуса судьи, антиконституционным, и не намерен его признавать.
Шевчук планирует обратиться в суды и в правоохранительные органы.
Случившееся он назвал антиконституционным переворотом в интересах президента Петра Порошенко, о чем написал в Facebook.
«Сегодня состоялся антиконституционный переворот в Конституционном Суде Украины и захват государственной власти со стороны лиц, занимавших должности судей Конституционного Суда Украины», - отметил Шевчук.
Судья считает, что его коллеги «совершили тяжкое уголовное преступление, связанное с свержением конституционного строя».
При этом, по мнению Шевчука, «переворот произошел в спешке, с грубыми и вопиющими нарушениями».
«Безусловно, что за этим преступлением стоит главный выгодоприобретатель Порошенко, который прикладывает все усилия для удержания власти путем сохранения контроля над главными государственными институтами», - написал экс-глава КС.
Шевчук добавил, что «не собирается сдаваться» и обратится в суд и к правоохранительным органам.
«Призываю всех ответственных и неравнодушных граждан Украины объединиться для защиты нашего выбора, новоизбранного президента и Конституции», - подытожил увольнения судей.
Эксперты отмечают, что действия Порошенко могут привести к самой настоящей Гражданской войне. Он создает альтернативную реальность в Украине, где власть должна принадлежать ему.
Отметим, что в Администрации Президента Украины зреет план по переносу столицы Украины во Львов, где главным должен быть Порошенко.
По нашим данным, в Администрации Президента обсуждают крайне угрожающий план по переносу столицы Украины в случае если граждане Украины будут не согласны поддержать Государственный переворот или в случае гражданских волнений против Порошенко.
Порошенко не собирается отдавать власть и сейчас мы видим, что он готов идти войной против собственного народа, который его ненавидит. Об этом собственно говорят результаты выборов.
https://ua24ua.net/poroshenko-hochet-stat-alternativnim-prezidentom-ukraini-2-glava-ksu-obratilsya-k-ukraintsam/
Пацюки жеруть один одного!
Смачного!
🤣
Саме Шевчук провів рішення про визнання неконституційною статті КК про незаконне збагачення. І пропонував те саме зробити із законами про люстрацію і про е-декларування.
https://ua24ua.net/a-suddi-hto-tsikave-pro-kolishnogo-golovu-ksu-shevchuka/