 АМКУ остаточно програв справу про стягнення з підприємств Коломойського штрафу в 1,3 млрд за змову на торгах

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Згідно з даними в Єдиному реєстрі судових рішень, зокрема з постановою суду від 8 травня, колегія дійшла висновку, що комітет під час розслідування не вивчив чинники, що впливають на поведінку учасників торгів, такі як ціна на нафту та нафтопродукти станом на дату проведення торгів, ціна на нафту й нафтопродукти на світовому ринку, її коливання і коливання національної валюти.

Крім того, АМКУ не досліджував питання виробничої необхідності "НПК-Галичина" в сировині на момент проведення торгів, а також обсяг закупівель і умов розрахунку. Також, на думку колегії суддів, комітет не обґрунтував зв'язок між учасниками аукціонів.

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"Касаційний позов АМКУ не підлягає задоволенню, а оскаржувані рішення та постанови попередніх судових інстанцій - без змін через недоведеність належних підстав для їх скасування", - зазначено в тексті постанови суду.

Як повідомлялося, в серпні 2017 року Господарський суд Києва скасував рішення Антимонопольного комітету України (АМКУ) про стягнення з ПАТ "Укртатнафта" штрафів на суму 1 млрд 2,596 млн грн, з ПАТ "НПК-Галичина" - на 326,929 млн грн і ще з чотирьох компаній - на 41,744 млн грн за узгоджені дії на аукціонах із продажу нафти та газоконденсату в березні-липні 2015 року. Пізніше це рішення суду першої інстанції підтримав Київський апеляційний господарський суд.