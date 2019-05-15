EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  3922  68
Все про:Facebook (94) Яценюк (1252) Народний фронт (536) фейк (190)

 Просимо адміністрацію Facebook вжити заходів для припинення поширення чергового фейку проти Яценюка, - НФ

Прес-служба "Народного фронту" звернулася до адміністрації Facebook з проханням вилучити та вжити заходів для припинення поширення чергового фейку в цій соціальній мережі.

Про це повідомляється на сайті НФ.

"В мережі інтернет та соціальних мережах останніми днями почала розповсюджуватися чергова феєрична маячня про Арсенія Яценюка та його родину.

Цього разу на так званих "зливних бачках", які керуються "темниками" з Кремля та його приспішників всередині країни, з'явилися маразматичні звинувачення, мовляв Арсеній Яценюк і його дружина не живуть в Україні та мають американські паспорти. В якості сенсації також спливають фейки трирічної давнини про чергові міфічні мільярди.

Зі "зливних бачків" цю нісенітницю почали передруковувати в Фейсбуці деякі користувачі та групи.

Читайте також: У "Народного фронту" буде стовідсотковий ребрендинг перед виборами, - Логвинський

Прес-служба "Народного фронту" заявляє, що все це повна маячня і одна зі складових інформаційної кампанії проти Арсенія Яценюка, яка тривала майже всі роки його прем’єрства і не припиняється досі.

Ця маячня доповнить архів фейків про "чеченського бойовика", "24 вілли в Маямі" чи брехню про "перший мільярд".

Чому це відбувається? Тому що дії лідера "Народного фронту" завжди були і будуть спрямовані на захист України, її демократичний розвиток, утвердження державності і незалежності України, боротьбу проти агресії Росії, яка, очевидно, і є замовником найбільш абсурдних фейків.

Для всіх, хто натрапив на подібні "гарячі новини", заявляємо: Арсеній Яценюк проживає і працює в Україні, його дружина Терезія проживає і працює психологом в державній лікарні в Києві. Батьки проживають в Чернівцях. Паспортів іноземних держав не мають.

Ми звертаємося до громадян України: будьте пильними, не вірте всьому, що написано на інтернет-парканах. Не дозволяйте собою маніпулювати і ставати інструментом в інформаційній війні проти України", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127071
 
   
 Топ коментарі
 
сеня а запор стена тоже фейк
 показати весь коментар
 
А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ...
Россия с треском провалила открытые тесты, проводившиеся Индией, по испытанию боевых возможностей зенитных систем малого радиуса. Выиграла все тесты маленькая Южная Корея. Её система K30 BIHO выполнила условия и влёгкую расправилась с рашистскими конкурентами Панцырь-С1 i Тунгуска-M1, которые не только не смогли показать лучший результат, но не подтвердили в тестах даже заявленных тактико-тактических характеристик.
Несмотря на сверхусилия, шпионские игры, подковёрную мзду, политическую возню кремлёвских рашистов, Индия закупила десятки южнокорейских систем, на сумму почти в 3 миллиарда долларов.
 показати весь коментар
 
Не найгіршим Прем"єром був Яценюк. Якщо не кращим.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
никитка, как погода в питере? или ты люся?)))
 показати весь коментар
 
 
Тю! Та чаще на сцены разные выходи в Киеве и проси кулю в лоб и тебя будут видеть и никто не поверит фэйкам! Жену бери с собою , как По на дебаты...
 показати весь коментар
 
 
Есть такой бизнес центр Лахта в Питере.
Там сидят так называемые ольгинцы. Их задача - писать посты согласно кремлевским методичкам на всех новостных сайтах Украины, а также в соцсетях и на форумах.

Если вы встречаете упоротого зефана, который сутками торчит на определенном ресурсе и фанатично топит за зеленского знайте, что это с 90%-й вероятностью ольгинский бот
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Если вы встретите одного из немногочисленных порохоботов, который "не замечал" и "не замечает" масштабов коррупции, воровства бюджета, правового и судебного беспредела, бюджетных многомиллиардных "преференций" друзьям, выделения миллиардов в собственные фонды, постоянной лжи - то назовите его либо полезным ***** дураком, либо шестёркой ворья.
И будете правы.
 показати весь коментар
 
 
сеня у властного корыта уже десятки лет ... за это время научился прятаться и прятать "честно заработанное" , так чтобы комар носа не ... так что действительно - удалите
 показати весь коментар
 
 
Если бы что-то было, американцы уже бы давно нашли.
Так что хватит гнать пургу.
 показати весь коментар
 
 
Сеня продался американцам вместе с трусами, поэтому они ничего искать не будут, чтобы не выйти на след покупателя.
 показати весь коментар
 
Потому , что куля в лоб
Это Сени гардероп...
 показати весь коментар
 
Тю! Та чаще на сцены разные выходи в Киеве и проси кулю в лоб и тебя будут видеть и никто не поверит фэйкам! Жену бери с собою , как По на дебаты...
 показати весь коментар
 
 
Не найгіршим Прем"єром був Яценюк. Якщо не кращим.
 показати весь коментар
 
 
Яйценюк и его комадна это системная коррупция , у Пети хоть бизнес был, который он незаконно не продал будучи Президентом, а продвигал...А у этих с Черновицкой мафии все доходы с поборов или все на подставных лиц. С рейтингом партии ниже плинтуса планируют пробираться к корыту под чужими брендами...хоть чучелом, хоть тушкой))
 показати весь коментар
 
 
По поводу "черновицкой мафии" - это круто. Просимо адміністрацію Facebook вжити заходів для припинення поширення чергового фейку проти Яценюка, - НФ - Цензор.НЕТ 4490 Только далеко от реальности.
А в остальном в общем-то правильно.
 показати весь коментар
 
 
не дуже то *далєко от реальності*.
поїдь в карпати -і все зрозумієш про чернівецьку мафію!!!!
 показати весь коментар
 
 
Оскільки я живу в Чернівцях, то я більш-менш обізнаний про "чернівецьку мафію". Ті прізвища, які вказані в пруфі, мають до неї таке ж відношення, як і цап до стрибків з трампліну. А ось чернівецький вдупутут Бурбак, що засідає в ВР дійсно має відношення до вирубки лісу, але тільки продавлює він це питання в КиЇві.
До речі ліс вирубують і в сусідніх областях. Мабуть там своя "мафія". )))
 показати весь коментар
 
лохи и дальше верят в слепые трасты и что рошены ростут как грибы после дождя сами по себе...Зная жадность и алчность не сомневаюсь что имеет долю на всем НА ВСЕМ! На энергетике Ротердамах+ (потому и Ахметова не трогают)..на газе (оттого и Злочевский со Ко как сыр масле..да можно просто Онищенка полушать тот хоть и бывший бандит, но довольно порядочный..по сравнению с Петей)
 показати весь коментар
 
 
а як незаконно продати свій бізнес, свій продати можна законно, а незаконно чужий. І взагалі то він бізнес не зобов'язаний був продавати, чи ти купити хотів?
 показати весь коментар
 
Сынок, что ты знаешь о "команде" Яценюка?
Ничего, что такой команды не было?
Ибо правительство было коалиционным,
причем, большинство министров было от Пеци.
А потом Пеця и слил своего союзника по коалиции.
Так что, если не знаешь, не пиши глупостей.
 показати весь коментар
 
хоть чучелом, хоть тушкой))

Ми стояли на Мйдани-
Сеня геть усих - кричав
А Маккейн на задним плани
Комусь доллари вручав...
 показати весь коментар
 
А чё кулявлоб так переживает? Умный - не поверит, дурака - не переубедить
 показати весь коментар
 
 
Він не переживає йому потрібен хоч якійсь інформаційний привід для піару, бо його з ціма Зе та Порохом просто забули..До речі, май же завжди інформаційні приводи для нього сторює РФ, що свідчить про його підтримку ху..лом. Не виключаю, що його завербували що в Криму де він процював міністром екон. АРК, і звідти перешов до Тігіпка - власника комсомольсько-гбшних коштів
 показати весь коментар
 
 
потім в команді кремлівської зозулі був, а коли побачили, що вОна ніщо, під шумок створили партію.
 показати весь коментар
 
та не думаю, що тому, напевне десь добряче грошей вкрав ...раніше його основним спонсором як пишуть був Леонід Юрушев ..близький до Ахметова та Іванющенка ... і той йому "на вибори" давав. Також його кормовою базою був чернівецький ринок Добробут...
Але, я відстежив що кар*єра його завжди рухалась разом із системним корупціонером, колишнім нач. податкової міліції , а до цього нач то УБОЗ то УПЕП Чернівецької області Хоменком. Той пішов з Черновців на Крим (де затримвався в різних іпостасях), і цей непотріб підтягнувся в Крим в уряд міністром
 показати весь коментар
 
 
"Просим администрацию Facebook принять меры для прекращения распространения очередного фейка против Яценюка, - НФ" - конечно, Сене-камикадзе надо пойти навстречу, как ветерану кавказской войны против москалей, ну прихватил он случайно, 7 млрд, это же мелочи, по сравнению с его заслугами.
 показати весь коментар
 
 
77 млрд. Тебя неправильно проинформировали кураторы За опечатку кому-то влетит.
 показати весь коментар
 
 
Цього разу на так званих "зливних бачках", які керуються "темниками" з Кремля та його приспішників всередині країни, з'явилися маразматичні звинувачення, мовляв Арсеній Яценюк і його дружина не живуть в Україні та мають американські паспорти.

підтверджую-фейк
. надаю фотосвідчення про сомалійське громадянство ЯценюкаПросимо адміністрацію Facebook вжити заходів для припинення поширення чергового фейку проти Яценюка, - НФ - Цензор.НЕТ 3850
 показати весь коментар
 
 
Есть одна проблема: отсутствие центральной власти в Сомали...
Там целая куча группировок и выяснить, к какой из них относится Яценюк, это проблема.
 показати весь коментар
 
 
А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ...
Россия с треском провалила открытые тесты, проводившиеся Индией, по испытанию боевых возможностей зенитных систем малого радиуса. Выиграла все тесты маленькая Южная Корея. Её система K30 BIHO выполнила условия и влёгкую расправилась с рашистскими конкурентами Панцырь-С1 i Тунгуска-M1, которые не только не смогли показать лучший результат, но не подтвердили в тестах даже заявленных тактико-тактических характеристик.
Несмотря на сверхусилия, шпионские игры, подковёрную мзду, политическую возню кремлёвских рашистов, Индия закупила десятки южнокорейских систем, на сумму почти в 3 миллиарда долларов.
 показати весь коментар
 
 
Астольф де Кюстин "Россия в 1839 году."
"...мы очень быстро промчались по Петербургу, оставив позади сначала богатую его часть, затем квартал мануфактур, где находится великолепная стекольная фабрика, потом громадные бумагопрядильни и еще множество других заводов,
управляемых по большей части англичанами."
 показати весь коментар
 
 
Астольф де Кюстин . "Россия в 1839 году"."Русские во всем поверхностны и глубоко овладели лишь искусством притворства".
 показати весь коментар
 
 
Нет что бы порадоваться!
Ведь, не будь этих фейков, про Яценюка никто и не вспомнил бы.
 показати весь коментар
 
 
После все того, что он устроил с коммунальными тарифами, еще находятся люди, которые его защищают. Где вам, б-дь, ещё реформ Яценюка не хватает.
 показати весь коментар
 
 
Чучело, а ты разве не в курсе, что тарифы устанавливает НКРЕКП? Просимо адміністрацію Facebook вжити заходів для припинення поширення чергового фейку проти Яценюка, - НФ - Цензор.НЕТ 9874Плохо вас готовят
 показати весь коментар
 
 
Это да. Но ради справедливости надо заметить,что КабМин эти установленные тарифы утверждает.
 показати весь коментар
 
 
Для умников.
В России тарифы начали повышать с середины 90-х.
Сначала по 20 - 30% в год.
Сейчас повышают по 10 -12% в год.
Кто виноват, что Кучма, Ющенко, Янукович занимаясь популизмом отказывались повышать тарифы?
Они предпочли довести страну до того, что стали котельные, сгнили все трубопроводы, люди отказались от отопления, потому что нечем было платить за содержание и развитие котельных и инженерных коммуникаций.
Вы пытались всеми силами сохранить социализм.
Теперь расхлебывайте те годы.
Ибо если бы начали сразу переход на рыночные методы управления,
то сейчас бы хватило 5 - 7% повышения тарифов в год.
 показати весь коментар
 
И шо? Теперь в мокшании жизнь пошла на лад, все и всё в шоколаде?
Дело не в "обоснованном" повышении тарифов от фонаря, а в грамотном ведении экономики, а не "керуванням" в ручном режиме. Страны в которых к власти приходят нувориши, априори обречены на высочайший уровень коррупции, и как следствие на обнищание и упадок, в первую очередь самой экономики.
И пэдра, как и его "папередники" - политикан старой школы, политической ментальностью он от них ничем не отличается. Ну разве что более изощрёнными методами, разыгрывая патриотические и "реформаторские" спектакли.
 показати весь коментар
 
Сеня - тебе это не поможет. Ты - политический труп.
"Нет уж, нет уж, *****-*****, померла - так померла!"
 показати весь коментар
 
 
Єдиний, кому зараз вигідно плодити фейки про Яценюка, - це сам Сєня. Як казали древні римляни, - "Шукай, кому вигідно".
 показати весь коментар
 
 
Яценюк сам фейк і фрік, йому нічого не загрожує внаслідок своєї жалюгідності.
 показати весь коментар
 
 
Полностью обосравшийся и забытый деятель пытается привлечь к себе внимание.
 показати весь коментар
 
 
Миша, ты тупой как валенок.
Именно Яценюк, а не кто-то другой, вытащил Украину из _опы, в которой она оказалась после бегства Януковича.
Сначала узнай сколько денег было в бюджете страны после бегства Янека,
если ты понимаешь что такое государственный бюджет.
А. Илларионов осенью 2014 давал Украине несколько месяцев существования.
Это известный экономист, старший научный сотрудник в институте Катона, Вашингтон.
Но Яценюк опроверг этот прогноз и вытащил экономику Украины из грозящего ей дефолта.
Поэтому больше не пиши о том, в чем не разбираешься.
 показати весь коментар
 
 
А. Илларионов. Дальше можно не читать.
 показати весь коментар
 
 
Известный нытик и нагнета ель жути, чьи прогнозы всем до жопы.
 показати весь коментар
 
А сколько было денег мы знаем из рассказов Яйценюка.
 показати весь коментар
 
Яценюк - доволі розумна, мудра людина. Думаю, що з посади прем'єра змістили саме нардепи-олігархи, яким він боляче наступив на хвіст !
 показати весь коментар
 
 
Вперше чую про такі вкиди. Можна поцікавитись ,кому це потрібно,і для чого ?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПросимо адміністрацію Facebook вжити заходів для припинення поширення чергового фейку проти Яценюка, - НФ
 
 
 
 
 
 вгору