 АМКУ остаточно програв справу про стягнення з підприємств Коломойського штрафу в 1,3 млрд за змову на торгах

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Згідно з даними в Єдиному реєстрі судових рішень, зокрема з постановою суду від 8 травня, колегія дійшла висновку, що комітет під час розслідування не вивчив чинники, що впливають на поведінку учасників торгів, такі як ціна на нафту та нафтопродукти станом на дату проведення торгів, ціна на нафту й нафтопродукти на світовому ринку, її коливання і коливання національної валюти.
Крім того, АМКУ не досліджував питання виробничої необхідності "НПК-Галичина" в сировині на момент проведення торгів, а також обсяг закупівель і умов розрахунку. Також, на думку колегії суддів, комітет не обґрунтував зв'язок між учасниками аукціонів.
"Касаційний позов АМКУ не підлягає задоволенню, а оскаржувані рішення та постанови попередніх судових інстанцій - без змін через недоведеність належних підстав для їх скасування", - зазначено в тексті постанови суду.
Як повідомлялося, в серпні 2017 року Господарський суд Києва скасував рішення Антимонопольного комітету України (АМКУ) про стягнення з ПАТ "Укртатнафта" штрафів на суму 1 млрд 2,596 млн грн, з ПАТ "НПК-Галичина" - на 326,929 млн грн і ще з чотирьох компаній - на 41,744 млн грн за узгоджені дії на аукціонах із продажу нафти та газоконденсату в березні-липні 2015 року. Пізніше це рішення суду першої інстанції підтримав Київський апеляційний господарський суд.
А 4 разные и не связанные между собой компании, поднимавшие цены исходя из падающей (благодаря Гонтаревой) украинской гривны, ой какие монополисты.
Голову включите. Дальше дело пошло бы в Лондон. И украинское кривосудие опустилось бы ещё ниже плинтуса.
а фразу
"о взыскании с компаний Коломойского штрафа" тты не в видишь принципиально?
Говоря другим языком, Укртатнафтой владеет туча компаний, в том числе и компании Коломойского.
Частью Галичины владеет Приват, а частью государство.
Остальные 4 назовите.
И судьями не тупые работают и знают куда ветер дует и какие решения принимать надо, что бы мест своих не лишиться.
Вот что значит не пожатничать судьям и на выборы марионетки.... - вернется сторицей...
Хохлы дешево стоят...
А в Израиле Бэня давно мотал бы срок....
на лице у ней улыбка
и играет Беня на трубе!
Оставит он и 75% дураков и 25 % умных с голой задницей ...
И клоун потом уедет вместе с своим цирком...
Если бы суды не отменили эти решения, дело поехало бы в международные суды. Весь мир узнал бы что у нас творится с судебной системой и какой у нас АМКУ.
К слову. Согласно АМКУ Ахметов у нас не монополист.
Так что включай мозг, порохобот.
Предлагаешь отобрать и поделить?
Последуем за нашим старым знакомым, портным, на рынок. Он меняет изготовленный им сюртук на 30 марок. На эти деньги он покупает бочонок вина. Мы имеем здесь два противоположных превращения: сначала превращение товара в деньги, а затем обратное превращение -- денег в товар. Из двух превращений: товар -- деньги и деньги -- товар, первое, как известно, более трудное. Купить, имея деньги, не стоит большого труда. Несравненно труднее продать, чтобы получить деньги.
Для того чтобы товару удалось его salto mortale, его превращение в деньги, необходимо прежде всего, чтобы он был потребительной стоимостью, удовлетворял какой-нибудь потребности.
Если это условие имеется налицо и товару удаётся превратиться в деньги, то возникает вопрос: в какое количество денег он превратится? Но этот вопрос нас здесь не касается. Ответ на него относится к исследованию законов цен. Портной избавился от сюртука в получил за него деньги. Продал он его, допустим,крестьянину. Но откуда взялись деньги у крестьянина? Он получил их в обмен на зерно.
Превращение сюртук -- деньги является, как мы видели, членом не одного, а двух рядов превращений. Один из них таков: сюртук-деньги-вино, другой же: - деньги -- сюртук. Предположим, что винодел на 30 марок, полученных им за вино, купил котёл и уголь. Тогда превращение деньги -- вино является последним членом ряда: сюртук -- деньги -- вино, и первым членом двух других рядов: вино -- деньги -- котёл и вино -- деньги -- уголь.
Каждый из этих рядов образует кругооборот: товар -- деньги -- товар; он начинается и кончается формой товара. Но каждый кругооборот одного товара сплетается с кругооборотами других товаров. И всё движение всех этих бесчисленных, взаимно переплетающихся кругооборотов образует обращение товаров.
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Ну да ладно. Любой товар стоит тех денег за которые его продают. И если покупали товар Коломойского и других, за те деньги, которые предлагались тем более на аукционе, то тут не может быть ни каких инсинуаций, тем более что Коломойский не является монополистом на рынке нефтепродуктов.
Не устраивает цена - покупай у другого, или не покупай в этот день, жди других условий.
Хотя я не уверен, что порохоботам можно, вообще, что-то объяснить. В моем окружении все гуманитарии за Порошенка. Все эти филологи прочие бездельники, которые считают, что государство им должно, все за Порошенка. А все технари и практики за Зеленского. У технарей и практиков есть мозги, а у гуманитариев только эмоции. Им можна навешать любую лапшу про армію, мову и віру.
И влепил ему, за опущенную петиной Гонтаревой гривну штраф ручной петин АМКУ.
Обратите внимание на красоту игры пороховской гнидокоманды.
15.05.2019 Владимир Завгородний
Владимир Завгородний
Сейчас кое-кто из блогеров начнёт (или уже начал) писать про то, что Узеленского получили, мол, отпор. Закон 5670-д подписан, люстрацию не отменили, инаугурацию не назначили… ура, товарищи!
Смотрите. Есть основания полагать, что ближайшие полгода-год пройдут по сценарию "мальчик с пальцем". Не путать с мальчиком-с-пальчик. Мальчик с пальцем - это про плотину.
Будут создаваться информационные поводы типа "Не дадим забыть подвиг, вернём Мариуполю достойное название «Жданов»!"
Естественно, мы все будем бежать в эту сторону, потому что декоммунизация и вообще, что за плевок в рожу.
В это время команда опытного менеджера по продажам Гриценко начнёт что-нибудь откручивать, отвинчивать, сокращать и реформировать взад - то ли базы закрывать, то ли систему питания возвращать к тушёнке.
Естественно, бросая едва спасённый Мариуполь, мы все будем бежать в ту сторону, потому что армия, и вообще, что за плевок в рожу.
В это время окружной районный суд имени общественного сортира на привокзальной площади успеет принять решение о возвращении "ПриватБанка" с извинениями и выплатой компенсации. Или о возвращении МАУ монополии на безоблачное небо. Или что там ещё.
И вот туда мы уже добежать не успеем.
При этом важно понимать, что в сторону Мариуполя и армии бегать всё равно придётся, иначе открутят там.
Но дырок в плотине будет много.
А пальцев у мальчика - ограниченное количество.
Я думаю, так будет.
В нашей же стране всё так прекрасно. Пэтя поднял страну до небывалых высот, теперь каждый пенсионер у нас может ездить не только в Израиль, но на Шри-Ланку.
Каждый гражданин Украины проводит свой отпуск за границей, на Сейшелах или Мальдивах.