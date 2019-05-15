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Все про:бюджет (602) гроші (214) Укрзалізниця (738) держава (24)

 "Укрзалізниця" просить державу виділити 7,1 млрд гривень

Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрзалізниця" звернулося до Верховної Ради і Кабінету Міністрів з проханням виділити 7,1 млрд гривень у рамках державної підтримки залізничних перевезень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це зазначено на сайті "Укрзалізниці".

Зазначається, що бюджетні кошти мають виділятися відповідно до статей 9 і 10 Закону України "Про залізничний транспорт.

З вищевказаної суми 4,9 млрд гривень становлять капітальні витрати на пасажирські перевезення, які були здійснені "Укрзалізницею" впродовж 2016-2018 років, а 2,2 млрд - недоотримана компенсація за перевезення пільгових категорій пасажирів за такий самий період.

Зазначається, що за отримані кошти компанія могла б придбати понад 60 пасажирських локомотивів, або 250 пасажирських вагонів, або 15 нових 10-вагонних електричок. Оскільки, за словами директора з економіки та фінансів "Укрзалізниці" Андрія Рязанцева, пасажирські електровози зношені на 100%, а парк пасажирських вагонів із 1992 року зменшився більш ніж удвічі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127059
 
   
 Топ коментарі
 
Потужному менеджменту на миллионные з/п не хватает.
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Обращаюсь, выделите мне 7 млрд, чем я хуже?
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Ви тільки на непраній білизні більше заробляєте.
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Обращаюсь, выделите мне 7 млрд, чем я хуже?
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через кілька тижнів дізнаємось скільки реформатори-Свинарчуки після себе залишать ..?!
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А чому не подаєте ціни на газ і комуналку? Картинка псується?
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Розкрадали, розкрадали, та й вирішили попросити ще в держави.
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Потужному менеджменту на миллионные з/п не хватает.
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Зарплаты уменьшите раз в 5-7. И деньги найдутся.
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Ви тільки на непраній білизні більше заробляєте.
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Тебе шо, за каждое упоминание Коломойского дают по леденцу?
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Сначала Бене. Коррупцию победили. Теперь все силы на удовлетворение БЕ
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МОЖЕ залізничній Ыліті зарплати зменшити?
🤔
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Ыліті зарплати зменшувати не можна - бо Пуцін нападьоть ...
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да какая разница - судя 7 ,туда 10 - зеля вон обещал конец эпохи бедности - раз ,два и все она закончилась - зарплаты поползли вверх,цены вниз - и верхи довольны и низы сыты и не какой революционной ситуации не наблюдается - правда зебилы?)))))
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Опп-па-па... А при "рокере-Бальчуне" "УЗ" не только денюх не просила, но из долгов выбралась, и в бюджет даже осыпала малость, а тут пришли "дЕфективные манагеры" вкупе с Омельяном - и денюх стало нихватать... Пичалька.
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не надо нам Бальчуна. У нас свои есть. Воры.
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Может в консерватории нужно что-то исправить? (c) "Укрзализныця" просит государство выделить 7,1 млрд гривен - Цензор.НЕТ 5688
Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого директора завода, которого НАБУ подозревает в хищении средств УЗ

Указ о награждении был подписан 4 мая

Президент Украины Петр Порошенко своим указом от 4 мая наградил
орденом Ярослава Мудрого V степени генерального директора акционерного
общества "Днепропетровский стрелочный завод" Сергея Тараненко. Об этом
идет речь в указе, опубликованном на сайте АП.

В документе отмечается, что Тараненко и еще ряд лиц награждаются за
значительный личный взнос в государственное строительство,
социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украины,
весомые трудовые достижения и высокий профессионализм.
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"2,2 млрд - недополученная компенсация за перевозку льготных категорий пассажиров" - монетизація пільг, - нє, Кабмін? Коли?
А що скаже зеко-***** стосовно монетизації пільг?
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Хватит грабить народ! Зарплаты свои отдайте на развитие Ж/Д транспорта. Не умеете зарабатывать уходите, освободите место для других. Воровать нужно меньше!
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Укрзализныця должна зарабатывать и деньги перечислять в бюджет а не деньги кляньчить. Не могут работать - с пляжа на хер
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С Киева или в Киев билеты купить огромная проблема, при том , что после Харькова вагоны идут пустыми! Где логисты, компьютерные программы следящие за свободными местами в вагонах? Денюх им не хватает! Штафовать тех от кого зависит наполняемость вагонов !
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Не моє: очі завидющі, руки загребущі, а в ср..ці дна немає. Це про Укрзалізницю.
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Конечно у Укрзализныци денег нет.
Данные о зарплате её руководителя в прошлом, 2018 году - более 3 млн в месяц:
"за год Кравцов сможет заработать более 37,5 млн гривен, или более 3,1 млн гривен в месяц (ежемесячный оклад 500,2 тыс. гривен * 12 месяцев, вознаграждение за исполнение обязанностей председателя правления 714,6 тыс. гривен * 12 месяцев, 4 квартальных премии по три месячных оклада (4*3*500,2 тыс. гривен), 1 годовая премия в размере 24 окладов (500,2 тыс. гривен * 24), материальное вознаграждение за эффективное управление имуществом УЗ в размере 10 окладов (500,2 тыс. гривен * 10))."
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«Это Женя Кравцов глава» Укрзализныци. Женя очень любит роскошь. Специально для него сшили Форму с пуговицами из чистого золота. И он может себе это позволить. Ведь Кравцов получает более МИЛЛИОНА гривен в месяц, с учетом премий и надбавок. Каждый раз когда мы садимся в душных и Грязный вагон. Ложимся на Несвежую и Сырую белье. и заходим в такой Грязный туалет. мы все с Вами делаем Женю немножко богаче

"Укрзалізниця" просить державу виділити 7,1 млрд гривень - Цензор.НЕТ 9848
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У РЖД все очень хорошо стало. И вагоны новые, и проводники нормальные.
Но дорого, самолетом часто дешевле
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заробитчане могут нормально ездить Гомель-Москва или Гомель-Питер
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куда, к вам на заработки?))) ты серьезно? на 30 тыщ деревянных?))) ты посмотри сколько платят у нас. скоро ты вместо ольгино будешь к нам на заработки ездить
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коли мільйонні премії і зарплати - гроші є , шо за дебільна влада , коли вже їх посадять , бо почеуть відстрілювати
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Ніби ці тварюки за бюджет голосували
, а от тут знов бабла не хватає... Пітарастія - процвітає. Фак їх мать!
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Помню как про гиперлупу омелян чесал. Интересно в Украине кто то хоть поверил в эту гиперлу
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Гы-гы!! Станьте в очередь за Косюком и Ложкиным
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никакой поддержки из бюджета, пусть сами крутятся. вообще нужно запретить всем гос. компаниям брать деньги из бюджета, они должны наоборот бюджет пополнять. есть банки пусть берут кредиты
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А пенсов и военных Вы на горбу потянете "Укрзалізниця" просить державу виділити 7,1 млрд гривень - Цензор.НЕТ 41 Хотя конкретно Кравцов разрушает Укрзалізницю ...
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а вот при чем здеь пенсы к плохой работе предприятия?
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То винахідникам браттям Дубневичам на виплату за патентовані цвяхи до шпал....
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шо, стакан чая и минералка по 10 грн. не спасают?
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если расходы не тырить в пять раз, а хотя бы в три то будет прибыль.
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Берите себе Беню самовывозом из Израиля и играйте с ним в Анну Каренину пока 150 лярдов гривен не вытрусите.
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Цензор.НЕТНовиниЕкономіка"Укрзалізниця" просить державу виділити 7,1 млрд гривень
 
 
 
 
 
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