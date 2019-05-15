 Просимо адміністрацію Facebook вжити заходів для припинення поширення чергового фейку проти Яценюка, - НФ

Про це повідомляється на сайті НФ.
"В мережі інтернет та соціальних мережах останніми днями почала розповсюджуватися чергова феєрична маячня про Арсенія Яценюка та його родину.
Цього разу на так званих "зливних бачках", які керуються "темниками" з Кремля та його приспішників всередині країни, з'явилися маразматичні звинувачення, мовляв Арсеній Яценюк і його дружина не живуть в Україні та мають американські паспорти. В якості сенсації також спливають фейки трирічної давнини про чергові міфічні мільярди.
Зі "зливних бачків" цю нісенітницю почали передруковувати в Фейсбуці деякі користувачі та групи.
Прес-служба "Народного фронту" заявляє, що все це повна маячня і одна зі складових інформаційної кампанії проти Арсенія Яценюка, яка тривала майже всі роки його прем’єрства і не припиняється досі.
Ця маячня доповнить архів фейків про "чеченського бойовика", "24 вілли в Маямі" чи брехню про "перший мільярд".
Чому це відбувається? Тому що дії лідера "Народного фронту" завжди були і будуть спрямовані на захист України, її демократичний розвиток, утвердження державності і незалежності України, боротьбу проти агресії Росії, яка, очевидно, і є замовником найбільш абсурдних фейків.
Для всіх, хто натрапив на подібні "гарячі новини", заявляємо: Арсеній Яценюк проживає і працює в Україні, його дружина Терезія проживає і працює психологом в державній лікарні в Києві. Батьки проживають в Чернівцях. Паспортів іноземних держав не мають.
Ми звертаємося до громадян України: будьте пильними, не вірте всьому, що написано на інтернет-парканах. Не дозволяйте собою маніпулювати і ставати інструментом в інформаційній війні проти України", - йдеться в повідомленні.
Там сидят так называемые ольгинцы. Их задача - писать посты согласно кремлевским методичкам на всех новостных сайтах Украины, а также в соцсетях и на форумах.
Если вы встречаете упоротого зефана, который сутками торчит на определенном ресурсе и фанатично топит за зеленского знайте, что это с 90%-й вероятностью ольгинский бот
И будете правы.
Так что хватит гнать пургу.
Это Сени гардероп...
А в остальном в общем-то правильно.
поїдь в карпати -і все зрозумієш про чернівецьку мафію!!!!
До речі ліс вирубують і в сусідніх областях. Мабуть там своя "мафія". )))
Ничего, что такой команды не было?
Ибо правительство было коалиционным,
причем, большинство министров было от Пеци.
А потом Пеця и слил своего союзника по коалиции.
Так что, если не знаешь, не пиши глупостей.
Всі міністри відзвітували про свої великі досягнення. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/ministri-vid-narodnogo-frontu-zvituyut-pro-svoji-uspihi-450871.html
Ми стояли на Мйдани-
Сеня геть усих - кричав
А Маккейн на задним плани
Комусь доллари вручав...
Але, я відстежив що кар*єра його завжди рухалась разом із системним корупціонером, колишнім нач. податкової міліції , а до цього нач то УБОЗ то УПЕП Чернівецької області Хоменком. Той пішов з Черновців на Крим (де затримвався в різних іпостасях), і цей непотріб підтягнувся в Крим в уряд міністром
підтверджую-фейк
. надаю фотосвідчення про сомалійське громадянство Яценюка
Там целая куча группировок и выяснить, к какой из них относится Яценюк, это проблема.
Россия с треском провалила открытые тесты, проводившиеся Индией, по испытанию боевых возможностей зенитных систем малого радиуса. Выиграла все тесты маленькая Южная Корея. Её система K30 BIHO выполнила условия и влёгкую расправилась с рашистскими конкурентами Панцырь-С1 i Тунгуска-M1, которые не только не смогли показать лучший результат, но не подтвердили в тестах даже заявленных тактико-тактических характеристик.
Несмотря на сверхусилия, шпионские игры, подковёрную мзду, политическую возню кремлёвских рашистов, Индия закупила десятки южнокорейских систем, на сумму почти в 3 миллиарда долларов.
"...мы очень быстро промчались по Петербургу, оставив позади сначала богатую его часть, затем квартал мануфактур, где находится великолепная стекольная фабрика, потом громадные бумагопрядильни и еще множество других заводов,
управляемых по большей части англичанами."
Ведь, не будь этих фейков, про Яценюка никто и не вспомнил бы.
В России тарифы начали повышать с середины 90-х.
Сначала по 20 - 30% в год.
Сейчас повышают по 10 -12% в год.
Кто виноват, что Кучма, Ющенко, Янукович занимаясь популизмом отказывались повышать тарифы?
Они предпочли довести страну до того, что стали котельные, сгнили все трубопроводы, люди отказались от отопления, потому что нечем было платить за содержание и развитие котельных и инженерных коммуникаций.
Вы пытались всеми силами сохранить социализм.
Теперь расхлебывайте те годы.
Ибо если бы начали сразу переход на рыночные методы управления,
то сейчас бы хватило 5 - 7% повышения тарифов в год.
Дело не в "обоснованном" повышении тарифов от фонаря, а в грамотном ведении экономики, а не "керуванням" в ручном режиме. Страны в которых к власти приходят нувориши, априори обречены на высочайший уровень коррупции, и как следствие на обнищание и упадок, в первую очередь самой экономики.
И пэдра, как и его "папередники" - политикан старой школы, политической ментальностью он от них ничем не отличается. Ну разве что более изощрёнными методами, разыгрывая патриотические и "реформаторские" спектакли.
"Нет уж, нет уж, *****-*****, померла - так померла!"
Именно Яценюк, а не кто-то другой, вытащил Украину из _опы, в которой она оказалась после бегства Януковича.
Сначала узнай сколько денег было в бюджете страны после бегства Янека,
если ты понимаешь что такое государственный бюджет.
А. Илларионов осенью 2014 давал Украине несколько месяцев существования.
Это известный экономист, старший научный сотрудник в институте Катона, Вашингтон.
Но Яценюк опроверг этот прогноз и вытащил экономику Украины из грозящего ей дефолта.
Поэтому больше не пиши о том, в чем не разбираешься.