EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Суспільство
  8087  53
Все про:Константинопольський патріархат (98) Філарет (172) Драбинко (32) Епіфаній (147) ПЦУ (346)

 Митрополит ПЦУ Драбинко: Філарет - не патріарх, титул ввели тільки з поваги до владики

Митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр Драбинко заявив, що згідно з рішенням Священного Синоду Константинопольського Патріархату, Філарет не вважається патріархом. ПЦУ дала титул "почесного патріарха" Філаретові тільки з поваги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це митрополит написав у Facebook у відповідь на претензії Філарета до настоятеля ПЦУ Епіфанія.

"Згідно з рішенням Священного Синоду Константинопольського Патріархату від 11 жовтня 2018 р., владика Філарет був прийнятий у спілкування саме як "колишній Київський митрополит" (а не як патріарх). Рішення стосовно титуляції митрополита Філарета патріархом не ухвалював ані помісний Об’єднавчий Собор, який відбувся 15 грудня 2018 р., ані Архієрейський Собор Православної Церкви України (який поки що жодного разу не скликався). Ані Томос про автокефалію Православної Церкви України, ані її статут не передбачають наявності в нашій Церкві посади "почесного патріарха". Використання титула "почесного патріарха" було допущене в Православній Церкві України лише як вияв поваги до митрополита Філарета", - заявив митрополит.

За його словами, титул повинен був психологічно полегшити для Філарета відхід від персонального керівництва церквою.

Читайте також: Вселенський патріарх не відкличе Томос у ПЦУ, бо такої процедури не існує, - митрополит Олександр Драбинко. ВIДЕО

"Очевидно, що використання такого титулу не передбачає надання "почесному патріарху" жодних владних прерогатив. Законним очільником Православної Церкви України є її канонічно обраний Предстоятель — Блаженніший Митрополит Епіфаній", - написав Олександр.

Він додав, що жодних домовленостей про управління церквою Філаретом ніколи не існувало і, більш того, форма канонічної реабілітації Філарета і недостатній рівень довіри до нього з боку помісних церков унеможливлювали обрання владики предстоятелем ПЦУ.

Митрополит Олександр заявив, що беззаперечно підтримує Епіфанія, і запропонував Філарету відповісти: чи вважає він себе ієрархом ПЦУ, чи визнає рішення собору 15 грудня 2018 року, повноваження Епіфанія і канонічних органів управління ПЦУ.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Разом з тим, в травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП і очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь, Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом, Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

Дивіться також: Четверо священиків з понад 60-ти: єпископи проігнорували запрошення Філарета, - ВВС. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127066
 
   
 Топ коментарі
 
"Ми всі про це старалися не говорити.
Але ж Філарет ніколи не боровся за надання реального канонічного й автокефального статусу своїй Церкві. Саме так!
Він боровся за зняття анафеми й визнання його і його ієрархії законними й канонічно обраними. Він і його посланці ніколи не просили про томос для самої Церкви.
І коли наша делегація (членом якої я мав честь бути) в 2000 році починала цей діалог з Варфоломієм, і до початку старань Порошенка ніхто про томос на повноправну автокефалію не просив! Бо головною перешкодою був навіть не тиск Москви, а сама особа Філарета, його минуле в КГБ та в Руській православній Церкві, як і чимало новіших звинувачень.

Томос погоджувалися надати, але тільки не Філарету. Він мусив піти на пенсію. І все, без варіантів.
... Зранку перед початком собору в Святій Софії він знову виставив ультиматум, що не піде на пенсію, має залишитися в статусі правлячого ієрарха та патріарха.
На це була чітка відповідь екзархів Варфоломія: "Тоді ми пакуємо валізи й летимо до Стамбула". За годину до початку собору!!!
Лише Порошенко зумів погасити пожежу... від Філарета добився клятви, що він зарікається від впливу на ПЦУ та просто збережеться, як правлячий ієрей лише з почесним звання патріарха, а зовсім не предстоятеля Церкви.
Тільки така позиція змусила Константинополь погодитися на продовження процесу. До речі, коли на Фанарі Варфоломій підписував і надавав Епіфанію томос, була жорстка вимога, щоб ноги Філарета там не було. Він не має права перебувати на території комплексу Вселенської патріархії. Навіть раніше не визнані канонічно його єпископи мали таке право, а він не мав ніколи.
Доки Порошенко залишався при владі, Філарет, закусивши губу, мусив мовчати, Пороха він таки боявся. Ну хіба демонстративно пішов благословляти з'їзд Тимошенко (тоді її, а не Зеленського вважали тим тараном, який знесе Порошенка).
А тепер влада в Україні закінчилася й Філарет пішов у звичний для себе процес церковного розколу. Відверто брехав на прес-конфернції. Наприклад, про офіційну ліквідацію колишньої УПЦ-КП. Доказував, що вона досі існує, а коли його ткнули носом у його ж підпис, почав проповідувати, що тоді ми мусили так поступити, бо томосу б не дали, а коли вже дали, то ми своє слово спокійно назад забираємо... І про Порошенка збрехав, і про розподіл повноважень з Епіфанієм (не було жодного розподілу - навіть при часточці влади в Філарета поза стінами Володимирського храму томосу б не надали).
 показати весь коментар
 
Це - сумно: спостерігати за подібними вчинками Філарета. Усьому є межа, здоровий глузд ...
Розуміння також не може бути безкінечним.
Як кажуть: на все свій час.
Треба мати хоча б повагу до самого себе.
Не гідна ні віку, ні статусу поведінка.
 показати весь коментар
 
Лучше бы дали титул - Наполеон, он бы успокоился.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Двойные стандарты.

Как присоединять УПЦ КП во главе с патриархом к УПЦ, то Филарет - патриарх и его подпись как Патриарха УПЦ КП под документом о ликвидации патриархии действительна.

А как только речь пошла о том, что в Украине церковь должна иметь равный статус с церковью в России, так и патриарх "ненастоящий", и патриархата как бы нет...

Вот кто раскольники, вот кто предатели, вот кто фарисеи - это подчинённые и подвластные священники УПЦ во главе с её предстоятелем.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Верно. Карма у Педро такая. Все обосрать до чего дотронется.
 показати весь коментар
 
 
Неканонічно. В Києві своїх патріархів ніколи не було, тільки митрополити.
 показати весь коментар
 
 
Лучше бы дали титул - Наполеон, он бы успокоился.
 показати весь коментар
 
 
Дед маразматик только сейчас это понял.
 показати весь коментар
 
 
Господи! Неужели точно мир сошел с ума...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Філарет: Порошенко відступив від обіцяних домовленостей і фактично дав згоду на ліквідацію Київського Патріархату
Звернення Патріарха Філарета до всієї української православної пастви
https://uainfo.org/blognews/1557915119-filaret-poroshenko-vidstupiv-vid-obitsyanih-domovlenostey.html
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Как можно было поверить потроху, зная, что он патологический лжец...
 показати весь коментар
 
 
"Ми всі про це старалися не говорити.
Але ж Філарет ніколи не боровся за надання реального канонічного й автокефального статусу своїй Церкві. Саме так!
Він боровся за зняття анафеми й визнання його і його ієрархії законними й канонічно обраними. Він і його посланці ніколи не просили про томос для самої Церкви.
І коли наша делегація (членом якої я мав честь бути) в 2000 році починала цей діалог з Варфоломієм, і до початку старань Порошенка ніхто про томос на повноправну автокефалію не просив! Бо головною перешкодою був навіть не тиск Москви, а сама особа Філарета, його минуле в КГБ та в Руській православній Церкві, як і чимало новіших звинувачень.

Томос погоджувалися надати, але тільки не Філарету. Він мусив піти на пенсію. І все, без варіантів.
... Зранку перед початком собору в Святій Софії він знову виставив ультиматум, що не піде на пенсію, має залишитися в статусі правлячого ієрарха та патріарха.
На це була чітка відповідь екзархів Варфоломія: "Тоді ми пакуємо валізи й летимо до Стамбула". За годину до початку собору!!!
Лише Порошенко зумів погасити пожежу... від Філарета добився клятви, що він зарікається від впливу на ПЦУ та просто збережеться, як правлячий ієрей лише з почесним звання патріарха, а зовсім не предстоятеля Церкви.
Тільки така позиція змусила Константинополь погодитися на продовження процесу. До речі, коли на Фанарі Варфоломій підписував і надавав Епіфанію томос, була жорстка вимога, щоб ноги Філарета там не було. Він не має права перебувати на території комплексу Вселенської патріархії. Навіть раніше не визнані канонічно його єпископи мали таке право, а він не мав ніколи.
Доки Порошенко залишався при владі, Філарет, закусивши губу, мусив мовчати, Пороха він таки боявся. Ну хіба демонстративно пішов благословляти з'їзд Тимошенко (тоді її, а не Зеленського вважали тим тараном, який знесе Порошенка).
А тепер влада в Україні закінчилася й Філарет пішов у звичний для себе процес церковного розколу. Відверто брехав на прес-конфернції. Наприклад, про офіційну ліквідацію колишньої УПЦ-КП. Доказував, що вона досі існує, а коли його ткнули носом у його ж підпис, почав проповідувати, що тоді ми мусили так поступити, бо томосу б не дали, а коли вже дали, то ми своє слово спокійно назад забираємо... І про Порошенка збрехав, і про розподіл повноважень з Епіфанієм (не було жодного розподілу - навіть при часточці влади в Філарета поза стінами Володимирського храму томосу б не надали).
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Зря Петя разворушил это осинное гнезд для своей рекламы. Скоро мы столько дерма услышим, что никто в церковь не захочет.
 показати весь коментар
 
 
"для своей рекламы" - для реклами знімають і монтують а "Пєтя" робив державотворчу справу.
 показати весь коментар
 
 
Дали титул Патриарха, а получился Папуас.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Так що, томас не справжній?
 показати весь коментар
 
Це - сумно: спостерігати за подібними вчинками Філарета. Усьому є межа, здоровий глузд ...
Розуміння також не може бути безкінечним.
Як кажуть: на все свій час.
Треба мати хоча б повагу до самого себе.
Не гідна ні віку, ні статусу поведінка.
 показати весь коментар
 
 
Філарет в кінці 1980-х,1990 рр., душив відтворювану тоді УАПЦ і слів не підбирав: "розкольники","націоналісти", ще щось про "украінского язика нє сущєствуєт" ляпав. Але обрали патріархом московськи не його як він мріяв, а Алєксія ІІ . Тільки після цього Денисенко прикинувся "українським патріотом" і почав колоти тодішню РПЦ.
Філарет (Денисенко) це одержима нарцисизмом істота, він не здригнеться знищити навіть Україну аби тільки називати себе "патріархом" і наряджатися в "патріарше вбрання".
 показати весь коментар
 
 
Дайте йому посаду Галактічєского Мега-ультра-архіпатріарха і лазерне кадило, шоб відбиватися від джедаїв. )))
 показати весь коментар
 
 
печально на это смотреть
еще хуже...выносить эту...историю на мир...на весь православный мир...
Вселенский Патриарх наверное в шоке...от старца забывшего заповеди и весь смысл своего служение Богу а не своему эго...
 показати весь коментар
 
 
Отец Філарет! Поки Вас всі поважають, поки існує наша церква, ідіть на заслужений відпочинок .
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ха ха ха ха ха ха, патриарх не НАСТОЯЩИЙ. Ха ха ха ха ха ха, украинцы вы лучшие. Честно слово.
 показати весь коментар
 
Сейчас окажется что и Филарет - рука Москвы
 показати весь коментар
 
 
Он уже первый Епифания успел назвать рукой Москвы.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Главное правило игры в одной команде с Порожненко - никогда и ни за что не играть в одной команде с Порожненко! "Кинет" не задумываясь. Это чувак, в котором честь и совесть никогда даже не ночевала )))
Человеку, создавшему из ничего, поднявшему и укрепившему Украинскую Церковь, указом козинского презервадента даровали пост "почетный никто"...
 показати весь коментар
 
Не Константинополь, так до сих пор бы молились в КП.
 показати весь коментар
 
Почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что новую украинскую церковь не признают другие церкви. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Киеве 15 мая.

"Никто из церквей не признает не только Киевский патриархат, но и Украинскую православную церковь (речь о ПЦУ - Прим. Ред.) … Молитвенного общения с УПЦ не имеет ни Греческая церковь, ни Иерусалимская церковь, ни александрийского церковь, я уже не говорю о Сербской. И пока что мы не видим путей, которые бы привели к признанию. Почему они не признают? Причин много. Но главная причина - Москва", - заявил Филарет.

тупим маразматикам.
ні.
зараз основна причина у незрозумілому статусі Єпіфанія,що досі не послав нахір одного"почесного старця",котрий "фігню киздить"
 показати весь коментар
 
 
Все правильно каже митрополит. Звичайно, іміджеві втрати ПЦУ через цю схизму Філарета є. І немалі. І в Україні серед вірян, і в Європі серед православних церков. Про яке визнання зараз може йти мова? Але таке непросте життя. Епіфанію треба ці тимчасові труднощі мужньо перебороти, зміцнити церкву, і все буде добре. І ПЦУ згодом визнає абсолютна більшість церков, адже у всіх православних церков процес визнання розтягувався на багато років і навіть десятки років. І ніхто проблеми з цього не робив. Це тільки у нас зараз промосковська наволоч тут активно "страждає", лицемірить, ганьбить "не такий томос" Вселенського патріархату, всіх, хто долучився до успішного створення автокефалії та отримання Томосу тощо і розводить серед наших непоінформованих людей смуту і зневіру.
 показати весь коментар
 
 
Филарет, Украина дороже, чем твое патриаршество. Ты сделал много хорошего. Не испорть наше отношение к себе.
 показати весь коментар
 
 
Уже испортил.
Могу уйти как Любомир Гузар, уважаемым человеком, а теперь уйдет раскольником.
 показати весь коментар
 
 
Дайте ему титул Владыка Земли и земель Китайских .
Пусть успокоится дедушка .
 показати весь коментар
 
 
Лучше бы не вводили.
Ибо старец уже не понимает слово "почетный".
 показати весь коментар
 
С каждым днем все больше убеждаюсь что Филарету пофиг на Украину, украинскую церковь. Ему главное власть, что бы он главным был... Если бы ему сейчас предложили возглавить московский патриархат то я не удивился, если бы он принял это предложение.
 показати весь коментар
 
 
Пошлите этого патриарха вонючего простым попом в сельскую церквушку.
 показати весь коментар
 
 
соевая боты и всякая шваль поливают Владимира грязью.
 показати весь коментар
 
В Украине не забалуешь))) От Героя до предателя - один шаг. три месяца назад, Петя Филарету Героя присвоил, а Савченко?
 показати весь коментар
 
Ну хто б ще щось казав... Який "патріярх" такий і "митрополит" - обидва з однієї секти.
 показати весь коментар
 
Где-то что-то умолчали, где-то соврали, где-то втихаря потешили старого маразматика... Кто вы вообще, говномесы, чтобы играться такими вещами? "Патрисрх" оно, гнида. Как раз тот случай - и рыбку сьесть, и на куй сесть. Сели? И сидите, дегенераты, радуйте кирюху.
 показати весь коментар
 
так филькарет оказался простым самозванцем...
 показати весь коментар
 
патріарх ? який патріарх ? що за дріб"язковість ! краще вже наректи себе Папою Київським ..
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільствоМитрополит ПЦУ Драбинко: Філарет - не патріарх, титул ввели тільки з поваги до владики
 
 
 
 
 
 вгору