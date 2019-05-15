 "Укрзалізниця" просить державу виділити 7,1 млрд гривень

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це зазначено на сайті "Укрзалізниці".
Зазначається, що бюджетні кошти мають виділятися відповідно до статей 9 і 10 Закону України "Про залізничний транспорт.
З вищевказаної суми 4,9 млрд гривень становлять капітальні витрати на пасажирські перевезення, які були здійснені "Укрзалізницею" впродовж 2016-2018 років, а 2,2 млрд - недоотримана компенсація за перевезення пільгових категорій пасажирів за такий самий період.
Зазначається, що за отримані кошти компанія могла б придбати понад 60 пасажирських локомотивів, або 250 пасажирських вагонів, або 15 нових 10-вагонних електричок. Оскільки, за словами директора з економіки та фінансів "Укрзалізниці" Андрія Рязанцева, пасажирські електровози зношені на 100%, а парк пасажирських вагонів із 1992 року зменшився більш ніж удвічі.
Грязь, ржавчина, клей на окнах: новый сезонный поезд Одесса-Ковель возмутил соцсети. ФОТОрепортаж
В соцсетях появились фотографии одного из вагонов поезда, который был запущен к началу курортного сезона из Волыни в Одессу. По ним можно сделать вывод о плачевном состоянии состава.
Завершено расследование завышения на 93 млн грн цен при закупке стрелочной продукции для "Укрзализныци", - НАБУ
🤔
Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого директора завода, которого НАБУ подозревает в хищении средств УЗ
Указ о награждении был подписан 4 мая
Президент Украины Петр Порошенко своим указом от 4 мая наградил
орденом Ярослава Мудрого V степени генерального директора акционерного
общества "Днепропетровский стрелочный завод" Сергея Тараненко. Об этом
идет речь в указе, опубликованном на сайте АП.
В документе отмечается, что Тараненко и еще ряд лиц награждаются за
значительный личный взнос в государственное строительство,
социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украины,
весомые трудовые достижения и высокий профессионализм.
А що скаже зеко-***** стосовно монетизації пільг?
Надо дать.
Данные о зарплате её руководителя в прошлом, 2018 году - более 3 млн в месяц:
"за год Кравцов сможет заработать более 37,5 млн гривен, или более 3,1 млн гривен в месяц (ежемесячный оклад 500,2 тыс. гривен * 12 месяцев, вознаграждение за исполнение обязанностей председателя правления 714,6 тыс. гривен * 12 месяцев, 4 квартальных премии по три месячных оклада (4*3*500,2 тыс. гривен), 1 годовая премия в размере 24 окладов (500,2 тыс. гривен * 24), материальное вознаграждение за эффективное управление имуществом УЗ в размере 10 окладов (500,2 тыс. гривен * 10))."
Но дорого, самолетом часто дешевле
, а от тут знов бабла не хватає... Пітарастія - процвітає. Фак їх мать!