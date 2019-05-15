 Митрополит ПЦУ Драбинко: Філарет - не патріарх, титул ввели тільки з поваги до владики

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це митрополит написав у Facebook у відповідь на претензії Філарета до настоятеля ПЦУ Епіфанія.
"Згідно з рішенням Священного Синоду Константинопольського Патріархату від 11 жовтня 2018 р., владика Філарет був прийнятий у спілкування саме як "колишній Київський митрополит" (а не як патріарх). Рішення стосовно титуляції митрополита Філарета патріархом не ухвалював ані помісний Об’єднавчий Собор, який відбувся 15 грудня 2018 р., ані Архієрейський Собор Православної Церкви України (який поки що жодного разу не скликався). Ані Томос про автокефалію Православної Церкви України, ані її статут не передбачають наявності в нашій Церкві посади "почесного патріарха". Використання титула "почесного патріарха" було допущене в Православній Церкві України лише як вияв поваги до митрополита Філарета", - заявив митрополит.
За його словами, титул повинен був психологічно полегшити для Філарета відхід від персонального керівництва церквою.
"Очевидно, що використання такого титулу не передбачає надання "почесному патріарху" жодних владних прерогатив. Законним очільником Православної Церкви України є її канонічно обраний Предстоятель — Блаженніший Митрополит Епіфаній", - написав Олександр.
Він додав, що жодних домовленостей про управління церквою Філаретом ніколи не існувало і, більш того, форма канонічної реабілітації Філарета і недостатній рівень довіри до нього з боку помісних церков унеможливлювали обрання владики предстоятелем ПЦУ.
Митрополит Олександр заявив, що беззаперечно підтримує Епіфанія, і запропонував Філарету відповісти: чи вважає він себе ієрархом ПЦУ, чи визнає рішення собору 15 грудня 2018 року, повноваження Епіфанія і канонічних органів управління ПЦУ.
Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.
6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.
9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.
Разом з тим, в травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП і очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь, Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом, Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".
Как присоединять УПЦ КП во главе с патриархом к УПЦ, то Филарет - патриарх и его подпись как Патриарха УПЦ КП под документом о ликвидации патриархии действительна.
А как только речь пошла о том, что в Украине церковь должна иметь равный статус с церковью в России, так и патриарх "ненастоящий", и патриархата как бы нет...
Вот кто раскольники, вот кто предатели, вот кто фарисеи - это подчинённые и подвластные священники УПЦ во главе с её предстоятелем.
Звернення Патріарха Філарета до всієї української православної пастви
https://uainfo.org/blognews/1557915119-filaret-poroshenko-vidstupiv-vid-obitsyanih-domovlenostey.html
Але ж Філарет ніколи не боровся за надання реального канонічного й автокефального статусу своїй Церкві. Саме так!
Він боровся за зняття анафеми й визнання його і його ієрархії законними й канонічно обраними. Він і його посланці ніколи не просили про томос для самої Церкви.
І коли наша делегація (членом якої я мав честь бути) в 2000 році починала цей діалог з Варфоломієм, і до початку старань Порошенка ніхто про томос на повноправну автокефалію не просив! Бо головною перешкодою був навіть не тиск Москви, а сама особа Філарета, його минуле в КГБ та в Руській православній Церкві, як і чимало новіших звинувачень.
Томос погоджувалися надати, але тільки не Філарету. Він мусив піти на пенсію. І все, без варіантів.
... Зранку перед початком собору в Святій Софії він знову виставив ультиматум, що не піде на пенсію, має залишитися в статусі правлячого ієрарха та патріарха.
На це була чітка відповідь екзархів Варфоломія: "Тоді ми пакуємо валізи й летимо до Стамбула". За годину до початку собору!!!
Лише Порошенко зумів погасити пожежу... від Філарета добився клятви, що він зарікається від впливу на ПЦУ та просто збережеться, як правлячий ієрей лише з почесним звання патріарха, а зовсім не предстоятеля Церкви.
Тільки така позиція змусила Константинополь погодитися на продовження процесу. До речі, коли на Фанарі Варфоломій підписував і надавав Епіфанію томос, була жорстка вимога, щоб ноги Філарета там не було. Він не має права перебувати на території комплексу Вселенської патріархії. Навіть раніше не визнані канонічно його єпископи мали таке право, а він не мав ніколи.
Доки Порошенко залишався при владі, Філарет, закусивши губу, мусив мовчати, Пороха він таки боявся. Ну хіба демонстративно пішов благословляти з'їзд Тимошенко (тоді її, а не Зеленського вважали тим тараном, який знесе Порошенка).
А тепер влада в Україні закінчилася й Філарет пішов у звичний для себе процес церковного розколу. Відверто брехав на прес-конфернції. Наприклад, про офіційну ліквідацію колишньої УПЦ-КП. Доказував, що вона досі існує, а коли його ткнули носом у його ж підпис, почав проповідувати, що тоді ми мусили так поступити, бо томосу б не дали, а коли вже дали, то ми своє слово спокійно назад забираємо... І про Порошенка збрехав, і про розподіл повноважень з Епіфанієм (не було жодного розподілу - навіть при часточці влади в Філарета поза стінами Володимирського храму томосу б не надали).
Розуміння також не може бути безкінечним.
Як кажуть: на все свій час.
Треба мати хоча б повагу до самого себе.
Не гідна ні віку, ні статусу поведінка.
Філарет (Денисенко) це одержима нарцисизмом істота, він не здригнеться знищити навіть Україну аби тільки називати себе "патріархом" і наряджатися в "патріарше вбрання".
еще хуже...выносить эту...историю на мир...на весь православный мир...
Вселенский Патриарх наверное в шоке...от старца забывшего заповеди и весь смысл своего служение Богу а не своему эго...
Человеку, создавшему из ничего, поднявшему и укрепившему Украинскую Церковь, указом козинского презервадента даровали пост "почетный никто"...
"Никто из церквей не признает не только Киевский патриархат, но и Украинскую православную церковь (речь о ПЦУ - Прим. Ред.) … Молитвенного общения с УПЦ не имеет ни Греческая церковь, ни Иерусалимская церковь, ни александрийского церковь, я уже не говорю о Сербской. И пока что мы не видим путей, которые бы привели к признанию. Почему они не признают? Причин много. Но главная причина - Москва", - заявил Филарет.
тупим маразматикам.
ні.
зараз основна причина у незрозумілому статусі Єпіфанія,що досі не послав нахір одного"почесного старця",котрий "фігню киздить"
Могу уйти как Любомир Гузар, уважаемым человеком, а теперь уйдет раскольником.
Пусть успокоится дедушка .
Ибо старец уже не понимает слово "почетный".