 "Укрзалізниця" просить державу виділити 7,1 млрд гривень

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це зазначено на сайті "Укрзалізниці".

Зазначається, що бюджетні кошти мають виділятися відповідно до статей 9 і 10 Закону України "Про залізничний транспорт.

З вищевказаної суми 4,9 млрд гривень становлять капітальні витрати на пасажирські перевезення, які були здійснені "Укрзалізницею" впродовж 2016-2018 років, а 2,2 млрд - недоотримана компенсація за перевезення пільгових категорій пасажирів за такий самий період.

Зазначається, що за отримані кошти компанія могла б придбати понад 60 пасажирських локомотивів, або 250 пасажирських вагонів, або 15 нових 10-вагонних електричок. Оскільки, за словами директора з економіки та фінансів "Укрзалізниці" Андрія Рязанцева, пасажирські електровози зношені на 100%, а парк пасажирських вагонів із 1992 року зменшився більш ніж удвічі.

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