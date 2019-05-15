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Все про:Верховний Суд (399) касація (17) Укртатнафта (5) Антимонопольний комітет (123)

 АМКУ остаточно програв справу про стягнення з підприємств Коломойського штрафу в 1,3 млрд за змову на торгах

Колегія суддів Касаційного господарського суду в складі Верховного Суду залишила без задоволення касаційний позов Антимонопольного комітету України (АМКУ) у справі про стягнення з ПАТ "Укртатнафта", ПАТ "НПК-Галичина" і ще чотирьох компаній штрафів на загальну суму 1,3 млрд грн за узгоджені дії на аукціонах із продажу нафти та газоконденсату в березні-липні 2015 року.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Згідно з даними в Єдиному реєстрі судових рішень, зокрема з постановою суду від 8 травня, колегія дійшла висновку, що комітет під час розслідування не вивчив чинники, що впливають на поведінку учасників торгів, такі як ціна на нафту та нафтопродукти станом на дату проведення торгів, ціна на нафту й нафтопродукти на світовому ринку, її коливання і коливання національної валюти.

Крім того, АМКУ не досліджував питання виробничої необхідності "НПК-Галичина" в сировині на момент проведення торгів, а також обсяг закупівель і умов розрахунку. Також, на думку колегії суддів, комітет не обґрунтував зв'язок між учасниками аукціонів.

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"Касаційний позов АМКУ не підлягає задоволенню, а оскаржувані рішення та постанови попередніх судових інстанцій - без змін через недоведеність належних підстав для їх скасування", - зазначено в тексті постанови суду.

Як повідомлялося, в серпні 2017 року Господарський суд Києва скасував рішення Антимонопольного комітету України (АМКУ) про стягнення з ПАТ "Укртатнафта" штрафів на суму 1 млрд 2,596 млн грн, з ПАТ "НПК-Галичина" - на 326,929 млн грн і ще з чотирьох компаній - на 41,744 млн грн за узгоджені дії на аукціонах із продажу нафти та газоконденсату в березні-липні 2015 року. Пізніше це рішення суду першої інстанції підтримав Київський апеляційний господарський суд.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127064
 
   
 Топ коментарі
 
ну вот первые полтора миллиарда бениных денег -прикольно зебилы - правда))))))
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вообщем Украина будет платить Бэни еще лет 10.... АМКУ окончательно проиграл дело о взыскании с компаний Коломойского штрафа в 1,3 млрд за сговор на торгах - Цензор.НЕТ 952
Вот что значит не пожатничать судьям и на выборы марионетки.... - вернется сторицей...
Хохлы дешево стоят...
А в Израиле Бэня давно мотал бы срок....
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Отбил все деньги потраченные на выборы.
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ну вот первые полтора миллиарда бениных денег -прикольно зебилы - правда))))))
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Так в АМКУ сидят петины тупые ручные собачки. Ахметов у них не монополист.

А 4 разные и не связанные между собой компании, поднимавшие цены исходя из падающей (благодаря Гонтаревой) украинской гривны, ой какие монополисты.

Голову включите. Дальше дело пошло бы в Лондон. И украинское кривосудие опустилось бы ещё ниже плинтуса.
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Ну щас то украинское кривосудие на высоте оказалось. Беня он доволен
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"А 4 разные и не связанные между собой компании"
а фразу
"о взыскании с компаний Коломойского штрафа" тты не в видишь принципиально?
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Приватовского (имеется ввиду группа Приват Коломойского) там только часть Укртатнафты, остальные части принадлежат: Татнефти, министерству имущества татарстана, Ярославскому, туче кипрских компаний, туче украинских компаний.

Говоря другим языком, Укртатнафтой владеет туча компаний, в том числе и компании Коломойского.
Частью Галичины владеет Приват, а частью государство.

Остальные 4 назовите.
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Зачем? Ты сам всё сказал - везде компании Коломойского.
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Сам догадаешься,кто потужно реформировал суды?Или ты не веришь своему Мародеру?
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А вот ты не догадался, что на судебную реформу надо лет десят.
И судьями не тупые работают и знают куда ветер дует и какие решения принимать надо, что бы мест своих не лишиться.
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Да-да,я понял-5 лет Мародеру не хватило на реформу,ему этих лет только на свинарчуков хватало и на развитие рошена.Да еще на набиванеи карманов из оборонного бюджета и выстраивание вертикали власти,которая теперь посыпалась.
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Отбил все деньги потраченные на выборы.
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вообщем Украина будет платить Бэни еще лет 10.... АМКУ окончательно проиграл дело о взыскании с компаний Коломойского штрафа в 1,3 млрд за сговор на торгах - Цензор.НЕТ 952
Вот что значит не пожатничать судьям и на выборы марионетки.... - вернется сторицей...
Хохлы дешево стоят...
А в Израиле Бэня давно мотал бы срок....
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В куклы стёрты-рвутся нитки
на лице у ней улыбка
и играет Беня на трубе!
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Червоно-Чорний - Это он еще только разминается после перерыва....

Оставит он и 75% дураков и 25 % умных с голой задницей ... АМКУ окончательно проиграл дело о взыскании с компаний Коломойского штрафа в 1,3 млрд за сговор на торгах - Цензор.НЕТ 8664
И клоун потом уедет вместе с своим цирком...
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И тут Пэтя? Как то определитесь уже где Пэтя, а где Зе-Беня.
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судьи агенты Порошенко.Все так говорят. А Порошенко агент Коломойского.Мы то знаем.
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А что тебе не нравится? АМКУ (ручные собачки Пороха) необоснованно наехал на шесть не связанных между собой компаний, и вкатил им необоснованный ни чем штраф. Не обратив внимание на падение гривны (Благодаря Пэпиной Гонтаревой).

Если бы суды не отменили эти решения, дело поехало бы в международные суды. Весь мир узнал бы что у нас творится с судебной системой и какой у нас АМКУ.

К слову. Согласно АМКУ Ахметов у нас не монополист.

Так что включай мозг, порохобот.
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Забавно читать высер баклана,с понтом в таких охеренных завязках,и курсах! Оно лощина прогнало что кому то надо включать мозг! Надо же!И падение гривны сюда присобачил! Прогнал как в лужу перднул! Отметился,экономист херов...зебил
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С кем не согласен с Каутским или с Энгельсом? Или с обоими?

Предлагаешь отобрать и поделить?
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Да никогда я щариковщина не понимал! Но ты таких белоснежные нашел в лице Бени,что Обхохотаться!и мне что он ,что Ахметов,и фирташ все гады
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Вот что пишет Каутский в главе "Деньги", раздел "Продажа и Покупка" :

Последуем за нашим старым знакомым, портным, на рынок. Он меняет изготовленный им сюртук на 30 марок. На эти деньги он покупает бочонок вина. Мы имеем здесь два противоположных превращения: сначала превращение товара в деньги, а затем обратное превращение -- денег в товар. Из двух превращений: товар -- деньги и деньги -- товар, первое, как известно, более трудное. Купить, имея деньги, не стоит большого труда. Несравненно труднее продать, чтобы получить деньги.
Для того чтобы товару удалось его salto mortale, его превращение в деньги, необходимо прежде всего, чтобы он был потребительной стоимостью, удовлетворял какой-нибудь потребности.

Если это условие имеется налицо и товару удаётся превратиться в деньги, то возникает вопрос: в какое количество денег он превратится? Но этот вопрос нас здесь не касается. Ответ на него относится к исследованию законов цен. Портной избавился от сюртука в получил за него деньги. Продал он его, допустим,крестьянину. Но откуда взялись деньги у крестьянина? Он получил их в обмен на зерно.
Превращение сюртук -- деньги является, как мы видели, членом не одного, а двух рядов превращений. Один из них таков: сюртук-деньги-вино, другой же: - деньги -- сюртук. Предположим, что винодел на 30 марок, полученных им за вино, купил котёл и уголь. Тогда превращение деньги -- вино является последним членом ряда: сюртук -- деньги -- вино, и первым членом двух других рядов: вино -- деньги -- котёл и вино -- деньги -- уголь.
Каждый из этих рядов образует кругооборот: товар -- деньги -- товар; он начинается и кончается формой товара. Но каждый кругооборот одного товара сплетается с кругооборотами других товаров. И всё движение всех этих бесчисленных, взаимно переплетающихся кругооборотов образует обращение товаров.
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Ну да ладно. Любой товар стоит тех денег за которые его продают. И если покупали товар Коломойского и других, за те деньги, которые предлагались тем более на аукционе, то тут не может быть ни каких инсинуаций, тем более что Коломойский не является монополистом на рынке нефтепродуктов.
Не устраивает цена - покупай у другого, или не покупай в этот день, жди других условий.
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Хочу объяснить туповатым порохоботам, что речь шла не о том, чтобы отобрать лично у Бени 1,3 млрд. Речь шла о том, чтобы отобрать 1,3 млрд у украинских компаний, в которых Беня владеет частью акций.

Хотя я не уверен, что порохоботам можно, вообще, что-то объяснить. В моем окружении все гуманитарии за Порошенка. Все эти филологи прочие бездельники, которые считают, что государство им должно, все за Порошенка. А все технари и практики за Зеленского. У технарей и практиков есть мозги, а у гуманитариев только эмоции. Им можна навешать любую лапшу про армію, мову и віру.
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а ты финансист среди них один гуманитарий за зебика?
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А каким боком ты к технарям и практикам?
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Заметьте. В 2015-ом году у нас цены росли на всё. А виноватым оказался попавший в немилость к пороху коломойский.

И влепил ему, за опущенную петиной Гонтаревой гривну штраф ручной петин АМКУ.

Обратите внимание на красоту игры пороховской гнидокоманды.
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Беня не облезет, он и так страну доил как мог, из последних сил.
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кінець епохи бідності! вову ще не каранували, а бєня що не день то все багатше стає АМКУ окончательно проиграл дело о взыскании с компаний Коломойского штрафа в 1,3 млрд за сговор на торгах - Цензор.НЕТ 7839
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Беня дрючит Мародера как шпрота.За все хорошее.Или ты не веришь потужно реформированным судам?
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Снова та же перепечатка пропагандистом дерьмосайта РФ.Пять лет по 16 часов в сутки пропагандист работает как ФП-фекальный погружной насос, перекачивающий в цензор российское дерьмо10.05.2019 18:36

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Порошенко агент Коломойского.Мы то знаем. Мы- это путинские пропагандоны.15.05.2019 17:53



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Сценарий «мальчик с пальцем»
15.05.2019 Владимир Завгородний

АМКУ окончательно проиграл дело о взыскании с компаний Коломойского штрафа в 1,3 млрд за сговор на торгах - Цензор.НЕТ 4531Владимир Завгородний

Сейчас кое-кто из блогеров начнёт (или уже начал) писать про то, что Узеленского получили, мол, отпор. Закон 5670-д подписан, люстрацию не отменили, инаугурацию не назначили… ура, товарищи!
Смотрите. Есть основания полагать, что ближайшие полгода-год пройдут по сценарию "мальчик с пальцем". Не путать с мальчиком-с-пальчик. Мальчик с пальцем - это про плотину.
Будут создаваться информационные поводы типа "Не дадим забыть подвиг, вернём Мариуполю достойное название «Жданов»!"

Естественно, мы все будем бежать в эту сторону, потому что декоммунизация и вообще, что за плевок в рожу.
В это время команда опытного менеджера по продажам Гриценко начнёт что-нибудь откручивать, отвинчивать, сокращать и реформировать взад - то ли базы закрывать, то ли систему питания возвращать к тушёнке.
Естественно, бросая едва спасённый Мариуполь, мы все будем бежать в ту сторону, потому что армия, и вообще, что за плевок в рожу.
В это время окружной районный суд имени общественного сортира на привокзальной площади успеет принять решение о возвращении "ПриватБанка" с извинениями и выплатой компенсации. Или о возвращении МАУ монополии на безоблачное небо. Или что там ещё.
И вот туда мы уже добежать не успеем.
При этом важно понимать, что в сторону Мариуполя и армии бегать всё равно придётся, иначе открутят там.
Но дырок в плотине будет много.
А пальцев у мальчика - ограниченное количество.
Я думаю, так будет.
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АМКУ сыграл в поддавки. Оно и понятно,- Беня- дружбан Преза, надо показать лояльность. И опять же, денежки ведь отдают не свои, а народные! Вот если бы за недостаточную подготовку к процессу наказывали объемным рублем, нажитым "непосильным трудом, тогда бы игра была совсем другой.
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Да ни кто там ни чего не отдаёт. Это отмена штрафа, который АМКУ назначил незаконно.
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вазоны, а когда уже Игорь Валерьевич сможет расширить ареал своего обитания до двух стран? когда все смогут пойти с ним на кофэ?
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Так ни кто Вас не держит. Гостеприимная страна Израиль готова любому распахнуть свои двери. Приезжайте к Игорю Валерьевичу на кофэ.

В нашей же стране всё так прекрасно. Пэтя поднял страну до небывалых высот, теперь каждый пенсионер у нас может ездить не только в Израиль, но на Шри-Ланку.
Каждый гражданин Украины проводит свой отпуск за границей, на Сейшелах или Мальдивах.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїАМКУ остаточно програв справу про стягнення з підприємств Коломойського штрафу в 1,3 млрд за змову на торгах
 
 
 
 
 
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